Wer nach einem Arbeitsunfall oder wegen einer Berufskrankheit eine gesetzliche Unfallrente erhält, kann diese auch im Ruhestand weiterbeziehen. Doch mit dem Beginn der Altersrente stellt sich eine wichtige Frage: Werden beide Renten vollständig ausgezahlt oder kürzt die Deutsche Rentenversicherung einen Teil der Altersrente?

Ein bekannt gewordener Beratungsfall zeigt, dass eine ungekürzte Auszahlung möglich ist. Seit September 2026 erhält ein Rentner monatlich 1.946,61 Euro Altersrente und zusätzlich 706,86 Euro Unfallrente. Zusammen sind das 2.653,47 Euro vor individuellen Abzügen.

Entscheidend ist allerdings nicht die Höhe der Unfallrente allein. Ob eine Kürzung erfolgt, richtet sich nach einer individuellen Berechnung gemäß § 93 SGB VI. Dabei können bereits wenige hundert Euro Unterschied beim maßgeblichen Grenzbetrag darüber entscheiden, wie viel Altersrente tatsächlich ausgezahlt wird.

Warum die Unfallrente die Altersrente kürzen kann

Die gesetzliche Unfallversicherung zahlt unter bestimmten Voraussetzungen eine Verletztenrente, wenn die Erwerbsfähigkeit infolge eines anerkannten Arbeitsunfalls, Wegeunfalls oder einer Berufskrankheit dauerhaft gemindert ist.

Anders als die gesetzliche Altersrente dient diese Leistung dem Ausgleich gesundheitlicher und wirtschaftlicher Folgen eines Versicherungsfalls.

Treffen beide Renten zusammen, prüft die Deutsche Rentenversicherung nach § 93 SGB VI, ob die Summe der maßgeblichen Rentenbeträge einen individuell berechneten Grenzbetrag überschreitet.

Ist das der Fall, wird grundsätzlich die Altersrente um den übersteigenden Betrag vermindert. Die Unfallrente selbst wird durch diese Vorschrift nicht gekürzt.

Allerdings darf nicht einfach die vollständige Unfallrente zur Altersrente addiert werden. Ein gesetzlich geschützter Anteil bleibt bei dieser Berechnung außer Betracht.

Der persönliche Grenzbetrag entscheidet über die Kürzung

Die Berechnung hängt insbesondere vom sogenannten Jahresarbeitsverdienst ab. Das ist der Verdienst, den die gesetzliche Unfallversicherung ihrer Rentenberechnung zugrunde gelegt hat.

Bei einer gewöhnlichen Altersrente beträgt der Grenzbetrag grundsätzlich 70 Prozent eines Zwölftels dieses Jahresarbeitsverdienstes.

Die Formel lautet:

Jahresarbeitsverdienst ÷ 12 × 70 Prozent = monatlicher Grenzbetrag

Bei einem maßgeblichen Jahresarbeitsverdienst von 42.000 Euro ergibt sich beispielsweise:

Jahresarbeitsverdienst: 42.000 Euro

Monatlicher Ausgangswert: 3.500 Euro

Davon 70 Prozent: 2.450 Euro

Der Grenzbetrag beträgt somit 2.450 Euro.

Bei einer gewöhnlichen Altersrente gilt außerdem ein gesetzlicher Mindestgrenzbetrag. Dieser entspricht grundsätzlich dem maßgeblichen Monatsbetrag der gesetzlichen Rente vor der Anrechnung.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert diese Berechnung ausführlich in ihren rechtlichen Arbeitsanweisungen zu § 93 SGB VI.

Ein Teil der Unfallrente bleibt bei der Anrechnung geschützt

Bevor die Rentenversicherung beide Leistungen vergleicht, muss sie einen besonderen Freibetrag berücksichtigen.

Dieser soll verletzungsbedingte Mehraufwendungen und immaterielle Schäden ausgleichen. Seine Höhe richtet sich nach der anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, kurz MdE.

Bei einer MdE von 30 Prozent beträgt der geschützte Betrag nach § 93 Absatz 2a SGB VI das 4,52-Fache des aktuellen Rentenwerts.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt dieser Rentenwert 42,52 Euro.

Daraus ergibt sich ein geschützter Betrag von rund 192,19 Euro monatlich. Dieser Teil einer gesetzlichen Unfallrente wird für die Anrechnungsprüfung nicht mitgezählt.

Bei höheren MdE-Werten fallen die geschützten Beträge entsprechend größer aus. Ab einer MdE von mindestens 50 Prozent erhöht sich der Freibetrag unter den gesetzlichen Voraussetzungen ab dem 65. Lebensjahr zusätzlich.

Beispiel: Warum 700 Euro Unfallrente ungekürzt bleiben können

Ein Rentner erhält monatlich 1.900 Euro gesetzliche Altersrente. Daneben bezieht er nach einem Arbeitsunfall 700 Euro Verletztenrente.

Die anerkannte MdE beträgt 30 Prozent. Der für die Unfallrente maßgebliche Jahresarbeitsverdienst liegt bei 42.000 Euro.

Für die Anrechnung ergibt sich folgende Rechnung:

Berechnungsschritt Betrag Gesetzliche Altersrente 1.900,00 Euro Gesetzliche Unfallrente 700,00 Euro Geschützter Anteil der Unfallrente 192,19 Euro Anzurechnender Anteil der Unfallrente 507,81 Euro Maßgebliche Rentensumme 2.407,81 Euro Individueller Grenzbetrag 2.450,00 Euro

Die maßgebliche Rentensumme liegt unter dem Grenzbetrag.

Ergebnis: Die Altersrente wird nicht gekürzt.

Der Rentner erhält weiterhin 1.900 Euro Altersrente und 700 Euro Unfallrente. Zusammen sind das 2.600 Euro monatlich vor individuellen Abzügen.

Die Beispielrechnung berücksichtigt die wesentlichen Anrechnungsregeln. In tatsächlichen Fällen müssen unter anderem die konkreten Berechnungsgrundlagen und gegebenenfalls weitere Sonderregelungen geprüft werden.

Anderes Beispiel: Mehr als 200 Euro weniger Altersrente

Wie stark sich der Grenzbetrag auswirkt, zeigt eine zweite Berechnung.

Ein Rentner erhält ebenfalls 1.900 Euro Altersrente. Seine Unfallrente beträgt jedoch 600 Euro bei einer MdE von 30 Prozent.

Der maßgebliche Jahresarbeitsverdienst liegt in diesem Fall bei 36.000 Euro.

Damit ergibt sich ein Grenzbetrag von 2.100 Euro.

Berechnungsschritt Betrag Gesetzliche Altersrente 1.900,00 Euro Gesetzliche Unfallrente 600,00 Euro Geschützter Anteil 192,19 Euro Anzurechnender Unfallrentenbetrag 407,81 Euro Maßgebliche Rentensumme 2.307,81 Euro Grenzbetrag 2.100,00 Euro Überschreitung 207,81 Euro

Die Altersrente wird in diesem Beispiel um 207,81 Euro vermindert.

Statt 1.900 Euro erhält der Rentner somit noch 1.692,19 Euro gesetzliche Altersrente. Die Unfallrente von 600 Euro bleibt bestehen.

Zusammen sind das 2.292,19 Euro monatlich vor individuellen Abzügen.

Über zwölf Monate macht die Kürzung der Altersrente rechnerisch 2.493,72 Euro aus.

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Der Vergleich zeigt, warum zwei Rentner trotz einer ähnlichen Unfallrente unterschiedlich behandelt werden können.

Eine abschlagsfreie Altersrente schützt nicht vor der Anrechnung

Ein häufiger Irrtum besteht darin, dass eine abschlagsfreie Altersrente auch bei gleichzeitigem Bezug einer Unfallrente vollständig erhalten bleiben müsse.

Das ist nicht der Fall.

Die Abschlagsfreiheit betrifft das Renteneintrittsalter und den sogenannten Zugangsfaktor. Die Anrechnung der Unfallrente richtet sich dagegen nach einer eigenständigen gesetzlichen Vorschrift.

Wer beispielsweise nach 45 Versicherungsjahren eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhält, kann deshalb trotzdem von einer Anrechnung nach § 93 SGB VI betroffen sein.

Das gilt auch dann, wenn die 45 Versicherungsjahre vollständig erfüllt wurden und die Altersrente ohne Abschläge bewilligt worden ist.

Über den eingangs erwähnten Rentner, der trotz einer Unfallrente von 706,86 Euro keine Kürzung seiner Altersrente hinnehmen musste, hat gegen-hartz.de bereits berichtet.

Lesen Sie dazu unseren Beitrag 1946 Euro Rente plus 706 Euro Unfallrente: Beides bleibt so ungekürzt.

Wann die Unfallrente überhaupt nicht angerechnet werden darf

§ 93 Absatz 5 SGB VI enthält wichtige Ausnahmen.

Eine Anrechnung kann insbesondere ausgeschlossen sein, wenn der Versicherungsfall erst nach Beginn der gesetzlichen Rente eingetreten ist.

Das kann beispielsweise einen Rentner betreffen, der nach Rentenbeginn weiterhin eine versicherte Tätigkeit ausübt und dabei einen Arbeitsunfall erleidet.

Auch wenn eine Unfallrente ausschließlich nach bestimmten pauschalen Berechnungsgrundlagen für Unternehmer oder deren Ehegatten beziehungsweise Lebenspartner bemessen wird, kann die Anrechnung ausgeschlossen sein.

Bei Berufskrankheiten gelten besondere Vorschriften zur Bestimmung des maßgeblichen Versicherungsfalls.

Betroffene sollten deshalb nicht nur auf die Rentenhöhe, sondern auch auf den Zeitpunkt und die Art des Versicherungsfalls achten.

Rentenbescheid prüfen: Diese Angaben sind entscheidend

Wer gleichzeitig eine gesetzliche Altersrente und eine Unfallrente erhält, sollte die Anrechnungsberechnung nachvollziehen können.

Besonders wichtig sind der im Unfallrentenbescheid ausgewiesene Jahresarbeitsverdienst, die anerkannte MdE und der nach § 93 SGB VI geschützte Anteil der Unfallrente.

Auch der von der Rentenversicherung verwendete Grenzbetrag sollte geprüft werden.

Fehlt eine nachvollziehbare Berechnung, können Versicherte bei der Deutschen Rentenversicherung eine Erläuterung oder die zugrunde liegenden Berechnungsunterlagen anfordern.

Dabei ist zu beachten, dass der Jahresarbeitsverdienst aus dem Unfallrentenbescheid nicht zwingend dem letzten Bruttojahresgehalt entspricht. Er kann sich beispielsweise durch spätere Anpassungen verändert haben.

Ein häufiger Fehler bei eigenen Berechnungen ist außerdem, die gesamte Unfallrente mit der Altersrente zu addieren, ohne den geschützten Betrag abzuziehen.

Dadurch kann eine scheinbare Überschreitung entstehen, obwohl tatsächlich keine Kürzung zulässig wäre.

Was Betroffene bei einer falschen Kürzung tun können

Wer den Eindruck hat, dass die Unfallrente fehlerhaft angerechnet wurde, sollte zunächst die Berechnung schriftlich überprüfen lassen.

Bei einem aktuellen Rentenbescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Bei Bekanntgabe im Ausland gelten besondere Fristen.

Im Widerspruch sollte möglichst konkret erläutert werden, welche Berechnung beanstandet wird. Beispielsweise kann auf einen falsch angesetzten Jahresarbeitsverdienst oder einen nicht berücksichtigten Freibetrag hingewiesen werden.

Ist die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X infrage.

Ob tatsächlich zu wenig Altersrente gezahlt wurde und für welchen Zeitraum eine Nachzahlung möglich ist, muss im Einzelfall geprüft werden.

Wichtig ist, nicht allein aufgrund einer vermuteten Fehlberechnung die Unfallrente oder andere Leistungen abzubestellen. Entscheidend ist vielmehr die rechtliche Prüfung des bestehenden Bescheids.

Auch die Steuer und Krankenversicherung spielen eine Rolle

Die gesetzliche Unfallrente ist nach § 3 Nummer 1 Buchstabe a Einkommensteuergesetz steuerfrei.

Die gesetzliche Altersrente unterliegt dagegen den allgemeinen Regeln der Rentenbesteuerung.

Außerdem können von der gesetzlichen Altersrente Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung einbehalten werden.

Wer beispielsweise 1.900 Euro Altersrente und 700 Euro Unfallrente erhält, hat deshalb nicht zwangsläufig genau 2.600 Euro netto zur Verfügung.

Für die finanzielle Planung sollten beide Renten getrennt betrachtet und die individuellen Abzüge berücksichtigt werden.

Eine korrekte Berechnung kann jeden Monat viel Geld ausmachen

Die gesetzliche Unfallrente wird nicht in jedem Fall auf die Altersrente angerechnet. Entscheidend ist die individuelle Berechnung nach § 93 SGB VI.

Dabei spielen vor allem der maßgebliche Jahresarbeitsverdienst, die Höhe der Unfallrente, die Minderung der Erwerbsfähigkeit und der gesetzlich geschützte Betrag eine Rolle.

Wer beide Renten bezieht, sollte deshalb nicht davon ausgehen, dass eine Kürzung unvermeidbar ist.

Ein korrekt berechneter Grenzbetrag kann darüber entscheiden, ob die Altersrente vollständig ausgezahlt wird oder jeden Monat mehrere hundert Euro fehlen.

Quellen