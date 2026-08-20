Rente: Fast jeder zweite Rentner muss Steuern nachzahlen

Seit Juli erhalten Rentner 4,24 Prozent mehr gesetzliche Rente. Das Plus freut viele Betroffene, kann aber zugleich die Steuerlast erhöhen. Denn der persönliche Rentenfreibetrag wächst nach dem Rentenstart nicht mit. Jede reguläre Rentenerhöhung erhöht deshalb grundsätzlich den steuerpflichtigen Teil der Rente.

Viele Rentner erleben eine Nachzahlung

Eine Auswertung des Steuerportals Smartsteuer zeigt, wie häufig Rentner nach einer Steuererklärung Geld an das Finanzamt überweisen. Smartsteuer untersuchte eine mittlere fünfstellige Zahl von Steuerbescheiden aus dem Jahr 2025. Rund 41 Prozent der ausgewerteten Rentner mussten nachzahlen. Im Durchschnitt verlangte das Finanzamt 1.326 Euro; bei der Hälfte der Nachzahlungen lag der Betrag höchstens bei 499 Euro.

Die Zahlen bilden allerdings nicht alle Rentner in Deutschland ab, sondern ausschließlich die von Smartsteuer ausgewerteten Fälle.

Ein wichtiger Grund für Nachzahlungen: Die Deutsche Rentenversicherung behält von der gesetzlichen Rente keine Einkommensteuer ein. Anders als Arbeitnehmer sehen Rentner die tatsächliche Steuerbelastung deshalb oft erst im Steuerbescheid. Zusätzliche Einnahmen aus Arbeit, Vermietung oder anderen Renten können die Nachzahlung weiter erhöhen.

Warum eine Rentenerhöhung die Steuerlast erhöhen kann

Das Finanzamt bestimmt den steuerpflichtigen Anteil anhand des Jahres, in dem der Rentenbezug beginnt. Wer 2026 erstmals Rente erhält, versteuert 84 Prozent. 16 Prozent bleiben zunächst steuerfrei. Für frühere Rentenjahrgänge gelten niedrigere Besteuerungsanteile.

Nach dem ersten vollen Rentenjahr legt das Finanzamt den individuellen Rentenfreibetrag als festen Eurobetrag zugrunde. Dieser Betrag bleibt grundsätzlich konstant. Steigt die Rente später, wächst der Freibetrag nicht entsprechend mit. Dadurch erhöht eine reguläre Rentenanpassung den steuerpflichtigen Rentenbetrag.

2026 kommt dieser Effekt besonders zum Tragen: Zum 1. Juli stiegen die gesetzlichen Renten bundesweit um 4,24 Prozent.

Denkbeispiel: Greta aus Augsburg bekommt mehr Rente

Greta aus Augsburg ging 2020 in Rente. Für ihren Rentenjahrgang gilt ein Besteuerungsanteil von 80 Prozent. Nehmen wir vereinfacht an, ihre Bruttorente betrug im maßgeblichen ersten vollen Rentenjahr 18.000 Euro. Daraus ergab sich für Greta ein persönlicher Rentenfreibetrag von 3.600 Euro.

Inzwischen erhält Greta aufgrund früherer Rentenanpassungen 1.800 Euro brutto monatlich. Von Januar bis Juni 2026 fließen damit 10.800 Euro.

Zum 1. Juli steigt ihre Monatsrente um 4,24 Prozent auf 1.876,32 Euro. Von Juli bis Dezember erhält Greta 11.257,92 Euro. Ihre Jahresbruttorente erreicht damit 22.057,92 Euro.

Ihr persönlicher Rentenfreibetrag bleibt trotzdem bei 3.600 Euro. Vor weiteren steuerlichen Abzügen zählen damit 18.457,92 Euro zu ihren steuerpflichtigen Renteneinnahmen.

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Ohne die Rentenerhöhung hätte Greta 2026 insgesamt 21.600 Euro erhalten. Nach Abzug ihres festen Rentenfreibetrags hätten 18.000 Euro als steuerpflichtige Renteneinnahmen gegolten. Das Rentenplus erhöht diesen Betrag also um 457,92 Euro.

Das Denkbeispiel zeigt nur den Mechanismus. Die tatsächliche Einkommensteuer hängt unter anderem von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und weiteren Einkünften ab.

Grundfreibetrag schützt einen Teil des Einkommens

Der Grundfreibetrag liegt 2026 bei 12.348 Euro. Erst wenn das zu versteuernde Einkommen diesen Betrag übersteigt, fällt Einkommensteuer an. Der steuerpflichtige Rentenanteil entspricht dabei nicht automatisch dem zu versteuernden Einkommen, denn das Finanzamt berücksichtigt noch abzugsfähige Aufwendungen.

Das Bundesfinanzministerium nennt für alleinstehende Rentner ohne weitere Einkünfte deshalb unterschiedliche steuerfreie Bruttorenten je nach Rentenbeginn. Für einen Rentenbeginn im Jahr 2020 nennt die Übersicht für 2026 beispielsweise 17.087 Euro Jahresbruttorente als rechnerische Grenze ohne Steuerbelastung. Persönliche Verhältnisse können diese Grenze verändern.

Nach einer größeren Nachzahlung kann das Finanzamt Vorauszahlungen verlangen

Eine einmalige Nachzahlung muss nicht das Ende der Sache markieren. Erwartet das Finanzamt auch künftig eine entsprechende Steuerlast, kann es vierteljährliche Vorauszahlungen festsetzen. Betroffene zahlen ihre Einkommensteuer dann schon während des laufenden Jahres statt erst nach der nächsten Steuererklärung.

Rentner sollten deshalb nach Rentenerhöhungen prüfen, ob ihre steuerpflichtigen Einkünfte die maßgeblichen Grenzen überschreiten. Das gilt besonders bei zusätzlichen Betriebsrenten, Nebenjobs oder Mieteinnahmen.

FAQ: Steuerpflicht für Rentner

Muss jeder Rentner nach der Rentenerhöhung 2026 Steuern zahlen?

Nein. Entscheidend sind das Jahr des Rentenbeginns, die Höhe der Rente, weitere Einkünfte und abzugsfähige Ausgaben. Der Grundfreibetrag beträgt 2026 12.348 Euro.

Steigt der persönliche Rentenfreibetrag mit jeder Rentenerhöhung?

Nein. Der einmal ermittelte Rentenfreibetrag bleibt grundsätzlich als Eurobetrag bestehen. Reguläre Rentenerhöhungen vergrößern deshalb den steuerpflichtigen Teil.

Warum droht Rentnern eine Nachzahlung?

Die Rentenversicherung zieht von der gesetzlichen Rente keine Einkommensteuer ab. Das Finanzamt ermittelt die tatsächliche Steuer später anhand der Steuererklärung und kann bei einer Steuerschuld eine Nachzahlung verlangen.

Quellenverzeichnis

n-tv: „Fast jeder zweite Rentner muss Steuern nachzahlen“, aktualisiert am 28. Juli 2026. (n-tv.de)

Bundesministerium der Finanzen: „Übersicht zur Rentenbesteuerung 2026“, Juni 2026. (Bundesministerium der Finanzen)

Bundesministerium der Finanzen: „Rentenbesteuerung: Eine Frage der Gerechtigkeit“, Stand 17. Juni 2026. (Bundesministerium der Finanzen)

Deutsche Rentenversicherung: „Steueranteil für Neu-Rentner liegt 2026 bei 84 Prozent“, 16. Februar 2026. (Deutsche Rentenversicherung)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Rentenwertbestimmungsverordnung 2026; Rentenerhöhung um 4,24 Prozent zum 1. Juli 2026. (BMAS)