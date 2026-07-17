Rente: Neue Steuertabelle 2026 für Rentner veröffentlicht – dann werden jetzt Steuern fällig

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Rentenbesteuerung 2026: Bis zu dieser Bruttorente fallen keine Steuern an

Müssen Rentnerinnen und Rentner Einkommensteuer zahlen, lässt sich nicht allein an der monatlichen Rentenzahlung erkennen. Neben der Höhe der gesetzlichen Rente kommt es auf das Jahr des Rentenbeginns, weitere Einkünfte, Versicherungsbeiträge und die persönliche Lebenssituation an.

Eine Tabelle des Bundesfinanzministeriums bietet dennoch eine erste Orientierung. Sie zeigt, bis zu welcher Jahresbruttorente 2026 unter bestimmten Voraussetzungen keine Einkommensteuer entsteht.

Das Finanzministerium nennt konkrete Rentengrenzen für 2026

Wer bereits 2005 oder früher in Rente gegangen ist, kann der Tabelle zufolge 2026 eine Jahresbruttorente von bis zu 20.295 Euro erhalten, ohne Einkommensteuer zahlen zu müssen. Das entspricht einer monatlichen Bruttorente von 1.656 Euro im ersten Halbjahr und 1.726 Euro ab Juli 2026.

Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2026 liegt der ausgewiesene Betrag deutlich niedriger. Hier bleiben unter den Annahmen des Finanzministeriums höchstens 17.084 Euro Jahresbruttorente ohne Steuerbelastung, entsprechend 1.394 Euro monatlich im ersten Halbjahr und 1.453 Euro im zweiten Halbjahr.

Die unterschiedlichen Monatsbeträge hängen mit der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2026 zusammen. Die gesetzlichen Renten steigen zu diesem Zeitpunkt bundesweit um 4,24 Prozent, wobei der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro angehoben wird.

Steuertabelle für Rentner im Jahr 2026

Die folgende Tabelle gibt die Werte des Bundesfinanzministeriums wieder. Die Monatsbeträge beziehen sich jeweils auf das erste und zweite Halbjahr 2026.

Jahr des Rentenbeginns Höchste steuerunbelastete Bruttorente 2026 2005 oder früher 20.295 Euro jährlich; 1.656 Euro bis Juni und 1.726 Euro ab Juli 2006 19.961 Euro jährlich; 1.629 Euro bis Juni und 1.698 Euro ab Juli 2007 19.677 Euro jährlich; 1.606 Euro bis Juni und 1.674 Euro ab Juli 2008 19.504 Euro jährlich; 1.592 Euro bis Juni und 1.659 Euro ab Juli 2009 19.281 Euro jährlich; 1.573 Euro bis Juni und 1.640 Euro ab Juli 2010 18.976 Euro jährlich; 1.548 Euro bis Juni und 1.614 Euro ab Juli 2011 18.745 Euro jährlich; 1.530 Euro bis Juni und 1.595 Euro ab Juli 2012 18.580 Euro jährlich; 1.516 Euro bis Juni und 1.580 Euro ab Juli 2013 18.412 Euro jährlich; 1.502 Euro bis Juni und 1.566 Euro ab Juli 2014 18.211 Euro jährlich; 1.486 Euro bis Juni und 1.549 Euro ab Juli 2015 18.089 Euro jährlich; 1.476 Euro bis Juni und 1.539 Euro ab Juli 2016 17.970 Euro jährlich; 1.466 Euro bis Juni und 1.529 Euro ab Juli 2017 17.774 Euro jährlich; 1.450 Euro bis Juni und 1.512 Euro ab Juli 2018 17.570 Euro jährlich; 1.434 Euro bis Juni und 1.495 Euro ab Juli 2019 17.367 Euro jährlich; 1.417 Euro bis Juni und 1.477 Euro ab Juli 2020 17.087 Euro jährlich; 1.394 Euro bis Juni und 1.453 Euro ab Juli 2021 17.021 Euro jährlich; 1.389 Euro bis Juni und 1.448 Euro ab Juli 2022 17.036 Euro jährlich; 1.390 Euro bis Juni und 1.449 Euro ab Juli 2023 17.120 Euro jährlich; 1.397 Euro bis Juni und 1.456 Euro ab Juli 2024 17.163 Euro jährlich; 1.401 Euro bis Juni und 1.460 Euro ab Juli 2025 17.201 Euro jährlich; 1.404 Euro bis Juni und 1.463 Euro ab Juli 2026 17.084 Euro jährlich; 1.394 Euro bis Juni und 1.453 Euro ab Juli

Die genannten Beträge dürfen nicht als allgemeine Steuerfreigrenzen verstanden werden. Sie beruhen auf einer Modellrechnung und können von der tatsächlichen persönlichen Grenze abweichen.

Warum der Rentenbeginn über den Steueranteil entscheidet

Seit 2005 werden gesetzliche Renten schrittweise stärker besteuert. Für jeden neuen Rentenjahrgang wird festgelegt, welcher Anteil der ersten vollen Jahresrente steuerpflichtig ist und welcher Anteil als persönlicher Rentenfreibetrag erhalten bleibt.

Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, muss 84 Prozent der Rente steuerlich ansetzen. Die übrigen 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente werden als fester Euro-Betrag berechnet und grundsätzlich für die folgenden Jahre festgeschrieben.

Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2005 oder früher beträgt der Besteuerungsanteil dagegen nur 50 Prozent. Dadurch können langjährige Bestandsrentner bei einer höheren Bruttorente ohne Steuerzahlung bleiben als Menschen, die 2026 neu in den Ruhestand gehen.

Rentenerhöhungen vergrößern den steuerpflichtigen Betrag

Der einmal berechnete Rentenfreibetrag steigt nicht automatisch mit den jährlichen Rentenanpassungen. Er bleibt grundsätzlich als Euro-Betrag bestehen, während die Bruttorente durch Erhöhungen wächst.

Die Rentenanpassung selbst wird dadurch im Ergebnis nahezu vollständig dem steuerpflichtigen Rentenanteil zugerechnet. Bestandsrentner können deshalb nach mehreren Erhöhungen erstmals eine Steuererklärung abgeben oder Einkommensteuer zahlen müssen, obwohl ihre Ausgangsrente zunächst steuerfrei geblieben war.

Eine höhere Bruttorente führt allerdings nicht automatisch zu einer hohen Steuernachzahlung. Häufig liegt das zu versteuernde Einkommen nur knapp über dem Grundfreibetrag, sodass die tatsächliche Einkommensteuer vergleichsweise gering ausfällt.

Der Grundfreibetrag steigt 2026 auf 12.348 Euro

Der steuerliche Grundfreibetrag beträgt 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnern verdoppelt sich der Betrag rechnerisch auf 24.696 Euro.

Der Grundfreibetrag darf nicht direkt mit der Jahresbruttorente verglichen werden. Vor dem Vergleich werden unter anderem der persönliche Rentenfreibetrag, der Werbungskosten-Pauschbetrag, bestimmte Sonderausgaben und abzugsfähige Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt.

Eine Jahresbruttorente von mehr als 12.348 Euro löst daher nicht automatisch Einkommensteuer aus. In vielen Fällen liegt das zu versteuernde Einkommen nach allen Abzügen weiterhin unter dem Grundfreibetrag.

Für wen die Tabelle des Finanzministeriums gilt

Die Tabelle bezieht sich auf alleinstehende Rentnerinnen und Rentner, die ausschließlich bestimmte gesetzliche oder vergleichbare Renten beziehen. Dazu gehören Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, den landwirtschaftlichen Alterskassen, berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basisrentenverträgen.

Weitere steuerpflichtige Einnahmen dürfen in der Modellrechnung nicht vorhanden sein. Schon eine Betriebsrente, eine steuerpflichtige private Rente, Arbeitslohn oder Einkünfte aus einer vermieteten Wohnung können dazu führen, dass die ausgewiesenen Beträge nicht mehr passen.

Auch eine Witwen- oder Witwerrente kann das steuerlich relevante Einkommen erhöhen. Dabei besitzt jede Rente regelmäßig einen eigenen Besteuerungsanteil und gegebenenfalls einen eigenen Rentenfreibetrag.

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge können die Grenze erhöhen

Das Finanzministerium rechnet in seiner Übersicht mit dem allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung. Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag wurde in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Da gesetzlich Versicherte zusätzlich den Beitrag ihrer jeweiligen Krankenkasse zahlen, können ihre abzugsfähigen Vorsorgeaufwendungen höher sein als in der Modellrechnung. Dadurch kann auch bei einer etwas höheren Bruttorente noch keine Einkommensteuer entstehen.

Ähnliches gilt für den Zuschlag zur Pflegeversicherung, den kinderlose Versicherte unter den gesetzlichen Voraussetzungen zahlen. Auch dieser Zuschlag ist in der Tabelle nicht eingerechnet und kann den steuerlich abzugsfähigen Betrag erhöhen.

Die historischen Unterschiede zwischen Ost und West wirken nach

Das Finanzministerium hat bei seiner Berechnung die früheren Rentensteigerungen in den neuen Bundesländern zugrunde gelegt. Vor der vollständigen Angleichung stiegen die Renten dort teilweise stärker als in den alten Bundesländern.

Seit Juli 2023 gilt ein einheitlicher Rentenwert für Ost und West. Bei älteren Renten können die unterschiedlichen Anpassungsverläufe der Vergangenheit dennoch dazu führen, dass die persönliche steuerfreie Bruttorente etwas von der Tabelle abweicht.

Der Grundrentenzuschlag ist steuerfrei

Wer einen Grundrentenzuschlag erhält, sollte diesen bei einer überschlägigen Prüfung nicht wie eine gewöhnliche steuerpflichtige Rente behandeln. Der Zuschlag wurde rückwirkend steuerfrei gestellt und erhöht deshalb nicht das zu versteuernde Einkommen.

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Der Grundrentenzuschlag wird allerdings gemeinsam mit der gesetzlichen Rente ausgezahlt und ist im Rentenbescheid ausgewiesen. Für einen Vergleich mit der Tabelle sollte daher geprüft werden, welcher Teil der Bruttorente auf den steuerfreien Zuschlag entfällt.

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können dennoch auch auf den Grundrentenzuschlag erhoben werden. Steuerfreiheit und Beitragspflicht sind in diesem Zusammenhang getrennt zu beurteilen.

Was bei Ehepaaren zu beachten ist

Bei gemeinsam veranlagten Ehepaaren gilt 2026 ein gemeinsamer Grundfreibetrag von 24.696 Euro. Die Werte für Alleinstehende können deshalb nicht in jeder Situation unverändert auf beide Partner übertragen werden.

Beziehen beide Ehepartner ausschließlich gesetzliche Renten und sind sie im selben Jahr in Rente gegangen, kann eine Verdoppelung des Tabellenbetrags eine grobe Orientierung bieten. Eine verlässliche Berechnung entsteht daraus jedoch nur, wenn auch die übrigen Voraussetzungen der Modellrechnung bei beiden erfüllt sind.

Bei unterschiedlichen Rentenbeginnen müssen die persönlichen Rentenfreibeträge getrennt ermittelt werden. Liegt die Rente eines Partners über seinem Tabellenwert, kann ein ungenutzter Freibetrag des anderen Partners bei gemeinsamer Veranlagung trotzdem dazu führen, dass insgesamt keine Steuer entsteht.

Eine getrennte Betrachtung nach dem Muster „einer liegt darüber, einer darunter“ reicht daher nicht aus. Ausschlaggebend ist das gemeinsame zu versteuernde Einkommen nach allen Freibeträgen und Abzügen.

Zusätzliche Einkünfte verändern die Rechnung

Betriebsrenten, Riester-Auszahlungen, private Renten, Mieteinnahmen und Arbeitslohn können die Steuerpflicht deutlich früher auslösen. Dabei gelten für die verschiedenen Einnahmen unterschiedliche steuerliche Vorschriften.

Eine pauschale Kürzung des Tabellenwertes entsprechend dem prozentualen Anteil der Nebeneinkünfte am Grundfreibetrag liefert allenfalls eine sehr grobe Einschätzung. Sie kann zu falschen Ergebnissen führen, weil beispielsweise Betriebsrenten, Leibrenten und Mieteinnahmen nicht auf dieselbe Weise berechnet werden.

Bei einer Betriebsrente können zudem Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung anfallen. Bei Mieteinnahmen dürfen dagegen bestimmte Ausgaben wie Abschreibungen, Zinsen, Reparaturkosten und weitere Werbungskosten die steuerpflichtigen Einkünfte mindern.

Steuererklärungspflicht und Steuerzahlung sind nicht dasselbe

Eine abgegebene Steuererklärung führt nicht automatisch zu einer Steuerzahlung. Das Finanzamt berechnet zunächst das zu versteuernde Einkommen und berücksichtigt dabei die gemeldeten Renten, Freibeträge, Versicherungsbeiträge und weitere abzugsfähige Ausgaben.

Rentnerinnen und Rentner müssen regelmäßig eine Steuererklärung einreichen, wenn ihr zu versteuerndes Einkommen den Grundfreibetrag überschreitet oder das Finanzamt sie ausdrücklich dazu auffordert. Die Deutsche Rentenversicherung behält von der laufenden gesetzlichen Rente keine Einkommensteuer ein.

Wer einmal vom Finanzamt zur Abgabe aufgefordert wurde, sollte diese Aufforderung nicht ignorieren. Eine verspätete Erklärung kann zu Verspätungszuschlägen, Schätzungen und gegebenenfalls Nachzahlungszinsen führen.

Die Tabelle ist ein Prüfwert und kein Steuerbescheid

Die Werte des Finanzministeriums eignen sich vor allem für eine schnelle Vorprüfung. Wer alleinstehend ist, ausschließlich eine gesetzliche Rente erhält und deutlich unter dem Betrag für sein Rentenbeginnjahr liegt, muss nach der Modellrechnung nicht mit Einkommensteuer rechnen.

Bei einer geringfügigen Überschreitung ist eine Steuerzahlung dagegen noch nicht sicher. Höhere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, außergewöhnliche Belastungen, Spenden, Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen können die Belastung mindern.

Weiterführende Informationen zum persönlichen Rentenfreibetrag und zu weiteren Steuervergünstigungen enthält auch der Beitrag „Steuertabelle für Rentner: Neue Freibeträge senken 2026 die Steuerlast“.

Praxisbeispiel: Bestandsrentner bleibt unter dem Tabellenwert

Herr Schneider ist alleinstehend und bezieht seit 2010 eine gesetzliche Altersrente. Im ersten Halbjahr 2026 erhält er monatlich 1.500 Euro brutto, ab Juli steigt die Rente auf rund 1.564 Euro.

Seine Jahresbruttorente beträgt damit rund 18.384 Euro. Der Tabellenwert für einen Rentenbeginn im Jahr 2010 liegt bei 18.976 Euro, sodass Herr Schneider unter den Annahmen des Finanzministeriums keine Einkommensteuer zahlen müsste.

Erhält Herr Schneider zusätzlich 2.400 Euro aus einer Betriebsrente, lässt sich dieses Ergebnis nicht mehr aus der Tabelle ableiten. Dann müssen der steuerpflichtige Anteil der Betriebsrente, die Versicherungsbeiträge und sämtliche weiteren Abzüge in einer individuellen Berechnung berücksichtigt werden.

Häufige Fragen zur Rentenbesteuerung 2026

1. Muss jeder Neurentner mit mehr als 1.453 Euro Monatsrente Steuern zahlen?

Nein. Die 1.453 Euro beziehen sich auf das zweite Halbjahr 2026 und auf eine bestimmte Modellrechnung für alleinstehende Neurentner ohne weitere Einkünfte. Persönliche Versicherungsbeiträge und andere Abzüge können dazu führen, dass auch bei einer höheren Rente keine Steuer entsteht.

2. Sind bei einem Rentenbeginn 2026 tatsächlich 84 Prozent der Rente steuerpflichtig?

Ja. Für den Rentenjahrgang 2026 beträgt der Besteuerungsanteil 84 Prozent, während 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente als persönlicher Rentenfreibetrag festgeschrieben werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass auf 84 Prozent unmittelbar Einkommensteuer gezahlt werden muss.

3. Werden Rentenerhöhungen vollständig versteuert?

Der persönliche Rentenfreibetrag wächst durch spätere Rentenerhöhungen grundsätzlich nicht mit. Die Erhöhung steigert deshalb regelmäßig den steuerpflichtigen Rentenbetrag, wobei weiterhin der Grundfreibetrag und alle zulässigen Abzüge zu berücksichtigen sind.

4. Kann die Tabelle auch von Ehepaaren genutzt werden?

Sie kann Ehepaaren eine erste Orientierung geben, ist aber für alleinstehende Personen berechnet. Bei einer gemeinsamen Veranlagung müssen die Rentenfreibeträge beider Partner, zusätzliche Einnahmen und der gemeinsame Grundfreibetrag berücksichtigt werden.

5. Zählt der Grundrentenzuschlag als steuerpflichtige Rente?

Nein. Der Grundrentenzuschlag ist steuerfrei und erhöht das zu versteuernde Einkommen nicht. Für die Kranken- und Pflegeversicherung können auf den Zuschlag dennoch Beiträge anfallen.

6. Sollte bei Unsicherheit eine Steuererklärung abgegeben werden?

Wer den Grundfreibetrag möglicherweise überschreitet, weitere Einkünfte erhält oder vom Finanzamt angeschrieben wurde, sollte seine Steuerpflicht prüfen lassen. Eine Steuererklärung kann auch zeigen, dass trotz einer höheren Bruttorente keine Einkommensteuer zu zahlen ist.