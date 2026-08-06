Rente: Rentenerhöhung verursacht jetzt unangenehme Folgebescheide

Die gesetzliche Rente ist zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent gestiegen. Was zunächst nach einem klaren Vorteil klingt, kann bei zusätzlichen Sozialleistungen neue Berechnungen, niedrigere Zahlbeträge und Rückforderungen auslösen.

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Betroffen sind vor allem Menschen, die neben ihrer Rente Grundsicherung, Wohngeld oder eine Hinterbliebenenleistung erhalten. Auch Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss, Zuzahlungsbefreiungen und weitere einkommensabhängige Vergünstigungen können sich verändern.

Seit Juli 2026 gilt ein Rentenwert von 42,52 Euro

Nach den Angaben der Deutschen Rentenversicherung zur Rentenanpassung 2026 stieg der aktuelle Rentenwert von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Die Erhöhung betrifft gesetzliche Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten sowie Witwen-, Witwer- und Waisenrenten.

Bei einer Standardrente mit 45 Entgeltpunkten ergibt sich ein monatliches Bruttoplus von 77,85 Euro. Wie hoch der tatsächliche Zuwachs auf dem Konto ausfällt, hängt unter anderem von den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie von einer möglichen Einkommensteuer ab.

Eine Übersicht mit unterschiedlichen Rentenhöhen bietet die gegen-hartz.de-Tabelle zur Rentenerhöhung 2026. Die dort genannten Bruttobeträge dürfen nicht mit dem späteren Nettozahlbetrag verwechselt werden.

Rentnerinnen und Rentner, deren Rente bereits vor April 2004 begonnen hat, erhielten die erhöhte Juli-Rente grundsätzlich schon Ende Juni. Bei einem späteren Rentenbeginn wird die Rente nachschüssig gezahlt, sodass das erhöhte Geld erstmals Ende Juli auf dem Konto erschien.

Warum aus der Rentenanpassung weitere Bescheide entstehen

Viele Sozialleistungen werden nur gezahlt, wenn das eigene Einkommen nicht zur Deckung des anerkannten Bedarfs ausreicht. Steigt die Rente, steigt deshalb regelmäßig auch das Einkommen, das eine Behörde in ihre Berechnung einbezieht.

Bei laufenden Leistungen kann eine solche Veränderung nach Paragraf 48 SGB X eine neue Entscheidung auslösen. Die Behörde hebt dann den bisherigen Bescheid ganz oder teilweise auf und setzt die Leistung für den verbleibenden Zeitraum neu fest.

Nach Paragraf 60 SGB I müssen Empfänger von Sozialleistungen leistungsrelevante Veränderungen grundsätzlich unverzüglich mitteilen. Betroffene sollten sich nicht darauf verlassen, dass die Rentenversicherung jede andere Behörde automatisch und rechtzeitig informiert.

Leistung oder Vergünstigung Mögliche Folge der Rentenerhöhung Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung Das anrechenbare Renteneinkommen steigt, sodass der Zahlbetrag häufig sinkt. Wohngeld Während des laufenden Zeitraums gelten besondere Schwellen; spätestens beim Folgeantrag wird die höhere Rente berücksichtigt. Witwen- oder Witwerrente Eine eigene Rente kann als Einkommen angerechnet werden, gleichzeitig steigt der Freibetrag. Kinderzuschlag und Unterhaltsvorschuss Eine höhere Waisenrente kann bei der nächsten Berechnung zu einer Kürzung führen. Zuzahlungsbefreiung der Krankenkasse Bei höherem Einkommen kann die persönliche Belastungsgrenze steigen. Rundfunkbeitragsbefreiung und örtliche Ermäßigungen Endet eine begünstigende Sozialleistung, kann auch die daran gebundene Befreiung auslaufen.

Grundsicherung kann fast im gleichen Umfang sinken

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehört die gesetzliche Rente grundsätzlich zum Einkommen. Vom Bruttobetrag werden insbesondere Pflichtbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie weitere gesetzlich anerkannte Abzüge berücksichtigt.

Erhöht sich der danach verbleibende Rentenbetrag, mindert das Sozialamt normalerweise die Grundsicherung. Bei unverändertem Bedarf bleibt den Betroffenen von der Rentenerhöhung deshalb häufig wenig oder gar nichts zusätzlich.

Eine Besonderheit gilt für Menschen mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten oder vergleichbaren Versicherungszeiten. Nach Paragraf 82a SGB XII bleiben 100 Euro der gesetzlichen Rente zuzüglich 30 Prozent des darüberliegenden Betrags anrechnungsfrei.

Der Freibetrag ist auf die Hälfte der Regelbedarfsstufe 1 begrenzt. Da der Regelbedarf für Alleinstehende 2026 weiterhin 563 Euro beträgt, liegt die Obergrenze bei 281,50 Euro im Monat.

Dieser Freibetrag gilt nicht automatisch für alle Menschen mit kleiner Rente. Er setzt die erforderlichen Versicherungszeiten voraus, aber nicht zwingend die tatsächliche Zahlung eines Grundrentenzuschlags.

Ausführliche Hinweise zur Berechnung enthält der Beitrag über den Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung 2026. Im neuen Bescheid sollte ausdrücklich erkennbar sein, ob der Freibetrag berücksichtigt wurde.

Hat die Behörde die Obergrenze von 281,50 Euro bereits vor der Rentenanpassung angesetzt, wächst dieser Freibetrag durch die höhere Rente nicht weiter. In einer solchen Situation kann der gesamte anrechenbare Nettozuwachs die Grundsicherung mindern.

Beim Wohngeld greift eine wichtige 15-Prozent-Regel

Beim Wohngeld führt die Rentenanpassung nicht automatisch zu einer sofortigen Kürzung. Nach Paragraf 27 Wohngeldgesetz muss die Wohngeldbehörde während eines laufenden Bewilligungszeitraums neu entscheiden, wenn sich das Gesamteinkommen nicht nur vorübergehend um mehr als 15 Prozent erhöht und dadurch das Wohngeld sinkt oder entfällt.

Eine Rentenerhöhung um 4,24 Prozent liegt für sich betrachtet unter dieser Schwelle. Wurde kein weiteres Einkommen erhöht und veränderte sich die Haushaltszusammensetzung nicht, rechtfertigt allein die allgemeine Rentenanpassung normalerweise keine sofortige Kürzung des bereits bewilligten Wohngeldes.

Anders sieht es aus, wenn mehrere Einkommenssteigerungen zusammenkommen und das Gesamteinkommen des Haushalts um mehr als 15 Prozent wächst. Die Mitteilungspflicht beim Wohngeld bezieht sich ebenfalls auf diese gesetzliche Schwelle.

Spätestens bei einem Weiterleistungsantrag wird die neue Rentenhöhe vollständig in die Prognose des Jahreseinkommens aufgenommen. Dann kann das Wohngeld niedriger ausfallen oder vollständig entfallen, wenn das Einkommen für den jeweiligen Haushalt zu hoch ist.

Wie stark die Veränderung ausfällt, hängt von der Haushaltsgröße, der zuschussfähigen Miete und der örtlichen Mietenstufe ab. Warum ein Wohngeldanspruch an einer Einkommensgrenze scheitern kann, zeigt der Beitrag über den möglichen Wohngeldverlust nach einer Rentenanpassung.

Hat die Wohngeldbehörde die Rentenanpassung bereits bei der ursprünglichen Bewilligung als erwartetes Einkommen berücksichtigt, darf sie denselben Zuwachs nicht ein zweites Mal ansetzen. Ein Vergleich zwischen Berechnungsbogen, Rentenanpassungsmitteilung und neuem Wohngeldbescheid ist deshalb unverzichtbar.

Hinterbliebenenrenten werden ebenfalls neu berechnet

Witwen-, Witwer- und Erziehungsrenten sind selbst um 4,24 Prozent gestiegen. Gleichzeitig kann eine eigene Alters- oder Erwerbsminderungsrente als Einkommen auf die Hinterbliebenenleistung angerechnet werden.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der Freibetrag für anrechenbares Nettoeinkommen 1.122,53 Euro im Monat. Für jedes Kind mit einem grundsätzlichen Anspruch auf Waisenrente erhöht er sich um 238,11 Euro.

Nur das Einkommen oberhalb des Freibetrags wird berücksichtigt. Von diesem übersteigenden Betrag werden nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung zur Einkommensanrechnung 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

Weil sowohl die eigene gesetzliche Rente als auch der Freibetrag angehoben wurden, muss ein neuer Bescheid nicht zwangsläufig schlechter ausfallen. Betroffene sollten prüfen, welches Einkommen verwendet wurde, ob der neue Freibetrag von 1.122,53 Euro angesetzt ist und ob Kinderzuschläge zum Freibetrag fehlen.

Weitere Berechnungsbeispiele finden sich im gegen-hartz.de-Beitrag zum neuen Freibetrag bei der Witwenrente. Während des sogenannten Sterbevierteljahres findet die gewöhnliche Einkommensanrechnung auf die Witwen- oder Witwerrente nicht statt.

Waisenrenten können Familienleistungen verändern

Nicht jede familienbezogene Leistung hängt vom Einkommen ab. Das Kindergeld wird durch eine höhere Alters-, Erwerbsminderungs- oder Waisenrente grundsätzlich nicht gekürzt.

Beim Kinderzuschlag gelten andere Vorschriften. Eine Waisenrente ist Einkommen des Kindes und mindert den Kinderzuschlag nach Paragraf 6a BKGG grundsätzlich zu 45 Prozent des zu berücksichtigenden Betrags.

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Während des laufenden sechsmonatigen Bewilligungszeitraums bleiben reine Einkommensänderungen beim Kinderzuschlag grundsätzlich unberücksichtigt. Bei einem neuen Antrag fließt die erhöhte Waisenrente jedoch in den Durchschnitt des vorherigen sechsmonatigen Bemessungszeitraums ein.

Auch eine Rente der Eltern kann als Einkommen Bedeutung bekommen. Andere Einkünfte der Eltern werden beim Kinderzuschlag anders behandelt als Erwerbseinkommen, sodass eine pauschale Rechnung nicht möglich ist.

Beim Unterhaltsvorschuss werden Waisenbezüge berücksichtigt, die wegen des Todes des anderen Elternteils gezahlt werden. Steigt eine solche Waisenrente, kann sich der Unterhaltsvorschuss entsprechend vermindern.

Auch Befreiungen und Ermäßigungen können betroffen sein

Bei der gesetzlichen Krankenversicherung liegt die jährliche Belastungsgrenze für Zuzahlungen grundsätzlich bei zwei Prozent der Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Für anerkannte schwerwiegend chronisch kranke Menschen beträgt sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Prozent.

Eine höhere Rente kann diese Grenze leicht anheben, sofern die Krankenkasse das tatsächliche Einkommen zugrunde legt. Für Bezieher bestimmter Grundsicherungsleistungen gelten besondere Rechenvorgaben, weshalb ein neuer Grundsicherungsstatus auch die Zuzahlungsberechnung verändern kann.

Hinweise zur Antragstellung und zur Erstattung zu viel gezahlter Beträge bietet gegen-hartz.de zur Zuzahlungsbefreiung für Rentner im Jahr 2026. Die Befreiung wird nicht allein wegen einer niedrigen Rente erteilt, sondern muss bei der Krankenkasse beantragt werden.

Weitere Folgen sind möglich, wenn die Grundsicherung durch die höhere Rente vollständig entfällt. Eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag ist häufig an den Bezug einer begünstigenden Sozialleistung gebunden und wird nicht automatisch verlängert.

Übersteigt das Einkommen den sozialrechtlichen Bedarf nur um weniger als den monatlichen Rundfunkbeitrag, kann eine Befreiung wegen eines besonderen Härtefalls in Betracht kommen. Informationen zu diesem Verfahren enthält der gegen-hartz.de-Ratgeber zur Rundfunkbeitragsbefreiung bei kleiner Rente.

Örtliche Sozialtickets, Ermäßigungen für Kulturangebote, kommunale Gebührennachlässe oder vergünstigte Mittagstische folgen eigenen Satzungen. Endet der bisherige Sozialleistungsbezug, sollte daher auch geprüft werden, welche Nachweise für diese Angebote verwendet wurden.

So lassen sich Fehler im Folgebescheid erkennen

Im ersten Schritt sollten alter und neuer Rentenzahlbetrag miteinander verglichen werden. Dabei ist zu prüfen, ob die Behörde die Bruttorente, die einbehaltenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und den tatsächlichen Nettozufluss richtig übernommen hat.

Bei der Grundsicherung muss anschließend kontrolliert werden, ob anerkannte Wohnkosten, Mehrbedarfe und Versicherungsabzüge unverändert geblieben sind. Wer mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten erreicht, sollte besonders auf den Freibetrag nach Paragraf 82a SGB XII achten.

Beim Wohngeld ist zu klären, ob das Gesamteinkommen im laufenden Bewilligungszeitraum tatsächlich um mehr als 15 Prozent gestiegen ist. Eine Erhöhung der gesetzlichen Rente um lediglich 4,24 Prozent reicht hierfür allein nicht aus.

Bei Hinterbliebenenleistungen müssen der Freibetrag von 1.122,53 Euro, ein möglicher Kinderbetrag von 238,11 Euro und die Anrechnung von 40 Prozent des übersteigenden Einkommens nachvollziehbar dargestellt sein. Eine doppelte Berücksichtigung derselben Rente wäre fehlerhaft.

Die Rentenanpassungsmitteilung, der bisherige Bescheid, der neue Bescheid und die zugehörigen Berechnungsbögen sollten gemeinsam aufbewahrt werden. Auch der Briefumschlag kann wichtig sein, wenn später geklärt werden muss, wann der Bescheid zugegangen ist.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann vorgegangen werden

Im Sozialrecht beträgt die Widerspruchsfrist regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Welche Frist und welcher Rechtsweg gelten, steht in der Rechtsbehelfsbelehrung am Ende des jeweiligen Schreibens.

Bei Wohngeldentscheidungen kann das Verfahren je nach Bundesland abweichen. Deshalb sollte nicht ungeprüft davon ausgegangen werden, dass bei jedem Folgebescheid dieselbe Stelle zuständig ist.

Ist die Frist knapp, kann zunächst ein kurzer fristwahrender Widerspruch eingereicht und die Begründung nachgereicht werden. Hinweise zum Verfahren bietet gegen-hartz.de im Beitrag über den Widerspruch gegen Renten- und Sozialbescheide.

Führt der neue Bescheid sofort zu einer existenzbedrohenden Zahlungslücke, sollten Betroffene zusätzlich eine Sozialberatungsstelle, einen Sozialverband oder einen Fachanwalt für Sozialrecht einschalten. In dringenden Fällen kann vor dem zuständigen Gericht vorläufiger Rechtsschutz beantragt werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau Lange hat einen anerkannten monatlichen Gesamtbedarf von 1.100 Euro und erhält bisher 800 Euro Nettorente sowie 300 Euro Grundsicherung. Sie erfüllt die Voraussetzungen des Rentenfreibetrags wegen fehlender Grundrentenzeiten nicht.

Unter der vereinfachten Annahme unveränderter Beitragssätze steigt ihre Nettorente durch die Anpassung um 4,24 Prozent auf 833,92 Euro. Das Sozialamt senkt die Grundsicherung daraufhin auf 266,08 Euro.

Frau Lange verfügt damit weiterhin über insgesamt 1.100 Euro. Die Rentenerhöhung von 33,92 Euro wird in diesem Beispiel vollständig durch die niedrigere Grundsicherung ausgeglichen.

Würde der Bescheid stattdessen die erhöhte Bruttorente ohne Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge anrechnen, wäre die Berechnung zu beanstanden. Dasselbe gilt, wenn Frau Lange doch 33 Jahre an Grundrentenzeiten nachweisen könnte und der entsprechende Freibetrag fehlte.

Fragen und Antworten zur Rentenerhöhung und den Folgebescheiden

1. Bleibt die Rentenerhöhung bei Grundsicherung vollständig erhalten?

In vielen Fällen nicht. Der anrechenbare Nettozuwachs mindert regelmäßig die Grundsicherung, soweit kein zusätzlicher Freibetrag greift.

2. Muss die Rentenanpassungsmitteilung beim Sozialamt eingereicht werden?

Empfänger von Grundsicherung sollten die neue Rentenhöhe unverzüglich mitteilen und eine Kopie der Anpassungsmitteilung einreichen. Eine automatische Datenübertragung ersetzt die eigene Mitwirkungspflicht nicht sicher.

3. Darf das Wohngeld wegen der Erhöhung um 4,24 Prozent sofort gekürzt werden?

Allein wegen dieser Erhöhung normalerweise nicht, weil eine Neuentscheidung während des laufenden Bewilligungszeitraums grundsätzlich einen Anstieg des Gesamteinkommens um mehr als 15 Prozent voraussetzt. Beim nächsten Wohngeldantrag wird die höhere Rente jedoch berücksichtigt.

4. Wie hoch ist der Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung 2026?

Bei mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten bleiben 100 Euro zuzüglich 30 Prozent des darüberliegenden Renteneinkommens frei. Der Betrag ist 2026 auf höchstens 281,50 Euro im Monat begrenzt.

5. Kann eine eigene Altersrente die Witwenrente vermindern?

Ja, soweit das pauschal ermittelte Nettoeinkommen den Freibetrag von 1.122,53 Euro übersteigt. Vom übersteigenden Betrag werden grundsätzlich 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet.

6. Was ist nach einem fehlerhaften Folgebescheid zu tun?

Betroffene sollten die Rechtsbehelfsbelehrung lesen und die dort genannte Frist einhalten. Im Sozialrecht ist regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch einzulegen, wobei eine Begründung bei Zeitdruck nachgereicht werden kann.