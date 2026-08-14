Zuschuss zur Rente: Bis zu 281,50 Euro mehr im Monat: So wirkt der Rentenfreibetrag

Für Rentnerinnen und Rentner mit einer langen Versicherungsbiografie kann sich ein bislang wenig beachteter Freibetrag finanziell deutlich bemerkbar machen.

Wer mindestens 33 Jahre sogenannte Grundrentenzeiten erreicht hat und auf Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung angewiesen ist, kann einen Teil seiner gesetzlichen Rente vor der Einkommensanrechnung schützen. 2026 sind dadurch bis zu 281,50 Euro monatlich anrechnungsfrei.

Die häufig verwendete Bezeichnung „Rentenzuschuss“ kann allerdings einen falschen Eindruck vermitteln.

Die Deutsche Rentenversicherung überweist nicht automatisch weitere 281,50 Euro auf das Rentenkonto, sondern der Freibetrag senkt das Einkommen, das das Sozialamt bei der Berechnung der Grundsicherung berücksichtigt. Dadurch kann sich eine bereits bestehende Leistung erhöhen oder erstmals ein Anspruch entstehen.

Warum der Freibetrag 2026 höchstens 281,50 Euro beträgt

Die gesetzliche Grundlage findet sich in § 82a SGB XII. Danach bleiben zunächst 100 Euro der monatlichen gesetzlichen Rente anrechnungsfrei, wenn mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder vergleichbare Zeiten erfüllt sind. Von dem Rentenbetrag oberhalb der ersten 100 Euro bleiben zusätzlich 30 Prozent anrechnungsfrei.

Nach oben ist dieser Vorteil begrenzt. Der Freibetrag darf höchstens 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 erreichen. Weil diese 2026 weiterhin 563 Euro beträgt, bleibt die Höchstgrenze bei 281,50 Euro monatlich.

Wer sich ausführlicher mit der Berechnung beschäftigen möchte, findet bei Gegen-Hartz einen Überblick zur Grundsicherung im Alter 2026 und den geltenden Freibeträgen.

So wird der Freibetrag berechnet

Bei einer monatlichen Bruttorente von beispielsweise 500 Euro bleiben zunächst 100 Euro außer Betracht. Von den verbleibenden 400 Euro werden weitere 30 Prozent und damit 120 Euro geschützt, sodass sich ein Freibetrag von insgesamt 220 Euro ergibt. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt ausdrücklich, dass für diese Rechnung die monatliche Bruttorente herangezogen wird.

Ab einer entsprechend hohen gesetzlichen Rente würde die Formel rechnerisch mehr als 281,50 Euro ergeben. Ausgezahlt oder berücksichtigt werden kann jedoch höchstens die gesetzliche Obergrenze. Die folgende Tabelle zeigt die Wirkung anhand vereinfachter Beispiele.

Monatliche Bruttorente Möglicher Freibetrag 2026 300 Euro 160 Euro 500 Euro 220 Euro 705 Euro 281,50 Euro 900 Euro 281,50 Euro wegen der Obergrenze

Die Tabelle zeigt lediglich die Berechnung des Freibetrags. Wie hoch die Grundsicherung anschließend tatsächlich ausfällt, hängt unter anderem von den anerkannten Wohn- und Heizkosten, weiteren Einkünften, Beiträgen sowie möglichen Mehrbedarfen ab.

Die 281,50 Euro sind nicht automatisch zusätzliches Geld

Die Höchstgrenze darf deshalb nicht mit einer garantierten zusätzlichen Zahlung von 281,50 Euro verwechselt werden. Liegt das bisher anrechenbare Einkommen beispielsweise nur 100 Euro oberhalb des errechneten Grundsicherungsbedarfs, kann ein Freibetrag zwar erstmals einen Anspruch auslösen, die zusätzliche Zahlung muss aber nicht die vollen 281,50 Euro erreichen. Das Ergebnis entsteht immer aus der vollständigen Bedarfs- und Einkommensberechnung.

Hohe Wohnkosten können dabei erheblichen Einfluss haben, weil angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung zum Bedarf der Grundsicherung gehören. Deshalb kann selbst bei einer Rente, die auf den ersten Blick für Grundsicherung zu hoch erscheint, eine Prüfung sinnvoll sein. Einen ausführlichen Überblick bietet Gegen-Hartz im Beitrag „Wie hoch ist die monatliche Grundsicherung für Rentner 2026?“.

Mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten müssen vorhanden sein

Voraussetzung für den Freibetrag sind mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder anerkannte vergleichbare Zeiten in anderen verpflichtenden Alterssicherungssystemen. Dazu gehören insbesondere Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung, versicherungspflichtiger Selbstständigkeit, Kindererziehung und nicht erwerbsmäßiger Pflege. Auch weitere Versicherungszeiten können berücksichtigt werden.

Entscheidend ist nicht, ob jemand tatsächlich einen Grundrentenzuschlag ausgezahlt bekommt. Das Bundesarbeitsministerium stellt ausdrücklich klar, dass der Freibetrag auch dann greifen kann, wenn trotz der 33 Versicherungsjahre kein Anspruch auf den eigentlichen Grundrentenzuschlag besteht.

📚 Lesen Sie auch: Oberlandesgericht bestätigt die vollständige Pfändung der Rente

Der Unterschied ist für Betroffene wichtig, weil der Grundrentenzuschlag 2026 noch von weiteren Voraussetzungen abhängig ist. Beim Freibetrag für die Grundsicherung genügt dagegen hinsichtlich der Versicherungsbiografie das Erreichen der vorgeschriebenen Grundrentenzeiten oder vergleichbarer Zeiten.

Grundrentenzuschlag und Grundrenten-Freibetrag sind zwei verschiedene Dinge

Beim Grundrentenzuschlag wird die gesetzliche Rente selbst erhöht. Die Rentenversicherung prüft diesen Anspruch anhand des Versicherungskontos und der gesetzlichen Einkommensvorgaben. Ende 2024 lag der tatsächlich gezahlte Grundrentenzuschlag laut Deutscher Rentenversicherung durchschnittlich bei 97 Euro monatlich.

Der Freibetrag nach § 82a SGB XII verändert dagegen nicht die Höhe der gesetzlichen Rente. Er wirkt erst bei der Berechnung bestimmter Sozialleistungen, indem ein Teil der Rente nicht als Einkommen berücksichtigt wird. Beide Regelungen verwenden die Grundrentenzeiten, funktionieren finanziell aber unterschiedlich.

Auch bei höheren Renten kann eine Prüfung sinnvoll sein

Eine feste Rentenhöhe, oberhalb derer Grundsicherung immer ausgeschlossen wäre, gibt es nicht.

Der individuelle Bedarf setzt sich insbesondere aus dem Regelbedarf und den anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung zusammen; außerdem können weitere Bedarfe hinzukommen. Dem werden das anrechenbare Einkommen und gegebenenfalls vorhandenes Vermögen gegenübergestellt.

Gerade in Städten mit hohen Mieten kann der Gesamtbedarf deshalb deutlich über dem Regelbedarf von 563 Euro liegen. Der Freibetrag kann dann darüber entscheiden, ob das anrechenbare Einkommen den Bedarf noch übersteigt oder ein Anspruch auf ergänzende Grundsicherung entsteht. Das BMAS weist ausdrücklich darauf hin, dass der Freibetrag erstmals einen Sozialleistungsanspruch auslösen kann.

Auch beim Vermögen lohnt sich ein genauer Blick

Mitunter wird der Eindruck vermittelt, Grundsicherung könne nur erhalten, wer insgesamt weniger als 10.000 Euro besitzt. Diese Aussage ist zu pauschal. Für Alleinstehende gilt zwar grundsätzlich ein geschützter Barbetrag beziehungsweise Geldwert von 10.000 Euro, daneben können aber weitere Vermögensgegenstände vom Einsatz ausgenommen sein.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Dazu können etwa angemessener Hausrat, bestimmte Altersvorsorgevermögen und unter den gesetzlichen Voraussetzungen selbst genutztes angemessenes Wohneigentum gehören. Bei Ehepaaren beziehungsweise Partnern nennt die Deutsche Rentenversicherung für die entsprechenden Barbeträge zusammen 20.000 Euro. Die Vermögensprüfung sollte daher nicht allein anhand des Kontostands vorgenommen werden.

Ohne Antrag gibt es keine Grundsicherung

Die Grundsicherung im Alter wird nicht automatisch ausgezahlt. Wer bislang keine Leistungen bezieht und durch den Freibetrag erstmals einen Anspruch vermutet, muss beim zuständigen Träger einen Antrag stellen.

Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums kann der Freibetrag grundsätzlich erst ab dem Monat der Antragstellung in der Leistungsberechnung wirken.

Über die Leistung entscheiden in der Regel die Sozialämter. Anträge können nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung auch dort beziehungsweise über die Rentenversicherung eingereicht und an den zuständigen Träger weitergeleitet werden. Gegen-Hartz erläutert zudem, unter welchen Bedingungen ein Antrag auf Grundsicherung auch formlos möglich sein kann.

Was passiert, wenn der Nachweis über die 33 Jahre noch fehlt?

Fehlt bei der Antragstellung zunächst der Nachweis über die Grundrentenzeiten, muss das nicht das endgültige Aus bedeuten. Der zuständige Sozialleistungsträger kann den Rentenversicherungsträger um einen Nachweis bitten. Werden anschließend mindestens 33 Jahre bestätigt, kann der Anspruch nach Angaben des BMAS rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Antragstellung erneut geprüft werden.

Rentnerinnen und Rentner sollten deshalb darauf achten, dass ihr Versicherungsverlauf vollständig ist. Fehlende Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder andere anrechenbare Versicherungszeiten können nicht nur für die Rente selbst, sondern auch für den Freibetrag bei Sozialleistungen Bedeutung haben.

Der Freibetrag kann auch beim Wohngeld helfen

Eine vergleichbare Vergünstigung gibt es auch beim Wohngeld. Wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder vergleichbare Zeiten nachweisen kann, erhält auch dort einen zusätzlichen Freibetrag bei der Einkommensermittlung. 2026 sind auf das Jahr gerechnet höchstens 3.378 Euro beziehungsweise rechnerisch 281,50 Euro pro Monat möglich.

Grundsicherung und Wohngeld werden allerdings grundsätzlich nicht nebeneinander für denselben Wohnbedarf gezahlt. Welche Leistung günstiger oder überhaupt möglich ist, hängt von Einkommen, Haushaltsgröße, Miete und weiteren persönlichen Umständen ab. Mehr dazu erklärt Gegen-Hartz im aktuellen Beitrag zum Wohngeld für Rentner im Jahr 2026.

Warum eine Überprüfung des Bescheids sinnvoll sein kann

Wer bereits Grundsicherung bezieht und mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten erreicht hat, sollte in seinem Bescheid prüfen, welches Renteneinkommen tatsächlich angerechnet wurde. Fehlt der Freibetrag, obwohl die Voraussetzungen erfüllt sind, kann eine Überprüfung des Bescheids sinnvoll sein. Gegen-Hartz hat Fälle und Vorgehensweisen im Beitrag zum Freibetrag von bis zu 281,50 Euro bei der Grundsicherung zusammengefasst.

Bei einem laufenden Verfahren sollten Nachweise über Grundrentenzeiten möglichst vollständig eingereicht werden. Wer mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist, sollte außerdem die im Bescheid genannte Rechtsbehelfsfrist beachten und sich bei Bedarf sozialrechtlich beraten lassen.

Fazit: Der Freibetrag kann das verfügbare Einkommen spürbar erhöhen

Der Freibetrag für Menschen mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten gehört zu den Regelungen, die bei einer oberflächlichen Prüfung leicht übersehen werden können. 2026 können bis zu 281,50 Euro der gesetzlichen Rente bei der Grundsicherung anrechnungsfrei bleiben. Dadurch kann die monatliche Grundsicherung steigen oder bei Haushalten knapp oberhalb der bisherigen Einkommensgrenze erstmals ein Anspruch entstehen.

Von einer pauschalen Rentenerhöhung um 281,50 Euro kann dennoch keine Rede sein. Entscheidend für die tatsächliche Auszahlung sind der individuelle Bedarf, die Wohnkosten, sämtliche anrechenbaren Einkünfte und die persönliche Versicherungsbiografie.

Beispiel aus der Praxis: 750 Euro Rente und 34 Grundrentenjahre

Eine 72-jährige Rentnerin erhält 750 Euro gesetzliche Bruttorente im Monat und hat 34 Jahre anrechenbare Grundrentenzeiten. Von den ersten 100 Euro bleiben 100 Euro frei, von den verbleibenden 650 Euro wären weitere 195 Euro anrechnungsfrei. Rechnerisch ergäben sich damit 295 Euro, wegen der gesetzlichen Obergrenze werden 2026 jedoch nur 281,50 Euro berücksichtigt.

Statt der gesamten 750 Euro werden durch diesen Freibetrag zunächst nur 468,50 Euro der Bruttorente für diesen Rechenschritt berücksichtigt. Das Sozialamt muss anschließend die vollständige Einkommens- und Bedarfsberechnung vornehmen. Ob und in welcher Höhe anschließend Grundsicherung ausgezahlt wird, hängt deshalb von den weiteren Verhältnissen der Rentnerin ab.

Fragen und Antworten zum Rentenfreibetrag

1. Bekommen Rentner 2026 automatisch 281,50 Euro zusätzlich zur Rente?

Nein. Die 281,50 Euro sind kein pauschaler Zuschlag der Rentenversicherung, sondern der höchstmögliche Freibetrag bei der Einkommensanrechnung bestimmter Sozialleistungen. Der tatsächlich zusätzlich verfügbare Betrag kann niedriger ausfallen.

2. Wie viele Grundrentenzeiten werden für den Freibetrag benötigt?

Erforderlich sind mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten oder anerkannte vergleichbare Zeiten in verpflichtenden Alterssicherungssystemen. Dazu können unter anderem Pflichtbeitragszeiten aus Arbeit, Kindererziehung und Pflege gehören.

3. Muss ein Grundrentenzuschlag gezahlt werden, damit der Freibetrag gilt?

Nein. Das Bundesarbeitsministerium stellt ausdrücklich klar, dass ein tatsächlicher Anspruch auf den Grundrentenzuschlag keine Voraussetzung für diesen Freibetrag ist. Erforderlich sind die mindestens 33 Jahre an entsprechenden Zeiten.

4. Warum beträgt der Höchstbetrag 2026 weiterhin 281,50 Euro?

Die Obergrenze entspricht 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1. Diese beträgt 2026 unverändert 563 Euro, sodass sich weiterhin höchstens 281,50 Euro ergeben.

5. Muss die Grundsicherung beantragt werden?

Ja. Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung wird nicht automatisch gezahlt, und das Antragsdatum ist für den Leistungsbeginn wichtig. Wer wegen des Freibetrags erstmals einen Anspruch vermutet, sollte deshalb nicht unnötig lange mit der Antragstellung warten.

6. Gibt es den Freibetrag auch beim Wohngeld?

Ja. Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten beziehungsweise vergleichbaren Zeiten gibt es auch im Wohngeldrecht einen entsprechenden Freibetrag. 2026 kann er bis zu 3.378 Euro im Jahr erreichen, was rechnerisch 281,50 Euro im Monat entspricht.