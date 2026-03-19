So hoch ist jetzt der steuerpflichtige Anteil der Rente ab 2026 – mit Tabelle

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Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, muss davon 84 Prozent als steuerpflichtigen Rentenanteil ansetzen. Steuerfrei bleiben 16 Prozent. Dieser Wert gilt für Neurentnerinnen und Neurentner des Jahres 2026. Maßgeblich ist also immer das Jahr des Rentenbeginns. Damit setzt sich die schrittweise Rentenbesteuerung fort, die seit Jahren nach festen gesetzlichen Vorgaben verläuft.

Viele Menschen lesen diese Prozentzahl und schließen daraus, dass auf 84 Prozent der Rente automatisch Einkommensteuer fällig wird. So einfach ist es jedoch nicht. Der steuerpflichtige Anteil legt zunächst nur fest, welcher Teil der Rente überhaupt in die steuerliche Berechnung einfließt.

Ob am Ende tatsächlich Steuern gezahlt werden müssen, hängt zusätzlich vom Grundfreibetrag, von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, möglichen Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und weiteren Einkünften ab.

Was der Wert von 84 Prozent konkret bedeutet

Der steuerpflichtige Anteil ist kein variabler Satz, der jedes Jahr neu für dieselbe Person festgelegt wird. Für den jeweiligen Rentnerjahrgang wird er beim Rentenbeginn bestimmt. Wer also 2026 in Rente geht, gehört dauerhaft zum Jahrgang mit einem Besteuerungsanteil von 84 Prozent. Im Gegenzug wird aus den verbleibenden 16 Prozent ein individueller steuerfreier Rentenbetrag berechnet.

Entscheidend ist dabei nicht irgendein Monatswert, sondern die erste volle Jahresbruttorente. Aus diesem Wert wird der steuerfreie Teil in Euro ermittelt. Dieser Betrag bleibt anschließend grundsätzlich über die gesamte Rentenlaufzeit bestehen.

Genau daraus ergibt sich ein für viele Ruheständler wichtiger Effekt: Spätere Rentenerhöhungen sind in aller Regel vollständig steuerpflichtig, weil der einmal festgelegte steuerfreie Betrag nicht mitwächst.

Warum 2026 eine wichtige Marke ist

Die Rentenbesteuerung war ursprünglich deutlich steiler angelegt. Inzwischen steigt der Besteuerungsanteil langsamer an. Seit dem Rentenbeginn 2023 erhöht er sich nicht mehr um einen vollen Prozentpunkt je Jahrgang, sondern nur noch um 0,5 Prozentpunkte pro Jahr.

Deshalb liegt der steuerpflichtige Anteil für den Rentenbeginn 2026 nun bei 84 Prozent. Nach der geltenden Rechtslage wird die volle Besteuerung von 100 Prozent erst für Renten erreicht, die im Jahr 2058 beginnen.

Für viele Betroffene ist das eine spürbare Verschiebung. Die Reform sollte dazu beitragen, Probleme rund um eine mögliche doppelte Besteuerung abzumildern. In der öffentlichen Debatte wird deshalb oft nur auf den Prozentwert geschaut. Für die persönliche Steuerlast ist aber ebenso wichtig, wie hoch die Rente tatsächlich ausfällt und welche Abzüge steuerlich geltend gemacht werden können.

Bestandsrentner sind davon nicht neu betroffen

Wer schon vor 2026 in Rente gegangen ist, bekommt nicht rückwirkend den neuen Satz von 84 Prozent auferlegt. Für Bestandsrentner bleibt der bereits festgelegte steuerfreie Rentenbetrag bestehen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Es gibt also nicht jedes Jahr einen neuen pauschalen Zugriff des Fiskus auf bereits laufende Renten nach dem jeweils aktuellen Einstiegssatz.

Gleichwohl kann auch bei Bestandsrenten die steuerliche Belastung im Zeitverlauf steigen. Der Grund liegt darin, dass Rentenanpassungen grundsätzlich voll in die steuerpflichtige Bemessung einfließen. Dadurch kann es vorkommen, dass Menschen, die viele Jahre keine Einkommensteuer zahlen mussten, später doch in den steuerpflichtigen Bereich hineinwachsen.

Der Unterschied zwischen Besteuerungsanteil und Steuerzahlung

In der Praxis werden zwei Dinge oft durcheinandergebracht. Der Besteuerungsanteil bestimmt, welcher Teil der Rente steuerlich berücksichtigt wird. Die tatsächliche Steuerzahlung ergibt sich erst nach Anwendung des Einkommensteuertarifs. Davor werden noch Freibeträge und abziehbare Aufwendungen berücksichtigt.

Gerade im Ruhestand spielen dabei die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eine erhebliche Rolle. Auch der Grundfreibetrag bleibt wichtig. Für 2026 liegt er bei 12.348 Euro. Das bedeutet: Selbst wenn 84 Prozent der Rente steuerpflichtig sind, fällt nicht automatisch Einkommensteuer an. Wer nur eine vergleichsweise niedrige gesetzliche Rente bezieht und keine weiteren nennenswerten Einkünfte hat, kann weiterhin steuerfrei bleiben.

Anders sieht es aus, wenn zusätzlich Betriebsrenten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder andere steuerlich relevante Einnahmen hinzukommen.

Beispiel: So wird der steuerfreie Teil festgeschrieben

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt, wie das System funktioniert. Angenommen, eine Person geht 2026 in Rente und erhält im ersten vollen Rentenjahr eine Jahresbruttorente von 20.000 Euro.

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Dann sind 84 Prozent davon steuerpflichtig, also 16.800 Euro. Die verbleibenden 16 Prozent, also 3.200 Euro, werden als individueller steuerfreier Rentenbetrag festgeschrieben.

Steigt die Rente in späteren Jahren durch Anpassungen auf 21.000 Euro oder 22.000 Euro, bleibt der steuerfreie Betrag im Grundsatz bei 3.200 Euro. Die Erhöhungen vergrößern damit den steuerpflichtigen Teil. Genau aus diesem Mechanismus erklärt sich, warum die Steuerbelastung im Alter schleichend zunehmen kann, obwohl der persönliche Jahrgangssatz unverändert bleibt.

Tabelle: Steuerpflichtiger Anteil der Rente nach Rentenbeginn

Jahr des Rentenbeginns Besteuerungsanteil der Rente bis 2005 50 % 2006 52 % 2007 54 % 2008 56 % 2009 58 % 2010 60 % 2011 62 % 2012 64 % 2013 66 % 2014 68 % 2015 70 % 2016 72 % 2017 74 % 2018 76 % 2019 78 % 2020 80 % 2021 81 % 2022 82 % 2023 82,5 % 2024 83 % 2025 83,5 % 2026 84 % 2027 84,5 % 2028 85 % 2029 85,5 % 2030 86 % 2031 86,5 % 2032 87 % 2033 87,5 % 2034 88 % 2035 88,5 % 2036 89 % 2037 89,5 % 2038 90 % 2039 90,5 % 2040 91 % 2041 91,5 % 2042 92 % 2043 92,5 % 2044 93 % 2045 93,5 % 2046 94 % 2047 94,5 % 2048 95 % 2049 95,5 % 2050 96 % 2051 96,5 % 2052 97 % 2053 97,5 % 2054 98 % 2055 98,5 % 2056 99 % 2057 99,5 % 2058 100 %

Was Rentnerinnen und Rentner 2026 besonders beachten sollten

Für den neuen Rentnerjahrgang 2026 lautet die wichtigste Zahl also 84 Prozent. Sie beschreibt den steuerpflichtigen Anteil der gesetzlichen Rente beim erstmaligen Rentenbezug. Ebenso wichtig ist aber die zweite Zahl: 16 Prozent bleiben als Ausgangsbasis für den persönlichen Rentenfreibetrag steuerfrei. Dieser Betrag wird in Euro festgeschrieben und begleitet die Betroffenen dauerhaft.

Wer seine individuelle Situation einschätzen will, sollte deshalb nicht nur auf den Prozentsatz blicken. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Rentenhöhe, weiteren Einkünften, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie dem allgemeinen Einkommensteuerrecht. Erst daraus ergibt sich, ob tatsächlich eine Steuererklärung nötig ist und ob am Ende eine Zahlung ans Finanzamt anfällt.

Häufige Fragen und Antworten zur Rentenbesteuerung 2026

Wie hoch ist der steuerpflichtige Anteil der Rente im Jahr 2026?

Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, muss 84 Prozent dieser Rente als steuerpflichtigen Anteil ansetzen. 16 Prozent bleiben als steuerfreier Teil bestehen. Entscheidend ist immer das Jahr, in dem die Rente erstmals beginnt.

Muss ich automatisch Steuern zahlen, wenn 84 Prozent meiner Rente steuerpflichtig sind?

Nein. Der steuerpflichtige Anteil bedeutet nicht automatisch, dass auch tatsächlich Einkommensteuer anfällt. Ob eine Steuerzahlung entsteht, hängt von der gesamten finanziellen Situation ab. Dazu zählen unter anderem die Höhe der Rente, weitere Einkünfte, der Grundfreibetrag sowie abziehbare Kosten wie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.

Gilt der neue Besteuerungsanteil von 84 Prozent auch für Menschen, die schon länger Rente beziehen?

Nein. Für Personen, die bereits vor 2026 in Rente gegangen sind, bleibt der bei Rentenbeginn festgelegte steuerfreie Rentenbetrag bestehen. Der neue Satz von 84 Prozent betrifft nur Neurentnerinnen und Neurentner des Jahres 2026.

Warum kann die Steuerlast im Alter trotzdem später noch steigen?

Das liegt daran, dass der steuerfreie Rentenbetrag in Euro grundsätzlich festgeschrieben wird. Spätere Rentenerhöhungen werden dadurch nicht anteilig steuerfrei gestellt, sondern fließen in der Regel vollständig in den steuerpflichtigen Bereich ein. Auf diese Weise kann die steuerliche Belastung im Laufe der Jahre wachsen.

Wann sollte ich als Rentner eine Steuererklärung prüfen lassen?

Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn neben der gesetzlichen Rente noch weitere Einkünfte vorhanden sind, etwa aus einer Betriebsrente, Vermietung, Kapitalerträgen oder einer Nebentätigkeit. Auch bei höheren Renten oder deutlichen Rentenanpassungen kann eine Prüfung ratsam sein, weil sich dadurch die steuerliche Situation verändern kann.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Arbeitnehmer geht im Jahr 2026 in den Ruhestand und erhält im ersten vollen Rentenjahr eine gesetzliche Jahresbruttorente von 21.000 Euro. Davon sind 84 Prozent steuerpflichtig. Das entspricht 17.640 Euro. Die verbleibenden 16 Prozent, also 3.360 Euro, werden als persönlicher steuerfreier Rentenbetrag festgeschrieben.

In den folgenden Jahren steigt die Rente durch Anpassungen auf 21.800 Euro. Der steuerfreie Betrag bleibt jedoch bei 3.360 Euro. Damit erhöht sich der steuerlich zu berücksichtigende Teil der Rente. Ob daraus tatsächlich eine Steuerzahlung entsteht, hängt dann davon ab, ob noch weitere Einkünfte vorliegen und welche Ausgaben steuerlich abgezogen werden können.

Fazit

Der steuerpflichtige Anteil der Rente beträgt für den Rentenbeginn 2026 genau 84 Prozent. Steuerfrei bleiben 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente. Für bereits laufende Renten ändert sich der einmal festgelegte steuerfreie Rentenbetrag nicht.

Wer 2026 neu in den Ruhestand eintritt, sollte sich dennoch nicht allein an der Prozentzahl orientieren. Der tatsächliche Steuerzugriff hängt immer von der persönlichen Gesamtsituation ab. Gerade deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die eigene Rentenhöhe und auf alle steuerlich abzugsfähigen Positionen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Meldung vom 16. Februar 2026: Für Neurentner des Jahres 2026 beträgt der steuerpflichtige Anteil 84 Prozent, der steuerfreie Anteil 16 Prozent; Bestandsrenten sind davon nicht neu betroffen.