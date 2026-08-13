Putzen, Einkaufen, Wäsche: Anspruch bei Schwerbehinderung auf eine Haushaltshilfe

Putzen, Einkaufen, Wäsche waschen oder Mahlzeiten zubereiten: Was im Alltag selbstverständlich wirkt, kann bei einer Schwerbehinderung schnell zur Belastung werden. Dann stellt sich die Frage, wer die notwendige Hilfe bezahlt und welche Stelle überhaupt zuständig ist.

Eine pauschale „Haushaltshilfe für Schwerbehinderte“ gibt es nicht. Auch ein GdB von 50, 70 oder 100 führt nicht automatisch zu einem Anspruch. Entscheidend ist, warum die Hilfe benötigt wird, wie lange der Bedarf besteht und ob zusätzlich ein Pflegegrad vorliegt. Je nach Situation kommen Krankenkasse, Pflegekasse, Eingliederungshilfe oder Sozialhilfe infrage.

Schwerbehindertenausweis allein reicht nicht

Der Schwerbehindertenausweis bringt verschiedene Nachteilsausgleiche, finanziert aber nicht automatisch eine Putzhilfe. Wer nach einer Operation vorübergehend keinen Haushalt führen kann, sollte deshalb zuerst die Krankenkasse prüfen.

Wer dauerhaft Hilfe beim Putzen, Einkaufen oder bei der Wäsche benötigt, sollte dagegen einen Pflegegrad beantragen. Wer wegen einer Behinderung umfassendere Assistenz für ein selbstbestimmtes Leben braucht, kann zusätzlich Leistungen der Eingliederungshilfe prüfen lassen.

Wann zahlt die Krankenkasse?

Die gesetzliche Krankenkasse kann eine Haushaltshilfe übernehmen, wenn Versicherte ihren Haushalt wegen einer Krankenhausbehandlung, einer schweren Krankheit, einer akuten Verschlechterung oder bestimmter medizinischer Behandlungen vorübergehend nicht weiterführen können. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht dieser Anspruch auch dann, wenn kein Kind im Haushalt lebt.

Bei schwerer Krankheit oder einer akuten Verschlimmerung kann die Haushaltshilfe grundsätzlich bis zu vier Wochen gewährt werden. Lebt ein Kind unter zwölf Jahren oder ein behindertes und hilfebedürftiges Kind im Haushalt, kann sich der Zeitraum auf bis zu 26 Wochen verlängern.

Für Erwachsene fällt grundsätzlich eine Zuzahlung an. Sie beträgt zehn Prozent der täglichen Kosten, mindestens fünf und höchstens zehn Euro pro Tag. Krankenkassen dürfen über ihre Satzung außerdem zusätzliche Leistungen anbieten, sodass sich ein Antrag auch in Grenzfällen lohnen kann.

Pflegegrad 1: 131 Euro Entlastungsbetrag

Menschen mit Pflegegrad 1 bis 5 können 2026 monatlich bis zu 131 Euro Entlastungsbetrag nutzen. Damit lassen sich unter anderem anerkannte Hilfen für die Wohnungsreinigung, Wäsche, Einkäufe, hauswirtschaftliche Unterstützung sowie Betreuung und Alltagsbegleitung finanzieren.

Nicht jede privat beschäftigte Reinigungskraft darf jedoch über den Entlastungsbetrag abgerechnet werden. In der Regel muss der Anbieter nach dem jeweiligen Landesrecht anerkannt sein, weshalb Betroffene vor der Beauftragung bei ihrer Pflegekasse nachfragen sollten.

Pflegegrad 2 bis 5: Mehr Geld für Hilfe im Haushalt

Ab Pflegegrad 2 stehen zusätzlich ambulante Pflegesachleistungen zur Verfügung. 2026 beträgt der monatliche Höchstbetrag bei Pflegegrad 2 bis zu 796 Euro, bei Pflegegrad 3 bis zu 1.497 Euro, bei Pflegegrad 4 bis zu 1.859 Euro und bei Pflegegrad 5 bis zu 2.299 Euro.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: Vorschnelles abbügeln von Ansprüchen verfassungswidrig

Pflege- und Betreuungsdienste können daraus auch Hilfen bei der Haushaltsführung erbringen. Wer gleichzeitig Pflegegeld erhält, muss allerdings beachten, dass sich dieses anteilig verringern kann, wenn Pflegesachleistungen genutzt werden.

Bis zu 40 Prozent zusätzlich für Alltagshilfen

Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 können bis zu 40 Prozent ihres nicht genutzten Sachleistungsbudgets für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag einsetzen. Bei vollständig ungenutzten Pflegesachleistungen entspricht das bei Pflegegrad 2 maximal 318,40 Euro, bei Pflegegrad 3 bis zu 598,80 Euro, bei Pflegegrad 4 bis zu 743,60 Euro und bei Pflegegrad 5 bis zu 919,60 Euro monatlich.

Dieser sogenannte Umwandlungsanspruch kann besonders interessant sein, wenn jemand vor allem Hilfe beim Einkaufen, Putzen oder bei anderen Alltagstätigkeiten benötigt.

Wer Pflegegeld bezieht, sollte sich jedoch vorher beraten lassen, weil sich die Nutzung des Umwandlungsanspruchs auf dessen Höhe auswirken kann.

Praxisbeispiel: Nina, 42, aus Tübingen

Das folgende Beispiel ist fiktiv, aber realitätsnah. Nina ist 42 Jahre alt, lebt allein in Tübingen und hat einen GdB von 70. Wegen ihrer körperlichen Einschränkungen kann sie schwere Einkäufe kaum tragen und größere Reinigungsarbeiten nur noch eingeschränkt erledigen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Zunächst hat Nina keinen Pflegegrad. Ihr GdB von 70 allein verschafft ihr deshalb keinen monatlichen Zuschuss für eine Putzkraft. Nach einer ambulanten Operation kann sie ihren Haushalt vorübergehend jedoch überhaupt nicht mehr führen und beantragt deshalb bei ihrer Krankenkasse eine Haushaltshilfe.

Später bleiben ihre Einschränkungen dauerhaft bestehen. Nina benötigt regelmäßig Unterstützung bei der Reinigung, der Wäsche und beim Einkaufen und beantragt deshalb einen Pflegegrad. Für dieses fiktive Beispiel nehmen wir an, dass die Pflegekasse Pflegegrad 2 anerkennt.

Damit kann Nina unter anderem den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro im Monat einsetzen. Zusätzlich stehen ihr bei Pflegegrad 2 bis zu 796 Euro Pflegesachleistungen zur Verfügung. Nutzt sie dieses Budget nicht vollständig, kann sie unter den gesetzlichen Voraussetzungen bis zu 318,40 Euro monatlich über den Umwandlungsanspruch für anerkannte Alltagshilfen einsetzen.

Ninas Fall zeigt: Nicht der Schwerbehindertenausweis bestimmt, wer die Haushaltshilfe bezahlt. Maßgeblich ist, welche konkrete Leistung sie benötigt und welche gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

Wann hilft die Eingliederungshilfe?

Auch die Eingliederungshilfe kann Unterstützung im Haushalt finanzieren. § 78 SGB IX nennt die Haushaltsführung ausdrücklich als möglichen Bestandteil von Assistenzleistungen und eröffnet damit Hilfen, wenn Menschen wegen ihrer Behinderung Unterstützung bei der selbstbestimmten Alltagsbewältigung benötigen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Mensch mit Schwerbehinderung automatisch Anspruch auf eine Reinigungskraft hat. Die zuständige Stelle prüft den individuellen Teilhabebedarf und berücksichtigt, ob die Haushaltshilfe Teil einer umfassenderen behinderungsbedingten Assistenz ist.

Wann kann das Sozialamt zahlen?

§ 70 SGB XII sieht eine Hilfe zur Weiterführung des Haushalts vor. Sie kann infrage kommen, wenn jemand seinen Haushalt nicht selbst führen kann und auch andere Haushaltsangehörige diese Aufgabe nicht übernehmen können.

Die Leistung soll grundsätzlich eine bestehende Haushaltsführung sichern. Eine längerfristige Unterstützung kann insbesondere dann relevant werden, wenn sie eine stationäre Unterbringung verhindert oder verzögert. Da es sich um Sozialhilfe handelt, prüft das Amt zusätzlich die sozialhilferechtlichen Voraussetzungen und mögliche vorrangige Ansprüche.

Bedarf möglichst konkret beschreiben

Betroffene sollten im Antrag nicht nur schreiben, dass sie eine Haushaltshilfe benötigen. Sinnvoller ist es, genau zu schildern, welche Tätigkeiten nicht mehr möglich sind und wie häufig Unterstützung erforderlich ist.

Wer beispielsweise nicht mehr selbst putzen, schwere Einkäufe tragen, Wäsche aufhängen oder Mahlzeiten zubereiten kann, sollte genau diese Einschränkungen benennen. Je konkreter der tatsächliche Bedarf beschrieben wird, desto leichter kann die zuständige Stelle prüfen, welche Leistung infrage kommt.

FAQ zur Haushaltshilfe bei Schwerbehinderung

Bekomme ich mit GdB 50 automatisch eine Haushaltshilfe?

Nein. Ein GdB allein reicht nicht aus. Entscheidend sind der konkrete Hilfebedarf und die Voraussetzungen der jeweiligen Leistung.

Kann ich die 131 Euro für eine private Putzkraft nutzen?

Nicht automatisch. Für den Entlastungsbetrag muss der Anbieter in der Regel nach Landesrecht anerkannt sein.

Wer zahlt ohne Pflegegrad?

Bei vorübergehendem Bedarf kann die Krankenkasse zahlen. Bei dauerhaftem Bedarf sollten Pflegegrad, Eingliederungshilfe und gegebenenfalls Sozialhilfe geprüft werden.

Quellenverzeichnis

Bundesministerium für Gesundheit: Häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe, bundesgesundheitsministerium.de

Bundesministerium für Gesundheit: Weitere Leistungen und Angebote zur Unterstützung im Alltag, bundesgesundheitsministerium.de