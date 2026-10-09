Schwerbehinderung und Jahrgang 1964: Die Rente ab 62 wird 2026 konkret

Wer 1964 geboren wurde und eine anerkannte Schwerbehinderung hat, erreicht 2026 die früheste Altersgrenze für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

Mit 62 Jahren ist der Einstieg möglich, sofern bei Rentenbeginn die Schwerbehinderteneigenschaft und mindestens 35 anrechenbare Versicherungsjahre vorliegen.

Doch die frühere Rente hat einen dauerhaften Preis: Beim frühestmöglichen Beginn beträgt der Abschlag 10,8 Prozent. Für gesundheitlich belastete Beschäftigte kann das bedeuten, zwischen weiterer Arbeit und einem lebenslang niedrigeren Alterseinkommen entscheiden zu müssen.

Warum der Jahrgang 1964 jetzt an einer Grenze steht

Für die Jahrgänge vor 1964 wurden die Altersgrenzen schrittweise angehoben; beim Jahrgang 1963 liegt der früheste Beginn noch bei 61 Jahren und zehn Monaten, der abschlagsfreie Zugang bei 64 Jahren und zehn Monaten. Ab Jahrgang 1964 gelten die endgültigen Grenzen dieser Anhebung: 62 Jahre mit Abschlägen und 65 Jahre ohne Abschläge.

2026 tritt damit für diesen Jahrgang eine seit Langem gesetzlich vorgesehene Regel praktisch ein. Von einer überraschend neu eingeführten Kürzung zu sprechen, wäre falsch – die finanzielle Belastung für diejenigen, die früh aufhören müssen, bleibt trotzdem erheblich.

Die Voraussetzungen stehen in § 37 SGB VI, während § 236a SGB VI die Übergangsregeln für ältere Jahrgänge enthält. Einen ergänzenden Überblick bietet Gegen-Hartz.de zum vorzeitigen Rentenbeginn für schwerbehinderte Menschen des Jahrgangs 1964.

GdB 50 muss bei Rentenbeginn vorliegen

Eine Diagnose oder langjährige gesundheitliche Beschwerden allein reichen für diese Altersrente nicht aus. Erforderlich ist eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 zum Zeitpunkt des Rentenbeginns.

Eine Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit bei einem GdB von 30 oder 40 eröffnet diesen Rentenzugang nicht. Auch ein GdB von 80 oder 100 senkt die Altersgrenze nicht weiter und beseitigt keine Abschläge.

Die häufige Annahme, ein höherer GdB ermögliche automatisch einen noch früheren Ruhestand, führt deshalb in die Irre. Dazu erläutert Gegen-Hartz.de, warum ein höherer Grad der Behinderung keinen zusätzlichen Zeitvorteil bei der Altersrente bringt.

35 Versicherungsjahre sind nicht gleich 35 Arbeitsjahre

Die geforderte Wartezeit entspricht 420 anrechenbaren Kalendermonaten. Dafür ist keine lückenlose Beschäftigung über dreieinhalb Jahrzehnte erforderlich.

Neben Beiträgen aus einer versicherten Beschäftigung können beispielsweise freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten und anerkannte Pflegezeiten zählen. Auch bestimmte Zeiten von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Schule oder Studium sowie Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung können zur Wartezeit beitragen.

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Welche Monate tatsächlich berücksichtigt werden, ergibt sich aus dem persönlichen Versicherungsverlauf und den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen. Wer nur seine Arbeitsjahre zusammenzählt, kann den Anspruch daher ebenso falsch einschätzen wie jemand, der jede Lücke automatisch als Versicherungszeit behandelt.

Der Geburtstag entscheidet über den ersten Rentenmonat

Die Aussage „Jahrgang 1964 kann 2026 in Rente“ braucht eine Präzisierung: Die Altersrente beginnt grundsätzlich zum Monatsanfang, wenn zu diesem Zeitpunkt sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind. Bei einem Geburtstag im Laufe des Monats ist der früheste Beginn deshalb regelmäßig der erste Tag des Folgemonats.

Wer beispielsweise am 15. November 1964 geboren wurde, kann bei erfüllten Voraussetzungen frühestens zum 1. Dezember 2026 starten. Bei einem Geburtstag am 15. Dezember 1964 verschiebt sich dieser Termin auf den 1. Januar 2027.

Eine Besonderheit gilt bei einem Geburtstag am Monatsersten: Dann kann die Rente bereits am Geburtstag beginnen, sofern auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Der Geburtsjahrgang allein reicht deshalb für die Planung des konkreten Rentenbeginns nicht aus.

Wie aus 1.800 Euro rechnerisch 1.605,60 Euro werden

Für jeden Monat vor dem abschlagsfreien Beginn sinkt die Rente nach § 77 SGB VI um 0,3 Prozent. Wer die vollen drei Jahre zwischen 62 und 65 vorzieht, kommt damit auf 36 Monate und einen Abschlag von 10,8 Prozent.

Beginn nach Erreichen dieses Alters Monate vor dem abschlagsfreien Beginn Dauerhafter Abschlag Bruttorente bei 1.800 Euro Berechnungsbasis 62 Jahre 36 Monate 10,8 Prozent 1.605,60 Euro 63 Jahre 24 Monate 7,2 Prozent 1.670,40 Euro 64 Jahre 12 Monate 3,6 Prozent 1.735,20 Euro 65 Jahre 0 Monate 0 Prozent 1.800,00 Euro

Die Modellrechnung zeigt ausschließlich die Wirkung des Abschlags auf einen unveränderten Rentenanspruch von 1.800 Euro brutto vor Abschlag. Zusätzliche Beiträge durch längere Beschäftigung und spätere Rentenanpassungen sind nicht eingerechnet.

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Beim Beginn mit 62 fehlen in diesem Beispiel monatlich 194,40 Euro brutto, über zwölf Monate gerechnet 2.332,80 Euro. Der tatsächliche Auszahlungsbetrag hängt zusätzlich insbesondere von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen ab; eine mögliche Einkommensteuer ist ebenfalls gesondert zu betrachten.

Mit 65 verschwindet der Abschlag nicht

Besonders teuer wäre die Fehlannahme, die Kürzung ende mit dem 65. Geburtstag. Der Abschlag wegen des vorzeitigen Beginns bleibt dauerhaft bestehen, auch nach Erreichen der regulären Altersgrenze von 67 Jahren.

„Abschlagsfrei mit 65“ bedeutet, dass diese Altersrente bei einem entsprechend späteren Beginn ohne vorzeitigen Abschlag beansprucht werden kann. Es bedeutet nicht, dass eine bereits mit 62 gestartete Rente nach drei Jahren automatisch auf den ungekürzten Betrag angehoben wird.

Regelmäßige Rentenanpassungen können die gekürzte Rente erhöhen, beseitigen den Abschlag aber nicht. Wer früher aufhört zu arbeiten und keine weiteren Beiträge erwirbt, verzichtet außerdem auf zusätzliche Rentenansprüche, die durch eine längere versicherte Beschäftigung entstehen könnten.

Ein später niedrigerer GdB beendet die Rente nicht

Fällt die Schwerbehinderteneigenschaft erst nach dem rechtmäßigen Beginn dieser Altersrente weg, bleibt der Rentenanspruch erhalten. Eine spätere Herabsetzung des GdB von 50 auf 40 führt deshalb für sich genommen nicht zum Verlust der bereits rechtmäßig begonnenen Altersrente.

Anders muss eine Herabsetzung vor dem geplanten Rentenbeginn geprüft werden, einschließlich möglicher gesetzlicher Schutzfristen. Die Unterschiede erklärt der Beitrag über die Folgen eines sinkenden GdB vor und nach dem Rentenbeginn.

Vor der Entscheidung braucht es eine konkrete Rentenauskunft

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Rentenantrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn zu stellen. Versicherungsverlauf, Nachweise zur Schwerbehinderung und der genaue Starttermin sollten möglichst vorher geklärt sein.

Wer sich zwischen einem Beginn mit 62, 63, 64 oder 65 entscheiden muss, sollte sich die voraussichtlichen Beträge für diese Termine berechnen lassen. Eine Hochrechnung der späteren Rente einfach um 10,8 Prozent zu kürzen, kann irreführen, wenn darin Beiträge für künftige Arbeitsjahre enthalten sind.

Die politische Zuspitzung liegt in der Lebenswirklichkeit: Ein früherer Zugang hilft wenig, wenn die verbleibende Rente kaum zum Leben reicht. Für Betroffene ist deshalb entscheidend, wie sich Gesundheit, weitere Beschäftigung und das dauerhaft verfügbare Einkommen tatsächlich miteinander vereinbaren lassen.

Beispiel aus der Praxis: Rentenbeginn im Dezember 2026

In einem Beratungsfall ist eine Verkäuferin am 15. November 1964 geboren, hat einen anerkannten GdB von 50 und erfüllt die Wartezeit von 35 Jahren. Sie kann ihre Altersrente für schwerbehinderte Menschen bei rechtzeitigem Antrag frühestens zum 1. Dezember 2026 beginnen.

Ihr bis dahin erworbener Rentenanspruch betrage vor Abschlag 1.800 Euro brutto; nach 10,8 Prozent Abschlag bleiben rechnerisch 1.605,60 Euro brutto. Beginnt sie die Rente bereits 2026, verschwindet dieser Abschlag auch dann nicht, wenn sie im November 2029 ihren 65. Geburtstag feiert.

Fragen und Antworten zur Schwerbehindertenrente für Jahrgang 1964

Kann jeder Mensch des Jahrgangs 1964 mit Schwerbehinderung 2026 in Rente gehen?

Erforderlich sind das Mindestalter von 62 Jahren, eine anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn und die Wartezeit von 35 Jahren. Bei einem Geburtstag vom 2. bis 31. Dezember 1964 liegt der früheste Beginn grundsätzlich erst am 1. Januar 2027.

Reicht ein GdB von 40 mit Gleichstellung aus?

Nein, eine Gleichstellung allein genügt für diese Altersrente nicht. Grundsätzlich ist ein GdB von mindestens 50 bei Rentenbeginn erforderlich.

Muss ich 35 Jahre ohne Unterbrechung gearbeitet haben?

Nein, für die Wartezeit können neben Beschäftigungszeiten auch andere rentenrechtliche Zeiten zählen. Dazu gehören beispielsweise Kindererziehungszeiten und bestimmte anerkannte Zeiten von Krankheit oder Arbeitslosigkeit.

Wie hoch ist der Abschlag bei einem Beginn mit 63 Jahren?

Für den Jahrgang 1964 beträgt er bei einem um genau zwei Jahre vorgezogenen Beginn 7,2 Prozent. Jeder Monat vor dem abschlagsfreien Beginn kostet 0,3 Prozent.

Wird meine Rente mit 65 automatisch abschlagsfrei?

Nein, ein bereits durch den vorzeitigen Rentenbeginn entstandener Abschlag bleibt bestehen. Der abschlagsfreie Zugang mit 65 gilt für einen entsprechend späteren Beginn dieser Altersrente.