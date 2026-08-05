Digitaler Schwerbehindertenausweis und EU-Karte: Das gilt schon 2026 und das ist noch geplant

Hamburg und Thüringen bereiten einen digitalen Schwerbehindertenausweis für das Smartphone vor. Die Nachricht klingt nach einer unmittelbar bevorstehenden Umstellung, doch davon kann im August 2026 noch keine Rede sein: Das Vorhaben befindet sich in der Entwicklung, ein bundesweiter Start ist nicht beschlossen.

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Für Menschen mit Schwerbehinderung ändert sich deshalb vorerst nichts. Der gültige Schwerbehindertenausweis in Kartenform bleibt der amtliche Nachweis, während das Länderprojekt, die EUDI-Wallet und der Europäische Behindertenausweis jeweils eigene Zeitpläne und rechtliche Grundlagen haben.

Drei Entwicklungen werden häufig miteinander verwechselt

Beim digitalen Schwerbehindertenausweis treffen deutsche Verwaltungspraxis und europäische Vorhaben aufeinander. Wer die Ankündigungen richtig einordnen will, muss zwischen dem heutigen deutschen Ausweis, dem Pilotprojekt in Hamburg und Thüringen sowie der bereits beschlossenen EU-Karte unterscheiden.

Ausweis oder Vorhaben Stand am 5. August 2026 Deutscher Schwerbehindertenausweis Die Karte nach dem SGB IX und der Schwerbehindertenausweisverordnung ist weiterhin der amtliche Nachweis in Deutschland. Pilotprojekt Hamburg und Thüringen Die Länder schaffen technische und organisatorische Voraussetzungen für einen Smartphone-Nachweis. Erste Ergebnisse werden für März 2027 erwartet; in Thüringen soll das Projekt bis September 2027 laufen. Deutsche EUDI-Wallet Die staatliche App soll im Januar 2027 in einer ersten Ausbaustufe starten. Ob der digitale Schwerbehindertenausweis sofort zu den verfügbaren Nachweisen gehört, ist damit noch nicht zugesagt. Europäischer Behindertenausweis Die EU-Richtlinie ist beschlossen. Deutschland muss sie bis 5. Juni 2027 in nationales Recht übertragen; angewendet werden die Vorschriften ab 5. Juni 2028. Europäischer Parkausweis Er ist ein eigener Nachweis für Parkvergünstigungen. Das neue gemeinsame Format wird als Karte ausgegeben; eine digitale Fassung können die Mitgliedstaaten zusätzlich anbieten.

Was Hamburg und Thüringen tatsächlich erproben

Hamburg und Thüringen wollen Daten aus den zuständigen Versorgungsverwaltungen so aufbereiten, dass ein verlässlicher digitaler Nachweis ausgestellt und über die EUDI-Wallet abgerufen werden kann. Das vom Bund mit 1,2 Millionen Euro geförderte Vorhaben gehört zum Nationalen Once-Only-Technical-System, kurz NOOTS, und wird von der Föderalen IT-Kooperation begleitet.

Nach den veröffentlichten Angaben zum Pilotprojekt sollen erste Ergebnisse bis März 2027 vorliegen. Thüringen plant die Projektlaufzeit bis September 2027; die Erkenntnisse sollen später für eine mögliche Einführung in ganz Deutschland nutzbar sein.

Ein Pilotprojekt ist jedoch weder eine allgemeine Ausgabe noch eine Garantie für einen bestimmten Starttermin. Der ausführliche Beitrag von Gegen-Hartz zum Schwerbehindertenausweis auf dem Smartphone erläutert deshalb zu Recht, dass Betroffene den Nachweis derzeit noch nicht einfach in eine App laden können.

Vor einer breiten Nutzung müssen Versorgungsämter digitale Nachweise ausstellen, Änderungen oder den Ablauf zuverlässig übermitteln und Prüfstellen die Echtheit kontrollieren können. Ebenso müssen Lösungen für eine fehlende Internetverbindung, ein verlorenes Smartphone, einen leeren Akku und eine barrierefreie Bedienung gefunden werden.

Die EUDI-Wallet ist die digitale Brieftasche, aber nicht der Ausweis selbst

Die European Digital Identity Wallet, kurz EUDI-Wallet, ist eine App für digitale Identitäten und behördlich bestätigte Nachweise. Sie soll Dokumente aufnehmen und eine überprüfbare Weitergabe ausgewählter Angaben ermöglichen; der Schwerbehindertenstatus wäre dabei einer von mehreren möglichen Nachweisen.

Die Bundesregierung kündigt die erste Ausbaustufe der deutschen Wallet für Januar 2027 an. Nach den Informationen der Bundesregierung soll die Anwendung kostenlos und freiwillig sein, während Angebote ohne Smartphone erhalten bleiben.

Der Start der Wallet bedeutet deshalb nicht automatisch, dass am selben Tag auch der digitale Schwerbehindertenausweis verfügbar und überall akzeptiert ist. Für jeden Nachweis müssen Ausgabeverfahren, Datenanbindung und technische Prüfung zuvor funktionieren.

Auch ein Foto oder ein Scan der Plastikkarte ist kein amtlicher digitaler Ausweis. Ein solcher Screenshot zeigt zwar das Kartenbild, kann aber weder die aktuelle Gültigkeit noch die Echtheit in der vorgesehenen technischen Form belegen.

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Was nach deutschem Recht heute als Nachweis gilt

Nach § 152 Absatz 5 SGB IX stellen die zuständigen Behörden auf Antrag einen Ausweis über die Schwerbehinderteneigenschaft, den Grad der Behinderung und festgestellte Merkzeichen aus. § 1 Absatz 5 der Schwerbehindertenausweisverordnung sieht dafür eine Identifikationskarte nach dem gesetzlichen Muster vor.

Einen Schwerbehindertenausweis erhalten Menschen grundsätzlich ab einem festgestellten Grad der Behinderung von 50. Wer erstmals einen Antrag stellen möchte, findet bei Gegen-Hartz eine ausführliche Anleitung zum Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis.

Der Ausweis dokumentiert nicht nur den GdB, sondern gegebenenfalls auch Merkzeichen wie G, aG, B, H, Bl, Gl, RF oder TBl. Welche Vergünstigungen genutzt werden können, hängt häufig von diesen Eintragungen ab; eine Übersicht bietet der Beitrag über Nachteilsausgleiche nach Merkzeichen.

Für die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr genügt die Ausweiskarte allein nicht in jedem Fall. Je nach Berechtigung wird zusätzlich das Beiblatt mit gültiger Wertmarke benötigt, zu dem Gegen-Hartz die Voraussetzungen für eine kostenlose Wertmarke erklärt.

Eine Online-Beantragung darf ebenfalls nicht mit einem digitalen Ausweis verwechselt werden. Der Antrag kann bereits in mehreren Ländern elektronisch gestellt werden, das macht das anschließend ausgegebene Dokument aber noch nicht zu einem Smartphone-Nachweis.

Der Europäische Behindertenausweis folgt einem anderen Zeitplan

Die EU hat mit der Richtlinie (EU) 2024/2841 einen Europäischen Behindertenausweis und einen neuen Europäischen Parkausweis beschlossen. Die Staaten müssen ihre Gesetze bis zum 5. Juni 2027 anpassen und die Vorschriften ab dem 5. Juni 2028 anwenden.

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Der Europäische Behindertenausweis soll als physische Karte und als digitale Fassung verfügbar werden. Sein hauptsächlicher Nutzen liegt bei Kurzaufenthalten in einem anderen EU-Staat, weil der anerkannte Behindertenstatus dann in einem gemeinsamen Format nachgewiesen werden kann.

In einem besuchten Mitgliedstaat sollen Karteninhaber Zugang zu denselben besonderen Bedingungen erhalten, die dort Menschen mit anerkannter Behinderung angeboten werden. Das kann Ermäßigungen, freien Eintritt, bevorzugten Zugang oder Vergünstigungen für eine Assistenzperson betreffen, sofern das jeweilige Land oder der Anbieter solche Bedingungen vorsieht.

Die EU-Karte schafft jedoch keinen einheitlichen europäischen Leistungskatalog. Sie überträgt weder deutsche Steuervergünstigungen noch den deutschen Zusatzurlaub, Kündigungsschutz oder die Freifahrtregelung automatisch auf andere Staaten.

Auch die Feststellung einer Behinderung bleibt Aufgabe der nationalen Behörden. Bei einem dauerhaften Umzug in einen anderen Staat ersetzt die EU-Karte daher nicht ohne Weiteres das dortige Anerkennungs- und Leistungsverfahren.

Das Bundesarbeitsministerium plant für Deutschland, den künftigen EU-Behindertenausweis sowohl im Inland als auch im europäischen Ausland nutzbar zu machen. Nach der aktuellen Projektbeschreibung des BMAS soll es eine Plastikkarte mit QR-Code und zusätzlich eine digitale Fassung in der EUDI-Wallet geben; der Projektzeitraum reicht von Mitte 2026 bis 2029.

Das Ende dieses Projektzeitraums ist nicht mit dem unionsweiten Anwendungstermin gleichzusetzen. Welche deutschen Antrags-, Ausgabe- und Übergangsregeln im Einzelnen gelten werden, muss die nationale Umsetzung noch verbindlich festlegen.

Die EU-Parkkarte ist ein eigener Nachweis

Der Europäische Behindertenausweis ist kein Parkausweis. Für besondere Parkbedingungen sieht die EU-Richtlinie eine gesonderte Europäische Parkkarte in einem gemeinsamen, fälschungssicheren Format vor.

Die Parkkarte soll in physischer Form ausgegeben werden, während eine zusätzliche digitale Version im Ermessen des jeweiligen Mitgliedstaats liegt. Sie erleichtert die Anerkennung einer Parkberechtigung im Ausland, vereinheitlicht aber nicht sämtliche Parkregeln.

Gebühren, Höchstparkzeiten und erlaubte Flächen können weiterhin je nach Staat oder Kommune abweichen. Einen vertieften Überblick bietet Gegen-Hartz zum EU-Behindertenausweis und zur EU-Parkkarte.

Warum die Plastikkarte vorerst unverzichtbar bleibt

Solange der digitale Nachweis nicht bundesweit eingeführt und rechtlich sowie technisch akzeptiert ist, sollten Betroffene ihren gültigen Ausweis weiter mitführen. Das gilt besonders bei Fahrten mit Bus und Bahn, beim Eintritt in Einrichtungen, gegenüber Behörden und überall dort, wo ein Nachteilsausgleich sofort belegt werden muss.

Die freiwillige Wallet darf Menschen ohne geeignetes Smartphone oder ohne Erfahrung mit Apps nicht vom Nachweis ihrer Rechte ausschließen. Eine physische Alternative ist außerdem hilfreich, wenn das Gerät beschädigt wird, der Akku leer ist oder eine Prüfstelle vorübergehend keine digitale Kontrolle durchführen kann.

Für Betroffene besteht wegen der Pilotankündigung kein Anlass, vorsorglich einen neuen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Sie sollten vielmehr das Ablaufdatum ihrer vorhandenen Karte und gegebenenfalls die Gültigkeit von Beiblatt, Wertmarke und Parkausweis prüfen.

Wer vor dem 5. Juni 2028 in ein anderes EU-Land reist, kann den deutschen Ausweis zwar vorzeigen, hat allein daraus aber noch keinen unionsweit abgesicherten Anspruch auf Anerkennung. Sinnvoll ist es, Vergünstigungen und erforderliche Nachweise vorab beim Verkehrsbetrieb, Veranstalter oder der örtlichen Behörde am Reiseziel zu erfragen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau Neumann lebt in Erfurt und besitzt einen bis 2029 gültigen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen G und B sowie ein Beiblatt mit Wertmarke. Wenn sie im August 2026 den Nahverkehr nutzt, führt sie weiterhin die Karte und das Beiblatt mit; ein Foto des Ausweises auf ihrem Telefon ersetzt diese Dokumente nicht.

Sollte Frau Neumann 2027 zu einem begrenzten Test eingeladen werden, könnte sie den digitalen Nachweis innerhalb der vorgegebenen Testumgebung verwenden. Daraus folgt noch nicht, dass jedes Museum, jeder Verkehrsbetrieb oder jede Behörde in Deutschland die Smartphone-Fassung bereits annimmt.

Reist sie nach dem EU-Start im Juni 2028 nach Wien, kann der Europäische Behindertenausweis ihren Status leichter belegen. Sie erhält dort aber nur die Vergünstigungen, die Wien oder der jeweilige Anbieter auch dort berechtigten Menschen gewährt; für besondere Parkbedingungen benötigt sie weiterhin die gesonderte Parkkarte.