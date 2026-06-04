So funktioniert die optimale Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistungen

Die häusliche Pflege besteht selten nur aus familiärer Unterstützung oder nur aus professioneller Hilfe. Viele Pflegebedürftige werden im Alltag von Angehörigen begleitet, brauchen aber zusätzlich einen ambulanten Pflegedienst für Körperpflege, Medikamentengabe, Mobilisation oder andere regelmäßige Aufgaben. Genau für diese gemischte Versorgung gibt es die Kombinationsleistung.

Sie verbindet Pflegegeld und Pflegesachleistungen miteinander. Wer den Pflegedienst nicht in voller Höhe nutzt, kann den nicht ausgeschöpften Anteil als anteiliges Pflegegeld erhalten. Die gesetzliche Grundlage findet sich in § 38 SGB XI: Das Pflegegeld wird um den Prozentsatz gekürzt, in dem Pflegesachleistungen genutzt wurden.

Was Pflegegeld und Pflegesachleistungen unterscheidet

Pflegegeld erhalten Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2, wenn die Versorgung zu Hause selbst organisiert wird. Häufig übernehmen Angehörige, Freunde oder Nachbarn einen großen Teil der Unterstützung. Das Geld wird direkt an die pflegebedürftige Person ausgezahlt und kann für die häusliche Pflege eingesetzt werden.

Pflegesachleistungen funktionieren anders. Sie werden nicht frei ausgezahlt, sondern für Leistungen eines zugelassenen ambulanten Pflegedienstes verwendet. Der Pflegedienst rechnet seine Einsätze in der Regel direkt mit der Pflegekasse ab.

Die Kombinationsleistung setzt genau an dieser Schnittstelle an. Sie erlaubt eine flexible Mischung aus professioneller Hilfe und privater Pflege. Dadurch müssen Familien nicht zwischen „alles selbst machen“ und „alles an den Pflegedienst abgeben“ entscheiden.

Für wen die Kombinationsleistung infrage kommt

Anspruch besteht grundsätzlich ab Pflegegrad 2, wenn die Pflege zu Hause stattfindet und ein ambulanter Pflegedienst nur einen Teil des Sachleistungsbudgets nutzt. Pflegegrad 1 reicht dafür nicht aus, weil dort kein regulärer Anspruch auf Pflegegeld und Pflegesachleistungen besteht. Die amtliche Leistungsübersicht des Bundesgesundheitsministeriums weist die Kombinationsmöglichkeit für Pflegegeld und Pflegesachleistungen ausdrücklich aus.

Sinnvoll ist die Kombination vor allem dann, wenn Angehörige weiterhin viel übernehmen, aber bestimmte Aufgaben verlässlich durch Fachkräfte erledigt werden sollen. Das kann etwa bei der morgendlichen Pflege, beim Duschen, beim Anziehen oder bei regelmäßigen Entlastungseinsätzen der Fall sein. Auch bei schwankendem Pflegebedarf kann diese Form der Leistung helfen, ungenutzte Ansprüche nicht verfallen zu lassen.

Die aktuellen Beträge im Überblick

Die Höhe der möglichen Leistungen richtet sich nach dem Pflegegrad. Für 2026 gelten laut Bundesgesundheitsministerium die monatlichen Beträge, die seit der Erhöhung zum 1. Januar 2025 maßgebend sind.

Pflegegrad Monatlicher Anspruch bei häuslicher Pflege Pflegegrad 2 347 Euro Pflegegeld oder bis zu 796 Euro Pflegesachleistungen Pflegegrad 3 599 Euro Pflegegeld oder bis zu 1.497 Euro Pflegesachleistungen Pflegegrad 4 800 Euro Pflegegeld oder bis zu 1.859 Euro Pflegesachleistungen Pflegegrad 5 990 Euro Pflegegeld oder bis zu 2.299 Euro Pflegesachleistungen

So wird die Kombinationsleistung berechnet

Die Berechnung folgt einer einfachen Prozentlogik. Zunächst wird ermittelt, wie viel Prozent des monatlichen Sachleistungsbudgets durch den Pflegedienst verbraucht wurden. Genau dieser Prozentsatz wird anschließend vom Pflegegeld abgezogen.

Wird beispielsweise die Hälfte des Sachleistungsbudgets genutzt, bleibt auch die Hälfte des Pflegegeldes erhalten. Werden 70 Prozent der Pflegesachleistungen ausgeschöpft, werden nur noch 30 Prozent des Pflegegeldes ausgezahlt. Entscheidend ist also nicht der absolute Eurobetrag allein, sondern sein Verhältnis zum jeweiligen Sachleistungsanspruch.

Diese Systematik ist im Gesetz angelegt: Das Pflegegeld vermindert sich um den Vomhundertsatz der in Anspruch genommenen Sachleistungen. Dadurch entstehen je nach Pflegegrad unterschiedliche Eurobeträge, obwohl die Prozentrechnung gleich bleibt.

Warum die optimale Aufteilung gut geplant werden sollte

Die beste Kombination hängt vom tatsächlichen Pflegealltag ab. Wer den Pflegedienst nur für wenige feste Einsätze benötigt, kann oft einen größeren Teil des Pflegegeldes behalten. Wer dagegen täglich professionelle Unterstützung braucht, schöpft meist einen höheren Anteil der Sachleistungen aus und erhält entsprechend weniger Pflegegeld.

Wichtig ist eine realistische Einschätzung der monatlichen Pflegedienstkosten. Einzelne Einsätze können sich schnell summieren, etwa wenn morgens und abends Hilfe benötigt wird. Familien sollten daher nicht nur den aktuellen Bedarf betrachten, sondern auch absehbare Veränderungen einplanen.

Bei der Entscheidung ist außerdem die Bindungsfrist zu beachten. Wer eine feste Aufteilung wählt, ist grundsätzlich sechs Monate daran gebunden; Ausnahmen kommen bei einer deutlich veränderten Pflegesituation in Betracht.

Typische Fehler bei der Kombination

Ein häufiger Irrtum besteht darin, dass Pflegegeld vollständig wegfällt, sobald ein Pflegedienst eingeschaltet wird. Das stimmt bei der Kombinationsleistung nicht. Nur der prozentuale Anteil, der über Pflegesachleistungen verbraucht wurde, mindert das Pflegegeld.

Ein zweiter Fehler ist eine zu niedrige oder zu hohe Schätzung des Pflegedienstbedarfs. Wird zu wenig professionelle Hilfe eingeplant, geraten Angehörige schnell an ihre Grenzen. Wird zu viel eingeplant, kann das verfügbare Pflegegeld stärker sinken als erwartet.

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Auch die Abrechnungspraxis sollte bekannt sein. Manche Pflegekassen berechnen das anteilige Pflegegeld erst nach Eingang der Abrechnung des Pflegedienstes. Dadurch kann die Auszahlung schwanken oder später erfolgen, wenn keine feste Aufteilung vereinbart wurde.

Welche weiteren Leistungen daneben wichtig bleiben

Die Kombinationsleistung ersetzt nicht automatisch andere Hilfen der Pflegeversicherung. Zusätzlich kann unter bestimmten Voraussetzungen der Entlastungsbetrag genutzt werden. Dieser beträgt 2026 bis zu 131 Euro monatlich und kann etwa für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag eingesetzt werden.

Auch Tages- und Nachtpflege, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege oder Pflegehilfsmittel können je nach Situation eine zusätzliche Entlastung bringen. Diese Leistungen sollten getrennt geprüft werden, weil sie den Alltag oft deutlich stabilisieren. Besonders pflegende Angehörige profitieren davon, wenn nicht nur die Geldleistung betrachtet wird, sondern das gesamte verfügbare Unterstützungssystem.

So lässt sich die passende Kombination finden

Der erste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme. Welche Aufgaben übernimmt die Familie zuverlässig, welche Tätigkeiten sind körperlich oder zeitlich kaum zu schaffen, und wo ist fachliche Hilfe notwendig? Aus diesen Antworten ergibt sich, wie oft ein Pflegedienst sinnvoll eingesetzt werden sollte.

Danach sollte ein Kostenvoranschlag des Pflegedienstes eingeholt werden. Auf dieser Basis lässt sich berechnen, welcher Anteil des Sachleistungsbudgets ungefähr verbraucht wird. Die Pflegekasse kann anschließend erklären, wie hoch das voraussichtliche anteilige Pflegegeld ausfällt.

Eine gute Planung berücksichtigt auch Reserven. Pflegebedarfe können sich verschlechtern, Angehörige können krank werden, und Dienste können mehr Einsätze empfehlen als anfangs gedacht. Deshalb sollte die Kombination nicht nur rechnerisch attraktiv sein, sondern im Alltag tragfähig bleiben.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Frau mit Pflegegrad 3 lebt zu Hause und wird überwiegend von ihrer Tochter unterstützt. Der ambulante Pflegedienst kommt morgens an mehreren Tagen pro Woche und rechnet im Monat 748,50 Euro ab. Bei Pflegegrad 3 stehen 1.497 Euro Pflegesachleistungen zur Verfügung.

Damit nutzt die Familie 50 Prozent des Sachleistungsbudgets. Das Pflegegeld bei Pflegegrad 3 beträgt 599 Euro monatlich. Da 50 Prozent der Sachleistungen genutzt wurden, bleiben 50 Prozent des Pflegegeldes übrig, also 299,50 Euro.

Die Familie erhält dadurch professionelle Hilfe für die besonders belastenden Morgenstunden und behält zugleich einen Teil des Pflegegeldes für die private Pflege. Genau in solchen Fällen zeigt die Kombinationsleistung ihren praktischen Nutzen: Sie macht die Versorgung flexibler, ohne ungenutzte Ansprüche einfach verfallen zu lassen.

Fragen und Antworten zu Kombinationsleistungen

1. Was bedeutet Kombinationsleistung bei der Pflegeversicherung?

Die Kombinationsleistung bedeutet, dass Pflegegeld und Pflegesachleistungen miteinander verbunden werden. Sie wird genutzt, wenn Angehörige oder andere private Pflegepersonen die Versorgung übernehmen und zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst eingesetzt wird. Das Pflegegeld wird dann anteilig ausgezahlt, abhängig davon, wie viel vom Sachleistungsbudget verbraucht wurde.

2. Ab welchem Pflegegrad ist eine Kombinationsleistung möglich?

Eine Kombinationsleistung ist ab Pflegegrad 2 möglich. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 haben keinen Anspruch auf reguläres Pflegegeld oder Pflegesachleistungen. Deshalb kann dort auch keine klassische Kombination aus beiden Leistungen genutzt werden.

3. Wie wirkt sich der Einsatz eines Pflegedienstes auf das Pflegegeld aus?

Der Einsatz eines Pflegedienstes verringert das Pflegegeld nur anteilig. Entscheidend ist, welcher Prozentsatz der verfügbaren Pflegesachleistungen durch den Pflegedienst ausgeschöpft wird. Wird zum Beispiel ein Drittel des Sachleistungsbudgets genutzt, bleiben zwei Drittel des Pflegegeldes erhalten.

4. Kann man Pflegegeld und Pflegesachleistungen gleichzeitig erhalten?

Ja, genau dafür ist die Kombinationsleistung vorgesehen. Pflegebedürftige können einen ambulanten Pflegedienst nutzen und gleichzeitig anteilig Pflegegeld erhalten. Voraussetzung ist, dass die Pflegesachleistungen nicht vollständig ausgeschöpft werden.

5. Wie beantragt man die Kombinationsleistung?

Die Kombinationsleistung wird bei der zuständigen Pflegekasse beantragt. Meist genügt eine formlose Mitteilung oder ein entsprechendes Formular der Pflegekasse. Sinnvoll ist es, vorher mit dem ambulanten Pflegedienst zu klären, welche monatlichen Kosten ungefähr entstehen.

6. Was passiert, wenn der Pflegedienst mehr Leistungen abrechnet als geplant?

Wenn der Pflegedienst mehr Leistungen abrechnet, sinkt das anteilige Pflegegeld entsprechend. Die Pflegekasse berechnet den verbleibenden Pflegegeldanspruch anhand der tatsächlich genutzten Pflegesachleistungen. Wird das gesamte Sachleistungsbudget verbraucht, entfällt das Pflegegeld für diesen Monat.

7. Warum kann die Kombinationsleistung für Angehörige entlastend sein?

Die Kombinationsleistung kann Angehörige entlasten, weil sie professionelle Hilfe gezielt einbindet. Körperlich anstrengende oder regelmäßig wiederkehrende Aufgaben können an einen Pflegedienst übergeben werden. Gleichzeitig bleibt ein Teil des Pflegegeldes erhalten, wenn die private Pflege weiterhin einen Teil der Versorgung übernimmt.