Pflegegeld: Unterschrift bei Abtretungserklärungen kann Pflegebudget kosten

Eine Unterschrift beim Pflegedienst kann weitreichende finanzielle Folgen haben. Wer eine Abtretungserklärung unterschreibt, überträgt bestimmte Ansprüche gegenüber der Pflegekasse auf einen Dienstleister.

Dadurch kann das Geld für andere dringend benötigte Pflegeleistungen fehlen. Die Verbraucherzentrale warnt vor den Risiken solcher Vereinbarungen.

Besonders geht es um den monatlichen Entlastungsbetrag von 131 Euro und der gemeinsame Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.

Die Abtretung erleichtert zwar die Abrechnung, kann aber auch die Kontrolle über diese Leistungen erheblich einschränken.

Pflegedienst erhält durch Abtretung Zugriff auf Leistungen

Viele Pflegebedürftige und Angehörige kennen das Problem: Sie müssen Rechnungen bezahlen, Nachweise sammeln und anschließend bei der Pflegekasse eine Erstattung beantragen.

Pflegedienste und Betreuungsanbieter bieten deshalb eine bequemere Lösung an. Mit einer Abtretungserklärung darf der Anbieter Erstattungsansprüche unmittelbar gegenüber der Pflegekasse geltend machen.

Was praktisch erscheint, hat einen Haken: Die abgetretene Forderung steht nicht mehr zur freien Verfügung. Wie weit die Einschränkung reicht, hängt vom Inhalt der Vereinbarung ab.

Die Verbraucherzentrale berichtet von Beschwerden, bei denen Betroffene erst spät bemerkten, dass ihre Pflegebudgets bereits ausgeschöpft waren.

Diese drei Pflegeleistungen sind betroffen

Im Mittelpunkt stehen Erstattungsansprüche, bei denen Versicherte Ausgaben nachweisen müssen.

Pflegeleistung Mögliche Folge einer Abtretung Entlastungsbetrag: 131 Euro monatlich Der abgetretene Anspruch kann nicht mehr ohne Weiteres bei einem anderen Anbieter eingesetzt werden. Gemeinsamer Jahresbetrag: bis zu 3.539 Euro Werden daraus hohe Beträge für Verhinderungspflege abgerechnet, bleibt entsprechend weniger Geld für Kurzzeitpflege. Wohnumfeldverbesserung: bis zu 4.180 Euro je Maßnahme Ein wirksam abgetretener Erstattungsanspruch kann vom beauftragten Anbieter unmittelbar geltend gemacht werden.

Beim Entlastungsbetrag stehen Pflegebedürftigen bei ganzjährigem Anspruch bis zu 1.572 Euro im Kalenderjahr zur Verfügung. Das Geld kann beispielsweise für anerkannte Alltagshilfen und Betreuungsangebote verwendet werden.

Besonders kritisch kann eine weit gefasste Abtretung des gemeinsamen Jahresbetrags sein. Denn die Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege greifen auf dasselbe Budget zurück.

Beispiel Hassan: Plötzlich fehlen 2.300 Euro für die Kurzzeitpflege

Fiktives Beispiel: Hassan ist 53 Jahre alt und lebt in Diepholz. Er hat Pflegegrad 3 und wird überwiegend von seiner Ehefrau versorgt. Zusätzlich unterstützt ihn ein ambulanter Dienst bei der Betreuung.

Damit der Anbieter seine Leistungen unmittelbar mit der Pflegekasse abrechnen kann, unterschreibt Hassan eine Abtretungserklärung. Er geht davon aus, dass er lediglich die Abrechnung vereinfacht.

Im Sommer muss seine Ehefrau überraschend ins Krankenhaus. Hassan benötigt vorübergehend einen Platz in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung.

Bei der Nachfrage erfährt er, dass aus dem gemeinsamen Jahresbetrag bereits 2.300 Euro für zuvor erbrachte und abgerechnete Verhinderungspflege verwendet wurden.

Statt der erwarteten 3.539 Euro bleiben nur noch 1.239 Euro.

Hassan muss nun klären, wie er den weiteren Pflegeaufwand finanziert. Die Kosten der Kurzzeitpflege können den verbleibenden Betrag deutlich übersteigen. Hinzu kommen selbst zu tragende Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen.

Das Beispiel zeigt, warum Pflegebedürftige die Verwendung des gemeinsamen Pflegebudgets regelmäßig überprüfen sollten. Die Abtretung führt nicht automatisch zu einem Verlust.

Entscheidend ist, welche Leistungen tatsächlich erbracht und welche Beträge rechtmäßig abgerechnet wurden.

Der Pflegedienst darf nicht einfach beliebige Beträge abrechnen

Eine Abtretungserklärung verschafft einem Dienstleister keinen unbegrenzten Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung.

Er muss weiterhin nachweisen, welche erstattungsfähigen Leistungen er tatsächlich erbracht hat. Außerdem müssen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Eine Abtretung ersetzt weder eine notwendige Leistungsvereinbarung noch den Nachweis einer erbrachten Leistung.

Dennoch können Betroffene die Kontrolle verlieren, wenn sie keine regelmäßigen Abrechnungen erhalten. Problematisch wird es, wenn mehrere Anbieter Leistungen erbringen oder Angehörige zusätzlich die Pflege organisieren.

Wie schnell der gemeinsame Betrag ausgeschöpft sein kann, zeigt auch die flexible Nutzung der 3.539 Euro. Wer bereits einen großen Teil für Ersatzpflege einsetzt, kann denselben Betrag nicht erneut für einen späteren Pflegeaufenthalt nutzen.

Pflegegeld selbst wird nicht abgetreten

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Pflegegeld, Pflegesachleistungen und Erstattungsansprüchen.

Das reguläre Pflegegeld wird an die pflegebedürftige Person ausgezahlt. Es gehört also nicht zu den Erstattungsansprüchen, die ein Anbieter durch eine solche Abtretungserklärung übernehmen kann.

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Auch ambulante Pflegesachleistungen werden regulär unmittelbar zwischen Pflegedienst und Pflegekasse abgerechnet. Dafür ist keine entsprechende Abtretung erforderlich.

Betroffene sollten deshalb genau prüfen, um welche Leistung es sich handelt. Eine Übersicht der Pflegeleistungen und Zuschüsse 2026 hilft dabei, die unterschiedlichen Ansprüche auseinanderzuhalten.

Unterschreiben Sie keine pauschale Abtretung ohne Prüfung

Die Verbraucherzentrale rät dazu, sich vor einer Unterschrift beraten zu lassen. Besonders wichtig ist die Frage, welche Leistungen die Familie in den kommenden Monaten möglicherweise benötigt.

Planen Angehörige einen Urlaub, kommt Verhinderungspflege infrage. Ist nach einem Krankenhausaufenthalt eine zeitweise stationäre Versorgung nötig, kann Kurzzeitpflege erforderlich werden.

Bei einer Ersatzpflege durch nahe Angehörige gelten zudem besondere Erstattungsgrenzen. Die 3.539 Euro stehen nicht bei jeder Angehörigenpflege uneingeschränkt zur Verfügung.

Prüfen Sie deshalb vor der Unterschrift, welche Forderungen übertragen werden, ob die Abtretung auf bestimmte Rechnungen begrenzt ist und welche Beträge Sie für andere Anbieter benötigen.

Eine eng auf eine konkrete Leistung begrenzte Abtretung kann sinnvoller sein als eine pauschale Erklärung, die auch zukünftige Ansprüche erfasst.

Pflegekasse muss Auskunft über abgerechnete Leistungen geben

Wer bereits unterschrieben hat, sollte sich nicht auf mündliche Auskünfte des Dienstleisters verlassen.

Fordern Sie Kopien der Rechnungen und Leistungsnachweise an. Aus ihnen sollte hervorgehen, welche Leistungen an welchen Tagen erbracht und welche Beträge berechnet wurden.

Zusätzlich können Sie bei Ihrer Pflegekasse eine Übersicht über die bereits abgerechneten Leistungen und das verbliebene Budget verlangen. § 108 SGB XI regelt die Auskunft über die in Anspruch genommenen Pflegeleistungen und deren Kosten.

Vergleichen Sie die Angaben mit den tatsächlichen Einsätzen. Stellen Sie Unstimmigkeiten fest, verlangen Sie eine nachvollziehbare Erläuterung und gegebenenfalls eine Korrektur.

Besonders wichtig ist diese Kontrolle, wenn Sie Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege für das laufende Jahr planen.

Abtretungserklärung beenden: So gehen Sie vor

Nach Angaben der Verbraucherzentrale können Betroffene eine Abtretungserklärung für die Zukunft beenden. Erklären Sie dies schriftlich gegenüber dem Anbieter und informieren Sie auch die Pflegekasse.

Verlangen Sie eine Bestätigung, dass der Anbieter künftig keine weiteren Ansprüche auf Grundlage der Erklärung geltend macht. Bewahren Sie eine Kopie Ihres Schreibens und einen Nachweis über den Zugang auf.

Ob ein bereits wirksam abgetretener Anspruch zurückübertragen werden muss und welche Vergütungsforderungen weiterhin bestehen, hängt von der konkreten Vereinbarung ab.

Wenn Sie eine Forderung bestreiten oder sich der Anbieter weigert, die Abtretung zu beenden, sollten Sie die Vereinbarung rechtlich prüfen lassen.

Auch beim Wohnungsumbau droht ein Kontrollverlust

Eine Abtretung kann außerdem bei Zuschüssen zur Verbesserung des Wohnumfelds eine Rolle spielen. Die Pflegekasse kann bereits ab Pflegegrad 1 bis zu 4.180 Euro je förderfähiger Maßnahme übernehmen.

Wer den Erstattungsanspruch einem Handwerksunternehmen überträgt, sollte genau festlegen, welche Arbeiten die Abtretung umfasst. Der Anbieter darf daraus keinen Anspruch auf eine höhere Förderung ableiten, als die Pflegekasse tatsächlich bewilligt.

Welche Voraussetzungen gelten, erklärt unser Beitrag zum Zuschuss von bis zu 4.180 Euro für einen pflegegerechten Umbau.

Diese Unterlagen sollten Sie kontrollieren

Die vollständige Abtretungserklärung einschließlich aller Anlagen

Die genaue Bezeichnung der übertragenen Ansprüche

Den Zeitraum und die Höhe der abgetretenen Forderungen

Die vereinbarten Pflege- und Betreuungsleistungen

Die Rechnungen und Leistungsnachweise des Anbieters

Die Übersicht der Pflegekasse über bereits verbrauchte Budgets

Die Möglichkeiten, die Abtretung für die Zukunft zu beenden

Die Verbraucherzentrale empfiehlt eine vorherige Pflegeberatung, damit wichtige Mittel für Ersatzpflege oder einen Notfall verfügbar bleiben.

Wer Probleme bei der Abrechnung feststellt, sollte diese frühzeitig klären. Denn auch beim Erstattungsverfahren für Verhinderungspflege müssen gesetzliche Fristen beachtet werden.

FAQ zur Abtretungserklärung im Pflegerecht

Darf der Pflegedienst mein gesamtes Pflegebudget bekommen?

Eine Abtretung kann sich auf bestimmte Erstattungsansprüche beziehen. Entscheidend ist, was wirksam vereinbart wurde. Der Anbieter darf nur tatsächlich erstattungsfähige Leistungen abrechnen.

Kann ich eine Abtretungserklärung wieder zurücknehmen?

Eine Beendigung für die Zukunft ist nach den Hinweisen der Verbraucherzentrale möglich. Erklären Sie diese schriftlich und informieren Sie die Pflegekasse. Bereits wirksam übertragene Forderungen und bestehende Zahlungspflichten müssen gegebenenfalls gesondert geklärt werden.

Wie erfahre ich, wie viel Pflegegeld noch verfügbar ist?

Fordern Sie bei der Pflegekasse eine Leistungs- und Kostenübersicht an. Dort erfahren Sie, welche Erstattungsbeträge bereits beansprucht wurden. Das reguläre Pflegegeld ist davon zu unterscheiden, weil es nicht zum abgetretenen Erstattungsbudget gehört.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 39, § 40, § 42a, § 45b und § 108 SGB XI sowie § 53 SGB I.

Bundesministerium für Gesundheit: Leistungen der Pflegeversicherung 2026, Entlastungsbetrag, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.

Verbraucherzentrale: Abtretungserklärung in der Pflege, Stand 13. April 2026.