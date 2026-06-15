Pflegebudget 2026 – drei Gründe lassen es unbemerkt verfallen

Seit dem 1. Juli 2025 steht pflegenden Familien ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zur Verfügung. 2026 ist das erste volle Kalenderjahr, in dem dieses Budget von Januar bis Dezember planbar ist.

Wer glaubt, den Betrag komplett für Kurzzeitpflege einsetzen und danach noch Verhinderungspflege bekommen zu können, irrt. Und wer am Jahresende noch Guthaben im Topf hat, verliert es ohne Rückerstattung.

Was der gemeinsame Jahresbetrag für die Pflegeversicherung tatsächlich bedeutet

Der gemeinsame Jahresbetrag nach § 42a SGB XI fasst zwei früher getrennte Budgets zusammen: das Geld für Verhinderungspflege, wenn die private Pflegeperson ausfällt, und das Geld für Kurzzeitpflege, wenn der Pflegebedürftige vorübergehend stationär versorgt werden muss.

Seit dem 1. Juli 2025 stehen dafür gemeinsam bis zu 3.539 Euro pro Kalenderjahr zur Verfügung, die frei zwischen beiden Leistungsarten aufgeteilt werden können. Die frühere Pflicht, Geld von einem Topf in den anderen umzuwidmen, entfällt.

Anspruch haben Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2. Wer nur Pflegegrad 1 hat, ist ausgeschlossen und kann weder Verhinderungs- noch Kurzzeitpflege über diesen Weg finanzieren. Das Budget ist gedeckelt: Ist der gemeinsame Jahresbetrag ausgeschöpft, übernimmt die Pflegekasse in diesem Kalenderjahr keine weiteren Kosten aus diesem Topf.

Zwei Grenzen gleichzeitig: Warum 3.539 Euro nicht automatisch acht Wochen Kurzzeitpflege bedeuten

Das Budget hat zwei voneinander unabhängige Deckel, und beide können die Nutzung früher stoppen als erwartet. Der erste Deckel ist der Euro-Betrag: 3.539 Euro. Der zweite Deckel ist die Zeitgrenze: höchstens acht Wochen pro Kalenderjahr, getrennt für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege.

Wer acht volle Wochen Kurzzeitpflege in einem Pflegeheim in Anspruch nimmt, hat damit die Zeitgrenze für Kurzzeitpflege erreicht, unabhängig davon, ob der Euro-Betrag aufgebraucht ist oder nicht.

Was viele nicht wissen: Die Pflegekasse übernimmt bei der Kurzzeitpflege ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen, einschließlich Betreuung und medizinischer Behandlungspflege. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten sind kein Teil des gemeinsamen Jahresbetrags, sondern Eigenanteil, den Pflegebedürftige vollständig selbst tragen.

In der Praxis bedeutet das: Die tatsächlichen Kosten eines Pflegeheimaufenthalts übersteigen oft deutlich das, was die Pflegekasse aus dem Jahresbetrag erstattet. Wer das Budget für acht Wochen Kurzzeitpflege einplant, muss parallel Eigenanteile kalkulieren.

Pflegegeld halbiert sich während Kurzzeitpflege: Das rechnet sich schlechter als es klingt

Wer vor der Kurzzeitpflege Pflegegeld nach § 37 SGB XI bezieht, bekommt dieses während des Pflegeheimaufenthalts zur Hälfte weitergezahlt, für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr. Bei Pflegegrad 3 sind das statt der normalen 599 Euro nur noch 299,50 Euro pro Monat. Am ersten und letzten Tag des Aufenthalts wird das volle Pflegegeld gezahlt.

Hier liegt ein Missverständnis, das Betroffene teuer zu stehen kommen kann: Die hälftige Pflegegeldfortzahlung gilt für den gesamten Nutzungszeitraum von Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege zusammen.

Wer im selben Kalenderjahr bereits mehrere Wochen Verhinderungspflege hatte und dann Kurzzeitpflege in Anspruch nimmt, hat die acht Wochen hälftiger Pflegegeldfortzahlung möglicherweise schon teilweise verbraucht.

Überprüfen Sie vor einem längeren Pflegeheimaufenthalt bei Ihrer Pflegekasse, wie viele Wochen hälftiger Pflegegeldfortzahlung im laufenden Jahr noch zur Verfügung stehen.

Ein Rechenbeispiel: Pflegegrad 3, vier Wochen Verhinderungspflege im April (2.800 Euro aus dem Budget, Pflegegeld halbiert sich für vier Wochen auf 299,50 Euro). Im Oktober dann drei Wochen Kurzzeitpflege nach einem Krankenhausaufenthalt.

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Vom Jahresbetrag sind noch 739 Euro übrig, die Zeitgrenze für hälftiges Pflegegeld gilt noch für vier weitere Wochen. Die Pflegekasse übernimmt 739 Euro der Pflegekosten; Unterkunft und Verpflegung zahlt die pflegebedürftige Person aus eigener Tasche.

Gemeinsamen Jahresbetrag komplett für Kurzzeitpflege einsetzen: Was dann mit Verhinderungspflege passiert

Das Budget lässt sich vollständig für eine der beiden Leistungsarten einsetzen. Wer den gesamten Betrag von 3.539 Euro für Kurzzeitpflege nutzt, hat danach keinen Anspruch mehr auf Kostenerstattung für Verhinderungspflege aus dem gemeinsamen Jahresbetrag, selbst wenn die Pflegeperson später noch ausfällt. Der Topf ist dann leer.

Wer umgekehrt die vollen 3.539 Euro für Verhinderungspflege einsetzen will, braucht eine private Pflegeperson, die tatsächlich zeitweise ausfällt. Wer ausschließlich durch einen ambulanten Pflegedienst versorgt wird und kein Pflegegeld bezieht, hat in der Regel keine solche Pflegeperson und damit keine Grundlage für Verhinderungspflege.

Kassenwechsel, Pflegegradwechsel, Jahresende: Wann das Budget unbemerkt verloren geht

Das Budget verfällt am 31. Dezember des laufenden Jahres. Was bis dahin nicht genutzt wurde, lässt sich nicht ins Folgejahr übertragen. Die frühere Möglichkeit, Beträge von einem Topf in den anderen zu übertragen, ist mit der Einführung des gemeinsamen Jahresbetrags entfallen.

Konkret: Wer im Dezember feststellt, dass noch 1.200 Euro im Budget liegen, kann diese nicht mehr 2027 nutzen. Nutzen oder verlieren.

Besondere Vorsicht gilt bei einem Kassenwechsel innerhalb des laufenden Jahres. Die neue Pflegekasse hat nicht automatisch Kenntnis davon, wie viel vom Jahresbudget bereits verbraucht wurde. Reichen Sie deshalb bei einem Kassenwechsel sofort eine schriftliche Aufstellung der bereits abgerechneten Leistungen des laufenden Jahres ein.

Ändert sich der Pflegegrad durch eine Neufeststellung, bleibt der Jahresbetrag von 3.539 Euro unverändert. Das Pflegegeld dagegen passt sich ab dem Monat der Neufeststellung an die neue Einstufung an.

Wer jetzt prüfen sollte und was konkret zu tun ist

Fragen Sie Ihre Pflegekasse nach dem aktuellen Stand Ihres gemeinsamen Jahresbetrags. Sie haben das Recht auf eine schriftliche Auskunft, wie viel vom Budget bereits abgerufen wurde und wie viel noch zur Verfügung steht.

Planen Sie Kurzzeitpflege für einen Krankenhausanschluss oder Urlaubsvertretung für die Pflegeperson frühzeitig im Jahr, damit der Topf nicht erst im November leer ist, wenn der Bedarf noch einmal eintreten könnte.

Reichen Sie Belege für bereits erbrachte Verhinderungspflege aus 2025, die noch nicht bei der Pflegekasse eingereicht wurden, spätestens bis zum 31. Dezember 2026 ein. Diese Abrechnungsfrist gilt seit dem 1. Januar 2026 als harte Ausschlussfrist: Wer sie verpasst, verliert den Erstattungsanspruch vollständig, auch wenn die Pflege tatsächlich geleistet und bezahlt wurde.

Das eigentliche Problem des gemeinsamen Jahresbetrags ist nicht, dass er zu niedrig ist. Es ist, dass er still verfällt. Wer ihn nicht aktiv plant, schenkt der Pflegekasse jedes Jahr bares Geld zurück.

Häufige Fragen zum gemeinsamen Jahresbetrag

Stundenweise Verhinderungspflege: Wird das Pflegegeld auch unter acht Stunden täglich halbiert?

Nein. Bei stundenweiser Verhinderungspflege unter acht Stunden am Tag wird das Pflegegeld in voller Höhe weitergezahlt, weil kein ganztägiger Ausfall der Pflegeperson vorliegt. Nur bei tageweiser Verhinderungspflege halbiert sich das Pflegegeld für die betreffenden Tage. Diese Unterscheidung erlaubt es, das Budget für regelmäßige kurze Entlastungen einzusetzen, ohne die hälftige Pflegegeldfortzahlung zu verbrauchen.

Werden Leistungen aus 2025 auf das Budget 2026 angerechnet?

Nein. 2026 ist das erste vollständige Kalenderjahr des gemeinsamen Jahresbetrags. Das Budget 2025 war ein eigenständiges Haushaltsjahr; was dort nicht genutzt wurde, ist verfallen. Das Jahresbudget 2026 beginnt neu am 1. Januar 2026 mit dem vollen Betrag von 3.539 Euro.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 42a SGB XI Gemeinsamer Jahresbetrag (Fassung 01.07.2025, PUEG, BGBl. 2023 I Nr. 155)

Bundesministerium der Justiz: § 39 SGB XI Verhinderungspflege (Fassung 01.01.2026, BEEP, BGBl. 2025 I Nr. 371)

Bundesministerium der Justiz: § 37 SGB XI Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen (Fassung 01.01.2026)

Bundesministerium der Justiz: § 42 SGB XI Kurzzeitpflege

Diakonie Deutschland: Übersicht Leistungsänderungen SGB XI zum 01.01.2026