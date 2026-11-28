Die Rentenkasse hatte die Altersrente eines Mannes zu Lebzeiten nicht angepasst. Nach seinem Tod berechnete sie die Witwenrente so, als hätte sie die Kürzung längst vorgenommen.

Die Witwe wehrte sich erfolgreich. Der Fall zeigt, warum Hinterbliebene bei auffälligen Abweichungen nicht nur den Auszahlungsbetrag, sondern auch die persönlichen Entgeltpunkte in den Rentenbescheiden vergleichen sollten.

Die Scheidung lag Jahrzehnte zurück

Bei der Scheidung im Jahr 1991 waren Rentenanwartschaften auf die frühere Ehefrau übertragen worden. Die damalige Erwerbsunfähigkeitsrente des Mannes wurde wegen des sogenannten Rentnerprivilegs zunächst nicht gekürzt.

2002 wechselte der Mann in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, ohne dass sich die berücksichtigten persönlichen Entgeltpunkte deshalb änderten. Als seine frühere Ehefrau im September 2013 ihre Regelaltersrente samt Zuschlag aus dem Versorgungsausgleich erhielt, blieb seine Rente unverändert.

Erst nach seinem Tod erfuhr der zuständige Träger von der Rente der Ex-Frau. Bei der großen Witwenrente ab Oktober 2022 setzte er deshalb weniger Punkte an als im Altersrentenbescheid des Verstorbenen.

Warum die Witwe trotzdem mehr Rente bekam

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg verpflichtete den Träger am 17. Dezember 2025, der Witwe die höhere Rente ab dem 1. Oktober 2022 auf Grundlage der persönlichen Entgeltpunkte aus dem Altersrentenbescheid ihres Mannes zu zahlen (Az. L 5 R 1885/24). In erster Instanz war ihre Klage noch erfolglos geblieben.

Die Rentenversicherung hatte Anfang 2025 versucht, den alten Altersrentenbescheid gegenüber der Witwe als Sonderrechtsnachfolgerin mit Wirkung ab Beginn der Witwenrente teilweise aufzuheben. Laut der Darstellung im späteren BSG-Beschluss sah das Landessozialgericht die Jahresfrist für diese Aufhebung als abgelaufen an, weil die Rentenversicherung die einschlägigen Tatsachen schon im November 2022 kannte.

Was das Bundessozialgericht entschied

Das Bundessozialgericht verwarf die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision am 28. Oktober 2026 als unzulässig (Az. B 5 R 16/26 B). Der Träger hatte nach Auffassung des Gerichts nicht ausreichend erklärt, warum die von ihm aufgeworfene Rechtsfrage höchstrichterlich geklärt werden müsse und im konkreten Verfahren überhaupt geklärt werden könne.

Damit bleibt das Urteil zugunsten der Witwe bestehen. Der Beschluss im Volltext ist aber kein neues Revisionsurteil, das jede spätere Korrektur eines früheren Rentenbescheids verbietet.

Der Besitzschutz gilt für die Punkte

§ 88 Absatz 2 SGB VI schützt grundsätzlich die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte des Verstorbenen, wenn die Hinterbliebenenrente spätestens 24 Kalendermonate nach dem Ende seiner eigenen Rente beginnt. Die Frist beschreibt den Abstand zwischen den beiden Renten, nicht die Widerspruchsfrist.

Der Monatsbetrag hängt außerdem vom Rentenartfaktor und vom aktuellen Rentenwert ab. Auch eine Anrechnung eigenen Einkommens kann den Zahlbetrag mindern, ohne dass im Bescheid ein einziger Rentenpunkt fehlt.

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Der Versorgungsausgleich im entschiedenen Fall fiel unter eine Übergangsvorschrift für ältere Fälle. Ob sich ein anderes Verfahren ebenso beurteilen lässt, hängt unter anderem vom Zeitpunkt des Versorgungsausgleichs, dem Beginn der früheren Rente und der Frage ab, ob der frühere Rentenbescheid wirksam geändert wurde.

Was Hinterbliebene jetzt prüfen können

Vergleichen Sie den Berechnungsteil des Witwen- oder Witwerrentenbescheids mit dem letzten Rentenbescheid des verstorbenen Partners. Sind weniger persönliche Entgeltpunkte angesetzt, lassen Sie sich schriftlich erklären, auf welchen Bescheid und auf welche Vorschrift die Rentenversicherung die Abweichung stützt.

Bei Bekanntgabe im Inland läuft die Widerspruchsfrist grundsätzlich einen Monat; eine Rückfrage bei der Rentenversicherung ersetzt den Widerspruch nicht. Weitere Prüfpunkte finden Sie im Gegen-Hartz-Beitrag zu Fehlern im Witwenrentenbescheid.

Praxisbeispiel: Zwei fehlende Punkte machen einen Unterschied

Im letzten Altersrentenbescheid ihres verstorbenen Mannes findet Frau Weber 40 persönliche Entgeltpunkte, im neuen Witwenrentenbescheid für seine Versicherungszeiten aber nur 38. Sie bittet um die vollständige Berechnung und legt fristgerecht Widerspruch ein.

Fehlen die zwei Punkte zu Unrecht, entspräche das bei einem angenommenen Rentenwert von 40 Euro und dem Faktor 0,55 rechnerisch 44 Euro brutto im Monat. Das Beispiel gilt nach dem Sterbevierteljahr und vor möglichen Abzügen oder einer Einkommensanrechnung.

Fünf Fragen zur Witwenrente

Gilt der Besitzschutz auch für Witwer?

Ja. Die Vorschrift gilt für Hinterbliebenenrenten und unterscheidet dabei nicht zwischen Witwen und Witwern.

Bekomme ich dieselbe Rente wie mein verstorbener Partner?

Nein. Geschützt sein können die persönlichen Entgeltpunkte, nicht der frühere Zahlbetrag.

Was bedeutet die Frist von 24 Monaten?

Die Hinterbliebenenrente muss für diesen Besitzschutz spätestens 24 Kalendermonate nach dem Ende des Bezugs der eigenen Rente des Verstorbenen beginnen. Prüfen Sie dafür die Angaben zum Rentenbeginn und zum Rentenende in den Bescheiden.

Ist jeder Abzug wegen einer früheren Scheidung unzulässig?

Nein. Der Fall betraf einen älteren Versorgungsausgleich und einen Rentenbescheid, dessen nachträgliche Änderung das Landessozialgericht als verspätet ansah.

Was kann ich tun, wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist?

Bei einem möglicherweise rechtswidrigen, zu niedrigen Bescheid kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht. Nennen Sie darin den betroffenen Bescheid und die konkrete Abweichung; mögliche Nachzahlungen sind zeitlich begrenzt.