Wer in Teilzeit arbeitet, darf bei Mehrarbeitszuschlägen nicht ohne sachlichen Grund schlechter gestellt werden als Vollzeitbeschäftigte. Trotzdem müssen Teilzeitkräfte in manchen Betrieben dieselben Stundengrenzen überschreiten, bevor sie zusätzliche Vergütung erhalten. Ein Pilot hat deshalb erfolgreich auf eine Nachzahlung von 19.347,73 Euro brutto geklagt.

Am 16. Dezember 2026 verhandelt das Bundesarbeitsgericht über drei entsprechende Verfahren aus der Luftfahrt. Das Hessische Landesarbeitsgericht hatte die einheitlichen Zuschlagsgrenzen bereits als Benachteiligung bewertet. Ob die zugesprochenen Ansprüche Bestand haben, ist noch offen.

Pilot sollte dieselbe Stundengrenze wie Vollzeitkräfte erreichen

In einem der Verfahren geht es um einen teilzeitbeschäftigten Flugzeugführer, der für zusätzliche Flugstunden höhere Vergütung verlangte.

Nach dem maßgeblichen Tarifvertrag wurden Mehrflugstunden im streitigen Zeitraum erst oberhalb von 71 Flugstunden monatlich mit erhöhten Sätzen vergütet. Diese Grenze galt unabhängig davon, ob jemand in Vollzeit oder Teilzeit arbeitete.

Dadurch konnte ein Teilzeitpilot bereits deutlich über seine individuell vereinbarte Arbeitszeit hinaus eingesetzt werden, ohne die höheren Vergütungssätze zu erreichen.

Der Kläger verlangte deshalb eine anteilige Absenkung der Zuschlagsgrenzen. Das Hessische Landesarbeitsgericht gab ihm im Mai 2025 recht und sprach ihm 19.347,73 Euro brutto zuzüglich Zinsen zu (Urteil vom 26.05.2025 – 17 SLa 1202/24).

Warum gleiche Grenzen eine Benachteiligung sein können

Die Richter orientierten sich am Verbot der Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten nach § 4 Absatz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz.

Danach dürfen Teilzeitkräfte wegen ihrer kürzeren Arbeitszeit nicht ohne sachlichen Grund schlechter behandelt werden als vergleichbare Vollzeitkräfte.

Das Problem lässt sich an einem vereinfachten Beispiel zeigen.

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Eine Vollzeitkraft arbeitet 40 Stunden pro Woche und erhält ab der 41. Stunde einen Zuschlag. Eine Teilzeitkraft arbeitet nur 20 Stunden, müsste nach derselben Regel aber ebenfalls mehr als 40 Stunden leisten.

Für die Teilzeitkraft wäre der Zuschlag damit wesentlich schwerer erreichbar. Nach dem Grundsatz der anteiligen Gleichbehandlung müsste die Zuschlagsgrenze in diesem Beispiel entsprechend angepasst werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Teilzeitbeschäftigte bei jeder zusätzlichen Arbeitsstunde einen Zuschlag erhalten. Entscheidend sind die jeweilige Vergütungsregelung und die anteilig berechnete Grenze.

Bundesarbeitsgericht verhandelt am 16. Dezember

Das Bundesarbeitsgericht hat für den 16. Dezember 2026 drei Verfahren angesetzt. Sie tragen die Aktenzeichen 5 AZR 179/25, 5 AZR 180/25 und 5 AZR 181/25.

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Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die tariflichen Grenzen für Mehrflugstunden bei Teilzeitbeschäftigten anzuwenden sind.

Die Rechtslage ist allerdings nicht völlig offen. Bereits im Oktober 2023 stellte der Europäische Gerichtshof fest, dass identische Zuschlagsgrenzen Teilzeitbeschäftigte benachteiligen können.

Auch das Bundesarbeitsgericht hat in anderen Verfahren entsprechende tarifliche Regelungen beanstandet.

Die kommenden Verhandlungen betreffen nun die konkreten Ansprüche und die Auslegung der einschlägigen Vergütungsregelungen in der Luftfahrt.

Eine abschließende Entscheidung in diesen drei Verfahren liegt noch nicht vor.

Was das Urteil für andere Teilzeitbeschäftigte bedeutet

Die rechtlichen Grundsätze gelten nicht ausschließlich für Piloten. Auch Beschäftigte im Einzelhandel, in der Pflege oder in anderen Branchen können von unzulässig hohen Zuschlagsgrenzen betroffen sein.

Wer regelmäßig mehr arbeitet als vertraglich vereinbart, sollte deshalb prüfen, ab welcher Stundenzahl nach seinem Tarif- oder Arbeitsvertrag Zuschläge vorgesehen sind.

Wichtig sind außerdem die genaue Dokumentation der geleisteten Stunden und mögliche tarifliche Ausschlussfristen. Solche Fristen können dazu führen, dass Nachzahlungsansprüche verfallen, wenn sie nicht rechtzeitig geltend gemacht werden.

Ein allgemeiner gesetzlicher Anspruch auf einen bestimmten Überstundenzuschlag besteht allerdings nicht. Ob und in welcher Höhe zusätzliches Geld verlangt werden kann, hängt von der maßgeblichen Regelung ab.

Häufige Fragen zu Mehrarbeitszuschlägen bei Teilzeit

Bekomme ich als Teilzeitkraft ab der ersten Überstunde einen Zuschlag?

Nicht unbedingt. Entscheidend ist, ob eine Zuschlagsregelung besteht und welche anteilige Stundengrenze danach gilt. Diese kann oberhalb der individuell vereinbarten Arbeitszeit liegen.

Gelten die Urteile auch außerhalb der Luftfahrt?

Das Benachteiligungsverbot des § 4 TzBfG gilt branchenübergreifend. Ob daraus ein konkreter Zahlungsanspruch entsteht, muss anhand der jeweiligen Vergütungsregelung geprüft werden.

Hat das Bundesarbeitsgericht die 19.348 Euro bereits bestätigt?

Nein. Die Nachzahlung wurde vom Hessischen Landesarbeitsgericht zugesprochen. Die Revision ist beim Bundesarbeitsgericht anhängig und soll am 16. Dezember 2026 verhandelt werden.

Quellen

Bundesarbeitsgericht – Sitzungstermine am 16. Dezember 2026, 5 AZR 179/25, 180/25 und 181/25

Hessisches Landesarbeitsgericht – Urteil vom 26.05.2025, 17 SLa 1202/24

Europäischer Gerichtshof – Urteil vom 19.10.2023, C-660/20

Bundesarbeitsgericht – Urteil vom 26.08.2026, 5 AZR 122/25

§ 4 TzBfG – Verbot der Diskriminierung