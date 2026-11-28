Ein Rentner erhält keine reguläre Grundsicherung mehr, weil das Sozialamt Fragen zu früheren Bareinzahlungen und seinen Mietzahlungen hat. Während die Behörde weitere Unterlagen verlangt, fehlt dem Mann das Geld für seine Wohnung.

Sein Vermieter mahnt die ausstehenden Beträge an und droht mit einer Kündigung.

Der Fall zeigt, wie schnell ungeklärte Kontobewegungen für Menschen mit geringer Rente zu einer existenziellen Belastung werden können. Er zeigt aber auch, welche Nachweise Betroffene benötigen, um ihren aktuellen Leistungsanspruch glaubhaft zu machen und bei drohendem Wohnungsverlust gerichtliche Hilfe zu erhalten.

Drei Bareinzahlungen lösten die Prüfung aus

Der 1953 geborene Mann erhielt seit Juni 2020 Grundsicherung im Alter. Zuletzt hatte ihm das Sozialamt monatlich 967,71 Euro bewilligt. Seine eigene Altersrente lag bei rund 173 Euro.

Bei der Weiterbewilligung fielen dem Sozialamt drei Bareinzahlungen aus Januar und Februar 2025 über 403 Euro, 300 Euro und 200 Euro auf. Der Rentner erklärte, es handele sich um private Darlehen von Bekannten.

Schriftliche Darlehensverträge oder konkrete Rückzahlungsvereinbarungen konnte er jedoch nicht vorlegen. Zudem ließ sich aus den eingereichten Unterlagen zunächst nicht nachvollziehen, wie er seine Miete bezahlt hatte.

Für Juni und Juli 2025 erhielt der Mann lediglich Vorschüsse von jeweils 300 Euro. Die reguläre Weiterbewilligung blieb aus. Schließlich entstanden Mietrückstände.

Aktuelle Kontoauszüge können entscheidend sein

Im anschließenden Eilverfahren verlangte das Landessozialgericht Baden-Württemberg weitere aktuelle Kontoauszüge.

Diese zeigten keine fortgesetzten Zahlungen von Bekannten. Stattdessen waren zahlreiche Lastschriften mangels Kontodeckung zurückgegeben worden.

Das Gericht hielt die gegenwärtige Hilfebedürftigkeit deshalb für glaubhaft gemacht. Aus ungeklärten Bareinzahlungen mehrere Monate zuvor lasse sich ohne weitere Anhaltspunkte nicht schließen, dass der Rentner weiterhin über zusätzliche Einnahmen verfüge.

Mit Beschluss vom 28. Oktober 2025 verpflichtete das Landessozialgericht das Sozialamt, ab dem 5. August 2025 vorläufig Grundsicherung zu leisten, längstens bis zum 31. Dezember 2025 beziehungsweise bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens.

Die Entscheidung trägt das Aktenzeichen L 2 SO 2805/25 ER-B. Der Beschluss ist über das Landesrecht Baden-Württemberg abrufbar.

Private Darlehen sollten nachvollziehbar dokumentiert werden

Wer Grundsicherung erhält und sich Geld von Bekannten oder Angehörigen leiht, sollte die Vereinbarung möglichst früh schriftlich festhalten.

Entscheidend ist, ob tatsächlich eine ernsthafte Rückzahlungsverpflichtung besteht. Eine bloße Erklärung, bei einer Einzahlung handele es sich um geliehenes Geld, kann bei Zweifeln des Sozialamts unzureichend sein.

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Hilfreich sind eine nachvollziehbare Vereinbarung über die Darlehenssumme, Angaben zum Geldgeber und zur Rückzahlung sowie entsprechende Zahlungsnachweise.

Dass private Darlehen und Unterstützung in einer finanziellen Notlage unterschiedlich behandelt werden können, erläutert auch der gegen-hartz.de-Beitrag Grundsicherung: Sozialamt darf Zuwendung in Notlage nicht anrechnen.

Was tun, wenn wegen ausbleibender Grundsicherung Mietschulden entstehen?

Rentner sollten bei ausbleibenden Zahlungen zunächst schriftlich beim Sozialamt nach dem Bearbeitungsstand fragen und fehlende Unterlagen möglichst vollständig einreichen.

Drohen Mietrückstände, sollten sie die Behörde ausdrücklich auf die Gefahr einer Wohnungskündigung aufmerksam machen. Mahnschreiben des Vermieters, aktuelle Kontoauszüge und Nachweise über fällige Mietzahlungen sind dafür besonders wichtig.

Steht ein Geldleistungsanspruch dem Grunde nach fest, dauert aber die Berechnung der Höhe voraussichtlich länger, kann unter den Voraussetzungen des § 42 SGB I ein Vorschuss verlangt werden.

Bei einer akuten Notlage kommt außerdem ein Eilantrag beim Sozialgericht nach § 86b SGG infrage. Dazu müssen der voraussichtliche Leistungsanspruch und die besondere Eilbedürftigkeit glaubhaft gemacht werden.

Ein bloßer Verdacht ersetzt keine konkreten Tatsachen

Das Urteil bedeutet nicht, dass Sozialämter auffällige Kontobewegungen ignorieren müssen. Sie dürfen die Herkunft von Einzahlungen prüfen und erforderliche Nachweise verlangen.

Die entscheidende Grenze liegt jedoch bei der Beurteilung der aktuellen Hilfebedürftigkeit. Frühere Unklarheiten rechtfertigen nicht ohne Weiteres die Annahme, dass auch in späteren Monaten nicht angegebenes Einkommen vorhanden ist.

Das Gericht muss dabei ebenso berücksichtigen, welche Informationen die leistungsberechtigte Person selbst beibringen kann.

Für Betroffene ist deshalb wichtig, die gegenwärtigen finanziellen Verhältnisse möglichst nachvollziehbar darzustellen. Je eindeutiger aktuelle Kontostände, Renteneingänge, Mietforderungen und sonstige Zahlungen dokumentiert sind, desto besser lässt sich ein Anspruch überprüfen.

Häufige Fragen zur ausbleibenden Grundsicherung

Darf das Sozialamt Grundsicherung wegen ungeklärter Bareinzahlungen verweigern?

Ungeklärte Bareinzahlungen können eine weitere Prüfung rechtfertigen. Eine Ablehnung muss jedoch auf einer tragfähigen Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen beruhen. Allein aus früheren Einzahlungen darf nicht ohne weitere Anhaltspunkte auf fortdauernde Einnahmen geschlossen werden.

Kann ich bei drohender Kündigung zum Sozialgericht gehen?

Ja. Besteht eine akute finanzielle Notlage und ist ein Leistungsanspruch hinreichend glaubhaft, kann ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz sinnvoll sein. Dafür müssen insbesondere die aktuelle Mittellosigkeit und die drohenden Nachteile nachgewiesen werden.

Muss das Sozialamt einen Vorschuss zahlen?

Ein Vorschuss nach § 42 SGB I kommt infrage, wenn ein Geldleistungsanspruch dem Grunde nach besteht, die Feststellung seiner Höhe aber voraussichtlich längere Zeit benötigt. Die Vorschussregelung ersetzt nicht den Nachweis, dass überhaupt ein Anspruch besteht.

Quellen

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 28. Oktober 2025 – L 2 SO 2805/25 ER-B

§ 42 SGB I – Vorschüsse

§ 86b SGG – Einstweiliger Rechtsschutz

§ 82 SGB XII – Begriff des Einkommens