Grundsicherung: Diese Jobs darf man ablehnen – trotz strengerer Regeln beim Jobcenter

Das Jobcenter darf von Ihnen grundsätzlich verlangen, nahezu jede zumutbare Arbeit anzunehmen. Seit der neuen Grundsicherung gelten dabei sogar noch strengere Regeln. Eine Stelle dürfen Sie nicht allein deshalb ablehnen, weil sie schlechter bezahlt ist, nicht Ihrem erlernten Beruf entspricht oder ungünstigere Arbeitsbedingungen bietet.

Es gibt aber klare Grenzen. Gefährdet die Tätigkeit Ihre Gesundheit, lässt sie sich nicht mit einer notwendigen Angehörigenpflege vereinbaren oder fehlt eine erforderliche Kinderbetreuung, kann die Arbeit unzumutbar sein. Wer einen solchen wichtigen Grund hat, sollte ihn dem Jobcenter möglichst früh mitteilen und belegen.

Diese Jobs können Sie beim Jobcenter ablehnen

§ 10 SGB II stellt zunächst einen strengen Grundsatz auf: Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist grundsätzlich jede Arbeit zumutbar. Das Gesetz nennt allerdings mehrere Ausnahmen.

Diese Arbeit dürfen Sie ablehnen Diese Arbeit müssen Sie grundsätzlich annehmen Tätigkeit, zu der Sie körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage sind Tätigkeit außerhalb Ihres erlernten Berufs Arbeit, die wegen fehlender Betreuung die Erziehung Ihres Kindes gefährden würde geringerwertige Tätigkeit trotz höherer Ausbildung Arbeit, die sich nicht mit notwendiger Angehörigenpflege vereinbaren lässt, wenn niemand anderes die Pflege übernehmen kann Arbeit mit ungünstigeren Bedingungen als in Ihrem früheren Job Tätigkeit, der ein anderer nachweisbarer wichtiger Grund entgegensteht Minijob, Aushilfstätigkeit, Saisonarbeit oder befristete Beschäftigung rechtswidrige Beschäftigung oder Arbeit unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns weiter entfernter Arbeitsplatz allein wegen der größeren Entfernung Tätigkeit, die Sie aus gesundheitlichen Gründen konkret nicht ausüben können Leiharbeit oder andere grundsätzlich zulässige Beschäftigungsformen

Entscheidend ist deshalb nicht, ob Ihnen eine Stelle gefällt. Entscheidend ist, ob ein gesetzlicher Grund gegen ihre Zumutbarkeit spricht.

Kein Berufsschutz beim Jobcenter

In der Grundsicherung gibt es grundsätzlich keinen Berufsschutz. Ein gelernter Industriekaufmann kann deshalb nicht verlangen, ausschließlich kaufmännische Stellen angeboten zu bekommen.

Auch eine Arbeit, die unter Ihrer Qualifikation liegt, wird nicht allein dadurch unzumutbar. Dasselbe gilt für schlechtere Arbeitszeiten oder einen Arbeitsplatz, der weiter entfernt liegt als Ihr bisheriger.

Das Gesetz nennt diese Punkte ausdrücklich als Gründe, die eine Tätigkeit für sich genommen nicht unzumutbar machen. Wer einen angebotenen Job nur deshalb ablehnt, weil er ihn als beruflichen Abstieg empfindet, riskiert daher eine Leistungsminderung.

Beispiel Boris: Lagerarbeit trotz Rückenproblemen?

Boris ist 38 Jahre alt und lebt in Eberswalde. Er hat mehrere Jahre im Verkauf gearbeitet und erhält inzwischen Grundsicherungsgeld vom Jobcenter. Seine Vermittlerin bietet ihm eine Stelle in einem Lager an.

Boris möchte ablehnen. Dass er eigentlich Verkäufer ist und lieber wieder im Einzelhandel arbeiten möchte, reicht dafür jedoch nicht. Auch die Tatsache, dass die Lagerarbeit fachlich unter seiner bisherigen Tätigkeit liegt, macht sie noch nicht unzumutbar.

Anders sieht es aus, wenn Boris nachweisbare Rückenprobleme hat und die angebotene Stelle regelmäßig schweres Heben verlangt. Kann er diese konkrete Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht ausüben, muss das Jobcenter diesen Umstand berücksichtigen.

Boris sollte die Stelle dann nicht einfach kommentarlos zurückweisen. Er sollte dem Jobcenter seine Einschränkungen mitteilen und vorhandene ärztliche Unterlagen vorlegen. Bestehen Zweifel über seine Leistungsfähigkeit, kann eine medizinische Klärung notwendig werden.

Krankheit bedeutet nicht, dass jede Arbeit unzumutbar ist

Gesundheitliche Einschränkungen beziehen sich immer auf die konkrete Beschäftigung. Wer zum Beispiel keine schweren Lasten mehr heben kann, kann trotzdem für eine körperlich leichte Tätigkeit geeignet sein.

Entscheidend ist, welche Tätigkeiten wegen der Erkrankung tatsächlich ausscheiden.

Das Jobcenter darf andererseits eine Arbeit nicht allein deshalb für zumutbar erklären, weil jemand grundsätzlich als erwerbsfähig gilt. Auch ein erwerbsfähiger Mensch kann bestimmte Tätigkeiten gesundheitlich nicht bewältigen.

Neue Grenze bei Eltern: Schon ab 14 Monaten kann Arbeit zumutbar sein

Seit dem 1. Juli 2026 hat sich die Rechtslage für Eltern deutlich verschärft. Früher spielte insbesondere die Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes eine zentrale Rolle. Jetzt nennt § 10 SGB II bereits den vollendeten 14. Lebensmonat.

Ist das Kind mindestens 14 Monate alt und seine Betreuung tatsächlich gesichert, kann das Jobcenter grundsätzlich verlangen, dass der betreuende Elternteil eine Beschäftigung aufnimmt oder an einer Eingliederungsmaßnahme teilnimmt.

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Eine Voraussetzung bleibt jedoch bestehen: Die Betreuung muss verfügbar sein. Fehlt ein geeigneter Betreuungsplatz und lässt sich das Kind auch nicht auf andere Weise zuverlässig betreuen, kann eine Arbeitsaufnahme weiterhin unzumutbar sein. Auch die konkreten familiären Verhältnisse müssen berücksichtigt werden.

Pflege eines Angehörigen kann eine Ablehnung rechtfertigen

Auch die Pflege eines Angehörigen kann gegen die Zumutbarkeit einer Arbeit sprechen. Voraussetzung ist, dass sich Beschäftigung und notwendige Pflege nicht miteinander vereinbaren lassen und die Pflege nicht anderweitig sichergestellt werden kann.

Es reicht deshalb nicht unbedingt aus, auf einen Pflegegrad des Angehörigen hinzuweisen. Das Jobcenter muss den tatsächlichen Pflegeaufwand betrachten: Wann ist die Pflegeperson erforderlich? Können Pflegedienste oder andere Angehörige Aufgaben übernehmen? Welche Arbeitszeiten wären trotz der Pflege möglich?

Je größer der tatsächliche Pflegebedarf, desto stärker kann sich die Pflege auf den zumutbaren Arbeitsumfang auswirken.

Schlechter bezahlt reicht zur Ablehnung nicht

Auch ein niedriger Lohn macht einen Arbeitsplatz nicht automatisch unzumutbar. Das gilt selbst dann, wenn das Einkommen zunächst nicht ausreicht, um den Leistungsbezug vollständig zu beenden.

Anders liegt der Fall, wenn der Arbeitgeber gegen geltendes Recht verstößt. Eine Beschäftigung unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns müssen Leistungsberechtigte nicht akzeptieren. Gleiches gilt selbstverständlich für illegale Beschäftigungen.

Ablehnung kann jetzt besonders teuer werden

Seit dem 1. Juli 2026 gelten deutlich strengere Minderungsregeln. Wer ohne wichtigen Grund eine zumutbare Arbeit ablehnt, muss grundsätzlich mit einer Kürzung von 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für drei Monate rechnen.

Noch schwerer kann eine bewusste Arbeitsverweigerung wiegen. Liegt bereits ein konkretes zumutbares Arbeitsangebot vor, könnte die Stelle tatsächlich und unmittelbar angetreten werden und verweigert der Leistungsberechtigte die Aufnahme willentlich, kann der Anspruch in Höhe des gesamten Regelbedarfs entfallen.

Dieser Entzug dauert mindestens einen Monat und höchstens zwei Monate. Besteht die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme nicht mehr, muss das Jobcenter den Entzug nach Ablauf des ersten Monats aufheben. Auch ein wichtiger Grund oder eine außergewöhnliche Härte können einer Minderung entgegenstehen.

Das ist ein wichtiger Unterschied: Nicht jede unterlassene Bewerbung führt sofort zum vollständigen Wegfall des Regelbedarfs. Für die besonders harte Rechtsfolge muss eine tatsächlich und unmittelbar mögliche Arbeitsaufnahme vorliegen, die willentlich verweigert wird.

Lehnen Sie eine Stelle nicht vorschnell ab

Wenn Sie einen wichtigen Grund gegen eine angebotene Arbeit haben, sollten Sie diesen gegenüber dem Jobcenter konkret benennen. Schreiben Sie beispielsweise nicht nur, die Tätigkeit sei „gesundheitlich ungeeignet“, sondern erklären Sie, welche Anforderungen Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht erfüllen können.

Dasselbe gilt für Kinderbetreuung und Angehörigenpflege. Dokumentieren Sie Betreuungszeiten, fehlende Betreuungsmöglichkeiten oder den tatsächlichen Pflegebedarf. Denn wichtige Gründe müssen Leistungsberechtigte grundsätzlich darlegen und gegebenenfalls nachweisen.

FAQ

Muss ich einen Job annehmen, der nichts mit meinem Beruf zu tun hat?

Ja. Allein Ihre Ausbildung oder bisherige Berufstätigkeit schützt Sie nicht vor einer fachfremden Stelle.

Darf ich einen Job aus gesundheitlichen Gründen ablehnen?

Ja, wenn Sie die konkrete Tätigkeit körperlich, geistig oder seelisch nicht ausüben können. Die Einschränkung sollten Sie nachweisen.

Kann das Jobcenter bei einer Arbeitsverweigerung den ganzen Regelbedarf streichen?

Ja. Bei einer willentlichen Ablehnung einer konkret verfügbaren und unmittelbar antretbaren zumutbaren Arbeit kann der Regelbedarf für bis zu zwei Monate entfallen.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 10 SGB II – Zumutbarkeit

Bundesagentur für Arbeit: Grundsicherungsgeld – Rechte, Pflichten und Minderungen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende – Fragen und Antworten

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Kooperationsplan – Zumutbare Arbeit

Sozialgesetzbuch Zweites Buch: §§ 10, 31, 31a und 31b SGB II