Grundsicherung: Die 10 absurdesten Jobangebote der Jobcenter

Eine Kunsthistorikerin soll Kunststoffteile herstellen, ein Mann mit einer schweren Herzerkrankung im Sicherheitsbereich einer geschlossenen Psychiatrie arbeiten und eine Psychiaterin sich als Augenärztin bewerben.

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Solche Vermittlungsvorschläge klingen wie erfundene Geschichten, wurden jedoch von Betroffenen geschildert.

“Jobcenter vermitteln auf Teufel komm raus”, kritisiert der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt. “Und dann kommen auch absurde Jobangebote bei raus. Seit der Einführung des Grundsicherungsgeldes am 1. Juli 2026 kann ein unbedachtes Ablehnen jedoch erhebliche finanzielle Folgen haben. Selbst wenn die Angebote unpassend oder gar gefährlich oder moralisch verwerflich sind.”

Neun der folgenden Fälle stammen aus einer Befragung des Vereins Sanktionsfrei, über die Gegen-Hartz.de bereits berichtet hat. Der zehnte Fall wurde in weiteren Medien unter Berufung auf Äußerungen von Betroffenen veröffentlicht.

Öffentlich zugängliche Vermittlungsakten oder Entscheidungen der betroffenen Jobcenter liegen dazu nicht vor.

1. Von der Kunstgeschichte in die Kunststoffproduktion

Eine Kunsthistorikerin berichtete, sie habe sich auf eine Stelle in der Kunststoffproduktion bewerben sollen. Offenbar genügte die Übereinstimmung der ersten Silbe von „Kunstgeschichte“ und „Kunststoff“, obwohl beide Arbeitsgebiete fachlich kaum etwas miteinander zu tun haben.

Rechtlich ist der Fall weniger eindeutig, als es zunächst erscheint. Das SGB II kennt keinen allgemeinen Berufsschutz, sodass auch Akademikerinnen und Akademikern einfache Tätigkeiten angeboten werden dürfen.

Eine Beschäftigung wird aber problematisch, wenn dafür technische Kenntnisse, Maschinenkenntnisse oder körperliche Fähigkeiten verlangt werden, die nicht vorhanden sind. Das Jobcenter muss zumindest prüfen, ob die Person die Mindestanforderungen erfüllen kann.

2. Nach dem Herzinfarkt in den Sicherheitsbereich einer Psychiatrie

Ein gelernter Kaufmann mit IT-Erfahrung berichtete, dass er nach einem Herzinfarkt in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung im Sicherheitsbereich arbeiten sollte. Nach seinen Angaben hatte der Herzinfarkt seine Herzleistung erheblich beeinträchtigt.

Bei einer solchen Tätigkeit können körperlich und psychisch belastende Situationen auftreten. Sind gesundheitliche Einschränkungen bekannt, darf das Jobcenter sie nicht übergehen und muss bei Zweifeln eine medizinische Einschätzung veranlassen.

Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 10 SGB II ist eine Beschäftigung unzumutbar, wenn die betroffene Person sie aus körperlichen, geistigen oder seelischen Gründen nicht ausüben kann. Dafür können ärztliche Unterlagen oder eine Begutachtung durch den Ärztlichen Dienst erforderlich sein.

3. Bewerbungstraining trotz unterschriebenem Arbeitsvertrag

Ein Betroffener hatte nach eigener Darstellung bereits eine neue Arbeitsstelle gefunden und einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Trotzdem sollte er an einem Bewerbungstraining teilnehmen, dessen Inhalte er aufgrund seiner beruflichen Erfahrung selbst hätte vermitteln können.

Streng genommen handelt es sich hierbei nicht um ein Jobangebot, sondern um eine Eingliederungsmaßnahme. Der Fall gehört dennoch zu den besonders widersprüchlichen Vermittlungserlebnissen, weil das Ziel der Maßnahme bereits erreicht war.

Steht die Aufnahme einer Beschäftigung unmittelbar bevor, muss geprüft werden, ob ein Bewerbungskurs überhaupt noch sinnvoll ist. Eine Maßnahme ohne erkennbaren Nutzen bindet Zeit und öffentliche Mittel, ohne die Eingliederung in Arbeit zu verbessern.

4. Seit der Jugend vegetarisch – und plötzlich an die Fleischtheke

Eine betroffene Person, die nach eigener Aussage seit dem 13. Lebensjahr vegetarisch lebt, sollte als Aushilfe an der Fleischtheke einer Metzgerei arbeiten. Beim Vorstellungsgespräch erklärte sie, keine Kenntnisse über Fleischsorten und Fleischprodukte zu besitzen.

Der Arbeitgeber reagierte dem Bericht zufolge mit Unverständnis und verzichtete auf eine Einstellung. Die betroffene Person hatte sogar angeboten, stattdessen andere Arbeiten zu übernehmen.

Eine vegetarische Lebensweise allein macht eine Arbeit in einer Metzgerei rechtlich nicht automatisch unzumutbar. Anders kann es bei nachgewiesenen gesundheitlichen Gründen oder einer ernsthaften religiösen Bindung aussehen.

Der Fall zeigt dennoch, dass ein Vorstellungsgespräch kaum Erfolg verspricht, wenn grundlegende Produktkenntnisse fehlen und die persönliche Haltung dauerhaft mit den täglichen Aufgaben kollidiert. Eine vorherige Rückfrage hätte beiden Seiten den Termin ersparen können.

5. Psychologiestudentin soll als medizinische Fachangestellte arbeiten

Eine Frau berichtete, sie habe sich gegen Ende ihres Psychologiestudiums als medizinische Fachangestellte bewerben sollen. Zur Begründung sei ihr mitgeteilt worden, dass Psychologie schließlich ein medizinischer Beruf sei.

Psychologinnen und Psychologen sind jedoch nicht automatisch für die Aufgaben einer medizinischen Fachangestellten ausgebildet. Blutabnahmen, Injektionen, medizinische Assistenz und der Umgang mit Praxisabläufen verlangen Kenntnisse, die ein Psychologiestudium nicht zwingend vermittelt.

Ob die Stelle unzumutbar war, hängt von der konkreten Tätigkeitsbeschreibung ab. Ging es ausschließlich um Terminvergabe oder Büroarbeiten, könnte eine Einarbeitung möglich sein; wurden medizinische Fachkenntnisse verlangt, fehlte wahrscheinlich die notwendige Eignung.

6. Kinderpfleger soll Verpacker werden, weil das „Männerarbeit“ sei

Ein ausgebildeter Kinderpfleger berichtete, dass ihm eine Beschäftigung in der Logistik beziehungsweise als Verpacker vorgeschlagen worden sei. Die Begründung habe gelautet, dies sei eben „Männerarbeit“.

Eine solche Aussage bedient überholte Vorstellungen und lässt die vorhandene pädagogische Ausbildung außer Acht. Gerade in Kindertagesstätten, Schulen und Betreuungseinrichtungen werden männliche Fachkräfte gesucht.

Trotzdem kann eine einfache Verpackungstätigkeit nach dem SGB II grundsätzlich zumutbar sein, wenn sie gesundheitlich möglich ist und keine besondere Ausbildung verlangt. Die fragwürdige Begründung des Vermittlungsvorschlags bleibt davon unberührt.

7. Ein kleinwüchsiger Mensch soll hinter der Bar arbeiten

Ein kleinwüchsiger Mann berichtete, ihm sei eine Stelle als Barkeeper angeboten worden. Absurd ist dabei nicht die Vorstellung, dass kleinwüchsige Menschen in der Gastronomie arbeiten können, sondern die offenbar fehlende Prüfung des Arbeitsplatzes.

Entscheidend wären unter anderem die Höhe der Theke, die Erreichbarkeit von Regalen, der sichere Umgang mit Gläsern und mögliche Anpassungen durch den Arbeitgeber. Mit einer geeigneten Ausstattung kann eine solche Beschäftigung durchaus möglich sein.

Ohne Prüfung der tatsächlichen Arbeitsbedingungen kann ein Vermittlungsvorschlag jedoch an körperlichen Voraussetzungen und am Arbeitsschutz vorbeigehen. Das Jobcenter darf nicht allein anhand der Berufsbezeichnung annehmen, dass eine Tätigkeit ausgeübt werden kann.

8. Forst- und Umweltwissenschaftlerin soll Gärtnerin werden

Eine Absolventin der Forst- und Umweltwissenschaften sollte sich nach eigener Darstellung als Gärtnerin oder auf eine nicht näher beschriebene Stelle in der Stadtverwaltung bewerben. Auf den ersten Blick scheint zumindest ein Bezug zu Natur und Umwelt vorhanden zu sein.

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Ein wissenschaftliches Studium ersetzt allerdings keine handwerkliche Ausbildung im Gartenbau. Umgekehrt kann eine Stelle in einer kommunalen Umweltverwaltung sehr gut zu einem solchen Studium passen.

Der Fall verdeutlicht, warum die Berufsbezeichnung allein nicht genügt. Erst die konkrete Aufgabenbeschreibung zeigt, ob ein Angebot sinnvoll, nach kurzer Einarbeitung möglich oder wegen fehlender Fachkenntnisse ungeeignet ist.

9. Übersetzungsauftrag für eine Sprache, die die Bewerberin nicht spricht

Eine Frau mit einem Bachelorabschluss in English Studies sollte Übersetzungen zwischen Deutsch und Kurdisch anfertigen. Sie erklärte, überhaupt kein Kurdisch zu sprechen.

Hier fehlt nicht lediglich eine Zusatzqualifikation, sondern die grundlegende Fähigkeit für die angebotene Tätigkeit. Ohne Beherrschung der Ausgangs- oder Zielsprache kann eine Übersetzungsleistung nicht erbracht werden.

Nach den Weisungen der Bundesagentur für Arbeit ist eine Tätigkeit unzumutbar, wenn die beruflichen Fähigkeiten für die Beschäftigung nicht ausreichen. Die Bewerberin müsste deshalb schriftlich darauf hinweisen, dass sie die verlangte Sprache nicht beherrscht.

10. Psychiaterin soll sich als Augenärztin bewerben

Eine promovierte Psychiaterin soll nach einem weiteren Medienbericht eine Stelle in einer augenärztlichen Praxis erhalten haben. Auf ihren Hinweis, dass sie keine Augenärztin sei, soll sinngemäß geantwortet worden sein, Arzt sei schließlich Arzt.

Die ärztlichen Fachgebiete verlangen unterschiedliche Weiterbildungen und praktische Kenntnisse. Eine psychiatrische Qualifikation ersetzt keine fachärztliche Weiterbildung in der Augenheilkunde.

Auch hier kommt es auf die Stellenbeschreibung an. Suchte die Praxis ausdrücklich eine Fachärztin für Augenheilkunde, fehlte die verlangte Qualifikation; ging es um eine Tätigkeit, die jede approbierte Ärztin nach entsprechender Einarbeitung übernehmen könnte, wäre die Bewertung schwieriger.

Warum unpassend nicht immer unzumutbar bedeutet

Was im Alltag absurd wirkt, ist nach dem SGB II nicht automatisch unzumutbar. Leistungsberechtigte haben grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ausschließlich in ihrem erlernten Beruf, auf ihrem bisherigen Gehaltsniveau oder entsprechend ihres Hochschulabschlusses vermittelt zu werden.

Die Bundesagentur für Arbeit stellt ausdrücklich fest, dass auch geringer bewertete Tätigkeiten, Aushilfsarbeiten, befristete Stellen und Zeitarbeit grundsätzlich verlangt werden können. Selbst eine fehlende Berufserfahrung reicht nicht immer aus, wenn die notwendigen Fähigkeiten durch eine überschaubare Einarbeitung erworben werden können.

Eine Grenze ist erreicht, wenn die Mindestanforderungen nicht erfüllt werden, gesundheitliche Gefahren bestehen oder gesetzliche Vorschriften verletzt würden. Auch eine nicht gesicherte Kinderbetreuung, notwendige Angehörigenpflege oder ein rechtswidriger beziehungsweise sittenwidriger Lohn können gegen die Zumutbarkeit sprechen.

Prüffrage Bedeutung für das Jobangebot Ist das Angebot ausreichend bestimmt? Arbeitgeber, Arbeitsort, Tätigkeit, Arbeitszeit und weitere Bedingungen müssen so beschrieben sein, dass die Zumutbarkeit geprüft werden kann. Besteht die notwendige Mindesteignung? Fehlen zwingend verlangte Sprachkenntnisse, Abschlüsse oder berufliche Befugnisse, kann die Stelle unzumutbar sein. Ist die Arbeit gesundheitlich möglich? Körperliche, geistige und seelische Einschränkungen müssen im Einzelfall berücksichtigt werden. Ist die Betreuung oder Pflege gesichert? Arbeitszeiten müssen mit einer tatsächlich verfügbaren Kinderbetreuung oder einer notwendigen Angehörigenpflege vereinbar sein. Sind Lohn und Arbeitsbedingungen rechtmäßig? Verstöße gegen Mindestlohn, Arbeitsschutz oder gesetzliche Verbote sprechen gegen die Zumutbarkeit. Kann die Arbeit tatsächlich aufgenommen werden? Für einen vollständigen Entzug des Regelbedarfs muss eine konkrete, zumutbare Beschäftigung unmittelbar verfügbar sein.

Seit Juli 2026 drohen deutlich strengere Minderungen

Seit dem 1. Juli 2026 hat das Grundsicherungsgeld das Bürgergeld abgelöst. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit kann eine Pflichtverletzung zu einer Minderung von 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate führen.

Bei Alleinstehenden mit einem Regelbedarf von 563 Euro entspricht das bis zu 168,90 Euro im Monat. Sobald die Verpflichtung erfüllt oder die ernsthafte Bereitschaft zur künftigen Erfüllung erklärt wird, muss geprüft werden, ob die Minderung vorzeitig aufzuheben ist.

Noch härter kann die willentliche Ablehnung einer konkreten, zumutbaren und unmittelbar verfügbaren Arbeit ausfallen. In diesem Fall kann der gesamte Regelbedarf für mindestens einen und höchstens zwei Monate entfallen, während die Unterkunftskosten direkt an den Vermieter gezahlt werden können.

Ein Vermittlungsvorschlag sollte niemals ignoriert werden

Wer ein offensichtlich unpassendes Angebot erhält, sollte es nicht einfach liegen lassen. Die Einwände sollten innerhalb der genannten Frist schriftlich und möglichst genau gegenüber dem Jobcenter erklärt werden.

Statt lediglich mitzuteilen, dass die Stelle nicht passe, sollten konkrete Gründe genannt werden. Dazu gehören beispielsweise fehlende Sprachkenntnisse, eine nicht vorhandene Berufserlaubnis, ärztlich belegte Einschränkungen oder Arbeitszeiten außerhalb der verfügbaren Kinderbetreuung.

Nachweise sollten als Kopie beigefügt und der Zugang des Schreibens dokumentiert werden. Eine absichtlich schlechte Bewerbung, falsche Angaben oder ein provoziertes Scheitern des Vorstellungsgesprächs können selbst als Pflichtverletzung gewertet werden.

Gegen eine Leistungsminderung kann vorgegangen werden

Vor einer Minderung muss das Jobcenter den Betroffenen grundsätzlich Gelegenheit geben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Spätestens im Anhörungsverfahren sollten alle Tatsachen und Nachweise vorgelegt werden, die gegen die Zumutbarkeit oder gegen eine willentliche Weigerung sprechen.

Wird anschließend ein Minderungsbescheid erlassen, kann regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Führt die Kürzung zu einer akuten finanziellen Notlage, kommt zusätzlich ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht in Betracht.

Beispiel aus der Praxis

Die 32-jährige Lena hat Anglistik studiert und spricht Deutsch, Englisch und Französisch. Das Jobcenter fordert sie mit Rechtsfolgenbelehrung dazu auf, sich innerhalb von drei Tagen als Übersetzerin für Deutsch und Kurdisch zu bewerben.

Lena ignoriert das Schreiben nicht, sondern teilt dem Jobcenter noch am selben Tag nachweisbar mit, dass sie kein Kurdisch spricht. Sie fügt ihren Lebenslauf und ihre Sprachnachweise bei, erklärt ihre Bereitschaft zu anderen Bewerbungen und bittet um die Rücknahme des Vermittlungsvorschlags.

Damit dokumentiert sie, dass sie nicht die Arbeitsaufnahme verweigert, sondern die verlangte Mindestqualifikation nicht besitzt. Sollte das Jobcenter dennoch eine Minderung verhängen, kann sie mit diesen Unterlagen Widerspruch einlegen und bei dringendem Bedarf das Sozialgericht einschalten.

Häufige Fragen zu absurden Jobangeboten der Jobcenter

Muss ich jedes Jobangebot des Jobcenters annehmen?

Nein, angenommen werden müssen nur zumutbare Beschäftigungen. Ein Angebot kann unter anderem wegen gesundheitlicher Einschränkungen, fehlender Mindestkenntnisse, nicht gesicherter Betreuung oder rechtswidriger Arbeitsbedingungen unzumutbar sein.

Dürfen Akademikerinnen und Akademiker zu Hilfsarbeiten vermittelt werden?

Ja, das SGB II gewährt grundsätzlich keinen Schutz des bisherigen Berufs oder des erreichten Ausbildungsniveaus. Eine Hilfstätigkeit kann zumutbar sein, wenn die Person gesundheitlich geeignet ist und die notwendigen Mindestanforderungen erfüllt.

Darf ich ein Angebot ablehnen, wenn mir die erforderliche Ausbildung fehlt?

Das kann zulässig sein, wenn die Ausbildung, Berufserlaubnis oder Fachkenntnis zwingende Voraussetzung für die Arbeit ist. Reicht dagegen eine gewöhnliche Einarbeitung aus, ist die fehlende Erfahrung allein häufig kein ausreichender Ablehnungsgrund.

Was muss ich bei gesundheitlichen Einschränkungen tun?

Die Einschränkungen sollten dem Jobcenter frühzeitig mitgeteilt und möglichst ärztlich belegt werden. Falls die gesundheitliche Eignung unklar ist, kann eine Untersuchung oder Begutachtung durch den Ärztlichen Dienst veranlasst werden.

Welche Minderung droht bei der Ablehnung eines Jobs?

Bei einer Pflichtverletzung können 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate entfallen. Wird eine konkrete, zumutbare und unmittelbar verfügbare Beschäftigung bewusst nicht aufgenommen, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen sogar der gesamte Regelbedarf für einen bis zwei Monate wegfallen.

Wie kann ich mich gegen einen Minderungsbescheid wehren?

Gegen den Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Bei einer akuten Notlage kann zusätzlich einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht beantragt werden, wobei Beratungsstellen oder ein Fachanwalt für Sozialrecht unterstützen können.