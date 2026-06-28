Bürgergeld: 30-Prozent-Grenze gilt ab Juli 2026 auch bei mehreren Kürzungen

Ab dem 1. Juli 2026 ändern sich die Regeln für Sanktionen im Bürgergeld erheblich. Das Bürgergeld heißt ab diesem Zeitpunkt offiziell Grundsicherungsgeld, auch wenn der Begriff Bürgergeld in der Übergangszeit bis Ende 2026 weiter verwendet werden darf.

Für Leistungsberechtigte bedeutet die Reform vor allem: Pflichtverletzungen können schneller und härter bestraft werden. Die bisherige Staffelung von 10, 20 und 30 Prozent verliert für neue Fälle weitgehend ihre Bedeutung.

Aus gestaffelten Sanktionen wird eine pauschale 30-Prozent-Kürzung

Bislang wurde die Höhe der Minderung bei wiederholten Pflichtverletzungen stufenweise erhöht. Zunächst konnten 10 Prozent des Regelbedarfs gekürzt werden, bei weiteren Verstößen waren 20 Prozent und schließlich 30 Prozent möglich.

Ab dem 1. Juli 2026 gilt für Pflichtverletzungen grundsätzlich eine einheitliche Minderung von 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs. Das betrifft etwa Fälle, in denen eine zumutbare Arbeit nicht aufgenommen, eine Maßnahme abgebrochen oder eine geforderte Bewerbung nicht nachgewiesen wird.

Die Bundesregierung beschreibt die Neuregelung damit, dass der Regelbedarf für jeweils drei Monate um 30 Prozent gemindert werden kann. Bei Meldeversäumnissen gelten besondere Regeln: Der erste verpasste Termin bleibt zunächst folgenlos, ab weiteren Meldeversäumnissen können jedoch ebenfalls Sanktionen ausgelöst werden.

Was trotz Reform nicht gekürzt werden darf

Auch nach der Reform darf das Jobcenter nicht beliebig in die Leistungen eingreifen. Gekürzt werden darf grundsätzlich nur der Regelbedarf.

Die Kosten der Unterkunft und Heizung dürfen wegen einer Sanktion nicht gemindert werden. Auch Mehrbedarfe bleiben vor einer solchen Kürzung geschützt.

Damit bleibt die Minderung der laufenden Leistung weiterhin auf den Regelbedarf bezogen. Für Alleinstehende kann eine 30-Prozent-Minderung dennoch einen Einschnitt bedeuten, weil sie direkt das Geld für den laufenden Lebensunterhalt betrifft.

Die 30-Prozent-Grenze gilt auch bei mehreren Kürzungen

Wichtig ist: Auch wenn mehrere Pflichtverletzungen vorliegen, darf die laufende Minderung nicht einfach auf 60 oder 90 Prozent steigen. Die Kürzungshöhe ist weiterhin auf 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs begrenzt.

Diese Begrenzung betrifft nicht nur Sanktionen, sondern auch Aufrechnungen. Werden Darlehen oder Überzahlungen bereits mit dem Regelbedarf verrechnet, müssen solche Aufrechnungen während einer 30-Prozent-Sanktion unterbrochen werden.

Rechtsgrundlage dafür ist § 43 Abs. 3 SGB II. Dadurch soll verhindert werden, dass Leistungsberechtigte durch Sanktion und Aufrechnung zusammen unter das zulässige Kürzungsniveau gedrückt werden.

Wiederholte Pflichtverletzungen können nacheinander sanktioniert werden

Besonders folgenreich wird die Reform bei wiederholten Pflichtverletzungen. Ist der Regelbedarf bereits wegen einer 30-Prozent-Sanktion gemindert und kommt in dieser Zeit eine weitere Pflichtverletzung hinzu, kann das Jobcenter eine weitere Minderung für die Zeit nach der laufenden Sanktion feststellen.

Das bedeutet: Mehrere Pflichtverletzungen führen zwar nicht zu einer höheren gleichzeitigen Kürzung, können aber zu einer längeren Sanktionsphase führen. Die Kürzungen werden dann nicht übereinandergelegt, sondern aneinandergereiht.

Begeht ein Leistungsberechtigter im Juli zwei Pflichtverletzungen, kann das Jobcenter wegen der ersten Pflichtverletzung beispielsweise von August bis Oktober mindern. Wegen der zweiten Pflichtverletzung kann anschließend eine weitere Minderung von November bis Januar folgen.

Das Jobcenter muss die Minderung fristgerecht feststellen

Das Jobcenter hat für die Feststellung einer Sanktion nicht unbegrenzt Zeit. Eine Minderung muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Pflichtverletzung festgestellt werden.

Die Minderung beginnt dann zwingend im Monat nach der Feststellung. Diese Frist aus § 31b Abs. 1 SGB II begrenzt, wie lange das Jobcenter Pflichtverletzungen nachträglich noch wirksam sanktionieren kann.

Für die Praxis ist das wichtig, weil das Jobcenter nicht beliebig lange sammeln und erst später entscheiden darf. Wird die Sechs-Monats-Frist verpasst, kann die Pflichtverletzung nicht mehr zu einer wirksamen Leistungsminderung führen.

Warum überlappende Sanktionen für das Jobcenter wenig bringen

Rechnerisch könnte das Jobcenter mehrere Minderungszeiträume auch gleichzeitig laufen lassen. In der Praxis hätte das aber meist keinen zusätzlichen Effekt.

Der Grund ist die 30-Prozent-Grenze. Selbst wenn zwei Sanktionen parallel bestehen, darf der Regelbedarf nicht über diese Grenze hinaus gemindert werden.

Für das Jobcenter ist es deshalb wirkungsvoller, die Feststellung weiterer Minderungen so zu legen, dass diese erst nach Ablauf der laufenden Minderung beginnen. Auf diese Weise kann eine 30-Prozent-Kürzung über mehrere Monate verlängert werden.

Wie viele Sanktionen aus einem Monat praktisch wirksam werden können

Rein rechnerisch kann das Jobcenter bei mehreren Pflichtverletzungen in einem Monat nur eine begrenzte Zahl nacheinander wirksam werden lassen. Denn jede Sanktion muss innerhalb von sechs Monaten nach der jeweiligen Pflichtverletzung festgestellt werden.

Da eine Pflichtverletzung regelmäßig für drei Monate sanktioniert wird, lassen sich aus einem einzigen Monat praktisch höchstens drei aufeinanderfolgende Minderungen sinnvoll hintereinander anordnen. Weitere Pflichtverletzungen aus demselben Monat können zwar formal noch festgestellt werden, sie laufen dann aber entweder parallel oder scheitern an der Frist.

Damit zeigt sich ein Widerspruch der Neuregelung. Sie soll härter wirken, bleibt aber wegen der 30-Prozent-Grenze und der Sechs-Monats-Frist nur begrenzt steigerbar.

Beispiel: Vier Pflichtverletzungen im Januar 2027

Ein Leistungsberechtigter begeht im Januar 2027 vier Pflichtverletzungen, die jeweils mit 30 Prozent sanktioniert werden könnten. Das Jobcenter stellt die Minderung für die erste Pflichtverletzung noch im Januar fest.

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Die erste Sanktion läuft dann von Februar bis April. Der Regelbedarf wird in diesen drei Monaten um 30 Prozent gemindert.

Im April stellt das Jobcenter die zweite Minderung fest. Diese beginnt im Mai und läuft bis Juli.

Anfang Juli stellt das Jobcenter kurz vor Ablauf der Sechs-Monats-Frist die dritte Minderung fest. Diese beginnt im August und läuft bis Oktober.

Eine weitere wirksame Minderung könnte erst im November beginnen. Dafür müsste sie im Oktober festgestellt werden.

Für die im Januar begangene vierte Pflichtverletzung wäre das aber zu spät, weil die Sechs-Monats-Frist bereits im Juli endet. Das Jobcenter könnte diese Pflichtverletzung daher nicht mehr für eine neue, anschließende Minderung nutzen.

Weitere Verstöße können dadurch faktisch folgenlos bleiben

Das Beispiel zeigt eine Schwäche der Sanktionslogik. Wer in einem kurzen Zeitraum mehrere Pflichtverletzungen begeht, kann zwar über viele Monate hinweg mit 30 Prozent weniger Regelbedarf leben müssen.

Gleichzeitig kann aber nicht jede weitere Pflichtverletzung zusätzlich wirksam werden. Ab einem bestimmten Punkt laufen zusätzliche Verstöße ins Leere, weil die Höchstgrenze erreicht ist oder die Frist abläuft.

Damit bleibt das System widersprüchlich. Es setzt auf Abschreckung, kann aber gerade bei einer Häufung von Pflichtverletzungen nicht unbegrenzt weiter verschärft werden.

Sanktionen bleiben an Voraussetzungen gebunden

Eine Sanktion darf nicht allein deshalb verhängt werden, weil das Jobcenter ein Verhalten missbilligt. Erforderlich ist eine konkrete Pflichtverletzung, eine wirksame Rechtsfolgenbelehrung und die Prüfung, ob ein wichtiger Grund vorlag.

Leistungsberechtigte müssen vor einer Minderung außerdem angehört werden. Sie können erklären, warum sie einen Termin verpasst, eine Bewerbung nicht abgegeben oder eine Maßnahme abgebrochen haben.

Ein wichtiger Grund kann etwa Krankheit, eine nachweisbare familiäre Notlage oder ein fehlender Zugang zu wichtigen Unterlagen sein. Entscheidend ist immer der Einzelfall.

Warum Betroffene Sanktionsbescheide genau prüfen sollten

Wer ab Juli 2026 einen Minderungsbescheid erhält, sollte besonders auf die Fristen achten. Entscheidend ist, wann die Pflichtverletzung stattgefunden hat, wann das Jobcenter die Minderung festgestellt hat und ab welchem Monat gekürzt werden soll.

Auch die Dauer der Sanktion muss stimmen. Bei Pflichtverletzungen beträgt sie regelmäßig drei Monate, während Meldeversäumnisse gesondert zu prüfen sind.

Ist die Frist abgelaufen, fehlt eine ordnungsgemäße Rechtsfolgenbelehrung oder wurde ein wichtiger Grund nicht geprüft, kann ein Widerspruch Aussicht auf Erfolg haben. Bei einer laufenden Kürzung kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.

Übergangsregel: Für alte Pflichtverletzungen gilt altes Recht

Für Pflichtverletzungen, die vor dem 1. Juli 2026 stattgefunden haben, gelten grundsätzlich noch die bisherigen Regeln. Das betrifft sowohl Pflichtverletzungen nach § 31 SGB II als auch Meldeversäumnisse nach § 32 SGB II.

Entscheidend ist daher nicht, wann der Bescheid verschickt wird, sondern wann die vorgeworfene Pflichtverletzung begangen wurde. Wer also im Juni 2026 eine Pflicht verletzt haben soll, darf nicht automatisch nach den neuen Sanktionsregeln ab Juli behandelt werden.

Die Reform erhöht den Druck, löst aber das Grundproblem nicht

Die neuen Regeln verschärfen den Druck auf Leistungsberechtigte deutlich. Aus einer gestaffelten Sanktion wird eine pauschale Kürzung von 30 Prozent, die schneller und häufiger greifen kann.

Gleichzeitig zeigt die Systematik der wiederholten Pflichtverletzungen, dass Sanktionen nur begrenzt als erzieherisches Mittel funktionieren. Sie können Leistungen kürzen, aber sie lösen nicht automatisch die Ursachen von Terminversäumnissen, Konflikten mit dem Jobcenter oder fehlender Mitwirkung.

Gerade bei Menschen mit gesundheitlichen Problemen, psychischen Belastungen, Schulden, Wohnungslosigkeit oder familiären Krisen kann eine Leistungsminderung die Lage weiter verschärfen. Sanktionen treffen dann nicht nur den Regelbedarf, sondern den gesamten Alltag der Betroffenen.

Kurzes Praxisbeispiel

Herr M. erhält ab Februar 2027 eine 30-Prozent-Sanktion, weil er eine Maßnahme ohne anerkannten Grund abgebrochen haben soll. Die Minderung läuft von Februar bis April.

Im selben Zeitraum wirft ihm das Jobcenter eine weitere Pflichtverletzung vor, weil er Bewerbungsnachweise nicht fristgerecht eingereicht habe. Das Jobcenter stellt diese zweite Minderung im April fest.

Die zweite Kürzung beginnt deshalb im Mai und läuft bis Juli. Herr M. erhält damit nicht gleichzeitig 60 Prozent weniger Regelbedarf, sondern über sechs Monate hinweg jeweils 30 Prozent weniger.

Er sollte prüfen, ob die Bewerbungsfrist eindeutig festgelegt war, ob eine wirksame Rechtsfolgenbelehrung vorlag und ob er einen wichtigen Grund für die verspätete Abgabe nachweisen kann. Ist einer dieser Punkte fehlerhaft, kann sich ein Widerspruch gegen den zweiten Minderungsbescheid lohnen.