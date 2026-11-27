Auch Rentner können beim Kauf eines neuen Elektroautos von einer staatlichen Förderung profitieren. Für ein Rentnerpaar ohne Kinder im Haushalt sind bis zu 5.000 Euro Zuschuss möglich.

Entscheidend ist das zu versteuernde Haushaltseinkommen, das im Durchschnitt der beiden für die Förderung maßgeblichen Jahre höchstens 45.000 Euro betragen darf, um den vollen Zuschuss für kinderlose Haushalte zu erhalten.

Gleichzeitig wächst das Interesse an Elektroautos bei älteren Menschen deutlich. Nach einer Auswertung der HUK-Coburg entschieden sich 2025 noch 9,4 Prozent der Autofahrer ab 65 Jahren, die ihren bisherigen Verbrenner durch einen Neuwagen ersetzten, für ein reines Elektroauto. Im dritten Quartal 2026 waren es bereits 28 Prozent.

Was die 28 Prozent über ältere Autokäufer aussagen

Bei fast jedem dritten erfassten Neuwagenwechsel in dieser Altersgruppe fiel die Wahl damit auf ein reines Elektroauto. Die HUK sieht in der einkommensabhängigen Prämie eine mögliche Erklärung für den Anstieg.

Die Auswertung erfasst das Alter der Fahrer und den Wechsel des Fahrzeugs. Wie viele Käufer bereits Rente beziehen, wie viele einen Förderantrag gestellt haben und welchen Betrag sie erhalten haben, geht daraus nicht hervor.

Wie viel Rentner ohne Kinder im Haushalt bekommen können

Für ein neues, rein batterieelektrisches Auto reicht die staatliche E-Auto-Förderung ohne berücksichtigungsfähiges Kind von 3.000 bis 5.000 Euro. Die Beträge gelten für Privatkäufe und privates Leasing, sofern auch die übrigen Förderbedingungen erfüllt sind.

Zuschuss für einen neuen Batterie-Pkw ohne Kinderzuschlag, Stand November 2026 Durchschnittliches zu versteuerndes Haushaltseinkommen pro Jahr Förderbetrag Bis einschließlich 45.000 Euro 5.000 Euro Über 45.000 bis einschließlich 60.000 Euro 4.000 Euro Über 60.000 bis einschließlich 80.000 Euro 3.000 Euro Über 80.000 Euro Keine Förderung für diesen Haushalt

Für jedes berücksichtigungsfähige Kind steigt der Zuschuss um 500 Euro und die Einkommensobergrenze um 5.000 Euro, jeweils für höchstens zwei Kinder. Das Kind muss bei der Erstzulassung unter 18 Jahre alt sein, im Haushalt leben und für das Kind muss eine Kindergeldberechtigung bestehen.

Der erste Rentenbescheid sagt wenig über die Prämie

Im Einkommensteuerbescheid finden Sie den gesuchten Betrag unter „zu versteuerndes Einkommen“. Für den Antrag zählen die beiden aktuellsten Bescheide, die höchstens drei Kalenderjahre alt sein dürfen.

Das ist vor allem für Menschen wichtig, die gerade in Rente gegangen sind: Auch wenn die monatliche Rente deutlich niedriger ausfällt als das letzte Gehalt, kann in beiden Steuerbescheiden noch der frühere Arbeitslohn stehen. Ebenso können weitere Einkünfte neben der gesetzlichen Rente die Förderstufe beeinflussen.

Bei Paaren zählt auch das zu versteuernde Einkommen des im selben Haushalt lebenden Ehepartners, eingetragenen Lebenspartners oder Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft. Bei gemeinsamer Veranlagung genügt für jedes der beiden Jahre der gemeinsame Steuerbescheid.

Kurzbeispiel: Zwei Steuerbescheide machen 1.000 Euro Unterschied

Im fiktiven Beispiel kauft die alleinlebende Rentnerin Anja einen neuen Batterie-Kleinwagen für 27.000 Euro. Sie hat kein minderjähriges Kind im Haushalt, und ihre beiden aktuellen Steuerbescheide weisen 48.000 und 42.000 Euro zu versteuerndes Einkommen aus.

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Der Durchschnitt liegt bei genau 45.000 Euro: Anja kann 5.000 Euro Zuschuss erhalten, sodass sie nach der Auszahlung rechnerisch 22.000 Euro selbst trägt. Hätte der zweite Bescheid 44.000 Euro ausgewiesen, läge ihr Durchschnitt bei 46.000 Euro und der Zuschuss fiele auf 4.000 Euro.

Erst zulassen, dann binnen zwölf Monaten beantragen

Den Antrag stellen Sie nach der Erstzulassung auf Ihren Namen über die Förderzentrale Deutschland mit einem BundID-Konto. Er muss spätestens zwölf Monate nach der Zulassung eingehen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zahlt nach positiver Prüfung aus, solange Fördermittel verfügbar sind.

Das Auto muss mindestens 36 Monate auf Sie in Deutschland zugelassen bleiben. Das ist besonders bei einem Leasingangebot über 24 Monate wichtig: Endet die Zulassung vorzeitig, müssen Sie das melden und das BAFA kann die Prämie ganz oder teilweise zurückfordern.

Wer nur wenige Kilometer im Jahr fährt, sollte den Neuwagenpreis nach Förderung und einem möglichen Rabatt beim Autokauf mit dem Preis eines passenden Gebrauchtwagens vergleichen. Für die laufenden Kosten zählen neben dem Ladestrom auch die Kfz-Versicherung im Ruhestand und die für das Fahrzeug geltende Kfz-Steuerregelung.

Häufige Fragen zur E-Auto-Prämie für Rentner

Gibt es ab 65 eine eigene Förderstufe?

Für Rentner und Pensionäre gelten dieselben Einkommensstufen wie für andere erwachsene Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Deutschland. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann die Prämie auch nach dem 65. Geburtstag beantragen.

Kann ich einen gebrauchten Stromer fördern lassen?

Das Programm erfasst Neufahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2026 erstmals in Deutschland zugelassen wurden. Eine frühere Zulassung im In- oder Ausland schließt die Förderung als Neufahrzeug aus.

Muss ich meinen bisherigen Benziner oder Diesel verschrotten?

Sie können den Zuschuss auch beantragen, wenn Sie vorher kein Auto besessen haben. Die Förderrichtlinie knüpft an die Anschaffung und Erstzulassung des förderfähigen Neuwagens an.

Was mache ich, wenn ich bisher keine Steuererklärung abgegeben habe?

Wer als Rentner bisher keine Steuererklärung abgegeben hat, sollte vor der Bestellung beim BAFA klären, welche Nachweise es im eigenen Fall akzeptiert. Die Rentenbezugsmitteilung enthält Angaben zur gesetzlichen Rente, während die Behörde für die Förderung das zu versteuernde Haushaltseinkommen prüft.

Sind bei einem Plug-in-Hybrid ebenfalls 5.000 Euro ohne Kinderzuschlag möglich?

Bei förderfähigen Plug-in-Hybriden beträgt der Zuschuss ohne Kinder je nach Einkommen 1.500 bis 3.500 Euro. Für Erstzulassungen bis zum 30. Juni 2027 verlangt die Richtlinie höchstens 60 Gramm CO₂ pro Kilometer oder mindestens 80 Kilometer elektrische Reichweite.

Quellen

Bundesumweltministerium: Richtlinie zur sozial gestaffelten E-Auto-Förderung

Bundesportal: E-Auto-Förderung für Kauf und Leasing beantragen

HUK-Coburg: E-Barometer für das dritte Quartal 2026, veröffentlicht am 26. November 2026