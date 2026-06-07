Keine Kfz-Steuer für Senioren mehr: Was hinter der Meldung steckt und was auch in Deutschland gilt

Die Meldung klingt für viele ältere Autofahrerinnen und Autofahrer verlockend: In einem europäischen Land sollen Senioren keine Kfz-Steuer mehr zahlen müssen. Gemeint ist Italien, wo seit Anfang 2026 Berichte über eine mögliche Entlastung für Menschen ab 70 Jahren kursieren. Ganz so eindeutig ist die Lage jedoch nicht.

Nach derzeitigem Stand gibt es in Italien keine klar nachweisbare, landesweit automatische Steuerbefreiung für alle Autofahrer ab 70 Jahren. Der italienische „Bollo auto“ ist eine regionale Fahrzeugsteuer, weshalb einzelne Regionen eigene Ermäßigungen oder Befreiungen ausgestalten können. Eine pauschale Regel, die überall in Italien ohne weitere Bedingungen gilt, ist bislang nicht eindeutig belegt.

Davon einmal abgesehen, können Senioren auch in Deutschland keine oder weniger KFZ-Steuern zahlen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Warum die Nachricht viele Rentner in Deutschland interessiert

Auch in Deutschland ist das Auto für viele ältere Menschen ein wichtiger Teil der persönlichen Mobilität. Gerade auf dem Land fehlen häufig gute Bus- oder Bahnverbindungen. Steigende Kosten für Versicherung, Wartung, Kraftstoff und Kfz-Steuer treffen deshalb besonders Menschen mit kleiner Rente.

Eine allgemeine Altersbefreiung gibt es in Deutschland aber nicht. Wer Rentner ist oder ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat, wird dadurch nicht automatisch von der Kfz-Steuer befreit. Entscheidend sind vielmehr gesetzlich festgelegte Voraussetzungen, die unabhängig vom Rentenstatus gelten.

Wann Rentner in Deutschland keine Kfz-Steuer zahlen müssen

Rentner können sich in Deutschland von der Kfz-Steuer befreien lassen, wenn sie als schwerbehinderte Menschen bestimmte Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis haben.

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Eine vollständige Befreiung ist möglich, wenn das Fahrzeug auf die betroffene Person zugelassen ist und im Ausweis die Merkzeichen „H“, „Bl“ oder „aG“ eingetragen sind.

Das steht für Hilflosigkeit, Blindheit beziehungsweise hochgradige Sehbehinderung oder außergewöhnliche Gehbehinderung.

Eine Ermäßigung um 50 Prozent kommt bei den Merkzeichen „G“ oder „Gl“ infrage. Dafür muss ein Schwerbehindertenausweis mit orangefarbenem Flächenaufdruck vorliegen. Außerdem darf die betroffene Person dann nicht gleichzeitig die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr mit Wertmarke nutzen.

Die Befreiung gilt nicht für beliebig viele Fahrzeuge

Die Vergünstigung wird nur für ein Fahrzeug gewährt. Das Auto muss auf die schwerbehinderte Person zugelassen sein. Es kann sich nach Angaben des ADAC etwa um einen Pkw, ein Kraftrad oder ein Wohnmobil handeln.

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Wichtig ist auch die Nutzung. Das Fahrzeug soll der Fortbewegung der begünstigten Person dienen. Nutzen Angehörige das Auto überwiegend für eigene private Zwecke, kann die Steuervergünstigung entfallen.

Voraussetzung Folge bei der Kfz-Steuer Schwerbehindertenausweis mit „H“, „Bl“ oder „aG“ Vollständige Befreiung von der Kfz-Steuer möglich Schwerbehindertenausweis mit orangefarbenem Flächenaufdruck und „G“ oder „Gl“ Ermäßigung der Kfz-Steuer um 50 Prozent möglich Renteneintritt ohne Schwerbehinderung oder andere begünstigte Voraussetzung Keine Befreiung allein wegen des Alters oder der Rente Reines Elektrofahrzeug innerhalb der gesetzlichen Fristen Befristete Steuerbefreiung unabhängig vom Alter möglich

Auch Elektroautos können steuerfrei sein

Eine weitere Entlastung betrifft nicht speziell Senioren, sondern reine Elektrofahrzeuge. Die Steuerbefreiung für reine E-Autos wurde in Deutschland verlängert. Nach Angaben des Zolls gilt sie für bestimmte Erstzulassungen und Umrüstungen bis Ende 2030 für bis zu zehn Jahre, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2035.

Diese Regelung hängt nicht vom Alter der Halterin oder des Halters ab. Ein Rentner mit einem begünstigten reinen Elektroauto kann davon genauso profitieren wie jede andere Privatperson. Für Hybridfahrzeuge gelten diese Steuerbefreiungen dagegen nicht in gleicher Weise.

Wie der Antrag gestellt wird

Die Steuervergünstigung für schwerbehinderte Menschen ist an einen Antrag gebunden. Zuständig ist das Hauptzollamt. Der Antrag kann nach Angaben des Bundesportals gestellt werden, wenn die betroffene Person Halterin oder Halter des Fahrzeugs ist und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt.

Benötigt werden in der Regel Nachweise über die Schwerbehinderung. Dazu gehört vor allem der Schwerbehindertenausweis. Bei einer Ermäßigung um 50 Prozent kann zusätzlich das Beiblatt zum Ausweis relevant sein.

Fazit: Keine Sonderregel nur für Rentner

Die Diskussion über Italien zeigt, wie groß das Interesse an Entlastungen für ältere Autofahrer ist. Für Deutschland gilt jedoch klar: Eine Kfz-Steuerbefreiung allein wegen des Rentenalters gibt es nicht. Rentner können nur dann weniger oder gar keine Kfz-Steuer zahlen, wenn sie dieselben Voraussetzungen erfüllen wie andere begünstigte Fahrzeughalter.

Besonders wichtig sind dabei eine anerkannte Schwerbehinderung mit passenden Merkzeichen oder ein begünstigtes reines Elektrofahrzeug. Wer lediglich in Rente ist, aber keine dieser Voraussetzungen erfüllt, muss die Kfz-Steuer weiterhin zahlen.

Beispiel aus der Praxis

Ein 74-jähriger Rentner fährt einen älteren Benziner und erhält eine kleine Altersrente. Allein wegen seines Alters kann er keine Befreiung beantragen. Hat er jedoch einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“ und ist das Auto auf ihn zugelassen, kann eine vollständige Befreiung von der Kfz-Steuer möglich sein.

Anders sieht es bei seiner Ehefrau aus, die ebenfalls Rentnerin ist, aber keinen Schwerbehindertenausweis besitzt. Für sie entsteht allein durch den Rentenbezug kein Anspruch auf Kfz-Steuerbefreiung. Kauft sie jedoch ein begünstigtes reines Elektroauto, kann sie unabhängig vom Alter von der befristeten Steuerfreiheit für E-Fahrzeuge profitieren.