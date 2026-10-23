Seit Jahren keine Steuererklärung abgegeben: Rentner werden plötzlich Abgabepflichtig

Seit Jahren keine Steuererklärung: Wann Rentner plötzlich wieder abgeben müssen

Jahrelang keine Steuererklärung, keine Nachzahlung und keine Post vom Finanzamt: Für viele Rentner wirkt das wie eine dauerhafte Entwarnung. Doch schon die regelmäßigen Rentenerhöhungen können dazu führen, dass eine Einkommensteuererklärung wieder vorgeschrieben ist.

Dafür braucht es weder einen neuen Nebenjob noch eine vermietete Wohnung. Der persönliche Rentenfreibetrag wächst bei den üblichen Rentenanpassungen nicht mit – und eine frühere Steuerfestsetzung von null Euro schützt nicht vor einer späteren Abgabepflicht.

Der Rentenfreibetrag bleibt stehen, die Rente steigt weiter

Bei gesetzlichen Renten richtet sich der steuerpflichtige Anteil zunächst nach dem Jahr des Rentenbeginns.

Der steuerfreie Teil wird grundsätzlich im Jahr nach Rentenbeginn als persönlicher Eurobetrag festgestellt und bleibt bei regelmäßigen Rentenanpassungen unverändert.

Wer beispielsweise einen festgestellten Rentenfreibetrag von 6.000 Euro hat, behält diesen grundsätzlich auch nach mehreren Rentenerhöhungen.

Steigt die Jahresrente durch reguläre Anpassungen insgesamt um 700 Euro, erhöht sich der steuerpflichtige Rentenbetrag ebenfalls um 700 Euro.

Das bedeutet allerdings nicht, dass diese 700 Euro vollständig an das Finanzamt gehen. Sie fließen in die Steuerberechnung ein; ob tatsächlich Einkommensteuer entsteht, hängt von den gesamten Einkünften und den abziehbaren Ausgaben ab.

Die höheren Besteuerungsanteile neuer Rentenjahrgänge werden dabei nicht einfach auf ältere Renten übertragen. Veränderungen außerhalb der regelmäßigen Anpassungen, etwa der Wechsel zwischen Teil- und Vollrente, können allerdings auch eine Neuberechnung des Rentenfreibetrags erforderlich machen.

Zwei Freibeträge, die Rentner auseinanderhalten müssen

Der Rentenfreibetrag stellt einen individuell berechneten Teil der gesetzlichen Rente steuerfrei. Der Grundfreibetrag schützt dagegen das steuerliche Existenzminimum und gilt auch für andere Steuerpflichtige.

Für das Steuerjahr 2026 beträgt der Grundfreibetrag 12.348 Euro bei Einzelveranlagung. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnern sind es insgesamt 24.696 Euro.

Steuerjahr Grundfreibetrag bei Einzelveranlagung Bei Zusammenveranlagung insgesamt 2025 12.096 Euro 24.192 Euro 2026 12.348 Euro 24.696 Euro

Auch der Grundfreibetrag ist also gestiegen, weshalb nicht jede Rentenerhöhung eine neue Steuerbelastung auslöst. Trotzdem kann die steuerlich relevante Rente über die Jahre eine Grenze überschreiten, unter der sie zuvor noch lag.

Die Beträge aus der Tabelle sind keine Grenzen für die Bruttorente oder den monatlichen Kontoeingang. Warum entsprechende Übersichten leicht missverstanden werden, erläutert unser Beitrag zur Steuertabelle für Rentner und ihren Berechnungsannahmen.

Wann die Steuererklärung wieder Pflicht wird

Für Rentner ohne lohnversteuerten Arbeitslohn oder entsprechende Versorgungsbezüge ist grundsätzlich der Gesamtbetrag der Einkünfte entscheidend. Übersteigt er den jeweiligen Grundfreibetrag beziehungsweise bei Zusammenveranlagung den doppelten Betrag, besteht eine Erklärungspflicht nach § 56 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung.

Bei einem alleinstehenden Rentner mit ausschließlich einer gesetzlichen Rente lässt sich die Prüfung vereinfacht so beginnen: Jahresbruttorente abzüglich des festgestellten Rentenfreibetrags und abzüglich der Werbungskosten.

Ohne Nachweis höherer abzugsfähiger Werbungskosten werden für die betreffenden Renteneinkünfte insgesamt 102 Euro jährlich berücksichtigt.

Liegt das Ergebnis für 2026 über 12.348 Euro, muss in dieser einfachen Fallgestaltung eine Steuererklärung abgegeben werden. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung dürfen für diesen Vergleich noch nicht abgezogen werden, denn sie gehören zu einem späteren Berechnungsschritt.

Eine Erklärungspflicht bedeutet noch keine Steuerzahlung

Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, richtet sich nach dem zu versteuernden Einkommen. Bei dessen Berechnung können insbesondere selbst getragene Beiträge zur Basiskrankenversicherung und zur gesetzlichen Pflegeversicherung als Sonderausgaben abgezogen werden.

Dadurch kann das zu versteuernde Einkommen unter den Grundfreibetrag sinken, obwohl zuvor bereits eine Erklärungspflicht entstanden ist. Der Steuerbescheid weist dann null Euro Einkommensteuer aus – die Erklärung war dennoch erforderlich.

Die Unterscheidung ist für Menschen wichtig, die aus früheren Bescheiden eine dauerhafte Befreiung ableiten. Mehr dazu steht im Beitrag „Keine Steuererklärung mehr: Wann Rentner davon befreit werden“.

Zusätzliche Einkünfte können die Rechnung schneller verändern

Kommt eine weitere Rente hinzu oder entstehen steuerpflichtige Einkünfte aus Vermietung, muss die gesamte Situation neu berechnet werden. Bei Vermietung zählt grundsätzlich der Überschuss nach abzugsfähigen Werbungskosten, während für unterschiedliche Rentenarten unterschiedliche Besteuerungsregeln gelten.

Wer zusätzlich lohnversteuerten Arbeitslohn oder eine entsprechend versteuerte Pension erhält, fällt unter andere Regeln zur Pflichtveranlagung. Eine Erklärung kann dann insbesondere erforderlich sein, wenn die hierfür anzusetzende positive Summe weiterer steuerpflichtiger Einkünfte ohne Lohnsteuerabzug mehr als 410 Euro im Jahr beträgt.

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Eine niedrige eigene Altersrente ist deshalb allein noch keine verlässliche Entwarnung. Bei zusammen veranlagten Paaren müssen außerdem die steuerlich relevanten Einkünfte beider Partner berücksichtigt werden.

Ein altes Schreiben des Finanzamts ist keine lebenslange Zusage

Hat das Finanzamt früher mitgeteilt, dass vorerst keine weiteren Erklärungen erwartet werden, kommt es auf den Inhalt dieses Schreibens und die damaligen Verhältnisse an. Steigen die Einkünfte später über die gesetzlichen Grenzen, muss die Abgabepflicht erneut geprüft werden.

Davon zu unterscheiden ist die Nichtveranlagungsbescheinigung, mit der insbesondere der Steuerabzug auf Kapitalerträge vermieden werden kann. Sie gilt höchstens drei Jahre und muss dem Finanzamt zurückgegeben werden, wenn erkennbar die Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind.

Fordert das Finanzamt ausdrücklich eine Steuererklärung an, besteht nach § 149 Abgabenordnung ebenfalls eine Abgabepflicht. Ein Hinweis auf frühere steuerfreie Jahre ersetzt die verlangte Erklärung nicht.

Die Rentenversicherung meldet Daten, erledigt aber nicht die Steuererklärung

Die Deutsche Rentenversicherung übermittelt die steuerlich relevanten Rentendaten automatisch an die Finanzverwaltung. Sie behält von der gesetzlichen Rente jedoch keine Einkommensteuer ein, und die Datenmeldung ersetzt eine vorgeschriebene Steuererklärung nicht.

Für die eigene Prüfung ist die kostenlose „Information über die Meldung an die Finanzverwaltung“ hilfreich. Daraus lassen sich unter anderem die Jahresbruttorente, der Rentenanpassungsbetrag sowie die gemeldeten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge entnehmen.

Den festgestellten steuerfreien Rentenbetrag können Betroffene regelmäßig den Erläuterungen früherer Einkommensteuerbescheide entnehmen. Gerechnet werden sollte mit den tatsächlichen Jahresbeträgen, weil eine Erhöhung im Juli nicht für alle zwölf Monate desselben Jahres ausgezahlt wird.

Auch jahrelanges Schweigen des Finanzamts beseitigt eine bestehende gesetzliche Erklärungspflicht nicht. Welche Folgen eine spätere Prüfung haben kann, beschreibt unser Beitrag über späte Post vom Finanzamt und mögliche Nachzahlungen bei Rentnern.

Welche Abgabefrist gilt?

Für eine verpflichtende Einkommensteuererklärung für 2026 endet die allgemeine Frist ohne steuerliche Vertretung am 2. August 2027. Der reguläre 31. Juli fällt 2027 auf einen Samstag, weshalb sich das Fristende auf den folgenden Montag verschiebt.

Für das Steuerjahr 2025 endete die entsprechende allgemeine Frist bereits am 31. Juli 2026. Bei steuerlicher Vertretung oder einer bewilligten Fristverlängerung können andere Termine gelten.

Stand: 23. Oktober 2026. Quellen: Deutsche Rentenversicherung zur Besteuerung der Rente, Bundesfinanzministerium zur Rentenbesteuerung, § 56 EStDV, § 22 EStG, § 9a EStG, § 10 EStG, § 46 EStG, § 44a EStG sowie § 149 AO und § 108 AO.

Beispiel aus der Praxis: Wieder abgeben, trotzdem keine Steuer zahlen

Im folgenden Beispiel bezieht Marianne ausschließlich eine gesetzliche Altersrente und hat einen festgestellten Rentenfreibetrag von 6.000 Euro. Bei 18.000 Euro Jahresbruttorente für 2025 verbleiben nach Abzug dieses Freibetrags und der Werbungskostenpauschale von 102 Euro noch 11.898 Euro, sodass daraus keine Erklärungspflicht entsteht.

Für 2026 werden in der vereinfachten Rechnung nach regelmäßigen Anpassungen 18.700 Euro Jahresbruttorente angenommen. Nach denselben Abzügen bleiben 12.598 Euro und damit 250 Euro mehr als der Grundfreibetrag, weshalb Marianne für dieses Jahr wieder eine Steuererklärung abgeben muss.

Kann sie zusätzlich 2.400 Euro selbst getragene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als Sonderausgaben abziehen, sinkt der Betrag bereits dadurch auf 10.198 Euro. Unter den genannten Annahmen fällt deshalb keine Einkommensteuer an, obwohl die Abgabe vorgeschrieben ist.

Fragen und Antworten zur Steuererklärung im Ruhestand

Muss ich wieder abgeben, obwohl ich seit Jahren keine Steuererklärung gemacht habe?

Ja, wenn für das betreffende Jahr erneut eine gesetzliche Abgabepflicht entsteht oder das Finanzamt eine Erklärung verlangt. Die bisherige Praxis allein entscheidet darüber nicht.

Wird mein Rentenfreibetrag bei jeder Rentenerhöhung größer?

Bei regelmäßigen Rentenanpassungen bleibt der festgestellte Eurobetrag grundsätzlich unverändert. Änderungen aus anderen Gründen können dagegen eine Anpassung des Freibetrags auslösen.

Führt jede Rentenerhöhung automatisch zu Einkommensteuer?

Nein, denn auch der Grundfreibetrag und die persönlich abziehbaren Ausgaben beeinflussen das Ergebnis. Ein höherer steuerpflichtiger Rentenbetrag bedeutet deshalb noch keine Steuerzahlung.

Kann ich die Abgabepflicht an meiner monatlichen Rentenüberweisung erkennen?

Nein, der Kontoeingang nach Versicherungsabzügen reicht dafür nicht aus. Benötigt werden die Jahresbruttorente, der persönliche Rentenfreibetrag und gegebenenfalls weitere Einkünfte.

Warum muss ich abgeben, wenn am Ende null Euro Steuer herauskommen?

Für die Abgabepflicht und die tatsächliche Einkommensteuer sind unterschiedliche Berechnungsschritte entscheidend. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge können die Steuer auf null senken, ohne die zuvor entstandene Erklärungspflicht zu beseitigen.

Darf ich warten, bis mich das Finanzamt anschreibt?

Eine gesetzliche Erklärungspflicht besteht auch ohne persönliche Aufforderung. Wer eine Grenze überschreitet, muss deshalb selbst prüfen, ob und bis wann eine Erklärung einzureichen ist.