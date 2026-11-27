Wer im Ruhestand zusätzlich zur Rente monatlich 600 Euro aus einer vermieteten Wohnung erhält, muss darauf unter Umständen rund 100 Euro Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Andere Rentner können bei gleicher Krankenkasse und identischen Mieteinnahmen den gesamten Betrag behalten, ohne darauf Krankenversicherungsbeiträge entrichten zu müssen.

Der entscheidende Unterschied liegt im Versicherungsstatus. Wer in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert ist, zahlt auf private Miet- und Zinserträge in der Regel keine Beiträge. Ob Rentner von diesem finanziellen Vorteil profitieren, hängt maßgeblich von der sogenannten 9/10-Regel und damit von ihrem bisherigen Versicherungsverlauf ab.

Für die 9/10-Regel zählt die zweite Hälfte des Erwerbslebens

Die Krankenkasse betrachtet die Zeit von der ersten Erwerbstätigkeit bis zu dem Tag, an dem Sie Ihre gesetzliche Rente beantragen. Diesen Zeitraum teilt sie in zwei Hälften und prüft, ob Sie in der zweiten Hälfte mindestens neun Zehntel der Zeit gesetzlich krankenversichert waren.

Liegen zwischen dem ersten Arbeitstag und dem Rentenantrag genau 40 Jahre, schaut die Kasse auf die letzten 20 Jahre, von denen mindestens 18 Jahre für die Vorversicherung zählen müssen. Eine lange Mitgliedschaft ganz am Anfang des Berufslebens gleicht spätere Lücken deshalb nicht aus.

Pflichtmitgliedschaft, freiwillige Mitgliedschaft und beitragsfreie Familienversicherung zählen gleichermaßen. Wer während einer Familienphase über den Ehepartner gesetzlich versichert war, kann diese Monate also auch ohne eigene Beitragszahlung einbringen.

Drei Jahre pro Kind können die Rechnung ändern

Für jedes berücksichtigungsfähige Kind rechnet die Kasse pauschal drei Jahre auf die Vorversicherungszeit an. Diese Anrechnung ist auch für Väter möglich und kann unter bestimmten Voraussetzungen Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder erfassen.

Im Beispiel mit 20 Jahren Prüfzeitraum reichen 16 Jahre gesetzliche Versicherung allein noch nicht aus. Kommen für ein Kind drei Jahre hinzu, sind 19 Jahre anrechenbar und die erforderlichen 18 Jahre erreicht.

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Welche Einnahmen bei welchem Status zählen

Die Krankenversicherung der Rentner, kurz KVdR, ist eine Pflichtversicherung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung. Bei freiwillig versicherten Rentnern berücksichtigt die Kasse grundsätzlich die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, darunter auch Einkünfte aus privater Vermietung und Kapitalvermögen.

So behandelt die gesetzliche Krankenkasse typische Einnahmen im Ruhestand Einnahme Folge für den Krankenversicherungsbeitrag Gesetzliche Altersrente Bei beiden Versicherungsformen beitragspflichtig. In der KVdR trägt die Rentenversicherung die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrags auf die gesetzliche Rente. Freiwillig Versicherte können einen Zuschuss beantragen. Einkünfte aus privater Vermietung In der KVdR grundsätzlich beitragsfrei. Bei freiwilliger Mitgliedschaft kann der Überschuss aus der Vermietung den Beitrag erhöhen. Private Zinsen und Dividenden In der KVdR grundsätzlich beitragsfrei. Bei freiwilliger Mitgliedschaft zählen beitragspflichtige Kapitaleinkünfte zur Berechnungsgrundlage. Betriebsrente und Gewinn aus nebenberuflicher Selbstständigkeit Diese Einnahmen können auch bei einer Pflichtmitgliedschaft in der KVdR beitragspflichtig sein.

Das kosten Mareike 600 Euro Mieteinnahmen

Mareike (fiktives Beispiel) bezieht 2026 monatlich 1.800 Euro gesetzliche Altersrente und erzielt zusätzlich 600 Euro beitragspflichtigen Überschuss aus privater Vermietung.

Sie ist freiwillig bei der Techniker Krankenkasse versichert. Hier fallen auf den Überschuss 14 Prozent Krankenversicherungsbeitrag und 2,69 Prozent Zusatzbeitrag an.

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Das ergibt 100,14 Euro im Monat oder 1.201,68 Euro im Jahr allein für die Krankenversicherung. In der KVdR wünde Mareike nichts für ihre Mieteinnahmen zahlen.

Auch bei freiwilliger Versicherung führt ein höherer Mietüberschuss nicht immer zu einem höheren Beitrag. Wer mit den übrigen beitragspflichtigen Einnahmen bereits die Beitragsbemessungsgrenze von monatlich 5.812,50 Euro im Jahr 2026 erreicht, zahlt auf den darüberliegenden Betrag nichts zusätzlich.

Was Sie vor dem Rentenantrag prüfen können

Bitten Sie Ihre Krankenkasse vor dem geplanten Rentenantrag um eine Berechnung der Vorversicherungszeit. Lassen Sie sich zeigen, mit welchem Datum die zweite Hälfte beginnt und welche Mitgliedszeiten, Zeiten der Familienversicherung und Kinder die Kasse berücksichtigt hat.

Fehlen nur wenige Monate, ist der Zeitpunkt des Rentenantrags besonders wichtig. Bevor Sie einen Antrag verschieben, lassen Sie sich von der Krankenkasse die Auswirkung auf die Quote und von der Rentenversicherung die möglichen Folgen für Ihre Rentenzahlung erläutern.

Häufige Fragen zur 9/10-Regel

Muss ich 90 Prozent meines gesamten Berufslebens gesetzlich versichert gewesen sein?

Für die Quote betrachtet die Kasse nur die zweite Hälfte des Zeitraums zwischen der ersten Erwerbstätigkeit und dem Rentenantrag. Innerhalb dieser Hälfte dürfen sich gesetzliche und private Versicherungszeiten abwechseln, solange die anrechenbare Zeit ausreicht.

Zählen frühere Jahre als freiwilliges Mitglied genauso wie Pflichtversicherungszeiten?

Ja. Eine freiwillige Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse zählt für die Vorversicherung ebenso wie eine Pflichtmitgliedschaft, auch wenn Sie damals selbstständig waren.

Muss ich bei freiwilliger Versicherung Beiträge auf die gesamte überwiesene Miete zahlen?

Bei privater Vermietung ist grundsätzlich der Überschuss nach Abzug der anerkannten Werbungskosten entscheidend. Die Krankenkasse zieht dafür regelmäßig den Einkommensteuerbescheid heran.

Übernimmt die Rentenversicherung die Hälfte des Beitrags auf meine Zinsen?

Nein, der Zuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung richtet sich nach der gesetzlichen Rente. Beiträge auf private Kapital- oder Mieteinkünfte tragen Sie selbst.

Was passiert, wenn ich die 9/10-Regel verfehle?

Dann scheidet die Pflichtversicherung in der KVdR auf diesem Weg grundsätzlich aus.

Quellen

§ 5 SGB V – Versicherungspflicht und Vorversicherungszeit

§ 237 SGB V – Beitragspflichtige Einnahmen versicherungspflichtiger Rentner

§ 240 SGB V – Beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger Mitglieder

Deutsche Rentenversicherung: Rentner und ihre Krankenversicherung

Techniker Krankenkasse: Beiträge für freiwillig versicherte Rentnerinnen und Rentner 2026