Das Pflegeheim kündigt zum 1. Januar höhere Preise an. Wer bisher schon fast die gesamte Rente für den Heimplatz ausgibt, sollte jetzt zwei Dinge auseinanderhalten: den Aufschlag des Heims und den Betrag, der nach dem Zuschlag der Pflegekasse tatsächlich zusätzlich zu zahlen ist.

Auch das Datum im Brief sollte zwei mal angeschaut werden. Eine neue Preisliste allein reicht nämlich nicht: Das Heim muss die Erhöhung schriftlich begründen und den Bewohnern Zeit geben, die Rechnung eingehend zu prüfen.

Was in der Ankündigung stehen muss

Nach § 9 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) muss das Heim den gewünschten Beginn der Erhöhung nennen und die bisherigen Preise den neuen gegenüberstellen. Dabei muss erkennbar sein, welche Kosten gestiegen sind und nach welchem Schlüssel das Heim den Mehrbetrag auf die Bewohner verteilt.

Steigen etwa die Personalkosten, kann das den Preis für die Pflege verändern. Werden zugleich Unterkunft und Verpflegung teurer, muss der Brief auch diese Positionen nachvollziehbar erklären; der allgemeine Hinweis auf höhere Betriebs- oder Energiekosten reicht dafür nicht aus.

Bewohner müssen rechtzeitig Gelegenheit bekommen, die Kalkulationsunterlagen einzusehen. Die Unterlagen müssen dem Anschreiben nicht beiliegen, aber wer die Rechnung nicht nachvollziehen kann, sollte schriftlich um Einsicht und um eine Aufschlüsselung der einzelnen Beträge bitten.

Vier Wochen: Der Zugang zählt, nicht das Briefdatum

Das höhere Entgelt ist frühestens vier Wochen nach Zugang eines ausreichend begründeten Erhöhungsverlangens geschuldet. Entscheidend ist also, wann das Schreiben angekommen ist, nicht wann die Heimleitung es datiert oder abgeschickt hat.

Landet ein Schreiben erst Mitte Dezember im Briefkasten, ist eine Erhöhung zum 1. Januar damit nicht rechtzeitig angekündigt. War die erste Mitteilung unzureichend und bessert das Heim nach, kommt es für die Vier-Wochen-Frist auf den Zugang der ausreichend begründeten Mitteilung an.

Manche Einrichtungen kündigen einen gewünschten Aufschlag schon vor Abschluss der Pflegesatzverhandlungen an. Dann sollte man eine spätere Nachforderung weder ungeprüft zahlen noch pauschal für unzulässig halten: Zu prüfen sind die Ankündigung, der tatsächlich vereinbarte Preis, der angesetzte Beginn und die Zustimmung zur Erhöhung.

Pflegesatzvereinbarung und Zustimmung sind zwei verschiedene Dinge

Pflegekassen und Sozialhilfeträger verhandeln mit den Einrichtungen über die Pflegesätze. Das ersetzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aber nicht die Zustimmung der Bewohner zur Vertragsänderung; der BGH hat das auch für Verträge mit Menschen klargestellt, die Leistungen der Pflegeversicherung oder Sozialhilfe beziehen (Urteil vom 12. Mai 2016, III ZR 279/15).

Das bedeutet nicht, dass Bewohner eine berechtigte Erhöhung dauerhaft verhindern können. Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann die Einrichtung die Zustimmung gerichtlich verlangen; bei einem unklaren Schreiben sollte man daher zügig schriftlich reagieren statt den Brief liegen zu lassen.

Wie teuer ein Verfahrensfehler werden kann, zeigt der Gegen-Hartz-Beitrag über die Rückzahlung von 7.672 Euro an eine Bewohnerin. Daraus folgt allerdings nicht, dass sich jede Preissteigerung zurückfordern lässt.

Welche Mehrkosten die Pflegekasse mitträgt

Der Zuschlag nach § 43c SGB XI gilt bei vollstationärer Pflege für Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5. Er beträgt je nach bisheriger Bezugsdauer 15, 30, 50 oder 75 Prozent und bezieht sich auf den pflegebedingten Eigenanteil, nicht auf die gesamte Rechnung.

Wer einen Zuschlag von 30 Prozent erhält, trägt bei gleichbleibender Zuschlagsstufe von 200 Euro zusätzlichem pflegebedingtem Eigenanteil 140 Euro selbst. Steigen zugleich Unterkunft und Verpflegung um 80 Euro, kommen diese 80 Euro bei der Heimrechnung ohne diesen Zuschlag hinzu.

Auch gesondert berechnete Investitionskosten werden vom Zuschlag nicht erfasst. Bei einem Aufschlag in dieser Zeile sollten Bewohner prüfen lassen, welche Aufwendungen angesetzt werden dürfen und ob eine öffentliche Förderung berücksichtigt wurde; die gesetzlichen Anforderungen dazu ergeben sich unter anderem aus § 9 Absatz 1 WBVG und § 82 SGB XI.

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So können Angehörige auf den Brief reagieren

Notieren Sie den tatsächlichen Zugang und legen Sie die Ankündigung neben die letzte Rechnung. Prüfen Sie für jede geänderte Position den bisherigen Satz, den neuen Satz, das Startdatum und, beim pflegebedingten Eigenanteil, die Zuschlagsstufe der Pflegekasse.

Fehlen Angaben, können Bewohner oder bevollmächtigte Angehörige zunächst so schreiben: „Bitte erläutern Sie, welche Kostenpositionen sich geändert haben, wie sich der Aufschlag für mich berechnet und ab wann Sie das höhere Entgelt verlangen. Bitte ermöglichen Sie mir Einsicht in die Kalkulationsunterlagen.“

Wer für einen Angehörigen handelt, sollte deutlich machen, dass er in dessen Namen schreibt. Eine Erklärung zur persönlichen Kostenübernahme sollte davon getrennt bleiben und nicht versehentlich mit unterschrieben werden.

Ist bereits der höhere Betrag abgebucht worden, lassen Sie die Rechnung prüfen und bitten Sie schriftlich um Korrektur, wenn Kosten zu früh oder ohne ausreichende Grundlage berechnet wurden. Stellen Sie die Zahlungen nicht eigenmächtig vollständig ein; bei einem Streit über den Mehrbetrag helfen eine Verbraucherzentrale oder eine Rechtsberatung.

Wenn das Geld nach der Erhöhung nicht reicht

Zeigt schon die Ankündigung eine Finanzierungslücke, sollten Bewohner oder ihre Vertreter frühzeitig das Sozialamt informieren und die bisherige Rechnung sowie das Erhöhungsschreiben vorlegen. Bei der Hilfe zur Pflege kommt es nach § 18 SGB XII grundsätzlich darauf an, wann der Sozialhilfeträger von der Bedarfslage erfährt.

Wer bereits Hilfe zur Pflege erhält, sollte das Schreiben auch dann weiterleiten, wenn noch keine neue Rechnung vorliegt. Weitere Hinweise finden Sie im Gegen-Hartz-Ratgeber zu Heimkosten, die die Rente übersteigen.

Praxisbeispiel: Der Brief nennt 280 Euro mehr, die Rechnung steigt um 220 Euro

Frau Neumann lebt seit 18 Monaten mit Pflegegrad 3 im Heim. Ihr pflegebedingter Eigenanteil vor dem 30-Prozent-Zuschlag soll im Beispiel um 200 Euro steigen, Unterkunft und Verpflegung kosten künftig 80 Euro mehr und die Investitionskosten bleiben gleich.

Fiktive Monatsrechnung bei unveränderter Zuschlagsstufe Kostenposten Bisher Neu Pflegebedingter Eigenanteil vor Zuschlag 1.800 Euro 2.000 Euro Abzüglich Leistungszuschlag von 30 Prozent 540 Euro 600 Euro Verbleibender pflegebedingter Eigenanteil 1.260 Euro 1.400 Euro Unterkunft und Verpflegung 1.050 Euro 1.130 Euro Investitionskosten 500 Euro 500 Euro Monatlich selbst zu zahlen 2.810 Euro 3.030 Euro

Die Pflegekasse übernimmt 60 Euro zusätzlich, sodass Frau Neumann 220 Euro mehr selbst zahlt. Kommt das erste ausreichend begründete Schreiben aber erst Mitte Dezember an, darf die Einrichtung den Aufschlag nicht schon ab 1. Januar verlangen.

Fünf Fragen und Antworten zur Preiserhöhung im Pflegeheim

Gibt es eine feste Prozentgrenze für eine Erhöhung?

§ 9 WBVG nennt keine pauschale Höchstgrenze. Entscheidend sind die für den jeweiligen Posten geltenden Vorgaben, die geänderte Berechnungsgrundlage und die ordnungsgemäße Ankündigung.

Reicht eine neue Preisliste ohne Erklärung?

Nein. Das Heim muss die geänderten Kostenpositionen benennen, alte und neue Beträge gegenüberstellen und erklären, wie es den Mehrbetrag umlegt.

Muss ich sofort unterschreiben?

Nein. Prüfen Sie zuerst Begründung, Zugang und Rechenweg und verlangen Sie bei Unklarheiten Einsicht; eine berechtigte Erhöhung kann das Heim aber gerichtlich durchsetzen.

Übernimmt die Pflegekasse auch die Mehrkosten für Essen und Unterkunft?

Der Zuschlag nach § 43c SGB XI deckt diese Mehrkosten nicht. Er berechnet sich nur aus dem pflegebedingten Eigenanteil.

Kann ich wegen der Erhöhung kündigen?

Nach § 11 Absatz 1 WBVG können Bewohner zum verlangten Erhöhungstermin kündigen. Wer wechseln möchte, sollte die Anschlussversorgung vorher sichern und wissen, welches Heim den Umzugstag abrechnen darf.