60.000 Euro auf dem Konto, also kein Wohngeld? So einfach ist es nicht: Die Summe ist für eine alleinstehende Person ein Richtwert der Verwaltung, keine starre Ausschlussgrenze im geltenden Wohngeldgesetz.

Das Verwaltungsgericht München hat das in einem Urteil vom 30. Juli 2026 (M 22 K 25.3366) bestätigt. Der Kläger bekam trotzdem kein Wohngeld, weil er im beantragten Zeitraum auf seine Anlagen zugreifen konnte und das Gericht keinen ausreichenden Grund sah, ihm den Einsatz des Vermögens zu ersparen.

60.000 Euro sind ein Richtwert, kein Freibetrag

Nach § 21 Nr. 3 Wohngeldgesetz kann erhebliches Vermögen einen Anspruch ausschließen. Welcher Betrag als erheblich gilt, steht dort nicht: Die Zahlen stammen aus Nummer 21.37 der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift.

Die Wohngeldstelle betrachtet daher das verwertbare Vermögen der Haushaltsmitglieder, die beim Wohngeld berücksichtigt werden, zusammen. Für die erste Person setzt sie zur Orientierung 60.000 Euro an, für jede weitere kommen 30.000 Euro hinzu.

Orientierungswerte für verwertbares Haushaltsvermögen nach der Verwaltungsvorschrift Zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder Richtwert für den Haushalt Eine Person 60.000 Euro Zwei Personen 90.000 Euro Drei Personen 120.000 Euro Vier Personen 150.000 Euro

Auch wer über dem Richtwert liegt, kann im Einzelfall einen Anspruch haben; umgekehrt ist Wohngeld unterhalb des Richtwerts nicht garantiert. Schon das Bundesverwaltungsgericht (5 C 21.12) hat 2013 klargestellt, dass der Einsatz des Vermögens nach den persönlichen und wirtschaftlichen Umständen zumutbar sein muss.

Warum frei werdendes Festgeld den Zuschuss kosten kann

Der Kläger lebte allein im eigenen Haus und beantragte einen Lastenzuschuss, also Wohngeld für selbst genutztes Wohneigentum. Im Antrag gab er rund 77.000 Euro an Geldvermögen, Forderungen und sonstigen Rechten sowie weitere Wertgegenstände an.

Rund 20.000 Euro hatte er als Festgeld angelegt, das er nach eigener Aussage jährlich verlängerte und für die Rente behalten wollte. Das Gericht stellte fest: Er hätte bereits im August 2024, wenige Monate nach dem Wohngeldantrag, zum Ende der Zinsbindung kündigen und das Geld nutzen können.

Das Gericht glaubte ihm, dass er für das Alter sparen wollte. Eine persönliche Absicht macht aus einem zugänglichen Festgeldkonto aber noch keine vertraglich geschützte Altersvorsorge.

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Auch der Einwand, Wertpapiere ließen sich nur mit Verlust verkaufen, änderte das Ergebnis hier nicht. Das Gericht wies die Klage ab; ob das Urteil rechtskräftig ist, geht aus dem veröffentlichten Volltext nicht hervor.

Was die Wohngeldstelle im Einzelfall prüfen muss

Es kommt zunächst darauf an, welches Vermögen bei Antragstellung vorhanden war. Bei gebundenem Vermögen zählt außerdem, ob es im Bewilligungszeitraum tatsächlich verkauft, übertragen oder beliehen werden kann und ob die Mittel zur Deckung der Wohnkosten beitragen können.

Ein Kontoauszug zeigt die Summe, aber nicht unbedingt, wann das Geld verfügbar ist. Bei Festgeld hilft deshalb der Vertrag mit Laufzeit und Kündigungsregeln; bei Altersvorsorge können Vertragsbedingungen über einen Ausschluss des Zugriffs vor dem Ruhestand wichtig sein.

Der Kläger berief sich auch auf seine gesundheitliche Lage, eine erwartete niedrige Rente und ein sanierungsbedürftiges Haus. Das Gericht sah darin keinen ausreichenden Grund für einen höheren Richtwert: Ein Grad der Behinderung allein zeigt noch keine zusätzliche finanzielle Belastung, und die nötigen Sanierungskosten waren nicht konkret dargelegt.

Wer sich auf besondere Ausgaben beruft, sollte sie deshalb beziffern und belegen, etwa durch Rechnungen, Kostenvoranschläge oder Nachweise über nicht erstattete Kosten. Wie der Münchner Fall beim Thema Altersvorsorge einzuordnen ist, zeigt auch der Gegen-Hartz-Beitrag Wohngeld abgelehnt, weil Altersvorsorge als Vermögen zählt.

Was sich durch die geplante Reform ändern könnte

Der Regierungsentwurf zur Wohngeldreform (BT-Drucksache 21/8284) sieht vor, die Beträge ins Gesetz zu schreiben und den Regelwert auf insgesamt 120.000 Euro je Haushalt zu deckeln. Das würde vor allem Haushalte ab vier zu berücksichtigenden Personen betreffen; diese Deckelung steht bislang nur im Entwurf und gilt nicht für die Tabelle oben.

Praxisbeispiel: 64.000 Euro, aber wie viel ist verfügbar?

Eine alleinlebende Mieterin gibt beim Wohngeldantrag 44.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto und 20.000 Euro Festgeld an. Läuft die Festgeldanlage im Bewilligungszeitraum aus und kann sie das Guthaben dann abrufen, spricht wie im Münchner Fall viel dafür, die gesamten 64.000 Euro bei der Prüfung zu berücksichtigen.

Ist das Guthaben dagegen während des gesamten Bewilligungszeitraums nachweislich weder abrufbar noch anderweitig verwertbar, darf die Behörde es nicht einfach wie frei verfügbares Tagesgeld behandeln. Die Mieterin sollte trotzdem beide Anlagen offenlegen und die Bindung belegen; ob Wohngeld zusteht, hängt daneben unter anderem von Einkommen und Wohnkosten ab.