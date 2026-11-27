Schlaflose Nächte, Sorgen um die Entwicklung des Kindes oder finanzielle Schwierigkeiten können junge Eltern erheblich belasten. Damit Familien in solchen Situationen frühzeitig Unterstützung erhalten, will der Bund die Finanzierung der Frühen Hilfen 2027 deutlich erhöhen.

Nach den aktuellen Haushaltsunterlagen des Deutschen Bundestages soll die Bundesstiftung Frühe Hilfen im kommenden Jahr 71 Millionen Euro erhalten. Gegenüber 2026 entspricht das einer Erhöhung um 15 Millionen Euro und damit einem Plus von knapp 27 Prozent.

Kostenlose Unterstützung bereits während der Schwangerschaft

Die Frühen Hilfen richten sich an werdende Eltern sowie Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren. Besonders profitieren können Eltern, die aufgrund gesundheitlicher, familiärer oder finanzieller Belastungen Unterstützung im Alltag benötigen.

Die Angebote sind freiwillig und kostenlos. Eltern können sich direkt an die zuständigen Fachstellen wenden, ohne zuvor einen förmlichen Leistungsantrag stellen zu müssen.

Welche Hilfen Familien bekommen können

Je nach Wohnort und persönlicher Situation stehen unterschiedliche Unterstützungsangebote zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem folgende Leistungen.

Begleitung durch Familienhebammen

Unterstützung durch Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

Hausbesuche durch qualifizierte Fachkräfte

Beratung bei Schwierigkeiten im Familienalltag

Unterstützung durch ehrenamtliche Familienpaten

Vermittlung weiterführender Beratungs- und Hilfsangebote

Familienhebammen können Eltern beispielsweise bei Fragen zur Versorgung, Ernährung und Entwicklung ihres Kindes unterstützen. Auch bei Unsicherheiten im Umgang mit einem häufig schreienden Baby oder bei zunehmender Erschöpfung können sie wichtige Ansprechpartner sein.

Mehr Geld könnte Wartezeiten verkürzen

Wie wichtig die Bundesförderung für die Versorgung vor Ort ist, zeigen aktuelle Zahlen des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH). Im Jahr 2024 stammten durchschnittlich 39,8 Prozent der kommunalen Etats für Frühe Hilfen aus Mitteln der Bundesstiftung.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Die zusätzlichen Gelder könnten dazu beitragen, bestehende Angebote zu sichern, mehr Fachkräfte einzusetzen und Wartezeiten zu verkürzen. Welche Angebote tatsächlich ausgebaut werden, hängt von der Umsetzung in den Ländern und Kommunen ab.

Auch Alleinerziehende können profitieren

Wer ein Kind allein erzieht, muss Betreuung, Haushalt und finanzielle Verpflichtungen häufig ohne Unterstützung eines Partners bewältigen. Familienpatenschaften oder regelmäßige Besuche einer Fachkraft können hier eine spürbare Entlastung bieten.

Während die Finanzierung der Frühen Hilfen steigen soll, wurde bei anderen Familienleistungen um Einsparungen gerungen. So konnten die ursprünglich geplanten Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss vorerst abgewendet werden.

So finden Eltern kostenlose Hilfe in ihrer Nähe

Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen bietet auf seinem Internetportal eine bundesweite Suche nach Anlaufstellen an. Eltern können dort ihre Postleitzahl eingeben und erhalten Informationen zu Einrichtungen in ihrer Umgebung.

Auch Jugendämter, Familienzentren, Hebammen und Kinderarztpraxen können entsprechende Kontakte vermitteln. Wer zunächst anonym über seine Sorgen sprechen möchte, erreicht das kostenlose Elterntelefon unter 0800 111 0 550.

Eltern sollten sich frühzeitig Unterstützung holen

Viele Familien suchen erst dann professionelle Hilfe, wenn die Belastungen im Alltag bereits erheblich sind. Dabei können die Frühen Hilfen schon während der Schwangerschaft in Anspruch genommen werden und helfen, schwierige Situationen rechtzeitig aufzufangen.

Für Eltern, die aktuell Unterstützung benötigen, lohnt sich daher bereits jetzt der Kontakt zu einer Beratungsstelle. Die abschließende Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027 steht noch aus.

Quellen