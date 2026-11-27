Wer nach der Geburt eines Kindes weitergearbeitet hat, kann bei der Mütterrente weniger zusätzliche Rentenpunkte erhalten als erwartet. Selbst wenn die Kindererziehungszeiten vollständig anerkannt sind, kann der damalige Arbeitsverdienst die Rentenerhöhung begrenzen.

Wie groß der Unterschied ausfallen kann, zeigt eine Beispielrechnung mit einem monatlichen Rentennachteil von 20,49 Euro beim Kindererziehungsanteil.

Die Deutsche Rentenversicherung hat die gesetzlichen Höchstgrenzen in einer Fachinformation vom Februar 2026 ausführlich erläutert.

Warum frühere Arbeitsverdienste die Mütterrente begrenzen können

Für jeden anerkannten Monat der Kindererziehung werden nach § 70 Absatz 2 SGB VI grundsätzlich 0,0833 Entgeltpunkte gutgeschrieben. Zwölf Monate entsprechen damit rechnerisch 0,9996 Rentenpunkten und beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert einer monatlichen Bruttorente von rund 42,50 Euro.

Wurde während der Kindererziehung gleichzeitig sozialversicherungspflichtig gearbeitet, werden die Punkte aus dem Arbeitsverdienst und der Kindererziehung grundsätzlich zusammengerechnet.

Allerdings dürfen sie gemeinsam den für den jeweiligen Zeitraum geltenden gesetzlichen Höchstwert nicht überschreiten.

Dieser Höchstwert richtet sich nach Anlage 2b zum SGB VI. Hat der Arbeitsverdienst bereits einen großen Teil der zulässigen Entgeltpunkte ausgeschöpft, bleiben entsprechend weniger zusätzliche Punkte für die Kindererziehung übrig.

Beispiel: 20,49 Euro weniger Zusatzrente durch den Verdienst von 1991

Eine Mutter hat 1990 ein Kind bekommen und während des gesamten Jahres 1991 in Westdeutschland sozialversicherungspflichtig gearbeitet. Ihr beitragspflichtiger Jahresverdienst betrug 55.000 D-Mark, und die zwölf Monate des Jahres 1991 sind vollständig als Kindererziehungszeit anerkannt.

Das gesetzliche Durchschnittsentgelt lag 1991 bei 44.421 D-Mark. Aus dem Arbeitsverdienst ergeben sich daher 1,2382 Entgeltpunkte, zu denen grundsätzlich weitere 0,9996 Punkte für die Kindererziehung hinzukämen.

Zusammen wären das 2,2378 Entgeltpunkte. Der gesetzliche Höchstwert der allgemeinen Rentenversicherung betrug 1991 jedoch lediglich 1,7559 Punkte.

Berechnung für 1991 Rentenpunkte Punkte aus dem Arbeitsverdienst 1,2382 Grundsätzlich für zwölf Monate Kindererziehung 0,9996 Gesetzlicher Höchstwert 1,7559 Tatsächlich zusätzliche Kindererziehungspunkte 0,5177 Wegen der Höchstgrenze nicht zusätzlich anrechenbar 0,4819

Bei einem erstmaligen Rentenbeginn 2026 und einer abschlagsfreien Altersrente entsprechen die verbleibenden 0,5177 Punkte einer monatlichen Bruttorente von rund 22,01 Euro. Ohne die Begrenzung wären es für dieses Erziehungsjahr rund 42,50 Euro.

Die Differenz beträgt damit 20,49 Euro brutto im Monat oder rund 246 Euro jährlich. Das Beispiel ist eine Modellrechnung mit den historischen gesetzlichen Werten und dem aktuellen Rentenwert von 42,52 Euro, keine Berechnung eines konkreten Rentenfalls.

Die Mutter erhält durch ihre Beschäftigung weiterhin die dafür erworbenen Rentenpunkte. Begrenzt wird ausschließlich der zusätzliche rentensteigernde Effekt der Kindererziehungszeit.

Bei besonders hohen Einkommen können die zusätzlichen Punkte vollständig entfallen

Noch deutlicher wird die Begrenzung bei Arbeitsverdiensten an der damaligen Beitragsbemessungsgrenze. Wer diese Grenze während eines vollständig mit Kindererziehungszeiten belegten Zeitraums bereits durch die Beschäftigung ausschöpft, erhält für dieselben Monate grundsätzlich keine weiteren Entgeltpunkte aus der Kindererziehung.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Erziehungszeiten aus dem Versicherungskonto gestrichen werden. Die Anerkennung der Zeit und ihre zusätzliche Wirkung auf die Rentenhöhe sind zwei unterschiedliche Fragen.

Betroffen sind deshalb nicht grundsätzlich alle Mütter und Väter, die während der Kindererziehung gearbeitet haben. Bei niedrigeren oder mittleren Arbeitsverdiensten können die zusätzlichen Punkte vollständig berücksichtigt werden, solange die maßgebliche Höchstgrenze nicht erreicht wird.

Bei bereits laufenden Renten gelten andere Regeln

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen neu berechneten Renten und den später eingeführten Zuschlägen für Bestandsrentner. Wer bereits vor einer Erweiterung der Mütterrente eine Rente bezogen hat, erhielt unter den gesetzlichen Voraussetzungen pauschale Zuschläge nach § 307d SGB VI.

Für diese pauschalen Zuschläge werden die damaligen Arbeitsverdienste nicht erneut mit den zusätzlich berücksichtigten Erziehungsmonaten verrechnet. Ein hoher Verdienst während der Kindererziehung führt deshalb nicht automatisch dazu, dass ein bereits laufender Mütterrenten-Zuschlag gekürzt wird.

Das schließt allerdings nicht aus, dass die ursprünglich berechneten Kindererziehungszeiten schon beim damaligen Rentenbeginn einer Höchstwertbegrenzung unterlagen. Welche Berechnung gilt, hängt somit wesentlich vom Beginn der jeweiligen Rente ab.

Mütterrente III ab 2027: Der Rentenbeginn entscheidet

Mit der bereits beschlossenen Mütterrente III werden die Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder ab dem 1. Januar 2027 auf bis zu 36 Monate ausgeweitet. Bisher werden für diese Kinder höchstens 30 Monate berücksichtigt.

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Für bereits laufende Renten und Renten mit Beginn im Jahr 2027 erfolgt die Verbesserung über einen zusätzlichen Zuschlag von einem halben persönlichen Entgeltpunkt je berechtigtem Kind. Dieser Zuschlag wird nach den besonderen Vorschriften des § 307d SGB VI berechnet.

Die Auszahlung beginnt wegen des technischen Umsetzungsaufwands erst 2028, einschließlich einer Nachzahlung für die anspruchsberechtigten Monate des Jahres 2027. Das ist bereits beschlossenes Recht und kein offener Gesetzesvorschlag.

Anders sieht es bei Renten aus, die erstmals ab Januar 2028 beginnen. Dann werden die erweiterten Kindererziehungszeiten regulär in die Rentenberechnung einbezogen, sodass bei einer Überschneidung mit damaligen Beschäftigungszeiten wieder die Höchstwertbegrenzung nach § 70 Absatz 2 SGB VI relevant werden kann.

Weitere Einzelheiten zur beschlossenen Reform erläutert der Beitrag Mütterrente III: Neuer Anspruch, Höhe, Nachzahlung und Auszahlungszeitpunkt.

Warum der Rentenbescheid genauer geprüft werden sollte

Wer einen Rentenbescheid erhält, sollte nicht nur kontrollieren, ob die Kindererziehungszeiten vollständig im Versicherungsverlauf stehen. Ebenso wichtig ist die Berechnung der Entgeltpunkte, insbesondere wenn während dieser Zeit eine versicherungspflichtige Beschäftigung bestand.

Die Rentenversicherung muss dabei die damaligen Arbeitsverdienste, die jeweils maßgeblichen Durchschnittsentgelte und die gesetzlichen Höchstwerte berücksichtigen. Schon ein fehlerhaft gespeicherter Arbeitsverdienst kann deshalb Auswirkungen auf die Berechnung haben.

Wie die Mütterrente in den Unterlagen zu erkennen ist, erklärt der Beitrag Rente: Ist die Mütterrente im Rentenbescheid ausgewiesen?.

Was Betroffene bei fehlenden Rentenpunkten tun können

Fehlen Kindererziehungszeiten vollständig oder teilweise im Versicherungskonto, sollten Betroffene eine Kontenklärung veranlassen. Für die Feststellung der Zeiten stellt die Deutsche Rentenversicherung das Formular V0800 zur Verfügung.

Sind die Erziehungszeiten dagegen korrekt erfasst, aber die daraus resultierenden Rentenpunkte geringer als erwartet, sollte zunächst die Berechnung der Höchstwertbegrenzung überprüft werden. Die Rentenversicherung kann erläutern, welche Verdienste und gesetzlichen Werte zugrunde gelegt wurden.

Wer einen Fehler in einem neuen Rentenbescheid vermutet, kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Überprüfungsantrag in Betracht.

Nicht jede niedrige Bewertung der Kindererziehungszeiten ist allerdings rechtswidrig. Entscheidend ist, ob die Rentenversicherung die jeweiligen Höchstwerte und Sonderregelungen zum Rentenbeginn korrekt angewendet hat.

Häufige Fragen zur Mütterrente und den Rentenpunkten

Bekomme ich weniger Mütterrente, wenn ich während der Kindererziehung gearbeitet habe?

Nicht zwangsläufig, denn die Rentenpunkte aus Beschäftigung und Kindererziehung werden zusammengerechnet. Erst wenn die gesetzliche Höchstgrenze für den betreffenden Zeitraum überschritten wird, werden die zusätzlichen Punkte aus der Kindererziehung begrenzt.

Betrifft die Höchstwertbegrenzung auch die Mütterrente III ab 2027?

Das hängt vom Rentenbeginn ab, weil für bereits laufende Renten und Renten mit Beginn 2027 pauschale Zuschläge vorgesehen sind.

Was kann ich tun, wenn meine Kindererziehungszeiten zu niedrig bewertet wurden?

Betroffene sollten bei der Deutschen Rentenversicherung eine Erläuterung der Entgeltpunkteberechnung und der verwendeten Höchstwerte verlangen. Bei einem fehlerhaften Rentenbescheid ist die Widerspruchsfrist von grundsätzlich einem Monat zu beachten.

Quellen

§ 70 SGB VI – Entgeltpunkte für Beitragszeiten

Anlage 1 SGB VI – Durchschnittsentgelte

Anlage 2b SGB VI – Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten

§ 307d SGB VI – Zuschläge für Kindererziehung

Deutsche Rentenversicherung, Bayerische Fachinformation 01/2026 vom 16. Februar 2026 – Höchstwertbegrenzung bei Kindererziehungszeiten

Deutsche Rentenversicherung – Fragen und Antworten zur Mütterrente III