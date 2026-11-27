563 Euro für Alleinstehende, 506 Euro je erwachsenem Partner: Der Bundestag will die bisherigen Regelsätze in der Grundsicherung und Sozialhilfe bis Ende Juni 2028 festschreiben. Wer im Januar 2027 trotzdem mehr oder weniger Geld überwiesen bekommt, sollte deshalb zuerst auf die anderen Zeilen im Bescheid schauen.

Der Bundestag hat das Haushaltsbegleitgesetz 2027 am 27. November 2026 beschlossen. Die abschließende Behandlung im Bundesrat und die Verkündung stehen noch aus; der Bundestagsbeschluss allein setzt die neuen Vorschriften nicht in Kraft.

Was der Bundestag für 2027 und 2028 beschlossen hat

Die vom Bundestag angenommene Fassung der Drucksache 21/9408 hält die Beträge vom 31. Dezember 2026 für die Übergangszeit fest. Auch wenn die Neuberechnung anhand der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023 höhere oder niedrigere Beträge ergibt, sollen diese die laufenden Regelsätze bis zum 30. Juni 2028 nicht verändern.

Damit geht der Beschluss über eine Nullrunde zum Jahreswechsel hinaus. Auch am 1. Januar 2028 soll der Regelsatz nicht neu festgesetzt werden; der nächste reguläre Anpassungstermin wäre der 1. Juli 2028.

Für die Berechnung an diesem Termin sollen die anhand der Verbrauchsstichprobe 2023 neu ermittelten Beträge als Ausgangswerte dienen. Wie hoch die Regelbedarfsstufen dann tatsächlich ausfallen, lässt sich aus dem Bundestagsbeschluss noch nicht ablesen.

Gegen-Hartz hatte bereits über die erste Beratung zur neuen Berechnung der Regelsätze berichtet. Neu ist jetzt der Beschluss des Bundestags über die konkrete Übergangsregelung bis Mitte 2028.

Tabelle: Diese sechs Regelsätze sollen unverändert bleiben

Die Beträge in der Tabelle entsprechen der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung für 2026. Die dritte Stufe gilt nicht pauschal für alle jungen Erwachsenen: Das BMAS erläutert die Zuordnung im SGB II.

Monatliche Regelbedarfe und geplante Fortgeltung bis zum 30. Juni 2028 Regelbedarfsstufe Typische zugehörige Gruppe 2026 und nach dem Beschluss bis Mitte 2028 1 Alleinstehende und Alleinerziehende 563 Euro 2 Volljährige Partner, je Person 506 Euro 3 Im SGB II etwa volljährige unter 25 Jahren im Elternhaushalt, sofern keine andere Einstufung greift 451 Euro 4 Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 471 Euro 5 Kinder von 6 bis 13 Jahren 390 Euro 6 Kinder bis einschließlich 5 Jahre 357 Euro

Die Tabelle zeigt den monatlichen Regelbedarf je Person, nicht die gesamte Zahlung eines Jobcenters oder Sozialamts. Unterkunft und Heizung, anerkannte Mehrbedarfe und anrechenbares Einkommen stehen im Bescheid gesondert.

Was die Nullrunde im Alltag bedeutet

Vom Regelbedarf müssen Leistungsberechtigte unter anderem Lebensmittel, Kleidung, Körperpflege, Haushaltsstrom und Ausgaben für soziale Teilhabe bezahlen. Anerkannte Heizkosten gehören dagegen grundsätzlich zu den Kosten für Unterkunft und Heizung.

Bleiben die Eurobeträge gleich, während die Ausgaben steigen, reicht derselbe Regelsatz für weniger. Umgekehrt beantwortet die geplante Übergangsregelung nicht die Frage, ob die Behörde im Einzelfall einen zusätzlichen Bedarf anerkennen muss.

Die Gesetzesbegründung verweist auf die Preisentwicklung bei den für den Regelbedarf berücksichtigten Gütern und hält die bestehenden Beträge in der Übergangszeit für ausreichend. Das ist die Begründung des Gesetzgebers für die festgeschriebenen Beträge, kein gerichtlich bestätigtes Urteil über die geplante Nullrunde.

Warum der Januar-Bescheid trotzdem höher oder niedriger ausfallen kann

Der Zahlbetrag ergibt sich vereinfacht aus den anerkannten Bedarfen abzüglich des anrechenbaren Einkommens. So kann sich die Überweisung verändern, obwohl in der Zeile für den Regelbedarf weiterhin exakt derselbe Betrag steht.

Wohnkosten: Ändern sich Miete, Betriebskostenvorauszahlung oder Heizkosten, können sich auch die berücksichtigten Kosten ändern. Ob das Jobcenter einen höheren Betrag vollständig anerkennt, ist gesondert nach § 22 SGB II zu prüfen; in der Sozialhilfe gelten die dortigen Unterkunftsvorschriften.

Einkommen: Höhere anrechenbare Einkünfte können die ergänzende Grundsicherung senken, geringere anrechenbare Einkünfte können sie erhöhen. Wer arbeitet oder eine Rente bezieht, sollte die im Berechnungsbogen angesetzten Beträge mit seinen Unterlagen vergleichen und prüfen, ob die einschlägigen Abzüge und Freibeträge berücksichtigt wurden.

Mehrbedarf: Der Grundbetrag bleibt zwar gleich, doch ein Anspruch auf einen Mehrbedarf kann neu hinzukommen oder enden. Bei Alleinerziehenden etwa können sich die Anspruchsvoraussetzungen ändern, ohne dass der Regelbedarf von 563 Euro deshalb angepasst wird.

Haushalt und Alter: Die Tabelle bleibt unverändert, dennoch kann eine Person in eine andere Stufe wechseln. Für ein Kind, das die Altersgrenze von fünf auf sechs Jahre überschreitet, steigt der einschlägige Tabellenbetrag von 357 auf 390 Euro; die konkrete zeitliche Berücksichtigung ist im Bescheid zu prüfen.

Wer einen neuen Bescheid erhält, sollte zunächst sicherstellen, dass die verglichenen Monate und Haushaltsmitglieder übereinstimmen. Danach lässt sich im Berechnungsbogen nachvollziehen, ob der Unterschied vom Regelbedarf, von den Wohnkosten, vom Einkommen oder von einem anderen Posten stammt.

Bleibt eine niedrigere Zahlung unerklärt, sollten Leistungsberechtigte die Rechtsbehelfsbelehrung prüfen. Bei Bekanntgabe im Inland beträgt die Frist für einen Widerspruch grundsätzlich einen Monat; eine bloße Rückfrage ersetzt den Widerspruch nicht. § 84 SGG

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Was mit dem Schulbedarf und dem 25-Euro-Zuschlag passiert

Die nächste reguläre Anpassung der Pauschalen für persönlichen Schulbedarf soll ebenfalls erst zum 1. Juli 2028 erfolgen. Die für 2026 geltenden Teilbeträge liegen laut Verordnung bei 130 Euro für das erste und 65 Euro für das zweite Schulhalbjahr; die 195 Euro sind kein monatlicher Zuschlag zum Regelsatz.

Die ursprünglich geplante Streichung des 25-Euro-Sofortzuschlags beim Kinderzuschlag steht nicht mehr in der beschlossenen Fassung. Der Kinderzuschlag wird von der Familienkasse gewährt und ist vom Kindergeld und vom Regelbedarf eines Kindes im SGB II zu unterscheiden.

Anders sieht es beim separaten Sofortzuschlag nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus. Er soll laut Bundestag grundsätzlich mit Ablauf des Jahres 2026 entfallen; vor Januar bewilligte Zuschläge sollen bis zum Ende des Bewilligungszeitraums, spätestens bis zum 31. Mai 2027, weiterlaufen.

Wer den Zuschlag in einem Bescheid sucht, sollte deshalb zuerst nachsehen, auf welcher gesetzlichen Grundlage er gewährt wird. Die Überschrift „Sofortzuschlag“ allein sagt nicht, ob die geplante Streichung den eigenen Haushalt betrifft.

Was das Paket außerdem für Strom und Rente vorsieht

Für 2027 soll die reguläre Stromsteuer von 20,50 auf 1 Euro je Megawattstunde sinken. Das entspricht einer Entlastung von 1,95 Cent netto je Kilowattstunde; laut beschlossener Fassung sollen die Lieferanten die Senkung in der Abrechnung berücksichtigen.

Bei 2.500 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr 2027 ergibt das rechnerisch 48,75 Euro weniger Stromsteuer vor Umsatzsteuer. Das garantiert keine entsprechend niedrigere Gesamtrechnung: Arbeitspreis, Grundpreis und Verbrauch können sich unabhängig davon verändern.

Bei der Rentenversicherung sieht der Beschluss eine stärkere Minderung des Erhöhungsbetrags beim zusätzlichen Bundeszuschuss vor als der ursprüngliche Entwurf. Das betrifft die Finanzierung der Rentenversicherung und kürzt nach dieser Vorschrift keine laufende Einzelrente.

Wer eine Rente und ergänzende Grundsicherung bezieht, muss davon die Berechnung im eigenen Sozialamtsbescheid unterscheiden. Ändert sich der anrechenbare Rentenbetrag, kann sich die ergänzende Leistung auch ohne Änderung des Regelsatzes verschieben.

Das Paket sieht außerdem eine Steuer auf bestimmte zuckerhaltige Getränke vor. Die neue Steuer soll erst auf steuerpflichtige Vorgänge ab 2028 angewandt werden und ist keine Änderung im Grundsicherungsbescheid für Januar 2027.

Praxisbeispiel: 32 Euro mehr, obwohl der Regelsatz gleich bleibt

Eine alleinstehende Frau erhält ergänzende Grundsicherung und hat 400 Euro anrechenbares Einkommen. Ihr Regelbedarf beträgt 563 Euro, dazu kommen 540 Euro anerkannte Unterkunfts- und Heizkosten; das ergibt vereinfacht einen monatlichen Zahlbetrag von 703 Euro.

Ab Januar erkennt das Sozialamt nach einer Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlung insgesamt 572 Euro für Unterkunft und Heizung an. Bei unverändertem Einkommen steigt der Zahlbetrag auf 735 Euro, obwohl der Regelbedarf weiter 563 Euro beträgt.

Geht ihr anrechenbares Einkommen im gleichen Monat um 50 Euro nach oben, sieht das Ergebnis anders aus. Dann bleiben trotz der höheren anerkannten Wohnkosten 685 Euro Grundsicherung, also 18 Euro weniger als vorher.

Fragen und Antworten zur geplanten Nullrunde

Wie lange sollen Alleinstehende 563 Euro Regelbedarf bekommen?

Nach dem Bundestagsbeschluss soll der Betrag bis einschließlich 30. Juni 2028 weitergelten. Die nächste reguläre Anpassung ist für den 1. Juli 2028 vorgesehen.

Ist die Nullrunde schon endgültig Gesetz?

Der Bundestag hat das Haushaltsbegleitgesetz am 27. November 2026 beschlossen. Zum Zeitpunkt dieses Beitrags sind die abschließende Behandlung im Bundesrat und die Verkündung nicht bestätigt.

Kann die Behörde 2027 höhere Wohnkosten übernehmen?

Ja, wenn die höheren Kosten nach den für den Haushalt geltenden Vorschriften anerkannt werden. Die geplante Festschreibung des Regelbedarfs friert die Kosten für Unterkunft und Heizung nicht ein.

Bleibt der Kinderzuschlag mit dem 25-Euro-Sofortzuschlag bestehen?

Die beabsichtigte Streichung dieses Zuschlags beim Kinderzuschlag wurde aus dem Haushaltsbegleitgesetz herausgenommen. Der getrennte Zuschlag nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist davon zu unterscheiden.

Muss ich wegen der Nullrunde einen neuen Antrag stellen?

Allein wegen des unveränderten Regelsatzes ist kein neuer Antrag nötig. Wer einen befristeten Bescheid hat, sollte aber das Ende des Bewilligungszeitraums im Blick behalten und eine nötige Weiterbewilligung rechtzeitig beantragen.

Steht schon fest, um wie viel die Regelsätze im Juli 2028 steigen?

Nein. Der Bundestagsbeschluss benennt den nächsten Fortschreibungstermin und die vorgesehene Berechnungsgrundlage, aber noch keine endgültigen Eurobeträge für Juli 2028.