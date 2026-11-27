Wer nach dem Bezug einer Erwerbsminderungsrente ins Berufsleben zurückkehrt, kann durch weitere Rentenbeiträge zusätzliche Entgeltpunkte sammeln. Doch wer später aus gesundheitlichen Gründen erneut eine Erwerbsminderungsrente benötigt, muss unter Umständen mit einer niedrigeren Rente rechnen.

Entscheidend ist dabei der Zeitraum zwischen dem Ende der bisherigen und dem Beginn der neuen Rente. Ein Blick in die jeweiligen Rentenbescheide hilft Betroffenen herauszufinden, ob ihre bisherigen persönlichen Entgeltpunkte gesetzlich geschützt sind und bei der Berechnung der neuen Rente mindestens berücksichtigt werden müssen.

Wann die früheren Rentenpunkte geschützt sind

Beginnt die neue Rente spätestens im 24. Kalendermonat nach Ende des früheren Rentenbezugs, muss die Deutsche Rentenversicherung mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte ansetzen. Ergibt die neue Berechnung mehr Punkte, kommt den Versicherten der höhere Wert zugute.

Diese Regel steht in § 88 Absatz 1 SGB VI. Beginnt die neue Rente erst nach Ablauf der Frist, entfällt die Untergrenze, doch die Beiträge aus der Zeit vor und nach dem Wiedereinstieg fließen weiterhin in die Berechnung ein.

Weshalb die zweite Rente trotz neuer Beiträge sinken kann

Die erste Erwerbsminderungsrente beruht auch auf der sogenannten Zurechnungszeit. Damit gleicht die Rentenversicherung einen Teil der Jahre aus, in denen Versicherte wegen ihrer Erkrankung voraussichtlich keine Beiträge mehr zahlen können.

Bei einer erneuten Erwerbsminderung ist ein Teil dieser Jahre bereits vergangen. Wer inzwischen in Teilzeit oder in einer schlechter bezahlten Stelle gearbeitet hat, kann in dieser Zeit weniger Punkte erworben haben, als die frühere Rentenberechnung für denselben Zeitraum vorgesehen hatte.

Auch der Wert der verbleibenden Zurechnungszeit kann sich ändern, weil er vom bisherigen Versicherungsverlauf abhängt. § 73 SGB VI federt einen späten Verdiensteinbruch ab: Die letzten vier Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung bleiben bei der Vergleichsbewertung außen vor, wenn sich dadurch ein höherer Wert ergibt.

Kurzbeispiel: Miranda, 51 Jahre, aus Rinteln im Weserbergland

Miranda ist 51 Jahre alt, lebt in Rinteln im Weserbergland und bezieht in diesem fiktiven Beispiel zunächst eine volle Erwerbsminderungsrente. Als es ihr besser geht, kehrt sie in eine geringer bezahlte Stelle zurück, und ihr Rentenbezug endet am 31. Dezember 2024.

Später erkrankt Miranda erneut so schwer, dass ihr wieder eine volle Erwerbsminderungsrente zusteht. Welchen Unterschied ein Monat beim Rentenbeginn für sie macht, zeigen die beiden möglichen Termine.

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Was der Beginn der zweiten vollen Erwerbsminderungsrente für Miranda bedeutet Beginn der neuen Rente Folge für Miranda 1. Dezember 2026 Die neue Rente beginnt im 24. Kalendermonat. Miranda erhält mindestens die persönlichen Entgeltpunkte aus ihrer ersten Rente. 1. Januar 2027 Die neue Rente beginnt im 25. Kalendermonat. Jetzt kann die Berechnung auch weniger persönliche Entgeltpunkte ergeben.

Selbst wenn Miranda ihren Antrag schon im November 2026 stellt, kann der zweite Fall eintreten. Eine befristete Erwerbsminderungsrente beginnt grundsätzlich frühestens mit dem siebten Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbsminderung, wobei § 101 SGB VI für bestimmte Fälle einen früheren Beginn vorsieht.

Der DGB will auch einen längeren Wiedereinstieg absichern

Die Rentenkommission des Deutschen Gewerkschaftsbundes schlägt in ihrem Endbericht vom Oktober 2026 vor, die Ansprüche aus der ersten und den späteren Erwerbsminderungsrenten miteinander zu vergleichen. Wer mehrere Jahre wieder gearbeitet hat und erneut erkrankt, soll sich auf die günstigere Berechnung berufen können.

Für Miranda würde das vor allem beim Rentenbeginn im Januar einen Unterschied machen: Ihr früherer Anspruch könnte sie auch nach Ablauf der zwei Jahre schützen. Stand 27. November 2026 ist das eine Reformforderung, auf die sie ihren Antrag noch nicht stützen kann.

Häufige Fragen zur zweiten Erwerbsminderungsrente

Beginnen die 24 Monate mit dem ersten Arbeitstag?

Die Frist richtet sich nach dem Ende des bisherigen Rentenbezugs. Wer während einer laufenden Rente eine Beschäftigung aufnimmt, setzt allein mit dem ersten Arbeitstag diese Frist nicht in Gang.

Kann ich den Wiedereinstieg bei laufender Rente erproben?

Eine Arbeitserprobung ermöglicht es, in der Regel sechs Monate über das bisher festgestellte Leistungsvermögen hinaus zu arbeiten, ohne allein deshalb den Rentenanspruch zu verlieren. Teilen Sie der Rentenversicherung die geplante Tätigkeit möglichst vorher mit, denn die Hinzuverdienstgrenzen gelten auch in dieser Zeit.

Garantieren geschützte Rentenpunkte denselben Betrag auf dem Konto?

§ 88 SGB VI schützt die persönlichen Entgeltpunkte. Ob erneut eine volle oder nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente zusteht und welche Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abgehen, beeinflusst den Zahlbetrag.

Was passiert mit den Beiträgen aus den letzten vier Jahren?

Die aus dem Verdienst erworbenen Punkte bleiben erhalten. Die günstigere Vergleichsbewertung betrifft den Durchschnittswert, mit dem die Rentenversicherung unter anderem die Zurechnungszeit bewertet.

Was sollte ich im neuen Bescheid prüfen?

Legen Sie den Bescheid über das Ende der ersten Rente neben den neuen Rentenbescheid und vergleichen Sie die Daten. Beginnt die zweite volle Rente innerhalb der Frist und weist sie weniger persönliche Entgeltpunkte aus als die frühere volle Rente, lassen Sie sich die Berechnung anhand beider Bescheide erläutern.

Quellen

§ 73 SGB VI – Vergleichsbewertung

§ 88 SGB VI – Persönliche Entgeltpunkte bei Folgerenten

§ 101 SGB VI – Beginn und Änderung in Sonderfällen

Deutsche Rentenversicherung: Erwerbsminderungsrente, Hinzuverdienst und Arbeitserprobung

Deutscher Gewerkschaftsbund: Endbericht der Rentenkommission, Oktober 2026, Seiten 102–103