Der Arbeitgeber hatte bereits gekündigt. Trotzdem bekam ein Arbeitnehmer zwölf Wochen lang kein Arbeitslosengeld, weil er anschließend einer unwiderruflichen Freistellung zustimmte und bis zum Ende der Kündigungsfrist auf seinen Lohn verzichtete.

Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz in Mainz bestätigte die Sperrzeit mit Urteil vom 26. November 2026 (Az. L 1 AL 36/25). Die Gerichtsmitteilung trägt dasselbe Datum und bezeichnet das Urteil als nicht rechtskräftig.

Was der Arbeitnehmer nach der Kündigung unterschrieb

Der Arbeitgeber kündigte dem Mann ordentlich. Danach vereinbarten beide in einem Abwicklungsvertrag, dass der Mann schon vor Ablauf der Kündigungsfrist nicht mehr arbeiten musste, der Arbeitgeber ihn nicht zurückrufen konnte und der Mann für diese Zeit auf seinen Lohn verzichtete.

Die Agentur für Arbeit wertete diese Vereinbarung als Arbeitsaufgabe. Sie setzte eine zwölfwöchige Sperrzeit fest und verkürzte die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld I.

Warum die Kündigung allein den Mann nicht schützte

Ein Abwicklungsvertrag regelt typischerweise die Folgen einer bereits ausgesprochenen Kündigung, etwa die Freistellung, ein Arbeitszeugnis oder eine Abfindung. Ein Aufhebungsvertrag beendet dagegen das Arbeitsverhältnis unmittelbar aufgrund einer Vereinbarung.

Für die Sperrzeit kommt es nach § 159 SGB III auf die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses an. Nach Auffassung des LSG hatte der Kläger seine tatsächliche Beschäftigung durch die Zustimmung zur unwiderruflichen Freistellung ohne Lohn schon vor dem vertraglichen Ende aufgegeben.

Eine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe setzt voraus, dass Beschäftigte ihre Arbeitslosigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführen und keinen wichtigen Grund haben. Einen solchen Grund sah das Gericht hier nicht: Es hielt es für zumutbar, den Lohnanspruch bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zu behalten.

Bezahlte Freistellung: Warum die Auszahlung nur ruhen kann

Hätte der Arbeitnehmer seinen Lohnanspruch behalten, hätte die Agentur nach der Begründung des Gerichts für den Zeitraum des fortbestehenden Lohnanspruchs grundsätzlich kein Arbeitslosengeld gezahlt. Der Anspruch hätte wegen des Arbeitsentgelts nach § 157 SGB III geruht, wäre aus diesem Grund aber nicht kürzer geworden.

Ein bestehender Lohnanspruch ist etwas anderes als Lohn, den der Arbeitgeber tatsächlich überweist. Zahlt der Arbeitgeber geschuldetes Entgelt nicht, kommt unter den Voraussetzungen von § 157 Absatz 3 SGB III dennoch eine Zahlung durch die Agentur für Arbeit infrage; der freiwillige Verzicht im Mainzer Fall war eine andere Situation.

Situation Was beim Arbeitslosengeld passieren kann Unwiderrufliche Freistellung bei fortbestehendem Lohnanspruch Der Anspruch ruht grundsätzlich für den Zeitraum des Arbeitsentgelts. Das Ruhen allein verkürzt die Bezugsdauer nicht. Unwiderrufliche Freistellung mit freiwilligem Lohnverzicht vor Fristende Bei Arbeitsaufgabe ohne wichtigen Grund droht eine Sperrzeit. Sie kann die Bezugsdauer verkürzen. Abfindung und vorzeitiges Ende des Arbeitsverhältnisses Wird die ordentliche Kündigungsfrist des Arbeitgebers nicht eingehalten, kann der Anspruch zusätzlich nach § 158 SGB III ruhen. Eine Sperrzeit wird gesondert geprüft.

Wie sich diese Regeln bei einer Abfindung auswirken, erklärt unser Beitrag zum Unterschied zwischen Sperrzeit und Ruhenszeit.

Zwölf Wochen ohne Auszahlung können mehr als zwölf Wochen Anspruch kosten

Zwölf Wochen entsprechen 84 Tagen. Bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe sinkt der Anspruch nach § 148 Absatz 1 Nummer 4 SGB III um mindestens ein Viertel der ursprünglichen Anspruchsdauer, wenn dieses Viertel mehr als 84 Tage ausmacht.

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Aus einem Anspruch von ursprünglich 360 Tagen werden in diesem Fall 270 Tage. Während der Sperrzeit gibt es keine Auszahlung, und von der ursprünglichen Bezugsdauer gehen insgesamt 90 Tage verloren.

Was Beschäftigte vor der Unterschrift prüfen sollten

Entscheidend ist, ab wann die Freistellung gilt, ob sie widerruflich ist und ob das Gehalt bis zum Ende der Kündigungsfrist weiter geschuldet bleibt.

Auch eine allgemeine Klausel, nach der alle gegenseitigen Ansprüche erledigt sind, sollte darauf geprüft werden, ob sie ausstehenden Lohn erfasst.

Wer eine Kündigung erhält, sollte die Arbeitsuchendmeldung nicht von den Vertragsverhandlungen abhängig machen. Nach § 38 SGB III gilt: spätestens drei Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses oder, wenn weniger Zeit bleibt, innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Enddatums.

Gegen einen Sperrzeitbescheid lässt sich bei Bekanntgabe im Inland grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen; die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid gibt Auskunft über Frist und Form.

Für die Prüfung sind das Kündigungsschreiben, die vollständige Vereinbarung und Nachweise zur Vergütung nützlich. § 84 SGG

Fragen und Antworten

Führt jeder Abwicklungsvertrag zu einer Sperrzeit?

Nein. Im Mainzer Fall kam es auf die Kombination aus vorzeitiger unwiderruflicher Freistellung, freiwilligem Lohnverzicht und fehlendem wichtigen Grund an.

Ist eine Freistellung ohne Lohn dasselbe wie ausbleibender Lohn?

Nein. Wer auf Lohn verzichtet, gibt einen Anspruch auf; wer den geschuldeten Lohn nicht erhält, kann ihn unter Umständen weiter geltend machen und eine Zahlung der Agentur nach § 157 Absatz 3 SGB III prüfen lassen.

Kann die Sperrzeit kürzer als zwölf Wochen sein?

Ja. § 159 Absatz 3 SGB III sieht drei oder sechs Wochen vor, wenn das Arbeitsverhältnis auch ohne Arbeitsaufgabe innerhalb von sechs beziehungsweise zwölf Wochen geendet hätte; sechs Wochen kommen auch bei einer besonderen Härte in Betracht.

Schützt eine Abfindung vor der Sperrzeit?

Nein. Ob ein wichtiger Grund vorliegt und ob der Anspruch etwa wegen einer verkürzten Kündigungsfrist ruht, prüft die Agentur getrennt.

Ist das Urteil aus Mainz rechtskräftig?

Laut Pressemitteilung des Landessozialgerichts ist es nicht rechtskräftig. Die Darstellung der Entscheidung stützt sich auf diese Gerichtsmitteilung.