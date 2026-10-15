Bürgergeld: Prozesskostenhilfe abgelehnt weil Anwalt schlampig arbeitet

Ein Anwaltsschreiben kann entschieden klingen und trotzdem die wichtigsten Fragen offenlassen. Wer gegen einen Jobcenter-Bescheid klagt und Prozesskostenhilfe beantragt, muss den eigenen Fall nachvollziehbar darstellen. Allgemeine Vorwürfe gegen die Behörde ersetzen keine Angaben darüber, weshalb die Entscheidung falsch sein soll.

Wie sich fehlende Angaben auswirken können, zeigt nach einer veröffentlichten Fallbesprechung ein Beschluss des Hessischen Landessozialgerichts vom 1. Oktober 2026. Im Verfahren L 6 AS 412/26 B blieb eine anwaltlich vertretene Klägerin mit ihrem Antrag auf Prozesskostenhilfe erfolglos. Entscheidend war nicht die Verwendung einer Vorlage an sich, sondern die unzureichende Darstellung des konkreten Sachverhalts.

Textbausteine statt konkreter Angaben: Deshalb scheiterte die Prozesskostenhilfe

Nach der veröffentlichten Fallbesprechung bestand bereits ein Schreiben des Anwalts im Widerspruchsverfahren aus einem Ankreuzformular und allgemeinen Textbausteinen ohne Bezug zum konkreten Fall. Auch die spätere Klagebegründung ließ entscheidende Fragen offen: Mit wem lebte die Klägerin zusammen, und weshalb sollte keine Bedarfsgemeinschaft bestehen?

Das Sozialgericht forderte den Anwalt ausdrücklich auf, den Sachverhalt zu schildern und Beweismittel zu benennen. Seine Antwort beschränkte sich jedoch auf einen Verweis auf die Klageschrift und die erneute Behauptung, eine Bedarfsgemeinschaft liege nicht vor. Auch nach einer weiteren Erinnerung folgten keine neuen Angaben oder Beweismittel.

Damit fehlten dem Gericht die Tatsachen, anhand derer es ausreichende Erfolgsaussichten der Klage hätte feststellen können. Deshalb wurde die Prozesskostenhilfe abgelehnt. Ausschlaggebend war nicht die Verwendung vorformulierter Sätze, sondern dass der konkrete Fall trotz mehrfacher Nachfragen unzureichend begründet blieb.

Nach dem Bericht von Bürgergeld.org hatte das Jobcenter der Frau im Februar 2025 Leistungen zum Lebensunterhalt verweigert. Nach einem erfolglosen Widerspruch zog sie vor das Sozialgericht Darmstadt.

Ihr Anwalt bestritt, dass eine Bedarfsgemeinschaft vorliege. Außerdem wandte er sich gegen eine Wohnungsbesichtigung und verwies auf die Leistungsakte. Angaben dazu, wer tatsächlich im Haushalt lebte und wie das Zusammenleben organisiert war, fehlten nach der veröffentlichten Darstellung jedoch.

Das Gericht fragte mehrfach nach. Es wollte unter anderem wissen, ob die Klage auch für weitere Personen erhoben worden war. Die Antworten lieferten die benötigte Aufklärung nicht.

Am 28. Mai 2026 lehnte das Sozialgericht die Prozesskostenhilfe ab. Die anschließende Beschwerde blieb beim Landessozialgericht erfolglos.

Prozesskostenhilfe gibt es nicht allein wegen fehlenden Geldes

Prozesskostenhilfe soll Menschen mit geringen finanziellen Mitteln den Zugang zu gerichtlichem Rechtsschutz ermöglichen. Für Verfahren vor dem Sozialgericht verweist § 73a Sozialgerichtsgesetz auf die entsprechenden Vorschriften der Zivilprozessordnung.

Danach müssen mehrere Voraussetzungen zusammenkommen: Die betroffene Person kann die Prozesskosten nicht, nur teilweise oder in Raten tragen. Außerdem muss die Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bieten und darf nicht mutwillig erscheinen.

Ein sicherer Prozessgewinn ist nicht erforderlich. Das Gericht muss aber anhand der verfügbaren Angaben beurteilen können, ob eine ausreichende Erfolgschance besteht. Eine geringe finanzielle Leistungsfähigkeit ersetzt diese Prüfung nach § 114 ZPO nicht.

Für die Finanzierung eines Rechtsanwalts ist zusätzlich dessen Beiordnung erforderlich. Da vor dem Sozialgericht kein allgemeiner Anwaltszwang besteht, wird insbesondere geprüft, ob eine anwaltliche Vertretung notwendig erscheint. Maßgeblich ist § 121 ZPO.

Das Gericht muss ermitteln – benötigt aber konkrete Anhaltspunkte

Im Sozialrecht gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Nach § 103 SGG erforscht das Gericht den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist dabei nicht an die Angaben und Beweisanträge der Beteiligten gebunden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Kläger ihren eigenen Fall überhaupt nicht erläutern müssen. In den veröffentlichten Entscheidungsauszügen betont das Landessozialgericht, dass Gerichte ohne konkrete Anhaltspunkte nicht auf Verdacht in jede denkbare Richtung ermitteln müssen.

Umgekehrt darf fehlendes juristisches Wissen nicht einfach gegen Betroffene verwendet werden. § 106 SGG verpflichtet das Gericht, auf die Ergänzung unzureichender Angaben und die Erläuterung unklarer Anträge hinzuwirken.

Niemand muss ohne anwaltliche Hilfe eine perfekte juristische Abhandlung verfassen. Gefragt sind zunächst verständliche Tatsachen: Was ist passiert, welche Entscheidung wird angegriffen und was stimmt daran aus Sicht der betroffenen Person nicht?

Eine Wohngemeinschaft ist nicht automatisch eine Bedarfsgemeinschaft

Gerade bei einem Streit über das Zusammenleben kommt es auf Einzelheiten an. Eine gemeinsame Adresse beantwortet noch nicht sämtliche Fragen zur Bedarfsgemeinschaft.

Bei unverheirateten Partnern nennt § 7 Absatz 3 SGB II insbesondere das Zusammenleben in einem gemeinsamen Haushalt und den gegenseitigen Willen, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen. Das Gesetz enthält außerdem bestimmte Vermutungsregeln, beispielsweise für Partner, die länger als ein Jahr zusammenleben.

Wer die Bewertung des Jobcenters bestreitet, sollte deshalb die tatsächlichen Verhältnisse beschreiben. Dazu können die Aufteilung der Wohnkosten, die Haushaltsführung und gegenseitige finanzielle Unterstützung gehören. Einzelne Angaben wie getrennte Konten ersetzen allerdings nicht die Betrachtung des gesamten Zusammenlebens.

Die Abgrenzung erläutert unser Beitrag dazu, warum das Jobcenter eine Bedarfsgemeinschaft nicht einfach vermuten darf.

Konkrete Angaben helfen mehr als scharfe Formulierungen

Eine Vorlage kann beim Aufbau eines Schreibens helfen. Sie muss aber an den eigenen Fall angepasst werden. § 117 ZPO verlangt für den Prozesskostenhilfeantrag eine Darstellung des Streitverhältnisses unter Angabe der Beweismittel.

Auch § 92 SGG sieht vor, die Tatsachen und Beweismittel zur Begründung der Klage anzugeben.

Die folgende Übersicht ist eine redaktionelle Orientierung. Sie beschreibt keine zusätzlichen Feststellungen aus dem entschiedenen Verfahren.

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Allgemeine Aussagen durch konkrete Angaben zum eigenen Fall ergänzen Allgemeine Aussage Hilfreiche Konkretisierung „Der Bescheid ist rechtswidrig.“ Bescheiddatum, betroffene Monate und den konkret beanstandeten Fehler nennen. „Wir bilden keine Bedarfsgemeinschaft.“ Erklären, wer zusammenlebt und wie Wohnen, Haushalt und Finanzen tatsächlich organisiert sind. „Die Unterlagen liegen bereits vor.“ Das betreffende Dokument möglichst mit Datum benennen und erläutern, was es belegt. „Das Einkommen wurde falsch berechnet.“ Den angesetzten Betrag dem tatsächlichen Zufluss gegenüberstellen und passende Nachweise angeben.

Bereits vorhandene Unterlagen können dabei selbstverständlich wichtig sein. Entscheidend ist, ihren Bezug zum Streit deutlich zu machen. Eine möglichst große Sammlung von Dokumenten ist nicht automatisch hilfreicher als eine kurze Darstellung mit den passenden Nachweisen.

Wie wichtig die Verbindung zwischen behauptetem Bedarf und konkreten Belegen ist, zeigt auch unser Beitrag über zusätzliche Kleidungskosten beim Jobcenter und die dafür erforderlichen Nachweise. Dort ging es um einen anderen Leistungsanspruch, nicht um die Haushaltsverhältnisse der hier betroffenen Klägerin.

Gerichtskostenfrei bedeutet nicht automatisch: Der Anwalt kostet nichts

Für Menschen, die vor dem Sozialgericht eigene Sozialleistungsansprüche geltend machen, ist das Verfahren grundsätzlich gerichtskostenfrei. Das gilt auch dann, wenn sie die Leistung erst einklagen und noch gar nicht erhalten. Gesetzliche Ausnahmen bleiben möglich. Die Grundlage ist § 183 SGG.

Die Kosten einer selbst beauftragten anwaltlichen Vertretung sind davon zu unterscheiden. Wird keine Prozesskostenhilfe mit Beiordnung bewilligt und besteht keine andere Kostenübernahme, kann eine eigene Zahlungsverpflichtung entstehen.

Eine konkrete Rechnung der Klägerin ist in den zugänglichen Veröffentlichungen nicht belegt. Ihre Höhe lässt sich deshalb nicht seriös als feststehender Betrag angeben.

Bei gesetzlichen Rahmengebühren spielen unter anderem Umfang und Schwierigkeit der Tätigkeit, die Bedeutung des Verfahrens sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse des Auftraggebers eine Rolle. Das regelt § 14 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.

Vor der Beauftragung ist deshalb eine klare Absprache sinnvoll: Wird zunächst nur der Prozesskostenhilfeantrag vorbereitet? Ist bereits die vollständige Vertretung beauftragt? Welche Kosten entstehen bei einer Ablehnung?

Auch vorhandener Rechtsschutz über eine Gewerkschaft oder einen Sozialverband kann relevant sein. Diesen Zusammenhang behandelt unser Überblick zur Prozesskostenhilfe bei Klagen gegen das Jobcenter.

Die Ablehnung der Prozesskostenhilfe beendet nicht die Klage

Der Beschluss betrifft die Finanzierung des Verfahrens. Nach der veröffentlichten Fallbesprechung wurde damit nicht abschließend entschieden, ob der Frau die begehrten Leistungen zustehen. Auch die Fragen zur Bedarfsgemeinschaft und zur Wohnungsbesichtigung wurden dadurch nicht endgültig geklärt.

Betroffene können einen Rechtsstreit vor dem Sozialgericht und dem Landessozialgericht grundsätzlich selbst führen. Das regelt § 73 Absatz 1 SGG.

Eine abgelehnte Prozesskostenhilfe zwingt deshalb nicht automatisch zur Rücknahme der Klage. Bereits entstandene Anwaltskosten verschwinden dadurch allerdings nicht.

Unabhängig von der Prozesskostenhilfe entscheidet das Gericht über eine mögliche Kostenerstattung. Bei einem erfolgreichen Verfahren kann das Jobcenter zur Erstattung notwendiger außergerichtlicher Kosten verpflichtet werden. Ob und in welchem Umfang dies geschieht, richtet sich nach der Kostenentscheidung nach § 193 SGG.

Rückfragen und Fristen nicht liegen lassen

Wer gerichtliche Schreiben erhält, sollte prüfen, welche Angaben fehlen und bis wann eine Antwort erwartet wird. Bei anwaltlicher Vertretung empfiehlt es sich, der Kanzlei die benötigten Informationen rechtzeitig zu geben und sich die eingereichten Schriftsätze erläutern zu lassen.

Fehlen Unterlagen, sollte das ausdrücklich erklärt werden. Sinnvoll ist die Angabe, welches Dokument noch fehlt, bei welcher Stelle es liegt und was damit nachgewiesen werden soll. Das ermöglicht dem Gericht, seine weiteren Ermittlungen gezielt auszurichten.

Auch die Klagefrist muss unabhängig davon beachtet werden. Nach einem Widerspruchsverfahren beträgt sie grundsätzlich einen Monat ab Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids. Die Regelung steht in § 87 SGG.

Wer noch Belege zusammenträgt, sollte deshalb nicht einfach mit der Klageerhebung warten.

Gegen eine PKH-Ablehnung ist nicht immer eine Beschwerde möglich

Gegen die Ablehnung durch das Sozialgericht kann eine Beschwerde zum Landessozialgericht zulässig sein. Dafür gilt grundsätzlich eine Monatsfrist nach Bekanntgabe der Entscheidung. Allerdings enthält § 172 Absatz 3 SGG Ausnahmen.

Die Beschwerde ist beispielsweise ausgeschlossen, wenn das Sozialgericht die persönlichen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen verneint oder in der Hauptsache eine Berufung erst zugelassen werden müsste. Eine allgemeine Zusage, jede PKH-Ablehnung lasse sich beim Landessozialgericht überprüfen, wäre deshalb falsch.

Gegen den hier ergangenen Beschluss des Landessozialgerichts steht keine weitere Beschwerde zum Bundessozialgericht offen. Das folgt aus § 177 SGG. Davon bleibt der eigentliche Leistungsstreit zu unterscheiden.

Nicht die Vorlage ist das Problem, sondern der fehlende Bezug zum Fall

Aus dem Verfahren lässt sich kein allgemeines Verbot von Textbausteinen ableiten. Problematisch wird es, wenn ein Schreiben zwar Ansprüche behauptet, aber die dafür maßgeblichen Tatsachen offenlässt.

Für Betroffene ist deshalb nicht entscheidend, ob eine Klage besonders scharf oder juristisch aufwendig formuliert ist. Wichtig sind eine nachvollziehbare Beschreibung des eigenen Falls, passende Beweismittel und Antworten auf konkrete gerichtliche Nachfragen. So erhält das Gericht die Grundlage, die Erfolgsaussichten des Antrags zu prüfen.

Quellen

Bürgergeld.org: „Textbausteine statt Fakten: Keine Prozesskostenhilfe für Bürgergeld-Klage“, veröffentlicht am 11. Oktober 2026. Fallbesprechung zum Hessischen Landessozialgericht, Beschluss vom 1. Oktober 2026 – L 6 AS 412/26 B. Vorinstanz: Sozialgericht Darmstadt, Beschluss vom 28. Mai 2026 – S 19 AS 666/25.

Ergänzend: Rechtsprechungsnachweis zum Verfahren L 6 AS 412/26 B. Der vollständige amtliche Beschluss lag für diese Darstellung nicht vor. Die Angaben zum Einzelfall beruhen deshalb auf der veröffentlichten Fallbesprechung und den zugänglichen Entscheidungsauszügen.

Rechtsgrundlagen: § 7 SGB II; §§ 73, 73a, 87, 92, 103, 106, 172, 173, 177, 183 und 193 SGG; §§ 114, 117 und 121 ZPO sowie § 14 RVG. Die Beispiele in der Tabelle sind eigene redaktionelle Erläuterungen und keine zusätzlichen Feststellungen aus dem Gerichtsverfahren.