Grundsicherung: Jobcenter darf Bedarfsgemeinschaft nicht einfach vermuten

Wenn Menschen zusammen wohnen, ziehen Jobcenter daraus häufig weitreichende Schlüsse. Besonders schnell steht dann der Vorwurf im Raum, es liege eine Bedarfsgemeinschaft vor. Für Bürgergeld-Beziehende kann das erhebliche Folgen haben, weil Einkommen und Vermögen einer anderen Person plötzlich auf den eigenen Anspruch angerechnet werden können.

Ein Urteil zeigt jedoch: Eine solche Annahme darf nicht pauschal erfolgen. Das Jobcenter muss konkrete Tatsachen prüfen und begründen, warum zwei Menschen nicht nur zusammenleben, sondern auch finanziell füreinander einstehen wollen. Allein eine gemeinsame Wohnung reicht dafür nicht aus.

Warum die Einstufung als Bedarfsgemeinschaft so folgenreich ist

Eine Bedarfsgemeinschaft ist im Bürgergeldrecht weit mehr als eine Wohngemeinschaft. Wer als Teil einer Bedarfsgemeinschaft behandelt wird, muss sich Einkommen und Vermögen anderer Mitglieder anrechnen lassen. Das kann dazu führen, dass Leistungen gekürzt oder ganz abgelehnt werden.

Besonders problematisch wird es, wenn das Jobcenter aus äußeren Umständen voreilig auf eine Partnerschaft mit gegenseitiger finanzieller Verantwortung schließt. Betroffene erleben dann, dass sie Nachweise vorlegen sollen, die sie oft gar nicht beschaffen können. In manchen Fällen werden Leistungen verzögert, vorläufig gekürzt oder abgelehnt.

Das Sozialgesetzbuch II nennt zwar Fälle, in denen ein gegenseitiger Wille zum Einstehen vermutet werden kann. Dazu gehören unter anderem ein Zusammenleben von mehr als einem Jahr, ein gemeinsames Kind, die Versorgung von Kindern oder Angehörigen im Haushalt oder eine Verfügungsbefugnis über Einkommen oder Vermögen des anderen Partners. Diese Voraussetzungen ergeben sich aus § 7 Abs. 3a SGB II.

Gemeinsames Wohnen ist noch keine finanzielle Verantwortung

Das Urteil stellt klar, dass gemeinsames Wohnen nicht automatisch bedeutet, dass eine Bedarfsgemeinschaft besteht. Menschen können sich eine Wohnung teilen, ohne füreinander wirtschaftlich einzustehen. Das gilt besonders dann, wenn sie getrennte Konten führen, eigene Ausgaben tragen und keine gemeinsame finanzielle Planung haben.

Laut dem Urteil des Sozialgerichts Cottbus Az. S 10 AS 283/21, genügt eine gemeinsame Wohnung im sogenannten Probejahr nicht, um eine Bedarfsgemeinschaft anzunehmen. Das Gericht verlangte konkrete Anhaltspunkte dafür, dass beide Personen tatsächlich füreinander finanziell einstehen wollen.

Damit stärkt das Urteil Menschen, die mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenziehen, ohne sofort wie ein Ehepaar behandelt werden zu wollen. Gerade im ersten Jahr des Zusammenlebens ist die rechtliche Schwelle hoch. Das Jobcenter darf nicht allein aus Adresse, Mietvertrag oder häuslicher Nähe eine umfassende wirtschaftliche Verbindung ableiten.

Was das Jobcenter nachweisen muss

Das Jobcenter darf prüfen, ob eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft besteht. Es darf Unterlagen anfordern, Fragen stellen und die tatsächlichen Lebensumstände bewerten. Diese Prüfung muss aber nachvollziehbar und auf Tatsachen gestützt sein.

Bloße Vermutungen reichen nicht. Entscheidend ist, ob objektive Hinweise dafür bestehen, dass beide Personen gemeinsam wirtschaften und sich gegenseitig finanziell absichern. Dazu können gemeinsame Konten, Vollmachten, gegenseitige finanzielle Unterstützung oder eine dauerhafte gemeinsame Haushaltsführung gehören.

Auch die Rechtsprechung betont, dass es auf die Gesamtumstände ankommt. Das Sozialgericht Lüneburg stellte etwa heraus, dass eine Bedarfsgemeinschaft anhand objektiver Kriterien festzustellen ist und gesetzliche Vermutungstatbestände nur ein Teil der Prüfung sind. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

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Das Probejahr schützt vor vorschnellen Kürzungen

Im Bürgergeldrecht spielt das erste Jahr des Zusammenlebens eine besondere Bedeutung. Leben zwei Partner noch nicht länger als ein Jahr zusammen, greift die gesetzliche Vermutung nach § 7 Abs. 3a Nr. 1 SGB II grundsätzlich noch nicht. Das wird häufig als Probejahr bezeichnet.

Dieses Probejahr bedeutet nicht, dass eine Bedarfsgemeinschaft in den ersten zwölf Monaten ausgeschlossen ist. Es bedeutet aber, dass das Jobcenter mehr vortragen muss als nur den gemeinsamen Wohnsitz. Nur besondere Umstände können schon früher für eine Bedarfsgemeinschaft sprechen.

Solche Umstände können etwa ein gemeinsames Kind, eine gemeinsame Versorgung von Angehörigen oder ein Zugriff auf das Konto der anderen Person sein. Ohne solche Hinweise muss das Jobcenter sorgfältig begründen, warum dennoch eine gegenseitige Verantwortung angenommen wird.

Wohngemeinschaft, Haushaltsgemeinschaft und Bedarfsgemeinschaft unterscheiden

In der Praxis werden drei Begriffe häufig vermischt. Eine Wohngemeinschaft bedeutet zunächst nur, dass mehrere Personen unter einer Adresse leben. Eine Haushaltsgemeinschaft kann vorliegen, wenn Menschen gemeinsam wirtschaften, etwa bei Verwandten in einem Haushalt.

Eine Bedarfsgemeinschaft geht darüber hinaus. Sie setzt bei Partnern voraus, dass ein gegenseitiger Wille besteht, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen. Diese Abgrenzung ist wichtig, weil sie über die Höhe des Bürgergeldes entscheiden kann.

Konstellation Rechtliche Bedeutung Wohngemeinschaft Mehrere Personen wohnen zusammen, wirtschaften aber getrennt. Eine Anrechnung fremden Einkommens ist nicht automatisch erlaubt. Haushaltsgemeinschaft Mehrere Personen leben in einem Haushalt. Bei Verwandten kann geprüft werden, ob Unterstützung tatsächlich geleistet wird. Bedarfsgemeinschaft Partner oder bestimmte Familienmitglieder werden gemeinsam betrachtet. Einkommen und Vermögen können auf den Leistungsanspruch angerechnet werden. Probejahr Bei neuen Partnerschaften genügt das Zusammenziehen allein nicht. Das Jobcenter braucht zusätzliche Hinweise auf gegenseitiges finanzielles Einstehen.

Welche Folgen eine falsche Annahme haben kann

Wenn das Jobcenter eine Bedarfsgemeinschaft annimmt, kann der Regelbedarf sinken. Außerdem kann Einkommen einer anderen Person berücksichtigt werden. Im schlimmsten Fall wird Bürgergeld vollständig abgelehnt, obwohl die betroffene Person tatsächlich hilfebedürftig ist.

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Besonders hart trifft das Menschen, die gerade erst mit einem Partner zusammengezogen sind. Wer wirtschaftlich unabhängig bleiben will, kann durch eine vorschnelle Einstufung in finanzielle Not geraten. Das Urteil zeigt, dass Behörden hier nicht mit pauschalen Annahmen arbeiten dürfen.

Auch für Mitbewohner ist die Frage heikel. Sie werden mitunter aufgefordert, Einkommensunterlagen, Kontoauszüge oder Vermögensnachweise vorzulegen. Solche Anforderungen müssen rechtlich begründet sein und dürfen nicht allein auf einer vermuteten Beziehung beruhen.

Was Betroffene bei einem falschen Bescheid tun können

Wer einen Bescheid erhält, in dem eine Bedarfsgemeinschaft angenommen wird, sollte die Begründung genau prüfen. Wichtig ist, ob das Jobcenter konkrete Tatsachen nennt oder nur aus dem Zusammenwohnen schließt. Fehlt eine tragfähige Begründung, kann ein Widerspruch sinnvoll sein.

Betroffene sollten darlegen, wie der Alltag tatsächlich organisiert ist. Dazu gehören getrennte Konten, getrennte Einkäufe, anteilige Mietzahlungen und getrennte finanzielle Verpflichtungen. Auch schriftliche Vereinbarungen über Mietanteile oder Haushaltskosten können helfen.

Bei laufenden Kürzungen oder ausbleibenden Zahlungen kann zusätzlich ein Antrag beim Sozialgericht auf einstweiligen Rechtsschutz in Betracht kommen. Das ist besonders dann wichtig, wenn Miete, Strom oder Lebensunterhalt gefährdet sind. Eine Beratungsstelle oder ein Fachanwalt für Sozialrecht kann prüfen, welche Schritte im Einzelfall passen.

Warum das Urteil für Bürgergeld-Beziehende wichtig ist

Das Urteil setzt ein klares Signal gegen pauschale Verdächtigungen. Wer mit einem anderen Menschen zusammenlebt, verliert nicht automatisch seinen eigenen Leistungsanspruch. Entscheidend bleibt, ob eine echte wirtschaftliche Verantwortungsgemeinschaft besteht.

Für Jobcenter bedeutet das: Sie müssen sauber ermitteln, konkrete Tatsachen benennen und den Einzelfall prüfen. Für Leistungsberechtigte bedeutet es: Sie müssen eine falsche Einstufung nicht einfach hinnehmen. Gerade bei neuen Wohn- oder Partnerschaftsverhältnissen lohnt sich eine genaue Prüfung des Bescheids.

Praxisbeispiel: Wenn aus einem Zusammenzug plötzlich eine Bedarfsgemeinschaft werden soll

Anna bezieht Bürgergeld und zieht mit ihrem neuen Partner in eine gemeinsame Wohnung. Beide vereinbaren, dass jeder die Hälfte der Miete zahlt. Die Einkäufe erledigen sie überwiegend getrennt, ihre Konten bleiben getrennt, und es gibt keine gegenseitigen Vollmachten.

Nach dem Umzug fordert das Jobcenter Einkommensnachweise des Partners an und geht von einer Bedarfsgemeinschaft aus. Anna widerspricht und erklärt, dass beide erst seit drei Monaten zusammenwohnen und keine gemeinsame finanzielle Verantwortung übernommen haben. Sie legt Kontoauszüge, den Mietvertrag und eine Vereinbarung über die Mietaufteilung vor.

In einem solchen Fall darf das Jobcenter nicht allein wegen der gemeinsamen Adresse Leistungen kürzen. Es müsste konkrete Hinweise darauf benennen, dass Anna und ihr Partner füreinander einstehen wollen. Fehlen solche Hinweise, spricht viel dafür, dass die Annahme einer Bedarfsgemeinschaft rechtswidrig ist.

Fragen und Antworten zur vermuteten Bedarfsgemeinschaft

Darf das Jobcenter eine Bedarfsgemeinschaft allein wegen einer gemeinsamen Wohnung annehmen?

Nein. Eine gemeinsame Wohnung genügt nicht automatisch. Das Jobcenter muss konkrete Tatsachen feststellen, die auf eine gegenseitige finanzielle Verantwortung schließen lassen.

Was bedeutet das Probejahr beim Zusammenziehen?

Das Probejahr beschreibt die erste Zeit des Zusammenlebens, in der die gesetzliche Vermutung einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft wegen mehr als einjährigem Zusammenleben noch nicht greift. In dieser Zeit braucht das Jobcenter zusätzliche Hinweise, wenn es trotzdem eine Bedarfsgemeinschaft annehmen will.

Kann trotzdem schon vor Ablauf eines Jahres eine Bedarfsgemeinschaft vorliegen?

Ja, das ist möglich. Dafür müssen aber besondere Umstände vorliegen, etwa ein gemeinsames Kind, gegenseitige Kontovollmachten oder eine klar erkennbare gemeinsame Haushalts- und Finanzführung.

Muss der Partner seine Einkommensunterlagen immer vorlegen?

Nicht automatisch. Das Jobcenter muss zunächst plausibel begründen, warum der Partner überhaupt als Teil einer Bedarfsgemeinschaft betrachtet wird. Ohne ausreichende Grundlage sind pauschale Anforderungen problematisch.

Was kann gegen eine Bedarfsgemeinschaft sprechen?

Gegen eine Bedarfsgemeinschaft können getrennte Konten, getrennte Einkäufe, eine klare Mietaufteilung, fehlende Vollmachten und eine getrennte wirtschaftliche Planung sprechen. Entscheidend ist das Gesamtbild des Zusammenlebens.

Was sollten Betroffene tun, wenn Leistungen wegen einer vermuteten Bedarfsgemeinschaft gekürzt werden?

Betroffene sollten den Bescheid prüfen, innerhalb der Frist Widerspruch einlegen und die tatsächlichen Lebensverhältnisse belegen. Wenn die Kürzung die Existenz gefährdet, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht notwendig sein.