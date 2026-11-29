Die drohende Kürzung beim Kinderzuschlag ist aus dem Haushaltsbegleitgesetz 2027 herausgenommen worden. Der Bundestag hat am 27. November die geänderte Fassung beschlossen: Der Sofortzuschlag von 25 Euro je Kind und Monat soll über dieses Gesetz nicht gestrichen werden.

Für eine Familie mit zwei anspruchsberechtigten Kindern geht es gegenüber dem ursprünglichen Kürzungsplan um bis zu 50 Euro monatlich. Eine zusätzliche Überweisung in dieser Höhe ist mit dem Beschluss aber nicht verbunden.

Was der Bundestag entschieden hat und was noch aussteht

Im ersten Regierungsentwurf sollte der Sofortzuschlag im Kinderzuschlag entfallen. Der Haushaltsausschuss strich diese Änderung aus der Vorlage, und der Bundestag nahm die geänderte Fassung an.

Das Gesetz ist noch nicht verkündet, doch die im Bundestag verabschiedete Fassung enthält die Kürzung des Kinderzuschlags nicht mehr.

Anders ist es beim gleichnamigen Zuschlag nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Dort sieht die beschlossene Fassung die Streichung vor, mit einer Übergangsregelung für bestimmte bereits bewilligte Fälle bis längstens Ende Mai 2027.

Mehr zum ursprünglichen Vorhaben und weiteren Familienleistungen steht in unserem Überblick zu Kinderzuschlag und Wohngeld.

Die 25 Euro stecken bereits im Kinderzuschlag

Die Familienkasse nennt derzeit höchstens 297 Euro Kinderzuschlag pro Kind und Monat. Die 25 Euro Sofortzuschlag sind darin enthalten und kommen nicht obendrauf.

Die Familienkasse berechnet den Kinderzuschlag für jedes Kind einzeln. Einkommen des Kindes, etwa anrechenbarer Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss, mindert den Zuschlag grundsätzlich zu 45 Prozent des anrechenbaren Betrags.

Bei genau 200 Euro anrechenbarem Einkommen des Kindes sind das in diesem Rechenschritt 90 Euro weniger. Auch zu berücksichtigendes Einkommen der Eltern oberhalb ihres eigenen Bedarfs kann die Leistung mindern.

Dass der Sofortzuschlag im Gesetz stehen bleibt, schützt Familien vor dieser konkreten Kürzung. Es garantiert weder den Höchstbetrag noch dieselbe Summe im nächsten Bescheid.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

So viel hätte die Kürzung bei durchgehendem Bezug ausmachen können

Kinder mit Kinderzuschlag Sofortzuschlag monatlich als Teil der Berechnung Entfallene Kürzung im Jahresvergleich, bis zu Ein Kind 25 Euro 300 Euro Zwei Kinder 50 Euro 600 Euro Drei Kinder 75 Euro 900 Euro

Die Jahresbeträge setzen zwölf Monate mit durchgehendem Bezug und voller Wirkung des Zuschlags voraus. Sie zeigen den möglichen Abstand zum ursprünglichen Kürzungsplan, keine zusätzliche Auszahlung.

Wer Kinderzuschlag bekommen kann

Der Kinderzuschlag richtet sich an Familien, deren Einkommen zwar für die Eltern, aber nicht oder nur knapp für die gesamte Familie reicht. Das Kind muss im Haushalt leben, jünger als 25 Jahre und unverheiratet beziehungsweise nicht verpartnert sein; für das Kind muss Anspruch auf Kindergeld oder eine vergleichbare Leistung bestehen.

Die Mindesteinkommensgrenze beträgt 600 Euro brutto für Alleinerziehende und 900 Euro brutto für Paare. Wer diese Schwelle erreicht, hat noch nicht automatisch Anspruch: Die Familienkasse prüft auch Bedarf, Wohnkosten sowie Einkommen und Vermögen.

Kinderzuschlag und Wohngeld können zusammen dazu beitragen, den Familienbedarf zu decken. Der KiZ-Lotse der Familienkasse gibt eine erste Orientierung, ersetzt aber keinen Antrag.

Warum der Bescheid vor Januar einen zweiten Blick verdient

Für den Sofortzuschlag ist kein eigener Antrag nötig. Endet der sechsmonatige Bewilligungszeitraum im Dezember, braucht die Familie für den anschließenden Zeitraum aber einen erneuten Antrag auf Kinderzuschlag.

Beginnt der neue Bewilligungszeitraum im Januar, schaut die Familienkasse grundsätzlich auf das durchschnittliche Einkommen von Juli bis Dezember. Auch Weihnachtsgeld kann dann bei der Neuberechnung mitwirken; wie Einmalzahlungen erfasst werden, erklären wir im Beitrag zum Zuflussprinzip beim Kinderzuschlag.

Wer die Leistung zum ersten Mal beantragt und die Voraussetzungen schon erfüllt, muss damit nicht bis zur Bundesratssitzung warten. In der Regel beginnt der Anspruch frühestens im Antragsmonat; dauert die Bearbeitung länger, kann die Familienkasse die Beträge ab Beginn des bewilligten Zeitraums nachzahlen.

Beispiel aus der Praxis: Zwei Kinder, ein Bescheid bis Dezember

Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern erhält bis Ende Dezember 2026 Kinderzuschlag. Die 25 Euro je Kind sind bereits eingerechnet, sie muss im Januar also nicht nach einer gesonderten Überweisung von 50 Euro suchen.

Sie beantragt Kinderzuschlag für den nächsten Zeitraum und reicht die von der Familienkasse verlangten Nachweise ein. Fällt der neue Bescheid niedriger aus, prüft sie die Berechnung: Neu berücksichtigter Unterhalt kann den Unterschied erklären, auch wenn der Sofortzuschlag bestehen bleibt.

Quellen

Deutscher Bundestag: Haushaltsbeschlüsse vom 27. November 2026; Bundestagsdrucksache 21/9408.