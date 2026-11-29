Assistenz beim Wohnen, Begleitung im Alltag oder Unterstützung bei der Arbeit ermöglichen Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben. Doch die Ausgaben für die Eingliederungshilfe steigen seit Jahren deutlich.

Nordrhein-Westfalen fordert deshalb eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes. Mindestens fünf Milliarden Euro jährlich sollen zusätzlich bereitgestellt werden.

Mit der Bundesratsdrucksache 674/26 vom 18. November 2026 hat Nordrhein-Westfalen eine entsprechende Initiative eingebracht. Am 20. November wurde sie zur weiteren Beratung an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Neben zusätzlichen Bundesmitteln verlangt das Land eine effizientere Organisation der Eingliederungshilfe.

Für Menschen mit Behinderungen stellt sich damit die Frage, welche Auswirkungen mögliche Reformen auf ihre persönliche Unterstützung haben könnten.

Nordrhein-Westfalen verlangt fünf Milliarden Euro zusätzlich

Bereits seit 2018 erhalten Länder und Kommunen eine jährliche Entlastung des Bundes von fünf Milliarden Euro. Nordrhein-Westfalen will diesen Betrag mindestens verdoppeln.

Die zusätzlichen Mittel sollen dauerhaft zur Verfügung stehen und künftig an die Entwicklung der Eingliederungshilfeausgaben gekoppelt werden. Steigen die Ausgaben weiter, soll sich auch die finanzielle Unterstützung entsprechend erhöhen.

Nach dem Vorschlag sollen die Länder einen höheren Anteil am Umsatzsteueraufkommen erhalten und diese zusätzlichen Gelder an die zuständigen Eingliederungshilfeträger weiterleiten.

Die Landesregierung begründet ihre Forderung mit dem erheblichen finanziellen Druck auf die Kommunen. Sie verweist darauf, dass Eingliederungshilfe eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei und ihre Finanzierung deshalb stärker vom Bund mitgetragen werden müsse.

Die Initiative ist bislang allerdings nur ein politischer Antrag. Weder hat der Bundesrat die geforderte Entlastung abschließend beschlossen noch liegt eine entsprechende gesetzliche Finanzierungsregelung vor.

Ausgaben für Eingliederungshilfe steigen auf 31,5 Milliarden Euro

Wie stark die finanzielle Belastung gewachsen ist, zeigen die Zahlen in der Bundesratsdrucksache.

Demnach stiegen die bundesweiten Nettoausgaben für Eingliederungshilfe von rund 16,5 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf etwa 31,5 Milliarden Euro im Jahr 2025. Das entspricht einem Anstieg um 91,5 Prozent.

Allein zwischen 2023 und 2025 nahmen die jährlichen Ausgaben im Durchschnitt um fast 2,8 Milliarden Euro zu.

Nordrhein-Westfalen nennt dafür mehrere Gründe. Neben höheren Personal- und Sachkosten wachsen die Zahl der Leistungsberechtigten und die Unterstützungsbedarfe älterer Menschen mit Behinderungen.

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Sollte sich die Entwicklung ungebremst fortsetzen, könnten die Ausgaben nach der Hochrechnung des Landes bis 2030 auf mindestens 50 Milliarden Euro steigen. Diese Zahl ist eine bedingte Projektion und keine feststehende Prognose.

Die bisherige Bundesentlastung von fünf Milliarden Euro entspricht nach den Angaben des Landes inzwischen rechnerisch nur noch rund 16 Prozent der jährlichen Eingliederungshilfeausgaben.

Reformvorschläge betreffen auch die Organisation der Hilfen

Nordrhein-Westfalen fordert nicht ausschließlich zusätzliches Geld. Die Landesregierung spricht sich auch für eine stärkere Kostensteuerung, vereinfachte Verfahren und weniger Bürokratie aus.

Damit berührt die Initiative eine zentrale Frage für Menschen mit Behinderungen. Können Verfahren vereinfacht und Kosten begrenzt werden, ohne dass notwendige Unterstützung verloren geht?

Der Antrag erkennt diese Sorge ausdrücklich an. Er betont, dass Menschen mit Behinderungen weiterhin auf die Leistungen vertrauen können müssen, auf die sie im Alltag angewiesen sind.

Konkrete Kürzungen einzelner Assistenzleistungen enthält die Bundesratsinitiative nicht. Sie legt auch keine neuen Pauschalbeträge oder Obergrenzen für individuelle Unterstützungsleistungen fest.

Individuelle Eingliederungshilfe darf nicht allein vom Haushalt abhängen

Für Leistungsberechtigte bleiben zunächst die geltenden Regelungen des SGB IX maßgeblich.

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Nach § 104 SGB IX müssen sich Art und Umfang der Leistungen an den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls orientieren. Zu berücksichtigen sind unter anderem die persönliche Lebenssituation, der individuelle Unterstützungsbedarf und die Teilhabeziele.

Wer beispielsweise Assistenz benötigt, um selbstständig zu wohnen, Kontakte zu pflegen oder den Alltag zu bewältigen, hat bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf die erforderlichen Leistungen.

Ein angespannter kommunaler Haushalt allein rechtfertigt keine Abweichung von gesetzlichen Leistungsansprüchen. Gleichzeitig müssen bei der Auswahl konkreter Leistungen die gesetzlichen Vorgaben, einschließlich Zumutbarkeit und Wirtschaftlichkeit, beachtet werden.

Welche Rechte Menschen mit umfassendem Assistenzbedarf bei der Wahl ihrer Wohnform haben, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Schwerbehinderung: Umzug in eigene Wohnung möglich, aber im Eilverfahren gelten Hürden.

Auch Menschen mit Autismus können Eingliederungshilfe beanspruchen

Die Finanzierungsdiskussion betrifft auch Menschen mit Autismus, die auf Assistenz, Unterstützung beim Wohnen oder Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Arbeit angewiesen sind.

Entscheidend ist nicht allein die Diagnose. Maßgeblich sind die gesetzlichen Voraussetzungen und die konkreten Auswirkungen der Beeinträchtigung auf die gesellschaftliche Teilhabe.

Eine wesentliche Einschränkung der Teilhabe kann beispielsweise Unterstützung bei der eigenständigen Alltagsgestaltung, bei sozialen Kontakten oder beim Zugang zu Bildungsangeboten erforderlich machen.

Welche Leistungen nach dem SGB IX infrage kommen, wer zuständig ist und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, erklärt der Fachbeitrag Eingliederungshilfe nach dem SGB IX auf Autismus Wissen.

Bei Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung kann dagegen das Jugendamt nach § 35a SGB VIII zuständig sein. Die Zuständigkeit muss im Einzelfall geklärt werden.

Gesamtplan muss den tatsächlichen Unterstützungsbedarf berücksichtigen

Ein wichtiges Instrument zur Sicherung individueller Leistungen ist das Gesamtplanverfahren.

Dabei wird ermittelt, welche Unterstützung ein Mensch benötigt und welche persönlichen Ziele mit den Hilfen erreicht werden sollen. Leistungsberechtigte müssen beteiligt werden und können unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Vertrauensperson hinzuziehen.

Nach § 121 SGB IX ist der Gesamtplan regelmäßig, spätestens nach zwei Jahren, zu überprüfen.

Parallel zur Finanzierungsdiskussion wird allerdings darüber beraten, diese Frist unter bestimmten Voraussetzungen auf bis zu fünf Jahre zu verlängern. Gegen-hartz.de berichtete darüber im Beitrag Eingliederungshilfe: Gesamtpläne könnten fünf Jahre ungeprüft bleiben.

Eine solche Verlängerung ist bislang nicht geltendes Recht. Zudem darf eine längere reguläre Überprüfungsfrist nicht damit verwechselt werden, dass notwendige zusätzliche Hilfen erst nach mehreren Jahren beantragt werden könnten.

Betroffene müssen wegen der Bundesratsinitiative nichts neu beantragen

Für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen hat die Initiative zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen auf bestehende Bewilligungen.

Bereits bewilligte Assistenzleistungen entfallen nicht wegen der neuen Finanzierungsforderung. Auch ein zusätzlicher Antrag ist deshalb nicht erforderlich.

Wer jedoch einen Ablehnungs- oder Kürzungsbescheid erhält, sollte prüfen, ob der tatsächliche Unterstützungsbedarf ausreichend berücksichtigt wurde. Besonders wichtig sind die Bedarfsermittlung, die Begründung der Entscheidung und die Rechtsbehelfsbelehrung.

Gegen einen belastenden Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Bei einer akuten Versorgungslücke kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz infrage.

Der Vorstoß aus Nordrhein-Westfalen zeigt, wie groß der finanzielle Reformdruck geworden ist. Ob daraus zusätzliche Bundesmittel, neue Verwaltungsverfahren oder gesetzliche Änderungen entstehen, entscheidet sich erst im weiteren politischen Verfahren.

Für Leistungsberechtigte bleibt bis dahin entscheidend, dass ihre Ansprüche weiterhin nach dem geltenden Recht und anhand ihres individuellen Unterstützungsbedarfs geprüft werden müssen.

Quellen