Wer Grundsicherungsgeld (ehemals Bürgergeld) beantragt und ein Auto besitzt, findet in der Anlage VM jetzt einen ausdrücklichen Hinweis auf ein Foto vom Kilometerstand. Das Bild ist ein Beispiel für einen Nachweis, keine neue Pflicht, bei jedem Antrag den Tacho zu fotografieren.

Das Jobcenter darf den Wert des Wagens prüfen, auch wenn dieser am Ende als geschütztes Vermögen unberücksichtigt bleibt. Für Betroffene kommt es darauf an, welche Information noch fehlt und ob sich diese auch anders belegen lässt.

Was in der Anlage VM vom Oktober 2026 steht

Auf Seite zwei der amtlichen Anlage VM fragt die Bundesagentur für Arbeit unter Punkt 13 nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer, dem Modell, dem Baujahr, dem Kilometerstand und dem Wert des Fahrzeugs.

Die Frage betrifft die gesamte Bedarfsgemeinschaft und erfasst neben Autos auch Motorräder und Wohnmobile.

Das Formular verlangt Nachweise und nennt den Fahrzeugschein, das Foto vom Kilometerstand und eine Online-Wertermittlung als Beispiele. Daraus folgt weder, dass immer alle drei Belege nötig sind, noch dass ein einzelner Beleg jede Frage klärt.

Der Kilometerstand als Angabe ist nicht neu. Neu an der Oktoberfassung ist der ausdrückliche Hinweis beim Fahrzeugeintrag, dass ein Foto als Beleg dienen kann; welche weiteren Unterlagen dort genannt werden, zeigt unser Überblick zur überarbeiteten Anlage VM.

Was das Tachofoto belegt und was nicht

Für die Vermögensprüfung zählt der Verkehrswert zum Zeitpunkt des Antrags auf Bewilligung oder Weiterbewilligung, bei später erworbenem Vermögen der Wert zum Erwerbszeitpunkt. Entscheidend ist also weder der frühere Kaufpreis noch der Preis, den jemand in einer Anzeige für ein ähnliches Modell verlangt.

Der Kilometerstand hilft, vergleichbare Fahrzeuge zu finden. Den Wert beeinflussen auch Ausstattung, Zustand und Schäden, die in einer pauschalen Online-Bewertung fehlen können.

Unterlage Was sie zur Prüfung beiträgt Zulassungsbescheinigung Teil I Dokumentiert Fahrzeugdaten und die Halterschaft. Wer Halter ist, muss nicht Eigentümer sein. Tachofoto oder ein Beleg mit datiertem Kilometerstand Zeigt die Laufleistung zum Aufnahme- oder Belegdatum. Ein älterer Werkstatt- oder HU-Bericht kann Anhaltspunkte liefern, muss aber nicht den aktuellen Stand belegen. Online-Bewertung mit Fahrzeugdaten Gibt eine Schätzung des erzielbaren Preises. Nicht erfasste Schäden oder Besonderheiten sollten erläutert werden. Nachweis der offenen Fahrzeugfinanzierung Zeigt, wie viel aus dem Verkauf zur Ablösung der Finanzierung benötigt würde.

Wer einen auffällig niedrigen Wert einträgt, sollte ihn erklären können. Bei einem Unfallwagen sind zum Beispiel ein Kostenvoranschlag für die Reparatur oder eine nachvollziehbare Bewertung des beschädigten Fahrzeugs aussagekräftiger als Vergleichsanzeigen für unbeschädigte Autos.

Gehört der Wagen einer Person außerhalb der Bedarfsgemeinschaft und ist er nur geliehen, sollten Sie das ausdrücklich so angeben, wenn das Jobcenter danach fragt. Eine Zulassung auf Ihren Namen kann eine Nachfrage auslösen, beantwortet die Eigentumsfrage aber nicht allein.

15.000 Euro sind ein Richtwert, keine starre Grenze

Nach § 12 SGB II bleibt ein angemessenes Kraftfahrzeug je erwerbsfähiger Person der Bedarfsgemeinschaft unberücksichtigt. Wer die Angemessenheit im Antrag erklärt, kann sich auf die gesetzliche Vermutung stützen; unplausible Angaben darf das Jobcenter überprüfen.

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Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit gehen regelmäßig von der Angemessenheit aus, wenn nach Abzug noch bestehender Kreditverbindlichkeiten für das Fahrzeug höchstens 15.000 Euro Verkaufserlös übrig blieben. Die Zahl steht nicht im Gesetz und ist keine automatische Verkaufsgrenze.

Liegt der Nettowert darüber, sind die Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Selbst wenn der Wagen als nicht angemessen eingestuft wird, rechnen die Weisungen nur den übersteigenden Wert dem übrigen zu berücksichtigenden Vermögen zu.

Dann ist zu prüfen, ob der allgemeine Vermögensfreibetrag ausreicht. Wie das Zusammenspiel funktioniert, erläutert unser Ratgeber zu Auto und Grundsicherung.

Wann eine gezielte Nachfrage berechtigt sein kann

Fehlt auf einer Wertermittlung der Kilometerstand oder weicht ein Schätzwert deutlich von vergleichbaren Fahrzeugen ab, kann das Jobcenter einen weiteren Nachweis verlangen. Die Mitwirkungspflicht umfasst leistungsrelevante Angaben und auf Verlangen auch Beweisurkunden; zugleich setzt § 65 SGB I Grenzen, etwa bei unverhältnismäßigem Aufwand oder wenn die Behörde die Information leichter selbst beschaffen kann.

Wer kein aktuelles Foto vorlegen kann, sollte die Aufforderung nicht liegen lassen. Teilen Sie den abgelesenen Stand mit, bieten Sie vorhandene Unterlagen an und fragen Sie schriftlich, ob sie genügen oder welche Information noch fehlt.

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Ist ein Foto nötig, fotografieren Sie die Gesamtlaufleistung und nicht den Tageskilometerzähler. Unbeteiligte Personen, private Gegenstände und die Anzeige des Navigationsgeräts müssen dafür nicht mit aufs Bild; nach § 67a SGB X darf das Jobcenter nur Sozialdaten erheben, die es für seine Aufgabe benötigt.

So können Sie auf die Aufforderung antworten

Beziehen Sie sich auf das Datum des Schreibens und geben Sie Ihre Bedarfsgemeinschaftsnummer an. Nennen Sie den abgelesenen Kilometerstand mit Datum und erklären Sie, wenn eine Anlage einen älteren Stand zeigt.

„Zu Ihrem Schreiben vom [Datum]: Am [Datum] habe ich [Kilometerstand] km abgelesen; ein aktuelles Foto kann ich derzeit aus folgendem Grund nicht vorlegen: [Grund]. Den vorhandenen [Nachweis] füge ich bei und bitte um Rückmeldung, ob er genügt oder welche Angabe Sie noch benötigen.“

Wenn das Fahrzeug etwa in der Werkstatt steht, können Sie zugleich eine längere Frist erbitten und sagen, wann Sie das Foto voraussichtlich nachreichen können. Bewahren Sie eine Kopie Ihrer Antwort und die Versandbestätigung auf.

Ein fehlendes Foto stoppt die Zahlung nicht automatisch

Eine Versagung oder Entziehung nach § 66 SGB I kommt nur in Betracht, wenn die fehlende Mitwirkung die Aufklärung erheblich erschwert und Anspruchsvoraussetzungen deshalb nicht nachgewiesen sind. Das Jobcenter muss vorher schriftlich auf die mögliche Folge hinweisen und eine angemessene Frist setzen.

Wenn die Behörde den Fahrzeugwert bereits anhand anderer Angaben zuverlässig beurteilen kann, genügt der bloße Hinweis auf ein fehlendes Foto nicht. Wer eine Frist nicht einhalten kann, sollte vor Ablauf um Verlängerung bitten, die Gründe nennen und die vorhandenen Belege einreichen.

Wurde die Leistung bereits wegen fehlender Mitwirkung versagt oder entzogen, können Sie die Belege nachreichen und ausdrücklich um eine Entscheidung über die zurückliegenden Zahlungen bitten. Sind die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, kann das Jobcenter Leistungen nach § 67 SGB I nachträglich ganz oder teilweise erbringen; das Nachreichen ersetzt keinen fristgerechten Widerspruch gegen den ursprünglichen Bescheid.

Beispiel aus der Praxis: 17.200 Euro auf dem Papier

Nora beantragt eine Weiterbewilligung und meldet ihren Wagen mit 92.400 Kilometern. Eine Bewertung ergibt 17.200 Euro; ihre Bank bescheinigt, dass sie bei einem Verkauf noch 3.400 Euro aus der Fahrzeugfinanzierung ablösen müsste.

Nach dem Ansatz der Bundesagentur blieben 13.800 Euro und damit weniger als der Richtwert von 15.000 Euro. Kann Nora kein aktuelles Tachofoto machen, kann sie etwa einen zeitnahen HU-Bericht mit dem dokumentierten Kilometerstand anbieten und fragen, ob dieser zusammen mit dem abgelesenen Stand ausreicht.

Häufige Fragen zum Tachofoto beim Jobcenter

Muss ich bei jedem Antrag ein Foto einreichen?

Nein, die Anlage VM nennt das Foto als Beispiel. Ob es im Einzelfall nötig ist, hängt davon ab, welche Angaben noch überprüft werden müssen.

Muss ich auch ein älteres, wenig wertvolles Auto angeben?

Ja, Punkt 13 fragt nach den vorhandenen Kraftfahrzeugen und nicht nur nach teuren Wagen. Die Angabe allein führt nicht dazu, dass der Fahrzeugwert angerechnet wird.

Reicht ein Werkstattbeleg oder HU-Bericht?

Ein datierter Beleg kann die dort vermerkte Laufleistung stützen. Je älter er ist oder je stärker der inzwischen abgelesene Kilometerstand davon abweicht, desto eher kann eine weitere Nachfrage berechtigt sein.

Muss ich mein Auto verkaufen, wenn es mehr als 15.000 Euro wert ist?

Nicht automatisch: Zu prüfen sind die Fahrzeugfinanzierung, die Umstände des Einzelfalls und ein gegebenenfalls noch freier allgemeiner Vermögensfreibetrag. Der Richtwert im BA-Papier ist keine starre gesetzliche Verkaufsgrenze.

Muss ich den Fahrzeugschein im Original abgeben?

Für die Anlage VM verlangt die Bundesagentur Kopien. Behalten Sie das Original und reichen Sie eine lesbare Kopie über den vom zuständigen Jobcenter vorgesehenen Weg ein.

Was mache ich, wenn das Jobcenter wegen des Fotos die Leistung versagt?

Prüfen Sie den Bescheid und die Rechtsbehelfsbelehrung und reichen Sie fehlende Nachweise möglichst zügig nach. Gegen einen Versagungs- oder Entziehungsbescheid können Sie innerhalb der dort genannten Frist Widerspruch einlegen.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Anlage VM, Fassung Oktober 2026, Seite 2, Fachliche Weisungen der BA zu § 12 SGB II, Fassung vom 1. Juli 2026, Rz. 12.13 und § 12 SGB II, § 60 SGB I, § 65 SGB I, § 66 SGB I und § 67a SGB X