Grundsicherung: Jobcenter muss besondere Kleidung zahlen

Wer wegen einer Krankheit oder Behinderung besondere Kleidung benötigt, kann unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Leistungen vom Jobcenter erhalten. Das gilt beispielsweise für medizinisch notwendige Spezialkleidung, Änderungen durch eine Schneiderei oder eine neue Bekleidungsausstattung nach einer schweren Erkrankung.

Allerdings übernimmt das Jobcenter solche Kosten nicht automatisch. Betroffene müssen erklären und nachweisen, warum gewöhnliche Kleidung nicht ausreicht und welche zusätzlichen Ausgaben tatsächlich entstehen.

Ein Beschluss des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen zeigt, wie wichtig diese Nachweise sind. Ein Leistungsbezieher verlangte 850,80 Euro für krankheitsbedingt benötigte Kleidung. Sein Antrag scheiterte unter anderem daran, dass die medizinische Notwendigkeit und die geltend gemachten Kosten nicht ausreichend belegt waren.

Wann muss das Jobcenter besondere Kleidung bezahlen?

Kleidung und Schuhe gehören grundsätzlich zum Regelbedarf der Grundsicherung. Neue Hosen, Unterwäsche, Jacken oder Schuhe müssen Leistungsberechtigte deshalb normalerweise aus ihren monatlichen Leistungen finanzieren.

Eine Ausnahme kann bestehen, wenn eine Erkrankung oder Behinderung zusätzliche Bekleidungskosten verursacht, die über den gewöhnlichen Bedarf hinausgehen.

Für eine Kostenübernahme kommen insbesondere zwei gesetzliche Regelungen infrage:

Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II: Ein besonderer, unabweisbarer Bedarf kann zusätzlich berücksichtigt werden, wenn er nicht anderweitig gedeckt werden kann. Für einmalige Ausgaben gelten weitere Voraussetzungen.

Ein besonderer, unabweisbarer Bedarf kann zusätzlich berücksichtigt werden, wenn er nicht anderweitig gedeckt werden kann. Für einmalige Ausgaben gelten weitere Voraussetzungen. Erstausstattung mit Bekleidung nach § 24 Absatz 3 SGB II: Eine gesonderte Leistung kommt infrage, wenn durch außergewöhnliche Umstände ein grundlegender Bedarf an Kleidung entstanden ist.

Entscheidend ist immer die persönliche Situation. Allein die Tatsache, dass jemand krank ist oder ein medizinisches Hilfsmittel benötigt, begründet noch keinen zusätzlichen Anspruch.

Tabelle: Für welche besondere Kleidung das Jobcenter zahlen kann

Eine allgemeingültige Liste mit Kleidungsstücken, die das Jobcenter in jedem Fall bezahlen muss, gibt es nicht. Die folgende Tabelle zeigt jedoch typische Situationen, in denen zusätzliche Leistungen möglich sind.

Besondere Kleidung oder Situation Voraussetzungen für eine Kostenübernahme Medizinisch notwendige Spezialunterwäsche Ärztlich begründeter Sonderbedarf mit nachweisbaren Mehrkosten Angepasste Hosen wegen eines medizinischen Hilfsmittels Handelsübliche Kleidung ist nachweislich nicht ausreichend Änderungen durch eine Schneiderei Medizinisch notwendige Anpassungen mit konkretem Kostenangebot oder Rechnung Neue Kleidung nach starker krankheitsbedingter Gewichtsveränderung Vorhandene Kleidung ist weitgehend unbrauchbar; eine Erstausstattung kann infrage kommen Besondere Kleidung in Übergrößen Ein unabweisbarer zusätzlicher Bedarf verursacht nachweislich höhere Kosten Gewöhnlicher Ersatz verschlissener Kleidung Grundsätzlich bereits durch den monatlichen Regelbedarf abgedeckt

Eine wichtige Ausnahme kann beispielsweise nach einer erheblichen Gewichtsabnahme entstehen. Mehr dazu erläutert unser Beitrag Jobcenter muss Bekleidungserstausstattung bei erheblicher Gewichtsabnahme zahlen.

Auch bei dauerhaft benötigten Übergrößen kann ein besonderer Mehrbedarf zu prüfen sein. Dazu lesen Sie unseren Artikel Monatlichen Mehrbedarf für Kleidung in Übergrößen beantragen.

Grundsicherung: Mann fordert 850 Euro für krankheitsbedingte Kleidung

Wie schwierig die Durchsetzung eines solchen Anspruchs sein kann, zeigt ein Rechtsstreit vor dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen.

Ein langjähriger Leistungsbezieher litt unter urologischen Beschwerden. Ende 2022 wurde er mit einem Dauerkatheter und einem Ablaufventil versorgt. Später kam ein Beinbeutel hinzu.

Der Mann erklärte, wegen dieser medizinischen Hilfsmittel besondere Kleidung zu benötigen. Er beantragte unter anderem Geld für Unterwäsche, Schlafhosen, maßgeschneiderte Hosen und Änderungen an Kleidungsstücken.

Seine Forderung belief sich zuletzt auf insgesamt 850,80 Euro.

Das Jobcenter lehnte die zusätzlichen Leistungen ab. Auch vor dem Sozialgericht Hildesheim blieb der Mann erfolglos. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen bestätigte die Ablehnung mit Beschluss vom 4. November 2025 (Az. L 6 AS 396/25).

Warum das Gericht die Kostenübernahme ablehnte

Für die Richter waren vor allem zwei Punkte entscheidend: Die medizinische Notwendigkeit besonderer Kleidung war nicht ausreichend belegt. Außerdem fehlten konkrete Nachweise über einen großen Teil der geltend gemachten Ausgaben.

📚 Lesen Sie auch: Grundsicherung: Das Jobcenter muss bei Überschreiten der Miete um 16 EUR Betriebskosten später nicht mehr nachzahlen

Facharzt hielt gewöhnliche Kleidung für ausreichend

Der behandelnde Urologe hatte erklärt, dass beim Tragen eines Dauerkatheters mit Ablaufventil keine besondere Kleidung erforderlich sei.

Für einen Beinbeutel müsse eine Hose lediglich weit genug geschnitten sein, damit das Hilfsmittel darunter Platz finde. Solche Hosen seien jedoch auch im gewöhnlichen Bekleidungshandel erhältlich. Das Gericht sah deshalb keinen ausreichenden Nachweis dafür, dass maßgeschneiderte Kleidung medizinisch notwendig war.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Menschen mit einem Dauerkatheter grundsätzlich keine zusätzlichen Bekleidungskosten geltend machen können. Maßgeblich bleibt der individuelle Bedarf.

Nur 57,49 Euro durch Kassenbons nachgewiesen

Ein weiteres Problem waren die fehlenden Kaufbelege.

Das Gericht hatte den Kläger aufgefordert, die behaupteten Ausgaben nachzuweisen. Vorgelegt wurden jedoch lediglich Kassenbons über insgesamt 57,49 Euro. Für weitere Kleidungsstücke und angebliche Änderungen durch eine Schneiderei fehlten entsprechende Rechnungen oder Quittungen.

Die Richter machten deutlich, dass eine Aufstellung mit geschätzten Preisen nicht ausreicht, um einen konkreten zusätzlichen Bedarf nachzuweisen.

Wer vom Jobcenter Geld für besondere Kleidung verlangt, muss daher nachvollziehbar darlegen, welche Kleidungsstücke benötigt werden, weshalb sie erforderlich sind und wie hoch die notwendigen Kosten ausfallen.

Bundessozialgericht: Keine weitere Überprüfung des Falls

Der Kläger versuchte anschließend, die Entscheidung vor dem Bundessozialgericht überprüfen zu lassen.

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Mit Beschluss vom 10. März 2026 (Az. B 4 AS 273/25 BH) lehnte das Bundessozialgericht jedoch seinen Antrag auf Prozesskostenhilfe für eine Nichtzulassungsbeschwerde ab.

Nach Auffassung des Gerichts waren die rechtlichen Maßstäbe für einen besonderen Mehrbedarf und eine Bekleidungserstausstattung bereits höchstrichterlich geklärt. Ein Grund für die Zulassung der Revision war nicht erkennbar.

Die Entscheidung des Landessozialgerichts blieb damit bestehen.

Diese Nachweise sind für besondere Kleidung wichtig

Betroffene sollten einen Antrag auf zusätzliche Bekleidungskosten möglichst sorgfältig vorbereiten. Besonders wichtig ist eine nachvollziehbare Verbindung zwischen der Erkrankung und den benötigten Kleidungsstücken.

Folgende Unterlagen können dabei helfen:

Ärztliches Attest: Es sollte konkret erklären, weshalb die Erkrankung oder das medizinische Hilfsmittel besondere Kleidung erforderlich macht.

Es sollte konkret erklären, weshalb die Erkrankung oder das medizinische Hilfsmittel besondere Kleidung erforderlich macht. Bedarfsaufstellung: Welche Kleidungsstücke werden benötigt, in welcher Anzahl und aus welchem Grund?

Welche Kleidungsstücke werden benötigt, in welcher Anzahl und aus welchem Grund? Kostenvoranschläge: Angebote von Schneidereien oder Fachgeschäften machen die voraussichtlichen Kosten nachvollziehbar.

Angebote von Schneidereien oder Fachgeschäften machen die voraussichtlichen Kosten nachvollziehbar. Rechnungen und Quittungen: Bereits entstandene Ausgaben sollten möglichst vollständig dokumentiert werden.

Bereits entstandene Ausgaben sollten möglichst vollständig dokumentiert werden. Begründung zum bisherigen Kleiderbestand: Warum kann vorhandene oder gewöhnliche Kleidung nicht verwendet werden?

Ein ärztliches Attest, das lediglich die Diagnose bestätigt, ist häufig nicht ausreichend. Hilfreicher ist eine Stellungnahme, die die konkreten Einschränkungen beschreibt.

Auch müssen Betroffene die Kleidung nicht grundsätzlich bereits gekauft haben. Ein Antrag kann vor der Anschaffung gestellt und durch Kostenvoranschläge begründet werden.

Mehrbedarf oder Erstausstattung: Wo liegt der Unterschied?

Für die Kostenübernahme ist entscheidend, welche Art von Bedarf vorliegt.

Mehrbedarf bei krankheitsbedingten Zusatzkosten

Ein besonderer Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 SGB II kommt infrage, wenn die persönlichen Umstände einen unabweisbaren Bedarf verursachen, der erheblich vom durchschnittlichen Bedarf abweicht und nicht anderweitig gedeckt werden kann.

Das kann beispielsweise relevant werden, wenn besondere Kleidung dauerhaft benötigt wird und regelmäßig zusätzliche Kosten entstehen.

Auch einmalige Bedarfe können unter bestimmten Voraussetzungen berücksichtigt werden. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 SGB II ausnahmsweise nicht zumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich ist.

Erstausstattung bei außergewöhnlichem Bekleidungsbedarf

Eine Erstausstattung mit Bekleidung nach § 24 Absatz 3 SGB II ist etwas anderes als die gewöhnliche Anschaffung neuer Kleidung. Sie kann beispielsweise notwendig werden, wenn nach einer erheblichen krankheitsbedingten Gewichtsveränderung praktisch keine vorhandenen Kleidungsstücke mehr passen.

Der normale Austausch alter oder abgetragener Kleidung begründet dagegen grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Erstausstattung. Ob eine solche Leistung möglich ist, hängt davon ab, ob tatsächlich ein neuer grundlegender Ausstattungsbedarf entstanden ist.

Checkliste: So beantragen Betroffene besondere Kleidung beim Jobcenter

Wer krankheitsbedingt zusätzliche Bekleidungskosten hat, sollte möglichst vor einer größeren Anschaffung einen Antrag stellen.

Bedarf feststellen: Aufschreiben, welche besondere Kleidung benötigt wird und weshalb gewöhnliche Kleidung nicht ausreicht. Ärztliche Begründung einholen: Die medizinischen Anforderungen an die Kleidung möglichst konkret bestätigen lassen. Kosten ermitteln: Angebote, Kostenvoranschläge oder vorhandene Rechnungen zusammenstellen. Schriftlichen Antrag stellen: Die zusätzliche Leistung beim Jobcenter beantragen und die Unterlagen beifügen. Bescheid prüfen: Bei einer Ablehnung die Begründung kontrollieren und gegebenenfalls Widerspruch einlegen.

Wichtig ist, den Antrag nicht nur mit einer Diagnose zu begründen. Das Jobcenter muss erkennen können, weshalb ein zusätzlicher finanzieller Bedarf besteht.

Jobcenter lehnt besondere Kleidung ab: Was können Betroffene tun?

Lehnt das Jobcenter die Kostenübernahme ab, sollten Betroffene zunächst prüfen, welche Gründe im Bescheid genannt werden. Fehlt eine ausreichende medizinische Begründung, kann eine ergänzende Stellungnahme des behandelnden Arztes helfen.

Beanstandet das Jobcenter die Höhe der Kosten, können konkrete Angebote, Rechnungen oder andere Belege nachgereicht werden. Gegen einen ablehnenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Maßgeblich ist die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, kommt eine Klage vor dem Sozialgericht infrage.

Drei häufige Irrtümer über Kleidungskosten in der Grundsicherung

Eine Erkrankung reicht für einen zusätzlichen Anspruch

Das stimmt nicht. Entscheidend ist, ob die Erkrankung einen konkreten zusätzlichen Bekleidungsbedarf verursacht, der nicht bereits durch den Regelbedarf gedeckt ist.

Eine Preisliste genügt als Nachweis

Eine bloße Aufstellung mit geschätzten Preisen reicht nicht aus. Der Bedarf muss nachvollziehbar begründet und die Kosten müssen konkret ermittelt werden. Dafür können insbesondere Kostenvoranschläge und Rechnungen hilfreich sein.

Neue passende Kleidung gilt automatisch als Erstausstattung

Auch das ist falsch. Eine Erstausstattung setzt besondere Umstände voraus. Der gewöhnliche Ersatz vorhandener Kleidung gehört grundsätzlich zum Regelbedarf.

Besondere Kleidung kann ein Anspruch gegenüber dem Jobcenter sein

Das Jobcenter muss zusätzliche Bekleidungskosten übernehmen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für einen besonderen Mehrbedarf oder eine Erstausstattung erfüllt sind.

Eine Krankheit allein reicht dafür nicht aus. Betroffene müssen nachweisen, weshalb gewöhnliche Kleidung ungeeignet ist und welche zusätzlichen Kosten tatsächlich entstehen.

Der Rechtsstreit um 850,80 Euro zeigt, wie wichtig eine genaue medizinische Begründung und konkrete Kostenbelege sind. Wer diese Unterlagen frühzeitig zusammenstellt, verbessert die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Antragstellung.