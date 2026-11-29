Mit 64 Jahren und acht Monaten oder erst mit 65? Wer zwischen 1962 und 1965 geboren ist, findet in der neuen Rentenauskunft nicht nur einen Termin, sondern auch die Antwort auf die wichtigere Frage: Sind die 45 Versicherungsjahre zu diesem Zeitpunkt bereits voll?

Das Alter allein reicht nicht. Wer im Brief nur auf das früheste Datum schaut und die Angaben zu den Versicherungszeiten übersieht, kann den Ausstieg aus dem Beruf zu früh planen.

In der Tabelle kommt es auf die richtige Rentenart an

Die im Oktober 2026 vorgestellte neue Rentenauskunft stellt die Altersrenten tabellarisch gegenüber. Für die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte entscheidend.

Fast gleich klingt die Altersrente für langjährig Versicherte, für die 35 Jahre ausreichen. Steht dort zum Beispiel ein früherer Termin ab 63, lässt sich daraus nicht ableiten, dass die Rente an diesem Termin ungekürzt gezahlt wird.

Lesen Sie beim 45-Jahre-Eintrag das Datum und den Hinweis zur Mindestversicherungszeit zusammen. Es macht einen Unterschied, ob die Wartezeit bereits erfüllt ist oder laut Auskunft erst noch erfüllt werden kann.

Diese Altersgrenzen gelten heute

Geburtsjahr Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren 1962 64 Jahre und 8 Monate 1963 64 Jahre und 10 Monate 1964 65 Jahre 1965 65 Jahre

Für 1962 und 1963 ergibt sich die Altersgrenze aus § 236b SGB VI; für 1964 und 1965 gilt § 38 SGB VI. Sind am Anfang des ersten möglichen Monats noch keine 540 anrechenbaren Kalendermonate erreicht, rückt der tatsächliche Beginn nach hinten.

Die Rentenauskunft beruht auf den gespeicherten Zeiten und dem geltenden Recht. Die Debatte über eine Reform der abschlagsfreien Rente ändert diese Regeln für sich genommen nicht.

Warum 45 Jahre im Berufsleben nicht immer 45 Versicherungsjahre sind

Ob ein Monat zählt, richtet sich nach § 51 Absatz 3a SGB VI. Neben Beiträgen aus einer versicherten Beschäftigung können beispielsweise Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung und bestimmte Zeiten mit Krankengeld helfen.

Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählt für die 45 Jahre grundsätzlich nicht. Ausnahmen kommen in Betracht, wenn der Leistungsbezug durch eine Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt ist.

Eine Lücke in der Auskunft bedeutet nicht automatisch, dass die Monate verloren sind. Fehlen zum Beispiel Nachweise für eine versicherte Tätigkeit oder eine noch nicht erfasste Kindererziehungszeit, lässt sich das Versicherungskonto klären.

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Was vor einer Kündigung oder Altersteilzeit zu prüfen ist

Wer den Berufsausstieg plant, sollte die Rentenversicherung um Prüfung für den konkreten Stichtag bitten. Das ist besonders wichtig, wenn bis dahin noch Beitragsmonate fehlen, eine Arbeitslosigkeit absehbar ist oder die Auskunft Lücken ausweist.

Vergleichen Sie auch die voraussichtlichen Eurobeträge: Laut Rentenversicherung fließen bei der Hochrechnung für die Zukunft die durchschnittlichen Werte der letzten fünf Jahre ein. Wer die Arbeitszeit senkt oder früher aufhört, sollte deshalb nicht ungeprüft mit der hochgerechneten Summe rechnen.

Die Auskunft ersetzt weder den Rentenantrag noch einen Rentenbescheid. Zudem ist der Wechsel in eine andere Altersrente nach bindender Bewilligung oder für Zeiten des Bezugs grundsätzlich ausgeschlossen (§ 34 SGB VI).

Praxisbeispiel: Wenn am ersten Termin noch drei Monate fehlen

Eine Versicherte, geboren am 15. Februar 1963, erreicht im Dezember 2027 die Altersgrenze von 64 Jahren und zehn Monaten. Der früheste Beginn nach dem Alter wäre damit der 1. Januar 2028, wenn bis dahin auch die Wartezeit erfüllt ist.

Angenommen, die Rentenversicherung bestätigt zum Jahreswechsel erst 537 anrechenbare Monate und die Versicherte arbeitet von Januar bis März 2028 versicherungspflichtig weiter. Dann kann die abschlagsfreie Rente bei rechtzeitigem Antrag und ansonsten unveränderten Voraussetzungen zum 1. April 2028 beginnen.

Fünf Fragen zur Rentenauskunft und den 45 Jahren

Reicht es, wenn mein Geburtsjahr in der Tabelle steht?

Nein. Altersgrenze und 540 anrechenbare Monate müssen für denselben Rentenbeginn zusammenkommen.

Wo sehe ich, ob noch Monate fehlen?

Schauen Sie in der Rentenauskunft auf die Mindestversicherungszeit für besonders langjährig Versicherte und in den beigefügten Versicherungsverlauf. Für einen konkreten Stichtag können Sie die Rentenversicherung um eine individuelle Prüfung bitten.

Kann ich die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren früher mit Abschlag nehmen?

Nein. Die vorgezogene Altersrente mit Abschlägen ist eine andere Rentenart und setzt in der Regel mindestens 35 Versicherungsjahre voraus.

Kann ich eine neue Rentenauskunft kostenlos anfordern?

Ja, nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung geht das auch unabhängig vom regulären Versand, etwa über ihre Online-Dienste. Die kürzere jährliche Renteninformation ist kein Ersatz für den Vergleich der einzelnen Altersrenten.

Sichert ein früher Rentenantrag die heutigen Regeln?

Nein. Ein vorgezogener Antrag friert das Rentenrecht nicht ein; für künftige Änderungen wären das dann geltende Recht und etwaige Übergangsvorschriften zu prüfen.