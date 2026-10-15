Früher abschlagsfrei in Rente: Diese Beiträge halfen einem Rentner

Ist es möglich ohne Abschläge in den Ruhestand zu gehen und dabei zusätzlich die bisherige Unfallrente zu behalten? Für einen Versicherten ist das nach einem Bericht des Beratungsportals rentenbescheid24 gelungen. Seit September 2026 erhält er demnach 1.946,61 Euro Altersrente brutto. Hinzu kommen monatlich 706,86 Euro gesetzliche Unfallrente, ohne dass dadurch seine Altersrente gekürzt wird.

Für den Rentenbeginn waren Beiträge entscheidend, die aus einem Schadensersatzanspruch stammten. Sie halfen dem Mann, die erforderlichen 45 Versicherungsjahre rechtzeitig zu erfüllen. Der Fall zeigt damit zwei unterschiedliche Fragen der Rentenplanung: Welche Zeiten zählen für den abschlagsfreien Ruhestand – und bleiben mehrere Renten nebeneinander ungekürzt?

Zwei Renten ergeben zusammen 2.653,47 Euro

Nach der Darstellung von Rechtsanwalt Peter Knöppel waren die erforderlichen 540 Versicherungsmonate Ende August 2026 erreicht. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte konnte deshalb am 1. September beginnen.

Monatliche Rentenleistungen im veröffentlichten Beratungsfall Rentenleistung Monatlicher Betrag Altersrente ohne Abschlag, brutto 1.946,61 Euro Gesetzliche Unfallrente 706,86 Euro Summe vor individuellen Abzügen 2.653,47 Euro

Die Summe ist kein ausgewiesener Nettobetrag. Bei der Altersrente sind insbesondere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Einkommensteuer zu berücksichtigen.

Es handelt sich um einen veröffentlichten Beratungsfall, nicht um ein Gerichtsurteil. Der vollständige Rentenbescheid und die individuelle Anrechnungsberechnung liegen für diesen Artikel nicht vor. Das berichtete Ergebnis lässt sich deshalb nicht anhand sämtlicher Berechnungsgrundlagen nachprüfen.

Beiträge aus Schadensersatz können für die 45 Jahre zählen

Wer nach einem fremdverschuldeten Unfall weniger oder gar nicht mehr arbeiten kann, verliert möglicherweise auch Rentenbeiträge. Unter den Voraussetzungen des § 119 SGB X geht der Anspruch auf Ersatz solcher Beiträge auf den Rentenversicherungsträger über. Dieser kann die entsprechenden Zahlungen gegenüber dem Ersatzpflichtigen geltend machen.

Für Versicherte ist die Wirkung dieser Zahlungen wichtig: Eingegangene Beiträge oder Beitragsanteile gelten nach dem Gesetz als Pflichtbeiträge. Sie sind damit nicht einfach eine private Entschädigung, die außerhalb des Rentenkontos bleibt.

Auch die Deutsche Rentenversicherung führt solche Beitragszeiten in ihren rechtlichen Anweisungen zur Wartezeit von 45 Jahren auf. Beiträge, die ein Drittschädiger im Wege des Schadensersatzes nach § 119 SGB X zahlt, können somit für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte zählen. Für ältere Zeiträume bestehen Besonderheiten.

Dabei muss zwischen Unfallrente und Rentenbeiträgen unterschieden werden. Die laufende Zahlung einer Unfallrente allein ersetzt keine Pflichtbeiträge im Rentenkonto. Entscheidend sind die tatsächlich anerkannten Versicherungszeiten.

45 Versicherungsjahre allein reichen noch nicht

Zusätzlich zur Wartezeit muss die persönliche Altersgrenze erreicht sein. Für Jahrgang 1962 liegt sie bei 64 Jahren und acht Monaten, für Jahrgang 1963 bei 64 Jahren und zehn Monaten. Ab Jahrgang 1964 ist diese abschlagsfreie Altersrente grundsätzlich mit 65 Jahren möglich.

Wer die 45 Jahre früher zusammenhat, kann deshalb nicht sofort in diese Rentenart wechseln. Auch ein Vorziehen gegen Abschläge ist bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht vorgesehen; dafür müsste eine andere Rentenart infrage kommen.

Die Unterschiede erläutert unser Beitrag zur abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren für jüngere Jahrgänge. Für die Planung sollten Versicherte deshalb immer zwei Termine kennen: den Zeitpunkt, zu dem die Wartezeit erfüllt ist, und das Erreichen der maßgeblichen Altersgrenze.

Eine Unfallrente kann die Altersrente mindern

Dass eine Altersrente ohne Abschlag beginnt, schützt sie nicht automatisch vor einer Anrechnung anderer Leistungen. Treffen eine eigene gesetzliche Rente und eine Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung zusammen, kann § 93 SGB VI greifen.

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Die Vorschrift sieht eine Begrenzung vor, wenn die maßgebliche Summe beider Renten einen individuellen Grenzbetrag übersteigt. Die Kürzung betrifft dann die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Unfallrente wird durch diese Vorschrift nicht gekürzt.

„Abschlagsfrei“ und „ungekürzt trotz Unfallrente“ beschreiben also unterschiedliche Sachverhalte. Beim Abschlag geht es um den Rentenbeginn; bei § 93 SGB VI um das Zusammentreffen zweier Leistungen.

Es gibt keine einheitliche Freigrenze von 706 Euro

Die Höhe der Unfallrente allein entscheidet nicht über eine Kürzung. Für die Berechnung kommt es unter anderem auf den Jahresarbeitsverdienst an, der der Unfallrente zugrunde liegt. Bei einer Altersrente beträgt der gesetzliche Grenzbetrag grundsätzlich 70 Prozent eines Zwölftels dieses Jahresarbeitsverdienstes; zusätzlich ist ein Mindestgrenzbetrag zu beachten.

Außerdem bleibt bei der Verletztenrente ein gesetzlich bestimmter Betrag für verletzungsbedingte Mehraufwendungen und immaterielle Schäden unberücksichtigt. Seine Höhe hängt insbesondere von der Minderung der Erwerbsfähigkeit ab. Unter bestimmten Voraussetzungen erhöht er sich ab dem 65. Lebensjahr.

Die im Fall genannten 706,86 Euro sind daher keine allgemeine Freigrenze. Zwei Menschen mit einer gleich hohen Unfallrente können wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen zu verschiedenen Ergebnissen bei der Altersrente kommen.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt die Anrechnung

Angenommen, die Altersrente beträgt 1.900 Euro brutto. Von einer zusätzlichen Unfallrente sind nach Abzug des gesetzlich geschützten Anteils noch 500 Euro in die Vergleichsrechnung einzubeziehen. Die maßgebliche Summe liegt dann bei 2.400 Euro.

Beträgt der individuelle Grenzbetrag 2.500 Euro, entsteht in diesem vereinfachten Beispiel keine Kürzung. Liegt er dagegen bei 2.300 Euro, überschreitet die Summe die Grenze um 100 Euro. Die Altersrente würde entsprechend um 100 Euro vermindert.

Diese eigene Beispielrechnung veranschaulicht nur den Mechanismus des § 93 SGB VI. Sie bildet den veröffentlichten Beratungsfall nicht nach und setzt voraus, dass keine gesetzliche Ausnahme eingreift. Für eine persönliche Berechnung müssen unter anderem Jahresarbeitsverdienst, Unfallrentenhöhe und Minderung der Erwerbsfähigkeit feststehen.

Steuerfrei bedeutet nicht automatisch anrechnungsfrei

Die gesetzliche Unfallrente ist nach § 3 Nummer 1 Buchstabe a Einkommensteuergesetz steuerfrei. Daraus folgt jedoch nicht, dass sie bei der Berechnung einer gesetzlichen Altersrente stets unberücksichtigt bleibt. Steuerrecht und Rentenanrechnung beantworten unterschiedliche Fragen.

Auch die Altersrente wird durch eine zusätzliche steuerfreie Unfallrente nicht selbst steuerfrei. Ob Einkommensteuer anfällt, hängt von den persönlichen steuerlichen Verhältnissen ab. Die Summe beider Renten sollte deshalb nicht ohne Weiteres als frei verfügbarer Monatsbetrag eingeplant werden.

Versicherungsverlauf und Anrechnung getrennt prüfen lassen

Wer bereits eine Unfallrente erhält und den Ruhestand plant, sollte beide Prüfungen rechtzeitig anstoßen. Zunächst muss feststehen, ob alle für die gewünschte Altersrente relevanten Zeiten im Versicherungskonto gespeichert und richtig bewertet sind. Nach einem Schadensereignis lohnt sich dabei ausdrücklich die Frage nach Beiträgen aus einem Schadensersatzanspruch.

Daneben sollte die Rentenversicherung erläutern, ob und in welcher Höhe § 93 SGB VI die Altersrente beeinflusst. Dafür sind der aktuelle Unfallrentenbescheid und die darin enthaltenen Berechnungsgrundlagen wichtig. Eine nachvollziehbare Berechnung zeigt, welcher Grenzbetrag gilt und welcher Anteil der Unfallrente unberücksichtigt bleibt.

Der veröffentlichte Fall belegt keinen allgemeinen Anspruch auf 706 Euro zusätzlich. Er macht aber deutlich, weshalb sich die genaue Prüfung lohnt: Anerkannte Beitragszeiten können den abschlagsfreien Rentenbeginn ermöglichen, während eine gesonderte Anrechnungsprüfung klärt, wie viel von beiden Renten zusammen tatsächlich bleibt.