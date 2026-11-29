Das BAföG soll ein Studium ermöglichen. Doch in teuren Hochschulstädten verschlingt schon die Wohnung einen Großteil der Förderung. Eine aktuelle immowelt-Auswertung zeigt: In München entspricht die Kaltmiete einer 40-Quadratmeter-Wohnung rund 87 Prozent des angesetzten BAföG-Höchstsatzes. In Düsseldorf sind es 57 Prozent.

Heizung, Strom und Lebensmittel müssen Studierende zusätzlich bezahlen.

380 Euro Wohnpauschale reichen vielerorts nicht

In 82 von 138 untersuchten Hochschulstädten liegt die berechnete Kaltmiete über der BAföG-Wohnpauschale von 380 Euro. Die Analyse erfasst neu angebotene Bestandswohnungen mit 40 Quadratmetern und einem Baujahr in den 1990er-Jahren.

Stichtag ist der 1. September 2026. Sie bildet damit weder sämtliche studentischen Mietverträge noch speziell WG-Zimmer oder Wohnheimplätze ab.

Hochschulstadt Kaltmiete für 40 Quadratmeter laut Auswertung München 862 Euro Frankfurt am Main 681 Euro Stuttgart 608 Euro Bochum 332 Euro Chemnitz 234 Euro

Die Zahlen zeigen erhebliche regionale Unterschiede. Aus einer günstigen Kaltmiete folgt allerdings noch nicht, dass die Wohnpauschale sämtliche Wohnkosten deckt.

Warum 992 Euro nicht für alle Studierenden gelten

Der Vergleich rechnet mit 992 Euro monatlicher Förderung. Dieser Betrag setzt sich aus 475 Euro Grundbedarf, 380 Euro Unterkunftsbedarf sowie den regulären Zuschlägen zur studentischen Kranken- und Pflegeversicherung von zusammen 137 Euro zusammen.

Die Versicherungszuschläge erhalten Sie nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen. Sie stehen nicht zusätzlich frei für die Miete zur Verfügung, wenn Sie davon Ihre Versicherungsbeiträge zahlen müssen.

Wer beitragsfrei familienversichert ist und nicht bei den Eltern wohnt, kommt ohne weitere Zuschläge auf einen Bedarf von 855 Euro. Angerechnetes Einkommen und Vermögen können die tatsächliche Zahlung zusätzlich senken. Die Entwicklung der Bedarfssätze erläutert der Beitrag zur BAföG-Erhöhung seit dem Wintersemester 2024/2025.

Fiktives Beispiel: Linus studiert in Düsseldorf

Linus ist 24 Jahre alt und studiert Online-Marketing in Düsseldorf. Für dieses fiktive Beispiel nehmen wir ein BAföG-förderfähiges Vollzeitstudium, eine beitragsfreie Familienversicherung und einen ungekürzten BAföG-Betrag von 855 Euro an.

Linus zahlt für seine kleine Wohnung 560 Euro kalt sowie 120 Euro Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung. Strom und Internet kosten zusammen weitere 50 Euro.

Damit bindet seine Wohnung jeden Monat 730 Euro. Von seinem BAföG bleiben 125 Euro für Lebensmittel, Kleidung, Lernmaterial und weitere Ausgaben. Bereits die Kaltmiete übersteigt die Wohnpauschale um 180 Euro.

Diese Lücke verschwindet nicht dadurch, dass Linus dem BAföG-Amt seinen Mietvertrag vorlegt: Die Unterkunftspauschale steigt nicht mit der tatsächlichen Miete.

Wohngeld schließt die Lücke nicht automatisch

Wenn Sie allein wohnen und dem Grunde nach BAföG-berechtigt sind, erhalten Sie regelmäßig kein Wohngeld. Das gilt auch, wenn wegen angerechneten Einkommens tatsächlich kein BAföG ausgezahlt wird. Eine hohe Miete allein beseitigt diesen Ausschluss nicht.

Den Zusammenhang erklärt Gegen-Hartz im Beitrag BAföG und Wohngeld zugleich beantragen – geht das?.

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Anders kann die Prüfung ausfallen, wenn keine BAföG-Berechtigung dem Grunde nach besteht, die Ausbildungsförderung ausschließlich als Darlehen gewährt wird oder zum wohngeldrechtlichen Haushalt auch nicht ausbildungsförderungsberechtigte Personen gehören. Weitere Voraussetzungen bleiben zu prüfen.

Für Haushalte mit Kindern bietet der Beitrag über Sozialleistungen für Studierende mit Familie eine erste Orientierung.

Prüfen Sie, ob das BAföG richtig berechnet wurde

Verdienen Ihre Eltern inzwischen wesentlich weniger als im maßgeblichen vorletzten Kalenderjahr, kann ein Aktualisierungsantrag nach § 24 Absatz 3 BAföG helfen. Diesen müssen Sie vor Ende des Bewilligungszeitraums stellen.

Das Amt rechnet zunächst unter Rückforderungsvorbehalt; fällt das tatsächliche Einkommen höher aus als angenommen, kann eine Rückzahlung folgen.

Zahlen Eltern den im Bescheid angerechneten Unterhaltsbetrag nicht und gefährdet das Ihre Ausbildung, kommt unter den Voraussetzungen des § 36 BAföG eine Vorausleistung infrage.

Auch hier müssen Sie rechtzeitig einen Antrag stellen. Wenden Sie sich mit dem Bescheid und Nachweisen über die ausbleibenden Zahlungen an das BAföG-Amt.

Auch die verlangte Miete verdient einen Check

Eine hohe Angebotsmiete ist nicht automatisch rechtmäßig. Wo die Mietpreisbremse gilt, darf die Miete bei Mietbeginn grundsätzlich höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Gesetzliche Ausnahmen können allerdings höhere Beträge erlauben. Prüfen Sie deshalb Mietvertrag, Mietspiegel und die für Ihren Wohnort geltende Regelung.

Der Ratgeber Mietpreisbremse: So prüfen Sie eine zu hohe Miete erklärt die Grundlagen.

Lassen Sie einen möglichen Verstoß beim Mieterverein oder in einer Mietrechtsberatung prüfen. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie die laufende Miete senken und überzahlte Beträge zurückverlangen.

Welche Rolle dabei die Rüge spielt, behandelt der Beitrag Zu viel gezahlte Miete zurückfordern.

FAQ: BAföG und hohe Mieten

Zahlt das BAföG-Amt meine tatsächliche Miete?

Für auswärts wohnende Studierende sieht § 13 BAföG grundsätzlich einen pauschalen Unterkunftsbedarf von 380 Euro vor. Eine höhere Mietrechnung erhöht diese Pauschale nicht automatisch.

Bekommt Linus automatisch 992 Euro BAföG?

Nein. Im Beispiel ist er familienversichert und erhält deshalb keine Zuschläge für eigene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Sein angenommener ungekürzter Bedarf beträgt 855 Euro.

Kann ich wegen der hohen Miete zusätzlich Wohngeld bekommen?

Die hohe Miete allein reicht nicht. Entscheidend sind unter anderem Ihre BAföG-Berechtigung dem Grunde nach, die Förderungsart und die Zusammensetzung Ihres Haushalts.

Quellen

Bundesausbildungsförderungsgesetz: § 13 Bedarf für Studierende, § 13a Kranken- und Pflegeversicherungszuschlag, § 24 Einkommensberechnung, § 36 Vorausleistung.

Bürgerliches Gesetzbuch: § 556d Zulässige Miethöhe bei Mietbeginn.

immowelt: Studieren wird zur Mietfrage: Miete verschlingt bis zu 87 Prozent des Budgets, 28. September 2026.

Wohngeldgesetz: § 20 Gesetzeskonkurrenz.