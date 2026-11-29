Die abschlagsfreie Frührente nach 45 Versicherungsjahren soll bleiben. Doch der Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums vom 27. November 2026 will die Versicherungszeiten strenger zählen: Krankengeld, Arbeitslosengeld I, freiwillige Beiträge und viele Minijobmonate könnten beim Zugang zu dieser Rente künftig fehlen.

Die ersten wären nach dem Entwurf Rentenversicherte des Jahrgangs 1964 ohne Vertrauensschutz, die frühestens 2029 mit 65 Jahren in diese Rente gehen können. Für jüngere Jahrgänge kommt eine zweite Änderung hinzu: Auch das Eintrittsalter kann steigen.

Die „Rente mit 63“ soll bleiben, aber mit höheren Hürden

„Rente mit 63“ ist nicht mehr das, was es einmal war: Denn so früh kann kein neuer Jahrgang mehr ohne Abschläge über diese Rentenart in die Altersrente gehen.

Für den Jahrgang 1962 liegt die Altersgrenze bei 64 Jahren und acht Monaten, für 1963 bei 64 Jahren und zehn Monaten und für alle ab 1964 Geborenen nach geltendem Recht bei 65 Jahren.

Selbst wer 45 Jahre schon früher zusammenhat, kann diese Rentenart heute nicht durch einen Abschlag vorziehen. Die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren ist eine andere Leistung und kann unter eigenen Voraussetzungen früher beginnen, dann mit einem dauerhaften Abschlag.

Welche Monate zählen heute – und welche würden wegfallen?

Die Rentenversicherung rechnet in Kalendermonaten. Wer die Wartezeit erfüllen will, braucht 540 anrechenbare Monate; zwei berücksichtigungsfähige Zeiten im selben Monat ergeben zusammen keinen zusätzlichen Monat.

45 Jahre für die abschlagsfreie Altersrente: geltende Regeln und Ministeriumsplan im Vergleich Versicherungszeit Was heute gilt Was sich nach dem Entwurf ohne Vertrauensschutz ändern würde Versicherte Arbeit oder Selbstständigkeit Monate mit Pflichtbeiträgen können zählen. Sie sollen weiter zählen; für geringfügiges Entgelt ist eine Einschränkung vorgesehen. Krankengeld, Verletztengeld und Übergangsgeld Der Bezug kann zählen, wenn die Monate als Pflichtbeitrags- oder Anrechnungszeiten gelten. Der Leistungsbezug allein soll solche Monate nicht mehr anrechenbar machen. Arbeitslosengeld I Vor den letzten zwei Jahren kann es zählen. In den letzten zwei Jahren gilt das nur bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers. Der Leistungsbezug allein soll auch außerhalb der letzten zwei Jahre nicht mehr zählen. Freiwillige Beiträge Sie können bei mindestens 18 Jahren mit einschlägigen Pflichtbeiträgen zählen. Für die letzten zwei Jahre gibt es eine Ausnahme bei gleichzeitiger Anrechnungszeit wegen Arbeitslosigkeit. Freiwillige Beiträge allein sollen die Wartezeit für diese Rentenart nicht mehr füllen. Minijob Ein rentenversicherungspflichtiger Minijob kann volle Beitragsmonate bringen; bei Befreiung können sich weniger Wartezeitmonate aus den Arbeitgeberbeiträgen ergeben. Zeiten mit Entgelt unter der gesetzlichen Geringfügigkeitsgrenze und Wartezeitmonate aus Minijob-Zuschlägen sollen für die 45 Jahre nicht mehr zählen. Kindererziehung und anrechenbare Pflege Kinderberücksichtigungszeiten bis zum zehnten Geburtstag und anrechenbare Zeiten nicht erwerbsmäßiger Pflege können zählen. Berücksichtigungszeiten und Pflichtbeitragszeiten aus anrechenbarer Pflege sollen weiter zählen.

Die geplante Neuregelung betrifft den Zugang zu genau dieser Altersrente. Sie löscht weder die betreffenden Zeiten aus dem Versicherungskonto noch streicht sie automatisch bereits erworbene Entgeltpunkte.

Besonders viel hängt davon ab, ob ein Monat nur wegen einer Lohnersatzleistung zählte oder aus einem weiteren Grund anrechenbar bleibt. Wer während einer längeren Krankheitsphase zum Beispiel zugleich eine anerkannte Kinderberücksichtigungszeit hat, verliert diesen Monat nach dem Entwurf nicht schon wegen des Krankengeldbezugs.

📚 Lesen Sie auch: Wo in der Rentenauskunft steht, ob die 45 Jahre für die Rente reichen

Zwei verschiedene Jahrgangsgrenzen: 1964 und 1968

Für bis Ende 1963 Geborene soll die Übergangsvorschrift die bisherige Zählweise erhalten. Ab Jahrgang 1964 würde die engere Prüfung grundsätzlich greifen, wenn kein Vertrauensschutz vorliegt.

Die Kopplung der Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung soll dagegen erst ab Jahrgang 1968 gelten. Für die Jahrgänge 1964 bis 1967 bliebe es nach dem Entwurf bei 67 Jahren für die Regelaltersrente und bei 65 Jahren für die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren, sofern die Wartezeit erfüllt ist.

Für spätere Jahrgänge soll die abschlagsfreie Rente zwei Jahre vor der persönlichen Regelaltersgrenze beginnen können. Würde diese beispielsweise auf 67 Jahre und sechs Monate steigen, läge der abschlagsfreie Beginn bei 65 Jahren und sechs Monaten; das ist eine Rechenillustration und keine festgesetzte Altersgrenze.

Die geplanten höheren Abschläge bei der Rente nach 35 Jahren betreffen eine andere Änderung. Der dort diskutierte Stichtag im Juli 1965 entscheidet nicht darüber, welche Zeiten für die 45 Jahre zählen.

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Vertrauensschutz: Welche Vereinbarungen helfen könnten

Für die Jahrgänge 1964 bis 1971 sieht der Entwurf Ausnahmen vor, wenn vor dem Stichtag bereits eine Altersteilzeit oder der Bezug von Vorruhestandsgeld nach den dafür vorgesehenen gesetzlichen Vorschriften vereinbart wurde. Dann sollen sowohl die Altersgrenze von 65 Jahren als auch die bisherige Zählweise für die Wartezeit erhalten bleiben.

Auch ein gesetzlich anerkanntes Wertguthaben kann unter die Ausnahme fallen, wenn es eine Freistellung bis 65 vorsieht und das Arbeitsverhältnis zu diesem Zeitpunkt aufgrund einer vor dem Stichtag erklärten Kündigung oder geschlossenen Vereinbarung enden soll. Eine unverbindliche Absprache über den Ausstieg genügt dafür nicht.

Eine weitere Ausnahme ist für bestimmte Beendigungsvereinbarungen vorgesehen: Das Arbeitsverhältnis soll binnen drei Jahren enden und die abschlagsfreie Altersrente könnte sich unmittelbar anschließen. Der Entwurf behandelt einschlägige Kündigungen entsprechend.

Was Versicherte vor einer Unterschrift prüfen sollten

Wer mit 65 aufhören will, sollte zuerst seinen Versicherungsverlauf anfordern und nachsehen, welche Monate die Rentenversicherung für die 45 Jahre berücksichtigt. Bei ungeklärten Lücken lohnt eine Kontenklärung, etwa wenn eine Kinderberücksichtigungszeit fehlt oder ein Minijob im Verlauf nicht so erfasst ist wie erwartet.

Eine Auskunft nach geltendem Recht ist keine Zusage, dass jede darin anerkannte Zeit nach einer Reform unverändert zählt. Vor einem Aufhebungsvertrag oder einer verbindlichen Vereinbarung über den Berufsausstieg empfiehlt sich deshalb eine Beratung, die den geplanten Termin, mögliche Alternativen und die Folgen für das Arbeitslosengeld getrennt prüft.

Praxisbeispiel: Zehn Monate Krankengeld können den Rentenbeginn verschieben

Michael, Jahrgang 1964, rechnet zu seinem 65. Geburtstag mit genau 540 anrechenbaren Monaten. Zehn davon zählen nach geltendem Recht ausschließlich wegen eines früheren Krankengeldbezugs; für den Vertrauensschutz kommt in seinem angenommenen Fall keine Vereinbarung infrage.

Bliebe der Entwurf unverändert, käme Michael bei gleicher Ausgangslage nur auf 530 Monate. Müsste er die Lücke durch versicherte Arbeit schließen, bräuchte er zehn weitere anrechenbare Monate, bevor er diese abschlagsfreie Rente beziehen könnte.

Fragen und Antworten zur Rente nach 45 Jahren

Ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren abgeschafft?

Nein. Der Ministeriumsentwurf lässt die Rentenart bestehen, will aber die Wartezeit strenger berechnen und für jüngere Jahrgänge die Altersgrenze an die Regelaltersgrenze binden.

Wird das Krankengeld generell aus der Rentenversicherung gestrichen?

Nein. Die Änderung betrifft die Frage, ob entsprechende Monate für den Zugang zu dieser Altersrente zählen; sie ist keine allgemeine Streichung von Rentenansprüchen aus dem Krankengeldbezug.

Kann ich für ein Kind zehn Jahre auf die Wartezeit bekommen?

Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung können von der Geburt bis zum zehnten Geburtstag zählen, wenn sie dem betreffenden Elternteil zugeordnet sind. Überschneidet sich die Kindererziehung mit versicherter Arbeit, zählt derselbe Kalendermonat nur einmal.

Schützt jede Altersteilzeit automatisch meine bisherige Rentenplanung?

Nein. Der Entwurf verlangt die passende Vereinbarung, den richtigen Geburtsjahrgang und einen Abschluss vor dem vorgesehenen Stichtag; auch dann muss die bisherige Wartezeit erfüllt sein.

Verliere ich meine bereits bewilligte abschlagsfreie Rente?

Der Entwurf ändert die Zugangsvoraussetzungen für künftige Ansprüche. Er sieht an dieser Stelle keine Neuberechnung bereits laufender Altersrenten vor.