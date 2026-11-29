Ein drohender Grundschulwechsel eines Kindes verpflichtet das Jobcenter nicht dazu, Mietschulden in Höhe von knapp 6000 Euro für eine dauerhaft zu teure Wohnung als Darlehen zu übernehmen.

Das Landessozialgericht (LSG) Sachsen-Anhalt hat entschieden, dass ein Umzug in eine angemessene Wohnung samt Schulwechsel zumutbar ist, wenn die Unterkunftskosten nicht langfristig gedeckt werden können (Beschluss, Az.: L 4 AS 167/24 B ER).

Teures Reihenhaus und wachsende Schuldenlast

Eine alleinerziehende Mutter, die keine Erwerbseinkünfte erzielte, bewohnte gemeinsam mit ihrem im Jahr 2015 geborenen Sohn ein 79 Quadratmeter großes Reihenhaus.

Das Jobcenter hatte bereits vor dem Einzug im Jahr 2015 die Zusicherung verweigert, da die Unterkunft für die Bedarfsgemeinschaft von Anfang an zu groß und zu teuer war, und übernahm seither lediglich die als angemessen geltenden Kosten der Unterkunft und Heizung (KdUH).

Durch eine gerichtliche Verurteilung zur Zustimmung zu einer Kaltmieterhöhung sowie stark gestiegene Nachzahlungen und Vorauszahlungen für Fernwärme vergrößerte sich die finanzielle Lücke erheblich.

Zuletzt musste die Familie monatlich 894,22 Euro aufbringen, während das Jobcenter nur 673,62 Euro übernahm, sodass jeden Monat eine ungedeckte Differenz von über 220 Euro auflief.

Nachdem der Vermieter wegen der aufgelaufenen Rückstände die fristlose, hilfsweise ordentliche Kündigung ausgesprochen hatte, beantragte die Familie beim Jobcenter ein Mietschuldendarlehen in Höhe von 5.980,25 Euro.

Entscheidung im Eilverfahren: Keine langfristige Sicherung der Unterkunft

Nachdem sowohl das Jobcenter als auch das Sozialgericht Dessau-Roßlau den Eilantrag abgelehnt hatten, wies auch der 4. Senat des Landessozialgerichts Sachsen-Anhalt die Beschwerde der Antragsteller als unbegründet zurück.

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Zwar können Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II als Darlehen übernommen werden, wenn dies zur Sicherung der Unterkunft gerechtfertigt und notwendig ist und sonst Wohnungslosigkeit droht.

Nach Auffassung der Richter scheiterte der Anspruch im vorliegenden Fall jedoch bereits daran, dass die Zahlung des Darlehens nicht geeignet gewesen wäre, das Reihenhaus langfristig und dauerhaft zu sichern.

Da die Mutter über kein Erwerbseinkommen mit entsprechenden Freibeträgen verfügte, hätte sie die monatliche Mietdifferenz von über 220 Euro zuzüglich der gesetzlichen Darlehenstilgung von fünf Prozent des Regelbedarfs nicht aus eigenen Mitteln tragen können. Es ist laut Gericht nicht Zweck von Steuermitteln, lediglich den vorübergehenden Verbleib in einer deutlich zu teuren Unterkunft zu finanzieren, in der absehbar sofort neue Mietschulden entstehen.

Unangemessene Wohnfläche und überhöhter Fernwärmeverbrauch

Das Gericht stellte zudem klar, dass das Reihenhaus sowohl hinsichtlich der Wohnfläche als auch bei den Kosten die Angemessenheitsgrenzen deutlich überschritt. Für einen Zweipersonenhaushalt gelten 60 Quadratmeter als angemessen, sodass die 79 Quadratmeter des Hauses erheblich zu groß waren.

Auch die Bruttokaltmiete von 508,22 Euro lag deutlich über dem lokalen Richtwert von 367,20 Euro und hätte selbst bei Heranziehung der Tabellenwerte des Wohngeldgesetzes inklusive eines Sicherheitszuschlags von zehn Prozent nicht vollständig übernommen werden können.

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Darüber hinaus bewerteten die Richter den Fernwärmeverbrauch der Familie von 15.343 Kilowattstunden im Jahr 2022 als unwirtschaftlich, da der Bundesweite Heizspiegel für eine angemessene Wohnfläche von 60 Quadratmetern bereits ab 12.180 Kilowattstunden einen zu hohen Verbrauch ausweist.

Grundschulwechsel und Zweiraumwohnung sind zumutbar

Eine drohende Wohnungslosigkeit im Rechtssinne verneinte der Senat ebenfalls, da es den Antragstellern nicht gelungen war, die Unmöglichkeit einer angemessenen Ersatzwohnung glaubhaft zu machen.

Trotz ausdrücklicher gerichtlicher Aufforderung hatten sie keine Nachweise über eigene Suchbemühungen vorgelegt, während eine eigene Internetrecherche des Gerichts mehrere verfügbare und bezahlbare Zwei- und Dreiraumwohnungen direkt im selben Ortsteil ergab.

Die Vermeidung eines Grundschulwechsels rechtfertigte nach Ansicht der Richter nicht die Übernahme der Schulden, weil die Mutter ihr Kind im Jahr 2023 bereits in voller Kenntnis der zu hohen Miete vor Ort eingeschult hatte und ein Schulwechsel nach einem Halbjahr im schulischen Alltag ein Normalfall und für Kinder grundsätzlich zumutbar ist.

Ebenso wenig folgte das Gericht dem Einwand, dem Sohn stehe ein eigenes Kinderzimmer zu, da im Bürgergeld-Recht kein Anspruch auf ein separates Kinderzimmer besteht und sich auch in einer Zweiraumwohnung je nach Zuschnitt Rückzugsbereiche schaffen lassen.

Was Leistungsbezieher beachten müssen

Wer von einer Kostensenkungsaufforderung oder einer Mietkündigung betroffen ist, sollte seine Wohnungssuche von Beginn an lückenlos durch Ausdrucke von Wohnungsangeboten, Anschreiben und Absagen dokumentieren, um im Streitfall vor Gericht beweisen zu können, dass kein bezahlbarer Ersatzwohnraum verfügbar ist.

Zudem gewähren Jobcenter und Sozialgerichte ein Mietschuldendarlehen grundsätzlich nur dann, wenn die künftige Miete innerhalb der Angemessenheitsgrenzen liegt oder eine verbleibende Differenz nachweislich dauerhaft aus eigenen Freibeträgen gedeckt werden kann.

Ein bloßer Verweis auf den Erhalt des sozialen Umfelds, ein separates Kinderzimmer oder die Vermeidung eines Schulwechsels reicht ohne besondere Härtegründe regelmäßig nicht aus, um den Verbleib in einer zu teuren Wohnung durchzusetzen.

Nach Auffassung des Sozialrechtsexperten Detlef Brock gilt kein genereller Schutz vor Schulwechsel. Müssen Bürgergeld-Empfänger ihre Wohnkosten senken (Kostensenkungsaufforderung), gilt ein damit verbundener Schulwechsel der Kinder rechtlich als zumutbar.

Ausnahmen greifen nur bei nachgewiesenen, schwerwiegenden psychischen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z. B. durch ein fachärztliches Attest).

Eine Ausnahme von der Pflicht zum Umzug (und damit ein Anspruch auf Weiterzahlung der vollen Miete oder ein Mietschulden-Darlehen) ist immer dann möglich, wenn ein Umzug aus rechtlichen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Gründen unzumutbar oder unwirtschaftlich ist.

So eine Ausnahme ist denn gegeben, wenn zum Beispiel unmittelbar ein bevorstehender Schulabschluss ansteht, denn befindet sich ein Kind im letzten Schuljahr vor einem wichtigen Abschluss (z. B. Hauptschul-, Realschulabschluss oder Abitur), ist ein Schulwechsel in der Regel unzumutbar. Das Jobcenter muss die volle Miete meist bis zum