Rente: So viel netto bleibt 2026 von der Betriebsrente übrig

Die Betriebsrente ist neben der gesetzlichen Rente eine wichtige zusätzliche Einkommensquelle im Ruhestand. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nutzen die betriebliche Altersversorgung, um während des Berufslebens Teile ihres Gehalts oder zusätzliche Arbeitgeberleistungen für später anzusparen.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Betriebsrente kann helfen, die Versorgungslücke im Alter zu verkleinern. Wer im Ruhestand nicht allein auf die gesetzliche Rente angewiesen sein möchte, kann sich mit einer Betriebsrente ein zusätzliches finanzielles Polster aufbauen. Allerdings kommt später nicht immer der volle Bruttobetrag auf dem Konto an.

Warum fällt die Betriebsrente netto oft niedriger aus als erwartet?

Viele Rentnerinnen und Rentner gehen zunächst davon aus, dass die Betriebsrente ihre monatlichen Einnahmen deutlich erhöht. In der Praxis fällt der tatsächliche Auszahlungsbetrag jedoch häufig niedriger aus als gedacht. Der Grund: Auf Betriebsrenten können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern anfallen.

Besonders wichtig ist dabei der Unterschied zwischen Brutto- und Nettobetrag. Wer nur auf die zugesagte monatliche Betriebsrente schaut, übersieht leicht, dass Sozialabgaben und Einkommensteuer den verfügbaren Betrag spürbar reduzieren können.

Welche Beiträge zur Krankenversicherung gelten 2026?

In der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt der allgemeine Beitragssatz 2026 weiterhin 14,6 Prozent. Hinzu kommt der kassenindividuelle Zusatzbeitrag. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz liegt 2026 bei 2,9 Prozent. Je nach Krankenkasse kann der tatsächliche Zusatzbeitrag jedoch höher oder niedriger ausfallen.

Bei Betriebsrenten ist wichtig: Pflichtversicherte Rentnerinnen und Rentner tragen die Beiträge auf Versorgungsbezüge grundsätzlich selbst. Anders als bei der gesetzlichen Rente beteiligt sich die Deutsche Rentenversicherung hier nicht zur Hälfte am Krankenversicherungsbeitrag.

Wie hoch ist der Freibetrag für Betriebsrenten 2026?

Seit 2020 gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung einen Freibetrag für Betriebsrenten. Für 2026 beträgt dieser Freibetrag 197,75 Euro im Monat. Er entspricht einem Zwanzigstel der monatlichen Bezugsgröße der Sozialversicherung, die 2026 bei 3.955 Euro liegt.

Das bedeutet: Bei pflichtversicherten Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentnern werden Krankenversicherungsbeiträge nur auf den Teil der Betriebsrente erhoben, der über 197,75 Euro pro Monat liegt.

Ein Beispiel: Beträgt die monatliche Betriebsrente 300 Euro, werden in der Krankenversicherung nicht die vollen 300 Euro verbeitragt, sondern nur 102,25 Euro. Denn 197,75 Euro bleiben in der Krankenversicherung beitragsfrei.

Was gilt 2026 in der Pflegeversicherung?

In der Pflegeversicherung gilt 2026 ein allgemeiner Beitragssatz von 3,6 Prozent. Kinderlose Versicherte ab 23 Jahren zahlen zusätzlich einen Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten, sodass sich für sie ein Beitragssatz von 4,2 Prozent ergibt. Für Eltern mit mehreren Kindern unter 25 Jahren können Abschläge gelten.

Anders als in der Krankenversicherung handelt es sich bei der Pflegeversicherung nicht um einen Freibetrag, sondern um eine Freigrenze. Wird diese Grenze überschritten, kann die Betriebsrente in der Pflegeversicherung grundsätzlich ab dem ersten Euro beitragspflichtig sein. Dadurch kann die Belastung höher ausfallen, als viele zunächst erwarten.

Freibetrag und Freigrenze: Was ist der Unterschied?

Der Unterschied zwischen Freibetrag und Freigrenze ist entscheidend. Ein Freibetrag bleibt immer beitragsfrei. Nur der Betrag darüber wird belastet. Genau das gilt in der Krankenversicherung für Betriebsrenten.

Eine Freigrenze funktioniert anders: Wird sie überschritten, kann der gesamte Betrag beitragspflichtig werden. Für die Pflegeversicherung ist diese Unterscheidung besonders wichtig, weil dort nicht derselbe Entlastungseffekt wie beim Krankenversicherungs-Freibetrag greift.

Was passiert bei einer einmaligen Auszahlung der Betriebsrente?

Manche Versicherte überlegen, sich die Betriebsrente als Einmalzahlung auszahlen zu lassen. Dadurch lassen sich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge jedoch in der Regel nicht vermeiden.

Bei einer Kapitalauszahlung rechnet die Krankenkasse den Auszahlungsbetrag rechnerisch auf 120 Monate um. Das entspricht einem Zeitraum von zehn Jahren. Auf den so ermittelten monatlichen Betrag können dann Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge fällig werden.

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Eine Einmalzahlung kann zwar aus persönlichen Gründen sinnvoll sein, etwa für eine größere Anschaffung oder zur Schuldentilgung. Sie sollte aber nicht allein mit der Erwartung gewählt werden, Sozialabgaben umgehen zu können.

Wie wird die Betriebsrente 2026 besteuert?

Neben den Sozialabgaben spielt auch die Einkommensteuer eine Rolle. Betriebsrenten sind grundsätzlich steuerpflichtig. Wie hoch die Steuer tatsächlich ausfällt, hängt vom persönlichen Einkommensteuersatz und von den übrigen Einkünften ab.

Zu den weiteren Einkünften können zum Beispiel die gesetzliche Rente, private Renten, Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder Arbeitseinkommen gehören. Je höher das gesamte zu versteuernde Einkommen ist, desto stärker kann sich die Betriebsrente steuerlich auswirken.

Welche Steuerfreibeträge gelten bei internen Durchführungswegen?

Wurde die Betriebsrente über eine Direktzusage oder eine Unterstützungskasse organisiert, handelt es sich um einen sogenannten internen Durchführungsweg. In diesem Fall können der Werbungskostenpauschbetrag von 102 Euro sowie der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag relevant sein.

Für Versorgungsbezüge mit Beginn im Jahr 2026 beträgt der Versorgungsfreibetrag 12,8 Prozent der Brutto-Versorgungsbezüge, höchstens jedoch 960 Euro. Hinzu kommt ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag von 288 Euro. Diese Werte richten sich nach dem Jahr, in dem die Versorgung erstmals beginnt.

Was gilt bei Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds?

Bei externen Durchführungswegen wie Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds gelten andere steuerliche Regeln. Ein Versorgungsfreibetrag wie bei Direktzusage oder Unterstützungskasse wird hier in der Regel nicht gewährt.

Stattdessen kann unter bestimmten Voraussetzungen der Altersentlastungsbetrag eine Rolle spielen. Dieser hängt vom Geburtsjahr beziehungsweise vom Kalenderjahr ab, in dem die steuerpflichtige Person das 64. Lebensjahr vollendet hat. Er kann bestimmte Einkünfte steuerlich entlasten, wird jedoch schrittweise reduziert.

Warum lässt sich das Netto der Betriebsrente nicht pauschal berechnen?

Wie viel von der Betriebsrente tatsächlich netto übrig bleibt, lässt sich nicht mit einem einzigen Prozentsatz beantworten. Entscheidend sind mehrere Faktoren: die Höhe der Betriebsrente, die Art der Krankenversicherung, der Zusatzbeitrag der Krankenkasse, der Pflegeversicherungsbeitrag, der Familienstand, die Zahl der Kinder sowie die steuerliche Gesamtsituation.

Auch der Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung spielt eine Rolle. Eine Direktzusage kann steuerlich anders behandelt werden als eine Direktversicherung. Deshalb können zwei Personen mit gleich hoher Betriebsrente am Ende unterschiedliche Nettobeträge erhalten.

Worauf sollten Versicherte vor dem Rentenbeginn achten?

Wer kurz vor dem Ruhestand steht, sollte sich frühzeitig einen Überblick über die voraussichtliche Nettobetriebsrente verschaffen. Hilfreich sind Auskünfte der Versorgungseinrichtung, der Krankenkasse und gegebenenfalls einer Steuerberatung.

Besonders wichtig ist die Frage, ob die Betriebsrente laufend monatlich gezahlt oder als Kapitalleistung ausgezahlt wird. Auch die persönliche Steuerlast sollte vorab grob berechnet werden. So lassen sich falsche Erwartungen vermeiden und finanzielle Entscheidungen besser planen.

Lohnt sich eine Betriebsrente trotz Abzügen?

Auch wenn Sozialabgaben und Steuern die Betriebsrente mindern können, bleibt sie für viele Menschen ein wichtiger Baustein der Altersvorsorge. Jeder zusätzliche Euro im Ruhestand kann helfen, den Lebensstandard zu sichern und finanzielle Spielräume zu erhalten.

Attraktiv ist die betriebliche Altersversorgung vor allem dann, wenn der Arbeitgeber Zuschüsse leistet oder eigene Beiträge übernimmt. Über viele Jahre kann so ein zusätzliches Vorsorgekapital entstehen, das die gesetzliche Rente sinnvoll ergänzt.

Entscheidend ist jedoch, realistisch zu planen. Wer die Betriebsrente nur brutto betrachtet, kann später enttäuscht werden. Wer dagegen Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Steuer von Anfang an berücksichtigt, kann besser einschätzen, welchen Beitrag die Betriebsrente tatsächlich zur finanziellen Sicherheit im Alter leistet.

Quellen