Die Betriebsrente richtig auszahlen lassen

Betriebliche Altersvorsorge: So läuft die Auszahlung ab – mit Beispiel

Jahrzehntelang eingezahlt, doch beim Rentenstart bleiben Fragen: Kommt die Betriebsrente automatisch, lässt sich das Geld auf einmal auszahlen und wie viel bleibt davon übrig? Wer nur auf die zugesagte Bruttosumme schaut, kann sich bei der Auszahlung erheblich verschätzen.

Denn Auszahlungsform, Steuerbelastung und Krankenversicherungsstatus bestimmen gemeinsam, was tatsächlich verfügbar ist. Besonders eine Kapitalzahlung braucht Vorbereitung: Auch nach der Überweisung können noch jahrelang Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung anfallen.

Wann die betriebliche Altersvorsorge ausgezahlt wird

Der Beginn richtet sich nach der Versorgungszusage und den Vertragsbedingungen. Häufig ist ein bestimmtes Rentenalter vereinbart; teilweise wird die Auszahlung an den Bezug einer gesetzlichen Altersrente geknüpft.

Für Versorgungszusagen ab 2012 gilt steuerrechtlich regelmäßig das vollendete 62. Lebensjahr als früheste Altersgrenze, bei älteren Zusagen grundsätzlich das 60. Lebensjahr. Daraus entsteht jedoch kein allgemeiner Anspruch, jeden Vertrag bereits mit 60 oder 62 auszahlen zu lassen.

Wer die Betriebsrente vor dem ursprünglich vorgesehenen Termin beziehen möchte, sollte sich die Folgen schriftlich berechnen lassen. Je nach Versorgungssystem können Abschläge und eine kürzere Ansparzeit die spätere Zahlung verringern.

Der gesetzliche Rentenantrag erledigt die Betriebsrente nicht mit

Die betriebliche Altersversorgung wird getrennt von der gesetzlichen Rente abgewickelt. Bei einer Direktversicherung zahlt normalerweise der Versicherer, bei anderen Versorgungssystemen sind der Arbeitgeber oder die jeweilige Versorgungseinrichtung zuständig.

Deshalb sollten Beschäftigte frühzeitig beim Anbieter oder beim früheren Arbeitgeber klären, wie die Leistung angefordert werden muss. Ein Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung ersetzt beispielsweise den gesonderten Antrag auf eine VBL-Betriebsrente nicht.

Vertragsnummer, Bankverbindung, Steueridentifikationsnummer und Angaben zur Krankenversicherung sollten bereitliegen; welche Nachweise zusätzlich erforderlich sind, teilt die Zahlstelle mit.

Ein gesetzlicher Rentenbescheid wird nicht überall als Kopie verlangt: Die VBL ruft notwendige Daten selbst ab, während die BVK Zusatzversorgung entsprechende Unterlagen anfordert.

Vor der ersten Zahlung sollte eine schriftliche Leistungsabrechnung vorliegen, aus der Beginn, Höhe und Auszahlungsform hervorgehen. Den konkreten Überweisungstermin und die Behandlung von Abzügen sollten Versicherte direkt mit der Zahlstelle klären.

Monatliche Rente, Einmalzahlung oder eine Kombination

Welche Auszahlung möglich ist, steht im Vertrag oder in der Versorgungsordnung. Ein freies Wahlrecht zwischen lebenslanger Rente und vollständiger Kapitalzahlung besteht nicht bei jeder betrieblichen Altersversorgung.

Eine lebenslange monatliche Rente sichert regelmäßige Einnahmen, auch wenn der Ruhestand sehr lange dauert. Bei einer Einmalzahlung steht das vereinbarte Kapital sofort zur Verfügung, muss anschließend aber für die gesamte weitere Lebenszeit eingeteilt werden.

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Manche Verträge erlauben eine Teilkapitalzahlung mit anschließender Rente oder andere Auszahlungsvarianten. Wer eine Kombination erwägt, sollte sich die verbleibende Monatsrente ausdrücklich ausrechnen lassen.

Auch die Versorgung von Angehörigen gehört in diesen Vergleich: Eine laufende Rente geht nach dem Tod nicht automatisch als unverbrauchtes Guthaben an die Erben. Ob Hinterbliebene Geld erhalten, hängt von den vereinbarten Leistungen ab.

Beim Kapitalwahlrecht können frühe Fristen gelten

Die Entscheidung für eine Kapitalzahlung muss häufig deutlich vor dem Auszahlungstermin beim Anbieter eingehen. Die VBL empfiehlt den Rentenantrag etwa drei Monate vor Rentenbeginn, verlangt die Ausübung einer Kapitaloption in ihrer freiwilligen Versicherung jedoch spätestens sechs Monate vorher.

Diese Fristen gelten nicht pauschal für alle Betriebsrenten. Wer eine Einmalzahlung erwägt, sollte sich die Frist seines eigenen Vertrags rechtzeitig bestätigen lassen.

Steuern: Die Einmalzahlung kann das Jahreseinkommen stark erhöhen

Bei einer Direktversicherung, Pensionskasse oder einem Pensionsfonds sind Leistungen grundsätzlich vollständig steuerpflichtig, soweit sie auf steuerfrei eingezahlten Beiträgen beruhen. Das betrifft sowohl die laufende Rente als auch die Kapitalauszahlung.

Vollständig steuerpflichtig bedeutet, dass der entsprechende Betrag in die Steuerberechnung eingeht; wie viel Einkommensteuer tatsächlich anfällt, hängt vom gesamten steuerlichen Einkommen und den persönlichen Abzügen ab. Eine größere Einmalzahlung kann deshalb im Auszahlungsjahr einen höheren Steuersatz auslösen als über viele Jahre verteilte Rentenzahlungen.

Soweit der Vertrag Spielraum bietet, lohnt sich ein Vergleich verschiedener Auszahlungsjahre, etwa des letzten Berufsjahres und des ersten vollständigen Ruhestandsjahres. Eine geringere Steuerbelastung ist dadurch allerdings nicht garantiert.

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Bei alten, pauschal versteuerten Direktversicherungen können günstigere Sonderregeln bis hin zur steuerfreien Kapitalauszahlung greifen. Das Abschlussdatum allein genügt für diese Beurteilung nicht; auch Finanzierung und Vertragsgestaltung müssen geprüft werden.

Fünftelregelung: Kein verlässlicher Ausweg bei einer Kapitalwahl

Wer mit einer steuerlichen Entlastung durch die sogenannte Fünftelregelung kalkuliert, sollte genau hinsehen. Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 30. Oktober 2025, Aktenzeichen X R 25/23, eine solche Begünstigung bei der Kapitalauszahlung einer Direktversicherung aufgrund eines freien Kapitalwahlrechts abgelehnt.

Die Zahlung wurde in diesem Fall nicht als außerordentliche Einkunft behandelt. Die Steuerplanung sollte deshalb vor der verbindlichen Wahl der Auszahlung erfolgen.

Krankenversicherung: 197,75 Euro bleiben 2026 beitragsfrei

Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten auf Betriebsrenten 2026 einen monatlichen Freibetrag von 197,75 Euro. Krankenversicherungsbeiträge fallen grundsätzlich auf den darüberliegenden Teil an; bei mehreren Betriebsrenten steht der Freibetrag insgesamt nur einmal zur Verfügung.

Der Beitrag besteht aus dem allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag von 14,6 Prozent und dem Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse. Betriebsrentner tragen diese Beiträge grundsätzlich allein.

Wie sich diese Abzüge auswirken, erläutert auch unser Beitrag dazu, wie viel netto von der Betriebsrente übrig bleibt. Für eine belastbare Planung braucht es deshalb eine Berechnung mit dem tatsächlichen Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse.

Pflegeversicherung: Die Freigrenze funktioniert anders

In der Pflegeversicherung gibt es für Pflichtversicherte eine Freigrenze, keinen entsprechenden Freibetrag. Überschreiten die hierfür zusammenzurechnenden Einnahmen 2026 die Grenze von 197,75 Euro monatlich, wird grundsätzlich die gesamte Betriebsrente für den Pflegebeitrag herangezogen.

Bleiben diese Einnahmen höchstens bei 197,75 Euro, fallen daraus grundsätzlich weder Kranken- noch Pflegeversicherungsbeiträge an. Bei weiteren Versorgungsbezügen oder Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit muss die gemeinsame Beitragsbehandlung geprüft werden.

Mehr zu dieser Unterscheidung steht im Beitrag zum Krankenkassen-Freibetrag bei Betriebsrenten. Gerade bei kleinen Zusatzrenten macht sie einen spürbaren Unterschied.

Einmalzahlung: Die Krankenkasse rechnet über 120 Monate

Eine Kapitalauszahlung beseitigt die Beitragspflicht nicht. Die Krankenkasse teilt eine beitragspflichtige Kapitalleistung rechnerisch durch 120 und behandelt das Ergebnis längstens zehn Jahre lang als monatlichen Versorgungsbezug.

Bei 60.000 Euro ergibt das einen monatlichen Rechenbetrag von 500 Euro, obwohl keine monatliche Betriebsrente überwiesen wird. Für Pflichtversicherte wird darauf der jeweils geltende Krankenversicherungsfreibetrag angewendet; in der Pflegeversicherung gelten die Regeln zur Freigrenze.

Wer das ausgezahlte Kapital bereits verbraucht hat, wird dadurch die laufenden Beiträge nicht los. Weil Beitragssätze und Freibeträge sich ändern können, lässt sich die Belastung über den gesamten Zeitraum nicht einfach mit unveränderten Werten von 2026 vorhersagen.

Der Versicherungsstatus kann die Rechnung verändern

Freiwillig gesetzlich Versicherte erhalten den besonderen Betriebsrentenfreibetrag nicht. Bei privat Krankenversicherten erhöht eine Betriebsrentenauszahlung dagegen grundsätzlich nicht die einkommensunabhängig vereinbarte Versicherungsprämie.

Für Riester-geförderte betriebliche Altersversorgung bestehen ebenfalls Sonderregeln: Bei gesetzlich Pflichtversicherten fallen auf die entsprechend geförderten Leistungen grundsätzlich keine Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge an. Solche Verträge dürfen deshalb nicht ungeprüft wie eine gewöhnliche Direktversicherung aus Entgeltumwandlung berechnet werden.

Beispiel aus der Praxis: 300 Euro Monatsrente oder 60.000 Euro Kapital

Im folgenden fiktiven Beispiel kann die 67-jährige Rentnerin Sabine zwischen 300 Euro monatlicher Betriebsrente und 60.000 Euro Einmalzahlung wählen. Sie ist gesetzlich pflichtversichert, hat ein erwachsenes Kind und keine weiteren Versorgungsbezüge; ihre beitragspflichtigen Einnahmen bleiben auch mit der Betriebsrente unter der Beitragsbemessungsgrenze.

Für die Rechnung werden ein beispielhafter Zusatzbeitrag von 3,0 Prozent und damit insgesamt 17,6 Prozent Krankenversicherungsbeitrag sowie 3,6 Prozent Pflegeversicherungsbeitrag angesetzt. Die Leistungen stammen vollständig aus steuerfrei finanzierten Beiträgen; sämtliche Berechnungen erfolgen mit den Werten von 2026.

Berechnung Monatliche Rente Einmalzahlung Auszahlung laut Beispiel 300,00 Euro monatlich 60.000,00 Euro einmalig Monatlicher Rechenbetrag für die Beiträge 300,00 Euro 500,00 Euro Davon krankenversicherungspflichtig nach Freibetrag 102,25 Euro 302,25 Euro Krankenversicherung bei 17,6 Prozent 18,00 Euro monatlich 53,20 Euro monatlich Pflegeversicherung bei 3,6 Prozent 10,80 Euro monatlich 18,00 Euro monatlich Kranken- und Pflegebeiträge zusammen 28,80 Euro monatlich 71,20 Euro monatlich, grundsätzlich für 120 Monate

Von der Monatsrente bleiben Sabine nach Kranken- und Pflegeversicherung 271,20 Euro, bevor eine mögliche Einkommensteuer berücksichtigt wird. Bei der Kapitalzahlung muss sie nach den angenommenen Werten monatlich 71,20 Euro für diese Beiträge einplanen und zusätzlich Geld für die Einkommensteuer im Auszahlungsjahr zurücklegen.

Welche Variante ihr mehr bringt, ist damit noch offen: Dafür muss sie auch Steuerbelastung, erwartete Bezugsdauer, Hinterbliebenenschutz und ihren Geldbedarf vergleichen. Die 60.000 Euro auf dem Konto sind jedenfalls kein Betrag, den sie vollständig verplanen sollte.