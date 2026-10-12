Arbeitsministerin Bärbel Bas tritt zurück: Der Streit um Rente geht weiter

Bärbel Bas hat am 12. Oktober 2026 ihren Rücktritt als SPD-Co-Vorsitzende erklärt. Zugleich bat sie Bundeskanzler Friedrich Merz, sie aus dem Amt der Bundesministerin für Arbeit und Soziales zu entlassen. Das geht aus ihrer bei ZDFheute veröffentlichten Rücktrittserklärung hervor.

Ihr Rückzug fällt in eine Phase, in der Union und SPD über die Rentenreform und längere mögliche Arbeitstage streiten. Alexander Schweitzer, früherer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, soll die Leitung des Arbeitsministeriums übernehmen.

Für Rentner, Beschäftigte und Menschen beim Jobcenter stellt sich damit eine konkrete Frage: Was wird aus den angekündigten Änderungen? Dabei müssen die noch offenen Reformpläne von Regeln unterschieden werden, die längst gelten.

Bas begründet ihren Rücktritt mit einem familiären Verlust

In ihrer veröffentlichten Erklärung nennt Bas den Tod ihrer Stieftochter als Grund für ihren Rückzug. „Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten“, schreibt sie.

Zugleich kritisiert sie öffentliche Angriffe, auch aus den Reihen des Koalitionspartners. Diese seien während ihrer persönlich schwierigen Zeit weiter verstärkt worden. Momentan fehle ihr die Kraft, ihre Regierungs- und Parteiaufgaben vollständig wahrzunehmen.

Ihr Bundestagsmandat will Bas behalten und weiterhin ihren Wahlkreis Duisburg vertreten. Der Rücktritt bedeutet deshalb keinen vollständigen Abschied aus der Politik.

Unionspolitiker hatten Bas zuletzt vorgeworfen, Reformvorhaben zu langsam voranzutreiben. SPD-Co-Vorsitzender Lars Klingbeil wies die Angriffe während ihrer Trauerphase zurück. Kanzler Merz dankte ihr für die Zusammenarbeit und zollte ihrer Entscheidung Respekt. Über die Reaktionen berichtet die Tagesschau zum Rücktritt von Bärbel Bas.

Schweitzer soll die offenen Reformen übernehmen

Mit Alexander Schweitzer soll ein Politiker folgen, der bereits in Rheinland-Pfalz Verantwortung für Arbeits- und Sozialpolitik getragen hat. Seine vorgesehene Nachfolge im Bundesministerium wurde nach der Rücktrittserklärung von Bas angekündigt. Der SWR berichtet über die Bestätigung durch die rheinland-pfälzische SPD.

Zu den offenen Vorhaben gehört die weitere Rentenreform, die noch 2026 auf den Weg gebracht werden soll. Auch die geplante Änderung des Arbeitszeitgesetzes bleibt umstritten. Diese Aufgaben beschreibt die Tagesschau zur angekündigten Nachfolge im Arbeitsministerium.

Ob Schweitzer die bisherigen Entwürfe unverändert weiterverfolgt oder eigene Schwerpunkte setzt, lässt sich aus seiner vorgesehenen Berufung noch nicht ableiten. Für Betroffene werden deshalb die konkreten Vorschläge wichtiger sein als die ersten Erwartungen an den neuen Minister.

Rente nach 45 Jahren: Der bisherige Anspruch besteht weiter

Besonders aufmerksam verfolgen rentennahe Beschäftigte die Diskussion über die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren. Die Alterssicherungskommission hat im Juni 2026 empfohlen, diesen Rentenzugang abzuschaffen. Das dokumentiert das Bundesarbeitsministerium in seiner Übersicht zu den Kommissionsempfehlungen.

Eine solche Empfehlung ist jedoch kein Gesetz. Nach dem geltenden § 38 SGB VI können Versicherte die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beziehen, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet und die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt haben.

Für die Jahrgänge ab 1964 bleibt damit grundsätzlich der abschlagsfreie Rentenbeginn mit 65 möglich. Die Altersgrenzen und die Abgrenzung zur vorgezogenen Rente mit Abschlägen erläutert unser Beitrag zur Rente nach 45 Versicherungsjahren für jüngere Jahrgänge.

Der Rücktritt von Bas beseitigt diesen Anspruch nicht. Er garantiert allerdings auch nicht, dass die Koalition ihre Reformpläne aufgibt.

Für eine künftige Änderung wären vor allem die betroffenen Geburtsjahrgänge, das Inkrafttreten und mögliche Übergangsregeln entscheidend. Aus der Kommissionsempfehlung allein lässt sich nicht ableiten, dass eine bestimmte Person ihren bisher geplanten Rentenbeginn bereits verloren hat.

Die geplante Schutzrente wäre ein anderer Zugang zum Ruhestand

An die Stelle der bisherigen abschlagsfreien Altersrente soll nach dem Reformkonzept eine sogenannte Schutzrente für langjährige Beitragszahler treten. Sie wäre für Menschen im rentennahen Alter gedacht, die ihren bisherigen Beruf wegen schwerwiegender gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr ausüben können.

Vorgesehen ist dafür eine individuelle Gesundheitsprüfung. Damit würde nicht mehr allein die Kombination aus erreichtem Alter und ausreichenden Versicherungsjahren über diesen besonderen Rentenzugang entscheiden. Die Vorschläge erläutert das Bundesarbeitsministerium in seinen Fragen und Antworten zur Rentenkommission.

Für Beschäftigte liegen die praktischen Fragen auf der Hand: Welche gesundheitlichen Einschränkungen würden anerkannt, welche Nachweise wären erforderlich und wie ließe sich die Zeit bis zur Entscheidung finanziell überbrücken? Diese Fragen müssen an einer späteren gesetzlichen Regelung beantwortet werden, nicht anhand einer politischen Ankündigung.

Bas hatte die Reformvorschläge keineswegs grundsätzlich abgelehnt. Das Arbeitsministerium dokumentiert vielmehr ihre Ankündigung, die Empfehlungen der Kommission möglichst vollständig umsetzen zu wollen.

Beim Jobcenter gilt die Grundsicherungsreform bereits

Anders ist die Lage bei den Änderungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Deren wesentliche Vorschriften traten bereits am 1. Juli 2026 in Kraft – während der Amtszeit von Bas.

Dazu gehören die Umbenennung des Bürgergeldes in Grundsicherungsgeld, strengere Vorgaben zur Mitwirkung und neue Vermögensregeln. Die Änderungen beschreibt das Bundesarbeitsministerium zum Inkrafttreten der Grundsicherungsreform. Der Rückzug der Ministerin setzt diese gesetzlichen Änderungen nicht außer Kraft.

Gerade bei Ersparnissen kommt es weiterhin auf den laufenden Bewilligungszeitraum an. Nach § 65a Absatz 1 SGB II bleibt das frühere Vermögensrecht für Bewilligungszeiträume anwendbar, die vor dem 1. Juli 2026 begonnen haben.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Beim anschließenden Bewilligungszeitraum können die neuen Regeln entscheidend werden. Was das für Rücklagen bedeutet, erklärt unser Beitrag darüber, weshalb geschützte Ersparnisse beim nächsten Weiterbewilligungsantrag zum Problem werden können.

Diese Vorschriften betreffen die Leistungen des Jobcenters nach dem SGB II. Sie dürfen nicht mit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII gleichgesetzt werden.

Weitere Maßnahmen gegen Leistungsmissbrauch sind unterschiedlich weit

Auch beim Vorgehen gegen Sozialleistungsmissbrauch wäre die Aussage falsch, sämtliche Vorhaben seien durch den Rücktritt wieder offen. Das Bundeskabinett beschloss bereits am 23. September 2026 einen Zehn-Punkte-Plan, den Bas gemeinsam mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt vorgelegt hatte.

Er sieht unter anderem einen besseren Datenaustausch zwischen Behörden und Maßnahmen gegen Scheinbeschäftigung vor. Zugleich sollen Hintermänner ausbeuterischer Geschäftsmodelle stärker verfolgt und betroffene Menschen besser geschützt werden. Die Maßnahmen stellt das Bundesarbeitsministerium in seiner Mitteilung zum Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch vor.

Der Aktionsplan bündelt allerdings bereits umgesetzte Regelungen und weitere angekündigte Änderungen. Die Arbeitgeberhaftung bei bestimmten Formen der Scheinbeschäftigung wurde nach Angaben des Ministeriums im SGB II bereits eingeführt. Andere Schritte benötigen noch gesetzliche Anpassungen.

Für Leistungsberechtigte ist diese Unterscheidung wichtig: Ein politischer Plan allein begründet noch keinen zusätzlichen Leistungsausschluss. Entscheidend ist, welche Regel im jeweiligen Fall tatsächlich in Kraft ist.

Arbeitszeitreform: Der Acht-Stunden-Tag bleibt umkämpft

Der zweite große Konflikt betrifft die Frage, wie lange Beschäftigte an einzelnen Tagen arbeiten dürfen. Die Bundesregierung möchte eine wöchentliche Höchstarbeitszeit an die Stelle der bisherigen täglichen Begrenzung setzen und begründet das mit mehr Gestaltungsspielraum. Darüber berichtet der Deutsche Bundestag unter dem Titel „Regierung verteidigt Wochenarbeitszeit“.

Nach geltendem § 3 Arbeitszeitgesetz sind grundsätzlich höchstens acht Stunden werktäglich erlaubt. Bis zu zehn Stunden sind bereits möglich, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen durchschnittlich acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.

Es geht in der Reformdebatte also nicht darum, erstmals jede längere Arbeitszeit zuzulassen. Umstritten ist, wie weit die tägliche Begrenzung gelockert werden soll und welche Schutzvorgaben dabei erhalten bleiben.

Die Hintergründe beschreibt unser Beitrag zur geplanten Ablösung des Acht-Stunden-Tages durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Auch dieses Vorhaben wird durch den Personalwechsel nicht automatisch umgesetzt.

Mehr Flexibilität hilft nur, wenn der Alltag mitspielt

Die Bundesregierung verweist auf zusätzliche Spielräume für Arbeitgeber, Beschäftigte und Tarifparteien. Sie nennt aber auch die Planbarkeit der Arbeitszeit und die Vereinbarkeit mit Kinderbetreuung oder Angehörigenpflege als wichtige Gesichtspunkte.

Ein Gastbeitrag von Amélie Sutterer-Kipping auf der Internetseite des Deutschen Gewerkschaftsbundes warnt dagegen vor gesundheitlichen Belastungen durch längere Arbeitstage und zusätzlichen Betreuungskonflikten. Beschäftigte mit familiärer Verantwortung könnten dadurch stärker unter Druck geraten.

Für eine pflegende Angehörige oder einen Vater mit festen Betreuungszeiten löst eine passende Wochensumme noch nicht jedes Problem. Auch der einzelne Arbeitstag muss sich mit notwendigen Aufgaben zu Hause vereinbaren lassen.

Damit reicht die Auseinandersetzung über eine technische Änderung des Arbeitszeitgesetzes hinaus. Es geht auch darum, wer über die Verteilung der Arbeit entscheidet und wie verlässlich Beschäftigte ihre übrige Zeit planen können.

Für Betroffene zählt mehr als der Name an der Ministeriumstür

Bas hinterlässt offene Renten- und Arbeitszeitvorhaben, aber auch bereits geltende Änderungen in der Grundsicherung. Wer ihre Nachfolge übernimmt, muss deshalb zwischen laufender Umsetzung und noch ausstehenden politischen Entscheidungen unterscheiden.

Für die eigene Lebensplanung bleibt der Unterschied zwischen Ankündigung und Gesetz entscheidend. Weder ein Rentenantrag noch ein Weiterbewilligungsantrag sollte allein nach den Schlagzeilen über den Rücktritt beurteilt werden.

Die nächsten Gesetzestexte müssen zeigen, wer tatsächlich betroffen wäre, ab welchem Zeitpunkt neue Bedingungen gelten sollen und wie bereits getroffene Entscheidungen geschützt werden. Gerade Menschen kurz vor dem Ruhestand, pflegende Angehörige und Haushalte mit wenig finanziellen Reserven brauchen diese Antworten – nicht nur einen neuen Namen an der Spitze des Ministeriums.

Quellen

Bärbel Bas: Rücktrittserklärung vom 12. Oktober 2026, im Wortlaut veröffentlicht bei ZDFheute. Tagesschau und SWR: Berichte vom 12. Oktober 2026 zum Rücktritt und zur angekündigten Nachfolge durch Alexander Schweitzer.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Empfehlungen und Fragen und Antworten der Alterssicherungskommission 2026; Mitteilung zum Inkrafttreten der Grundsicherungsreform vom 1. Juli 2026; Mitteilung zum Aktionsplan gegen Sozialleistungsmissbrauch vom 23. September 2026.

Rechtsgrundlagen: § 38 SGB VI zur Altersrente für besonders langjährig Versicherte, §§ 12 und 65a SGB II zum Vermögensrecht und den Übergangsregelungen sowie § 3 Arbeitszeitgesetz zur werktäglichen Arbeitszeit.

Deutscher Bundestag: „Regierung verteidigt Wochenarbeitszeit“. Amélie Sutterer-Kipping: „Der Acht-Stunden-Tag schützt – seine Abschaffung trifft vor allem Frauen“, Gastbeitrag auf der Internetseite des DGB vom 28. Juli 2026.