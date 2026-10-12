Wohngeld bewilligt: Zusätzlich stehen Zuschüsse für Kinder bereit

Das Wohngeld ist bewilligt, doch die nächste Klassenfahrt, das Schulmittagessen und neue Schulsachen belasten weiter das Familienbudget.

Genau für solche Ausgaben können Kinder aus Wohngeldhaushalten zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.

Für Eltern kann das eine Entlastung von mehreren hundert Euro im Jahr bedeuten, je nach Ausgaben auch deutlich mehr. Wer nach dem Wohngeldbescheid nichts weiter unternimmt, erhält die Unterstützung allerdings nicht automatisch.

Der Wohngeldbescheid kann mehr wert sein als der Mietzuschuss

Familien müssen keine Leistungen vom Jobcenter beziehen, um das Bildungspaket nutzen zu können. Auch bewilligtes Wohngeld eröffnet unter den gesetzlichen Voraussetzungen den Zugang zu diesen Hilfen.

Nach § 6b Bundeskindergeldgesetz kommt es beim Wohngeld insbesondere darauf an, dass das Kind als Haushaltsmitglied berücksichtigt wird und für dieses Kind ein Kindergeldanspruch besteht.

Im Regelfall müssen auch die kindergeldberechtigten Eltern beim Wohngeld berücksichtigt sein; für bestimmte gemischte Haushalte enthält das Gesetz eine Ausnahme.

Eine zusätzliche Mindesthöhe des bewilligten Wohngeldes verlangt diese Vorschrift nicht. Deshalb kann auch ein kleiner Mietzuschuss weitere Ansprüche eröffnen, die für die Familie finanziell erheblich sind.

Welche Unterstützung das Bildungspaket umfasst

Die Hilfen richten sich nach den konkreten Bedürfnissen des Kindes. Manche Ausgaben werden in tatsächlicher Höhe übernommen, während für Schulsachen und Freizeitaktivitäten feste Beträge vorgesehen sind.

Leistung Was übernommen werden kann Worauf Eltern achten sollten Schul- und Kitaausflüge, Klassenfahrten Tatsächliche Kosten der anerkannten Veranstaltung Schulische Fahrten müssen den schulrechtlichen Vorgaben entsprechen; Taschengeld ist nicht eingeschlossen. Persönlicher Schulbedarf 2026 insgesamt 195 Euro je berechtigtem Schulkind 130 Euro für das erste und 65 Euro für das zweite Schulhalbjahr. Gemeinsames Mittagessen Kosten in Schule, Kita oder Kindertagespflege Für Schulkinder muss das Essen in schulischer Verantwortung oder auf Grundlage einer entsprechenden Kooperation angeboten werden. Lernförderung Angemessene Kosten einer erforderlichen ergänzenden Förderung Die Förderung muss geeignet und zusätzlich notwendig sein; eine gefährdete Versetzung ist nicht erforderlich. Schülerbeförderung Erforderliche tatsächliche Fahrtkosten Es gelten Voraussetzungen zur besuchten Schule; andere Kostenträger dürfen die Ausgaben nicht bereits übernehmen. Sport, Musik und gemeinsame Freizeit Pauschal 15 Euro monatlich Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bei Teilnahme an einer förderfähigen Aktivität mit anfallenden Kosten.

Schulmittagessen: Die täglichen Kosten können vollständig entfallen

Gerade das Mittagessen verursacht laufende Ausgaben, die sich über das Schuljahr summieren. Das Bildungspaket übernimmt die Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung unter den gesetzlichen Voraussetzungen vollständig, ohne den früher verlangten Eigenanteil von einem Euro pro Essen.

Das gilt auch für Kinder in einer Kita oder in Kindertagespflege. Bei Schulkindern muss das Angebot in schulischer Verantwortung stattfinden oder durch einen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung vereinbart sein.

Das mitgebrachte Pausenbrot oder ein privat gekaufter Imbiss fallen nicht unter diese Leistung. Eltern sollten sich von Schule, Betreuungseinrichtung oder Essensanbieter bestätigen lassen, welches Angebot das Kind nutzt und wie die Abrechnung erfolgt.

Klassenfahrten: Ein hoher Preis schließt die Kostenübernahme nicht aus

Für eine mehrtägige Klassenfahrt können schnell mehrere hundert Euro fällig werden. Das Bildungspaket sieht dafür die Übernahme der tatsächlichen Aufwendungen vor, wenn die Fahrt im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen stattfindet.

Auch eintägige Schulausflüge sowie entsprechende Ausflüge und Fahrten von Kita oder Kindertagespflege können erfasst sein. Taschengeld für zusätzliche persönliche Ausgaben gehört dagegen nicht dazu.

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Das Schreiben der Schule mit Reiseziel, Zeitraum, Kosten und Zahlungsfrist sollten Eltern möglichst früh bei der zuständigen Stelle einreichen. Niemand sollte eine Teilnahme vorschnell aus Geldmangel absagen, ohne den Anspruch prüfen zu lassen.

195 Euro für Schulsachen: Bei Wohngeld ist ein Antrag nötig

Für den persönlichen Schulbedarf sind 2026 insgesamt 195 Euro je berechtigtem Schulkind vorgesehen. Davon entfallen 130 Euro auf das erste und 65 Euro auf das zweite Schulhalbjahr, beim Wohngeld regelmäßig berücksichtigt zum 1. August beziehungsweise zum 1. Februar.

Das Geld hilft beispielsweise bei der Anschaffung von Schulranzen, Heften, Stiften oder Sportzeug. Es handelt sich um eine Pauschale und nicht um die Erstattung jedes einzelnen Einkaufs.

Familien mit Wohngeld müssen auch diese Leistung beantragen und erforderliche Nachweise zum Schulbesuch vorlegen. Weitere Hinweise enthält unser Beitrag über 195 Euro Schulbedarf und zusätzliche Hilfen bei Wohngeld oder Kinderzuschlag.

Nachhilfe: Eltern müssen nicht auf die drohende Nichtversetzung warten

Eine gefährdete Versetzung ist keine Voraussetzung für geförderte Nachhilfe. Entscheidend ist, ob eine angemessene zusätzliche Lernförderung geeignet und erforderlich ist, damit das Kind die wesentlichen schulischen Lernziele erreicht.

Reichen die schulischen Förderangebote dafür aus, besteht insoweit kein Anspruch auf zusätzliche bezahlte Nachhilfe. Der bloße Wunsch nach besseren Noten begründet ebenfalls noch keine Kostenübernahme.

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Eltern sollten zunächst mit der Lehrkraft sprechen und sich den Förderbedarf bestätigen lassen. Umfang, Anbieter und Kosten sollten mit der zuständigen Stelle geklärt werden, bevor ein kostenpflichtiger Vertrag abgeschlossen wird.

Sportverein und Musikunterricht: 15 Euro monatlich für das Mitmachen

Für förderfähige Aktivitäten in Sport, Kultur und gemeinsamer Freizeit sind pauschal 15 Euro monatlich vorgesehen. Bei einem durchgehenden Anspruch über zwölf Monate ergeben sich daraus 180 Euro.

Das kann etwa die Mitgliedschaft im Sportverein, Musikunterricht oder eine organisierte Ferienfreizeit unterstützen. Die Teilnahme muss nachgewiesen werden; die Pauschale ist kein allgemeines zusätzliches Taschengeld.

Diese Leistung gilt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Schulische Bildungsleistungen können dagegen bis zum 25. Geburtstag möglich sein, wenn eine allgemein- oder berufsbildende Schule besucht wird und keine Ausbildungsvergütung gezahlt wird.

Auch der Schulweg kann bezuschusst werden

Wer für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs auf Schülerbeförderung angewiesen ist, kann die erforderlichen tatsächlichen Fahrtkosten erhalten, soweit kein anderer Träger zahlt. Dabei können auch Schulen mit einem besonderen Profil berücksichtigt werden.

Dass eine Schülerfahrkarte zusätzlich privat genutzt werden darf, schließt die Übernahme nicht aus. Eltern sollten deshalb ungedeckte Fahrtkosten prüfen lassen, statt aus der privaten Nutzungsmöglichkeit auf einen fehlenden Anspruch zu schließen.

Wo Familien den Antrag stellen müssen

Bei Wohngeld sind Leistungen für Bildung und Teilhabe gesondert zu beantragen. Der Wohngeldbescheid ersetzt diesen Antrag nicht.

Welche Stelle zuständig ist, erfahren Eltern bei ihrer Stadt oder ihrem Landkreis. Je nach Wohnort kann beispielsweise das Sozialamt oder eine eigene Stelle für Bildung und Teilhabe zuständig sein.

Benötigt werden insbesondere der Wohngeldbescheid und die Unterlagen zum jeweiligen Bedarf, etwa die Kostenmitteilung der Schule, eine Teilnahmebestätigung oder der Nachweis zur Lernförderung. Eine Schulbescheinigung kann ebenfalls verlangt werden.

Die Unterstützung kommt nicht immer als Überweisung auf das Elternkonto. Möglich sind auch Gutscheine oder direkte Zahlungen an die Schule, den Essensanbieter oder den Verein.

Bereits bezahlt: Eine nachträgliche Prüfung kann sich lohnen

Ansprüche auf Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz verjähren grundsätzlich zwölf Monate nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie entstanden sind. Wer den Wohngeldbescheid erst später erhält oder eine Ausgabe zunächst selbst bezahlt hat, sollte deshalb auch zurückliegende Zeiträume prüfen lassen.

Die Frist bedeutet allerdings nicht, dass jede beliebige Ausgabe rückwirkend erstattet wird. Die Anspruchsvoraussetzungen müssen im betreffenden Zeitraum vorgelegen haben; bei bereits selbst beschafften Leistungen können zusätzlich die Regeln zur berechtigten Selbsthilfe zu beachten sein.

Rechnungen, Zahlungsnachweise und Schreiben von Schule oder Anbieter sollten deshalb aufbewahrt werden. Am sichersten ist es, anstehende Kosten frühzeitig anzumelden und das örtliche Abrechnungsverfahren zu klären.

Zusätzlich möglich: Befreiung von Kita-Beiträgen

Wohngeld kann außerdem einen Anspruch auf Erlass beziehungsweise Übernahme von Beiträgen für Kita oder Kindertagespflege eröffnen. Nach § 90 Absatz 4 SGB VIII gelten die erfassten Kostenbeiträge bei Eltern mit Wohngeld als nicht zumutbar.

Dafür ist ein eigener Antrag beim zuständigen Jugendamt beziehungsweise der örtlich benannten Stelle erforderlich. Diese Entlastung beruht auf einer anderen gesetzlichen Grundlage als das Bildungspaket.

Zusätzliche private Entgelte sind dadurch nicht automatisch abgedeckt. Was Eltern bei der Antragstellung beachten sollten, erläutert unser Beitrag zur Befreiung von Kinderbetreuungskosten bei Wohngeld.

Praxisbeispiel: Aus dem Wohngeldbescheid werden weitere 1.445 Euro Unterstützung

Eine Mutter erhält 2026 durchgehend Wohngeld für sich und ihren zwölfjährigen Sohn, beide sind im Bescheid berücksichtigt und sämtliche weiteren Voraussetzungen liegen vor. Für den Sohn fallen 350 Euro Klassenfahrt, 720 Euro gemeinschaftliches Schulmittagessen an 180 Tagen zu jeweils vier Euro und monatlich 15 Euro Vereinsbeitrag an.

Mit 195 Euro Schulbedarf und 180 Euro für die Vereinsaktivität ergeben sich zusammen 1.445 Euro Unterstützung zusätzlich zum Wohngeld. Die Mutter muss diese Leistungen beantragen und die erforderlichen Nachweise vorlegen; die Summe wird nicht zwingend vollständig auf ihr Konto ausgezahlt.