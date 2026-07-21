Wohngeld kann vorzeitig enden: Gericht bestätigt Entscheidung der Behörde

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Wohngeld gilt zwar regulär für zwölf Monate. Eine Wohngeldbehörde darf jedoch diese Zeit verkürzen, wenn sich die Verhältnisse eines Haushalts voraussichtlich erheblich ändern werden. Im vorliegenden Fall ging es um ein im Haushalt lebendes Kind, das die Schule beendete und danach möglicherweise eine bezahlte Ausbildung begann.

Das Verwaltungsgericht Würzburg hat deshalb den Eilantrag einer Wohngeldempfängerin abgelehnt. Die Behörde hatte das Wohngeld nicht für die üblichen zwölf Monate, sondern lediglich bis zum Ende des Schuljahres bewilligt. (W 3 E 26.1048)

Wohngeld nur bis Ende Juli bewilligt

Die Antragstellerin lebte gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sohn in einer Mietwohnung in Würzburg. Für den Zeitraum ab Januar 2026 beantragte sie die Weiterbewilligung ihres Wohngeldes.

Aus der eingereichten Schulbescheinigung ging hervor, dass der Sohn die Mittelschule voraussichtlich im Juli 2026 beenden würde. Die Mutter teilte ergänzend mit, dass ihr Sohn danach entweder eine weiterführende Schule besuchen oder ab September 2026 eine Berufsausbildung beginnen werde.

Die Wohngeldbehörde bewilligte daraufhin monatlich 405 Euro Wohngeld: allerdings nur vom 1. Januar bis zum 31. Juli 2026. Zur Begründung verwies die Behörde auf das absehbare Ende des Schulbesuchs. Wie sich die Einkommensverhältnisse des Haushalts anschließend entwickeln würden, sei noch nicht geklärt.

Mutter verlangte Wohngeld auch für August

Die Mutter legte gegen die verkürzte Bewilligung Widerspruch ein. Sie verlangte, dass das Wohngeld mindestens bis zum 31. August 2026 weitergezahlt wird.

Eine mögliche Veränderung der Verhältnisse könne frühestens im September eintreten, argumentierte sie. Darüber hinaus befürchtete sie Nachteile bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Insbesondere ging es um die Finanzierung einer Ferienfreizeit ihres Sohnes. Voraussetzung für die entsprechenden Leistungen sei nach ihrer Auffassung der Bezug von Wohngeld. Ende der Wohngeldanspruch bereits am 31. Juli, könne die Teilnahme im August gefährdet sein.

Nachdem die Behörde dem Widerspruch nicht abgeholfen hatte, beantragte die Mutter beim Verwaltungsgericht einstweiligen Rechtsschutz. Die Behörde sollte verpflichtet werden, für August vorläufig weitere 405 Euro Wohngeld zu zahlen.

Gericht sieht keine ausreichende Dringlichkeit

Das Verwaltungsgericht Würzburg lehnte den Eilantrag ab. Nach Auffassung des Gerichts fehlte es bereits an einem sogenannten Anordnungsgrund.

Wer im Eilverfahren eine vorläufige Zahlung erreichen möchte, muss nämlich darlegen, dass ohne eine schnelle gerichtliche Entscheidung schwere und unzumutbare Nachteile drohen. Bei Streitigkeiten über Wohngeld gelten hierfür vergleichsweise hohe Anforderungen.

Eine besondere Dringlichkeit kann beispielsweise vorliegen, wenn ohne das Wohngeld der Verlust der Wohnung droht. Dafür müssten etwa erhebliche Mietrückstände, eine Kündigung oder eine bevorstehende Räumung konkret zu befürchten sein.

Die Richter erklärten, dass die Betroffene eine solche Notlage weder vorgetragen noch glaubhaft gemacht hätte. Dass ihr Sohn möglicherweise nicht an einer Ferienfreizeit teilnehmen könnte, sei keine finanzielle Notsituation, die ein Eilverfahren rechtfertige.

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Ferienfreizeit begründet keinen Wohngeld-Eilfall

Die Hürden für ein Eilverfahren sind also sehr hoch. Denn zugleich sagten die Richter damit nicht, dass Ferienfreizeiten oder Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket unwichtig seien. Sie sind allerdings nicht existentiell, und damit kein hinreichendes Argument für einstweiligen Rechtsschutz.

Die Behörde hatte die Mutter außerdem informiert, dass sie Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket grundsätzlich auch vor einer Weiterbewilligung beantragen könnte. Bei einer rechtzeitigen Weiterbewilligung des Wohngeldes ab August sei auch die Ferienfreizeit möglich.

Die Antragstellerin hätte zudem einen neuen Wohngeldantrag für den Zeitraum ab dem 1. August stellen können.

Wohngeld wird regelmäßig für zwölf Monate bewilligt

Nach § 25 Absatz 1 Wohngeldgesetz soll Wohngeld grundsätzlich für zwölf Monate bewilligt werden. Diese Regel gilt allerdings nicht absolut, und im Enzelfall gibt es viele Ausnahmen.

Der entscheidende Punkt ist, dass Sie Wohngeld erhalten, weil Sie die Miete nicht aus eigenen Mitteln vollständig zahlen können. Deshalb kann die Behörde den Zeitraum der Bewilligung verkürzen, wenn Sie vermutlich vor Ablauf der zwälf Monate dazu wieder in der Lage sind.

Zu den maßgeblichen Umständen für Wohngeld gehören insbesondere die Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, die Höhe des Gesamteinkommens, die Miete oder Belastung sowie der Ausbildungs- oder Erwerbsstatus eines Haushaltsmitglieds.

Die Entscheidung der Wohngeldstelle, die Bewilligung zu verkürzen, läuft weder willkürlich noch theoretisch oder unbestimmt. Es muss in jedem Fall einen konkreten Anlass geben, anzunehmen, dass sich die Verhältnisse erheblich ändern.

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Umgekehrt bedeutet das frühere Ablaufen des Wohngelds nicht automatisch, dass Sie kein Wohngeld mehr bekommen können. Sie müssen hingegen einen neuen Antrag stellen, und die Behörde wird die Verhältnisse erneut prüfen.

Ausbildungsvergütung kann Wohngeld verändern

Im vorliegenden Fall sah das Gericht einen ausreichenden Anlass gegeben, um die Bewilligung zu verkürzen.

Nach dem Ende der Mittelschule kamen für den Sohn nämlich zwei Möglichkeiten infrage: der Besuch einer weiterführenden Schule oder der Beginn einer Berufsausbildung.

Eine Ausbildung hätte in der Regel bedeutet, dass der Sohn ein monatliches Einkommen gehabt hätte. Damit hätte sich das Gesamteinkommen des Haushalts so erhöht, dass voraussichtlich kein Anspruch auf Wohngeld mehr bestanden hätte.

Das bislang berücksichtigte Brutto-Gesamteinkommen von Mutter und Sohn lag nach den Angaben im Beschluss bei monatlich rund 1.331 Euro. Die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung für eine im Jahr 2026 begonnene Ausbildung betrug im ersten Ausbildungsjahr 724 Euro brutto monatlich.

Damit wäre eine Einkommenssteigerung von deutlich mehr als zehn Prozent möglich gewesen.

Behörde durfte von einer Änderung ab August ausgehen

Nach Ansicht des Gerichts durfte die Wohngeldbehörde davon ausgehen, dass sich die Verhältnisse möglicherweise bereits zum 1. August 2026 ändern würden.

Berufsausbildungen beginnen häufig am 1. August oder am 1. September. Genauere Nachweise über den weiteren schulischen oder beruflichen Weg ihres Sohnes hatte die Antragstellerin bei der Entscheidung über das Wohngeld noch nicht eingereicht.

Die Behörde war deshalb nicht verpflichtet, ungeklärte Verhältnisse zugunsten der Antragstellerin als unverändert zu behandeln. Vielmehr lag es in der Verantwortung der Mutter und ihres Sohnes, die Unsicherheiten zu klären.

Die Verkürzung des Bewilligungszeitraums bis zum 31. Juli war daher nach Auffassung des Gerichts rechtmäßig.

Betroffene sollten frühzeitig einen Weiterbewilligungsantrag stellen

Die Entscheidung zeigt, dass Wohngeldempfänger bei absehbaren Veränderungen im Haushalt frühzeitig reagieren sollten.

Endet beispielsweise der Schulbesuch eines Kindes, sollten Sie der Wohngeldbehörde möglichst schnell Unterlagen über den weiteren Weg vorlegen. Darunter fallen zum Beispiel eine Schulbescheinigung der weiterführenden Schule, ein Ausbildungsvertrag, Angaben zur Ausbildungsvergütung, eine Studienbescheinigung oder Nachweise über eine Übergangszeit beziehungsweise die Ausbildungssuche.

Steht die weitere Entwicklung noch nicht fest, sollte trotzdem rechtzeitig ein neuer Wohngeldantrag gestellt werden. Fehlende Unterlagen können Sie in vielen Fällen nachreichen.

Widerspruch und Weiterbewilligung

Ob eine Verkürzung rechtmäßig ist, hängt immer von den Umständen des jeweiligen Falls und der Begründung des Wohngeldbescheids ab.

Gegen eine nicht nachvollziehbare Verkürzung können Sie innerhalb der im Bescheid genannten Frist Widerspruch einlegen. Gleichzeitig sollten Sie vorsorglich einen Weiterbewilligungsantrag stellen, damit keine Zahlungslücke entsteht.

FAQ zum verkürzten Wohngeld-Bewilligungszeitraum

Wird Wohngeld immer für zwölf Monate bewilligt?

Nein. Wohngeld soll zwar regelmäßig für zwölf Monate bewilligt werden. Die Behörde darf den Zeitraum aber verkürzen, wenn eine erhebliche Veränderung der Einkommens-, Miet- oder Haushaltsverhältnisse konkret zu erwarten ist.

Kann das Wohngeld wegen des Schulabschlusses eines Kindes früher enden?

Der Schulabschluss allein führt nicht automatisch zum Ende des Wohngeldes. Er kann jedoch Anlass für einen kürzeren Bewilligungszeitraum sein, wenn anschließend beispielsweise eine vergütete Ausbildung beginnen könnte und sich dadurch das Haushaltseinkommen erheblich verändert.

Wann kann Wohngeld im Eilverfahren erstritten werden?

Ein Eilantrag setzt nicht nur einen voraussichtlichen Wohngeldanspruch, sondern auch eine besondere Dringlichkeit voraus. Nach der vom Verwaltungsgericht Würzburg herangezogenen Rechtsprechung kann dies insbesondere der Fall sein, wenn ohne die Leistung konkret der Verlust der Wohnung droht.

Nachteile bei der Finanzierung einer Ferienfreizeit genügten im entschiedenen Fall nicht, und dies lässt sich auf andere Situationen übertragen, die zwar unangenehm sind, aber keine Notlage darstellen.

Quellenverzeichnis

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, insbesondere Nummer 25.11.

Berufsbildungsgesetz, § 17: Gesetzliche Mindestausbildungsvergütung.

Verwaltungsgericht Würzburg, Beschluss vom 29. Mai 2026, Aktenzeichen W 3 E 26.1048, veröffentlicht bei openJur unter der Fundstelle openJur 2026, 6188.

Verwaltungsgerichtsordnung, § 123: Einstweilige Anordnung.

Wohngeldgesetz, § 25: Bewilligungszeitraum.

Wohngeldgesetz, §§ 26 und 26a: Bewilligung sowie vorläufige Zahlung von Wohngeld.

Wohngeldgesetz, § 27: Änderung des Wohngeldes bei veränderten Verhältnissen.