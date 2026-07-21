Volle EM-Rente trotz 4 Stunden Leistungsfähigkeit

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Wer nach ärztlicher Einschätzung noch vier Stunden täglich arbeiten kann, gilt zunächst nur als teilweise erwerbsgemindert. Trotzdem kann die Deutsche Rentenversicherung eine volle Erwerbsminderungsrente zahlen, wenn kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz vorhanden ist. Diese Leistung wird häufig als Arbeitsmarktrente bezeichnet.

Die volle Zahlung beruht in diesem Fall auf zwei Umständen: der gesundheitlich eingeschränkten Leistungsfähigkeit und einem verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkt. Allein die ärztlich festgestellte Vier-Stunden-Grenze genügt deshalb noch nicht.

Vier Stunden bedeuten zunächst teilweise Erwerbsminderung

Die gesetzlichen Zeitgrenzen ergeben sich aus § 43 SGB VI. Entscheidend ist nicht, wie lange jemand noch im bisherigen Beruf arbeiten kann, sondern welche tägliche Arbeitszeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes möglich ist.

Geprüft werden damit grundsätzlich auch leichte, ungelernte oder fachfremde Tätigkeiten. Die Leistungsfähigkeit muss sich auf eine regelmäßige Fünf-Tage-Woche beziehen und wegen Krankheit oder Behinderung für mindestens sechs Monate eingeschränkt sein.

Festgestellte Leistungsfähigkeit Rentenrechtliche Folge Weniger als 3 Stunden täglich Volle Erwerbsminderung aus gesundheitlichen Gründen 3 bis unter 6 Stunden täglich Teilweise Erwerbsminderung; bei verschlossenem Teilzeitarbeitsmarkt volle Arbeitsmarktrente möglich 6 Stunden oder mehr täglich Grundsätzlich keine Erwerbsminderungsrente

Eine Einschätzung von genau vier Stunden fällt somit in den Bereich von drei bis unter sechs Stunden. Medizinisch liegt eine teilweise Erwerbsminderung vor, die normalerweise zu einer Rente in halber Höhe führt.

Warum dennoch eine volle EM-Rente gezahlt werden kann

Die teilweise Erwerbsminderungsrente soll das Einkommen aus einer verbliebenen Teilzeitarbeit ergänzen. Dieses Modell funktioniert jedoch nur, wenn Betroffene einen Arbeitsplatz finden, den sie mit ihren gesundheitlichen Einschränkungen tatsächlich ausüben können.

Ist ein entsprechender Arbeitsplatz nicht vorhanden, kann die teilweise Erwerbsminderung zusammen mit dem verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkt einen Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente begründen. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt, dass arbeitslose Versicherte mit einem Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden unter diesen Bedingungen eine volle Rente erhalten können.

Die Arbeitsmarktrente ist keine eigenständige Rentenart, die gesondert im Gesetz aufgeführt wird. Sie beruht auf der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts und der Anwendung des § 43 SGB VI auf die konkrete Beschäftigungssituation.

Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Zunächst muss die Rentenversicherung feststellen, dass die betreffende Person auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann. Ein ärztliches Attest allein bindet die Rentenversicherung nicht, kann aber zusammen mit Befundberichten, Entlassungsberichten und Gutachten eine wichtige Grundlage bilden.

Daneben müssen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Im Regelfall benötigen Versicherte eine allgemeine Wartezeit von fünf Jahren und innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen.

Schließlich darf kein gesundheitlich und fachlich zumutbarer Teilzeitarbeitsplatz vorhanden sein. Dabei werden auch Arbeitsplätze berücksichtigt, die täglich von der Wohnung aus erreichbar sind und den ärztlich festgestellten Einschränkungen entsprechen.

Persönliche Gründe wie eine fehlende Kinderbetreuung, die Pflege von Angehörigen oder der Wunsch, vorerst nicht zu arbeiten, machen den Arbeitsmarkt nicht automatisch verschlossen. Die Arbeitslosigkeit muss darauf beruhen, dass kein geeigneter Arbeitsplatz vorhanden ist.

Ein vorhandener Vier-Stunden-Arbeitsplatz kann den Anspruch verhindern

Wer bereits vier Stunden täglich auf einem geeigneten Teilzeitarbeitsplatz beschäftigt ist, kann sich gewöhnlich nicht auf einen verschlossenen Arbeitsmarkt berufen. In diesem Fall ist das verbliebene Leistungsvermögen in Erwerbseinkommen umgesetzt worden.

Auch ein zumutbares Arbeitsplatzangebot darf nicht ohne wichtigen Grund abgelehnt werden. Nach den Rechtsanweisungen der Rentenversicherung zu § 43 SGB VI kann eine solche Ablehnung dazu führen, dass die volle Arbeitsmarktrente nicht bewilligt wird.

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Besteht noch ein Arbeitsverhältnis, prüft die Rentenversicherung außerdem, ob die Arbeitszeit beim bisherigen Arbeitgeber verringert werden kann. Bei schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten kann sich ein Anspruch auf behinderungsgerechte Teilzeit aus § 164 Absatz 5 SGB IX ergeben.

Kann der Arbeitgeber keine geeignete Teilzeitbeschäftigung anbieten, sollte dies möglichst schriftlich bestätigt werden. Eine solche Erklärung kann bei der Prüfung des verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes hilfreich sein.

Die Ein-Jahres-Regel ist keine starre Wartefrist

Das Bundessozialgericht hat bereits in seinen Beschlüssen vom 10. Dezember 1976 festgelegt, dass ein Teilzeitarbeitsmarkt als praktisch verschlossen angesehen werden kann, wenn innerhalb eines Jahres seit dem Rentenantrag kein geeigneter Arbeitsplatz angeboten werden kann. Diese Rechtsprechung wird weiterhin auf Erwerbsminderungsrenten angewendet.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Rentenversicherung in jedem Fall zwölf Monate warten muss. Steht bereits früher fest, dass kein geeigneter Arbeitsplatz vorhanden ist, kann die Arbeitsmarktrente auch früher bewilligt werden.

Nach der aktuellen Verwaltungspraxis wird von einer Prüfung unter Beteiligung der Arbeitsagenturen bis auf Weiteres abgesehen. Trotzdem sollten Betroffene ihre Arbeitslosigkeit, Bewerbungen, Vermittlungsbemühungen und Absagen nachvollziehbar dokumentieren.

Arbeitsmarktrenten werden immer befristet

Eine volle Erwerbsminderungsrente, die allein wegen des verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes gezahlt wird, ist immer eine Zeitrente. Das gilt selbst dann, wenn eine gesundheitliche Verbesserung aus ärztlicher Sicht unwahrscheinlich erscheint.

Die erstmalige Bewilligung und spätere Verlängerungen erfolgen für höchstens drei Jahre. Anders als bei einer ausschließlich gesundheitlich begründeten Erwerbsminderungsrente entsteht auch nach insgesamt neun Jahren kein Anspruch auf eine unbefristete Arbeitsmarktrente.

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Die Rente kann wiederholt verlängert werden, solange die teilweise Erwerbsminderung fortbesteht und weiterhin kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz vorhanden ist. Der Weiterzahlungsantrag sollte mehrere Monate vor dem Ende des Bewilligungszeitraums gestellt werden.

Vier Stunden arbeiten und weiterhin die volle Rente beziehen?

Bei einer Arbeitsmarktrente ist eine reguläre Beschäftigung von vier Stunden täglich besonders heikel. Mit der Aufnahme eines geeigneten Arbeitsplatzes kann der Grund für die volle Rentenzahlung entfallen, weil der Teilzeitarbeitsmarkt für die betreffende Person nicht mehr verschlossen ist.

Seit 2024 besteht allerdings die Möglichkeit einer Arbeitserprobung. Beziehende einer vollen Erwerbsminderungsrente können regelmäßig sechs Monate lang testen, ob sie drei Stunden oder länger täglich arbeiten können, ohne den Rentenanspruch sofort zu verlieren.

Die Beschäftigungsaufnahme sollte der Rentenversicherung vorab gemeldet werden. Nach einer erfolgreichen Arbeitserprobung kann die volle Arbeitsmarktrente enden, während die teilweise Erwerbsminderungsrente bei unverändertem Gesundheitszustand weitergezahlt werden kann.

Hinzuverdienstgrenze und Arbeitszeit sind getrennt zu prüfen

Für eine volle Erwerbsminderungsrente liegt die kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2026 bei 20.763,75 Euro brutto. Einnahmen bis zu dieser Grenze führen nicht automatisch zu einer Kürzung der Rentenhöhe.

Die Einhaltung der finanziellen Grenze schützt aber nicht vor einer Überprüfung des Rentenanspruchs. Wer regelmäßig länger arbeitet, als es die festgestellte Leistungsfähigkeit zulässt, kann die Rente auch dann verlieren, wenn der Verdienst unter 20.763,75 Euro bleibt.

Bei der Arbeitsmarktrente kommt hinzu, dass ein neu aufgenommener Teilzeitarbeitsplatz den bisher verschlossenen Arbeitsmarkt öffnen kann. Weitere Informationen zu den aktuellen Beträgen finden Betroffene in dem Beitrag Erwerbsminderungsrente: Höhere Hinzuverdienstmöglichkeiten ab 2026.

Was Betroffene bei einer Bewilligung der halben Rente prüfen sollten

Bewilligt die Rentenversicherung bei einer Leistungsfähigkeit von vier Stunden lediglich eine teilweise Erwerbsminderungsrente, sollte der Bescheid auch unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsmarktes geprüft werden. Dies gilt besonders, wenn kein Beschäftigungsverhältnis besteht und trotz ernsthafter Bemühungen keine geeignete Teilzeitstelle gefunden wurde.

Im Widerspruch kann ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass neben der medizinischen Teilrente auch ein Anspruch auf eine volle Rente wegen des verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes geprüft werden soll.

Hilfreich sind Nachweise über die erfolglose Arbeitsplatzsuche, Absagen von Arbeitgebern und eine Bestätigung des bisherigen Arbeitgebers, dass keine leidensgerechte Teilzeitbeschäftigung angeboten werden kann.

Für einen Widerspruch gilt bei einem Wohnsitz in Deutschland normalerweise eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Die genaue Frist und die zuständige Stelle stehen in der Rechtsbehelfsbelehrung.

Praxisbeispiel: Volle EM-Rente bei vier Stunden Leistungsfähigkeit

Die 55-jährige Susanne arbeitet nach einer schweren Wirbelsäulenerkrankung und mehreren Operationen nicht mehr. Ein Gutachten der Rentenversicherung kommt zu dem Ergebnis, dass sie leichte Tätigkeiten im Wechsel zwischen Sitzen und Stehen noch vier Stunden täglich verrichten kann.

Ihr bisheriger Arbeitgeber kann keinen geeigneten Teilzeitarbeitsplatz anbieten. Auch auf dem erreichbaren Arbeitsmarkt findet sich keine Beschäftigung, die ihre gesundheitlichen Einschränkungen berücksichtigt.

Aus medizinischer Sicht ist Susanne teilweise erwerbsgemindert. Weil sie ihr verbliebenes Leistungsvermögen nicht auf einem geeigneten Arbeitsplatz einsetzen kann, bewilligt die Rentenversicherung dennoch eine befristete volle Erwerbsminderungsrente als Arbeitsmarktrente.

Nimmt Susanne später eine geeignete Vier-Stunden-Stelle auf, muss sie dies der Rentenversicherung melden. Nach einer möglichen Arbeitserprobung kann die volle Zahlung entfallen und durch eine teilweise Erwerbsminderungsrente ersetzt werden.

Häufige Fragen zur vollen EM-Rente bei vier Stunden Leistungsfähigkeit

Kann man mit vier Stunden Leistungsfähigkeit eine volle EM-Rente erhalten?

Ja. Voraussetzung ist, dass eine teilweise Erwerbsminderung festgestellt wurde und kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz vorhanden ist. Dann kann eine volle Arbeitsmarktrente gezahlt werden.

Ist die Arbeitsmarktrente genauso hoch wie eine medizinisch begründete volle EM-Rente?

Die Zahlung erfolgt als volle Erwerbsminderungsrente. „Voll“ bedeutet jedoch nicht, dass das frühere Arbeitseinkommen vollständig ersetzt wird, sondern dass die Rente mit dem Rentenartfaktor einer vollen EM-Rente berechnet wird.

Muss man bei der Agentur für Arbeit gemeldet sein?

§ 43 SGB VI nennt die Arbeitslosmeldung nicht ausdrücklich als medizinische Voraussetzung. Betroffene müssen jedoch an der Klärung mitwirken und sollten sich arbeitsuchend melden, wenn sie dazu aufgefordert werden oder einen geeigneten Teilzeitarbeitsplatz suchen.

Kann die volle EM-Rente trotz eines vorhandenen Vier-Stunden-Jobs gezahlt werden?

Eine Arbeitsmarktrente scheidet gewöhnlich aus, wenn ein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz tatsächlich vorhanden ist. Abweichungen können beispielsweise bei besonders geschützten Beschäftigungen oder während einer gesetzlichen Arbeitserprobung bestehen.

Darf man zur Arbeitsmarktrente etwas hinzuverdienen?

Ja, 2026 bleiben bei einer vollen EM-Rente grundsätzlich bis zu 20.763,75 Euro brutto im Kalenderjahr ohne Rentenkürzung. Arbeitszeit, Art des Arbeitsplatzes und gesundheitliche Belastung werden jedoch zusätzlich geprüft, weshalb jede Beschäftigung gemeldet werden sollte.