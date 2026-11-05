Grundsicherung beim Studium: Eine Teilzeitbescheinigung allein nicht reicht

Der Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II betrifft grundsätzlich Personen, die eine dem Grunde nach durch BAföG förderungsfähige Ausbildung absolvieren. Bei einem Hochschulstudium ist in der Regel von einer Vollzeitausbildung auszugehen. Die bloße Umschreibung der Immatrikulation von Vollzeit auf Teilzeit ändert daran nicht automatisch etwas.

In dem beschriebenen Fall konnte eine Studentin auch nach ihrer Umschreibung auf Teilzeit im Eilverfahren keine vorläufigen Leistungen durchsetzen. Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt bewertete ihr Studium weiterhin als grundsätzlich BAföG-förderungsfähige Vollzeitausbildung (Beschluss vom 7. September 2026 – L 2 AS 225/26 B ER).

Antragstellerin erhält im Eilverfahren keine vorläufige Grundsicherung

Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des BAföG dem Grunde nach förderungsfähig ist, haben über die Leistungen nach § 27 SGB II hinaus prinzipiell keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Gesetzliche Ausnahmen bleiben davon unberührt.

Hinter dieser Regelung steht der Gedanke, dass die Ausbildungsförderung nach dem BAföG bereits die Sicherung des Lebensunterhalts umfasst. Die Grundsicherung nach dem SGB II soll deshalb nicht dazu dienen, eine anderweitig förderungsfähige Ausbildung zu finanzieren.

Das Gericht sah deshalb im Eilverfahren keinen Anspruch der Antragstellerin auf reguläre Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Nach seiner Bewertung absolvierte sie weiterhin ein Studium, das dem Grunde nach BAföG-förderungsfähig war. Der Beschluss betrifft den vorläufigen Rechtsschutz und ist von einer abschließenden Entscheidung im Hauptsacheverfahren zu unterscheiden.

Einen Leistungsanspruch kann sie nicht allein dadurch begründen, dass sie sich als „Teilzeitstudierende“ einschreibt und die Lehrveranstaltungen und Prüfungsanforderungen eines Vollzeitstudiengangs nur noch in geringerem Umfang wahrnehmen will. Eine Ausnahme vom Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 6 SGB II greift nach der Entscheidung in ihrem Fall nicht.

Für die Förderungsfähigkeit kommt es auf die Ausbildung an

Ob eine Ausbildung dem Grunde nach förderungsfähig ist, richtet sich hier nach § 2 BAföG. Die Vorschrift regelt, welche Ausbildungsstätten und Ausbildungsformen grundsätzlich gefördert werden können.

Das Hochschulstudium der Antragstellerin erfüllt nach den Feststellungen des Gerichts die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 BAföG. Dies ergibt sich aus der Immatrikulationsbescheinigung und den allgemein zugänglichen Informationen über den Studiengang.

Die Immatrikulation begründet die Zugehörigkeit zur Hochschule. Sie ist regelmäßig auch ein widerlegbares Indiz dafür, dass Studierende ihre Ausbildung tatsächlich betreiben.

Persönliche Förderhindernisse beseitigen den Ausschluss nicht automatisch

Für die grundsätzliche Förderung nach dem BAföG ist außerdem erforderlich, dass die Ausbildung die Arbeitskraft der Auszubildenden im Allgemeinen voll in Anspruch nimmt. Für die Abgrenzung zum SGB II kommt es dabei auf die Ausgestaltung der Ausbildung an. Persönliche Umstände, die einer tatsächlichen BAföG-Zahlung entgegenstehen, ändern den Ausbildungscharakter grundsätzlich nicht.

Das zeigt sich etwa an den Vorschriften über die Eignung (§ 9 BAföG), die Altersgrenze (§ 10 BAföG), die Bedürftigkeit (§§ 11 ff. BAföG) oder einen förderungsschädlichen Fachrichtungswechsel (§ 7 Abs. 3 BAföG). Auch der Ausschluss wegen anderer Leistungen nach § 2 Abs. 6 BAföG betrifft die individuelle Förderung (vgl. BSG, Urteil vom 19. August 2010 – B 14 AS 24/09 R).

Dass im Einzelfall kein BAföG ausgezahlt wird, eröffnet deshalb nicht automatisch einen Anspruch auf Grundsicherung nach dem SGB II.

Bescheinigung über Teilzeit reicht im konkreten Fall nicht aus

Ein echtes Teilzeitstudium, das mangels voller Inanspruchnahme der Arbeitskraft nicht dem Grunde nach BAföG-förderungsfähig ist, liegt nach Auffassung des Gerichts hier nicht vor. Daran ändert auch die Bescheinigung der Hochschule über die Teilnahme am Studium in Teilzeit nichts.

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Diese Bescheinigung belegt nach der Entscheidung nicht, dass die Antragstellerin an einem als Teilzeitstudium konzipierten Studiengang oder einer entsprechend ausgestalteten Teilzeitvariante eines Vollzeitstudiengangs teilnimmt. Entscheidend ist die Organisation des Studiengangs durch die Hochschule. Es genügt nicht, dass Studierende den Umfang ihres Studiums selbst reduzieren.

Bei einem Hochschulbesuch kann grundsätzlich eine volle Inanspruchnahme der Arbeitskraft angenommen werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 3. Juni 1988 – 5 C 59/85). Dazu passt § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BAföG, der die volle Inanspruchnahme der Arbeitskraft als Fördervoraussetzung nennt.

Bei einem echten Teilzeitstudium kann die Bewertung anders ausfallen

Anders kann es bei einer Ausbildung sein, die nach ihren verbindlichen Studienregelungen berufsbegleitend oder in Teilzeit organisiert ist und die Arbeitskraft im Allgemeinen nicht voll beansprucht. Eine solche Ausbildung ist grundsätzlich nicht nach dem BAföG förderungsfähig.

Sie führt daher nicht allein wegen des Studiums zum Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 5 SGB II. Die übrigen Voraussetzungen für einen Leistungsanspruch müssen jedoch erfüllt sein (vgl. LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 17. Januar 2023 – L 9 AS 2924/22; zur semesterbezogenen Betrachtung LSG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 21. Juli 2022 – L 14 AS 189/21).

Der Antragstellerin gelang es nach den Feststellungen des Gerichts nicht, eine solche Ausgestaltung ihres Studiums nachzuweisen. Für ein entsprechend organisiertes Teilzeitstudium gab es keine hinreichenden Anhaltspunkte.

Studienkonzept und vorgesehener Arbeitsaufwand sind entscheidend

Für eine Vollzeitausbildung kommt es darauf an, ob die Arbeitskraft im Allgemeinen vollständig für die Ausbildung eingesetzt werden muss. Dass einzelne Studierende daneben noch einer anderen Tätigkeit nachgehen können, ist dafür nicht ausschlaggebend.

Bei der Bewertung wird der gesamte vorgesehene Arbeitsaufwand berücksichtigt: Unterricht, Vorlesungen, Praktika sowie die Vor- und Nachbereitung. Dafür sind insbesondere die Studien- und Prüfungsordnung sowie die Modulbeschreibungen und die vorgesehenen ECTS-Leistungspunkte aussagekräftig.

Das Gericht bewertete den Studiengang der Antragstellerin nach seiner Ausgestaltung als Vollzeitausbildung.

Zudem war nicht ersichtlich, dass die Einschreibung in Teilzeit die Antragstellerin beim Besuch von Veranstaltungen oder beim Erbringen von Prüfungsleistungen gegenüber Vollzeitstudierenden beschränkte.

Weniger Lehrveranstaltungen ändern den Ausbildungscharakter nicht

Könnten Studierende die Förderungsfähigkeit allein durch die selbst gewählte Verringerung ihres Studienumfangs verändern, hätten sie die Abgrenzung zwischen BAföG und SGB II weitgehend selbst in der Hand. Dies widerspräche der gesetzlich vorgesehenen Trennung der Leistungssysteme (vgl. LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 20. November 2025 – L 6 AS 976/24).

Antragstellerin besucht die Hochschule weiterhin

Es gab nach den Feststellungen des Gerichts auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Antragstellerin ihre Ausbildung tatsächlich nicht mehr betreibt. Der für die Förderungsfähigkeit erforderliche Besuch der Hochschule lag damit weiterhin vor.

Eine Beurlaubung würde einen Leistungsanspruch ebenfalls nicht automatisch begründen. Auch dann wäre zu prüfen, ob das Studium tatsächlich weiterbetrieben wird und ob die übrigen Voraussetzungen für Leistungen nach dem SGB II vorliegen.

Wer wegen eines Teilzeitstudiums Leistungen beim Jobcenter beantragt, sollte deshalb neben der Immatrikulationsbescheinigung auch die verbindliche Teilzeitregelung und die Unterlagen zum vorgesehenen Arbeitsaufwand vorlegen. Daraus sollte hervorgehen, wie der Studiengang organisiert ist und welche Studienleistungen im jeweiligen Semester vorgesehen sind.