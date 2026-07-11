Anspruch auf Wohngeld-Erhöhung 2027, wenn man den Antrag im richtigen Monat stellt

Im Januar 2027 wird das Wohngeld erhöht – das ist gesetzlich festgelegt. Wer

zu spät einen Antrag stellt, verliert Monate des höheren Betrags. Wer auf eine

Neuzuordnung seiner Mietstufe hofft, hat die Spielregeln falsch verstanden. Und wer gar nicht weiß, dass er ab 2027 erstmals anspruchsberechtigt sein könnte, bekommt schlicht nichts – weil die Behörde nicht auf ihn zugeht.

Wohngeld 2027: Die gesetzliche Pflichterhöhung und was hinter ihr steckt

Das Wohngeldgesetz verpflichtet das Bundesbauministerium, das Wohngeld alle zwei Jahre per Verordnung an die Miet- und Preisentwicklung anzupassen. Diese Dynamisierung ist in § 43 WoGG verankert und läuft unabhängig von politischen Konjunkturen ab. Sie ist keine Ermessenssache, sondern gesetzliche Pflicht. Die letzte Fortschreibung trat am 1. Januar 2025 in Kraft und brachte im Schnitt 30 Euro mehr pro Monat – ein Plus von rund 15 Prozent gegenüber 2023. Die nächste Anpassung folgt zwingend zum 1. Januar 2027.

Die Berechnungsgrundlage ist technisch definiert: Maßgeblich sind die

Jahresdurchschnittswerte des Verbraucherpreisindex sowie eines Teilindex aus Nettokaltmiete und Wohnungsnebenkosten – jeweils des zweiten und vierten Jahres vor Inkrafttreten der neuen Verordnung.

Für die 2027er Anpassung zählen also die Entwicklungen der Jahre 2023 und 2025. Bundesweit lagen die Nettokaltmieten in diesem Zeitraum auf erhöhtem Niveau, die Inflation blieb spürbar positiv. Exakte Prozentwerte wird das BMWSB voraussichtlich im Herbst 2026 mit dem Referentenentwurf der Dritten Fortschreibungsverordnung veröffentlichen.

Was die Fortschreibung konkret ändert: Die Höchstbeträge für Miete und Belastung steigen, ebenso die Formelparameter der Wohngeldberechnung. Für Empfänger bedeutet das: Mehr der tatsächlichen Miete fließt in die Berechnung ein, der Wohngeldbetrag steigt.

Wer heute beispielsweise 215 Euro Wohngeld im Monat erhält, könnte ab Januar 2027 – je nach Haushaltsgröße, Mietstufe und Einkommen – auf 245 bis 260 Euro kommen. Für Haushalte knapp unterhalb der aktuellen Einkommensgrenze könnte die Fortschreibung erstmals Anspruch begründen.

Was die Mietstufen regeln – und wann sie sich tatsächlich ändern

Rund um die Dynamisierung 2027 kursiert ein verbreitetes Missverständnis: dass die Fortschreibungsverordnung auch die Mietstufen-Zuordnung der Gemeinden neu ordnen werde. Das ist falsch – und wer darauf wartet, wartet vergeblich.

Deutschland ist in sieben Mietstufen eingeteilt. Mietstufe 1 und 2 liegen unter

dem Bundesdurchschnitt der Wohngeldhaushalts-Mieten, Stufe 3 entspricht dem Durchschnitt, Stufen 4 bis 7 liegen darüber – bis hin zu München mit Stufe 7. Die Mietstufe bestimmt, wie viel Miete bei der Wohngeldberechnung maximal angesetzt werden darf.

Ein Einpersonen-Haushalt in Mietstufe 1 kann heute höchstens 380,20 Euro

Bruttokaltmiete einbringen, in Mietstufe 7 sind es 634,20 Euro. Je höher die

Mietstufe, desto höher der mögliche Anspruch – und desto weiter reicht auch die Einkommensgrenze nach oben.

Wann werden Mietstufen neu zugeordnet? Nur dann, wenn der Bundestag die

Höchstbeträge nach § 12 WoGG gesetzlich neu festsetzt – also bei einer echten Wohngeldreform, nicht bei einer Dynamisierungsverordnung. Die reguläre Fortschreibung verändert die Rechenparameter, nicht die Gemeindelisten in der Wohngeldverordnung.

Eine Neuzuordnung gab es zuletzt bei der Wohngeld-Plus-Reform 2023, wo

bundesweit Gemeinden in neue Stufen hochgestuft wurden. Seitdem gilt die Zuordnung unverändert.

Wer in einer Gemeinde mit Mietstufe 3 lebt und hofft, durch die 2027er

Verordnung in Stufe 4 aufzusteigen, wird enttäuscht. Mietstufe 3 bleibt Mietstufe 3 – solange kein neues Wohngeldgesetz verabschiedet wird.

Ob die Bundesregierung eine weitere Reform plant, ist zum Redaktionszeitpunkt offen. Entsprechende Forderungen aus Wohlfahrtsverbänden existieren, konkrete Gesetzentwürfe liegen nicht vor.

Die Timing-Falle: Wer zu lange wartet, verliert reales Geld

Für laufende Wohngeldempfänger gilt eine klare Faustregel: Den

Weiterbewilligungsantrag am besten rund zwei Monate vor Ablauf des aktuellen Bewilligungszeitraums stellen. Die Wohngeldbehörde weist nicht aktiv darauf hin, wann der Zeitraum endet. Wer zu spät stellt, riskiert eine Lücke im Bezug –

Nachzahlungen sind möglich, aber bürokratisch aufwendig und nicht garantiert nahtlos.

Wohngeld wird ab dem ersten Tag des Antragsmonats für in der Regel zwölf Monate bewilligt. Die Wohngeldbehörde informiert Antragsteller nicht darüber, wann der günstigste Zeitpunkt für einen neuen oder Weiterbewilligungsantrag ist. Das ist das strukturelle Problem – und es trifft besonders Haushalte, die 2027 erstmals Anspruch haben könnten.

Nehmen wir Dirk W., 54, aus Erfurt, der berufstätig ist und mit seiner Frau

zusammenlebt. Das gemeinsame Nettoeinkommen liegt bei 2.100 Euro. Nach aktuellem Recht knapp über der Wohngeldgrenze für seinen Haushaltstyp in Mietstufe 3.

Er stellt im Oktober 2026 einen Antrag. Das ist richtig. Er kann zu diesem

Zeitpunkt weder wissen, ob sich nach aktuellem Recht ein Anspruch ergibt, noch wann die Behörde entscheidet.

Zwei Szenarien sind möglich: Ergeht der Bescheid noch vor dem 31. Dezember 2026, gelten die alten Tabellen – bei knapper Ablehnung kann Dirk W. ab Januar 2027 einen neuen Antrag nach den fortgeschriebenen Werten stellen. Ergeht der Bescheid erst ab dem 1. Januar 2027 – was bei Antragseingang im Oktober realistisch ist – prüft die Wohngeldbehörde von Amts wegen, ob nach den neuen Werten ein Anspruch besteht. In beiden Fällen verliert Dirk W. durch den Oktoberantrag nichts.

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Die einzige Konstellation, in der das Antragsdatum über Erfolg oder

Ablehnung entscheiden kann: wer mit Sicherheit weiß, dass er unter den

aktuellen Werten keinen Anspruch hat, und dessen Antrag noch vor dem Jahreswechsel beschieden wird. Das ist die Ausnahme. Als Regel taugt sie nicht – und wer auf Verdacht bis Januar wartet, riskiert, bestehende Anspruchsmonate unwiederbringlich zu verlieren.

Für Bestandsempfänger gilt eine andere Mechanik: Überläuft der aktuelle

Bewilligungszeitraum den 31. Dezember 2026, passt die Behörde den Wohngeldbetrag für Januar 2027 automatisch an – ohne gesonderten Antrag.

Die Anpassung erfolgt nicht einfach still im Hintergrund. Die Wohngeldbehörde erlässt kraft Gesetzes einen vollständigen Bescheid über die automatisierte Überleitung: Die bisherige Bewilligung wird zum 1. Januar aufgehoben und durch eine neue Bewilligung mit dem erhöhten Wohngeld ersetzt. Dieser Bescheid ist zuzustellen – wer ihn erhält, sollte ihn prüfen und aufbewahren.

Für den seltenen Fall, dass sich durch die Fortschreibung rechnerisch kein

höheres, sondern ein geringeres Wohngeld ergäbe, greift das gesetzliche

Verschlechterungsverbot: Es ergeht dann ein Bescheid, dass es beim bisherigen Betrag verbleibt.

Für Empfänger, deren Bewilligungszeitraum kurz vor dem Jahreswechsel endet, gilt: Den Weiterbewilligungsantrag am besten rund zwei Monate vor Ablauf des laufenden Bewilligungszeitraums stellen. Die Bearbeitungszeiten betragen je nach Behörde und Komplexität des Falls sechs bis acht Wochen oder länger. Wer zu spät stellt, riskiert eine Bezugslücke.

Die Dynamisierung zum 1. Januar 2027 bringt durch frühzeitige Antragstellung

keinen Nachteil: Ergeht der Bescheid noch vor dem 31. Dezember 2026, stellt die Wohngeldbehörde den Betrag zum Jahreswechsel automatisch auf den erhöhten Wert um. Ergeht die Entscheidung erst ab dem 1. Januar 2027, wird das erhöhte Wohngeld direkt bewilligt. Betraglich kommt in beiden Fällen dasselbe heraus.

Wer 2027 erstmals Wohngeld beantragen könnte

Die Fortschreibung erhöht nicht nur den Betrag für bestehende Empfänger, sondern zieht auch die Einkommensgrenzen nach oben. Das schafft jedes Mal neue Anspruchsberechtigte am oberen Rand der bisherigen Grenze.

Wer heute mit seinem Haushaltsnettoeinkommen knapp über der aktuellen

Einkommensgrenze liegt, sollte nach dem 1. Januar 2027 prüfen, ob ein Anspruch besteht. Als grobe Orientierung: Die Einkommensgrenze für einen Einpersonen-Haushalt in Mietstufe 4 liegt aktuell bei rund 1.593 Euro netto im Monat.

Bei einer Fortschreibung in der Größenordnung der 2025er Verordnung – rund 15 Prozent – würde diese Grenze auf etwa 1.830 Euro steigen. Das zieht eine relevante Zahl von Haushalten neu in den Anspruchsbereich.

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Besonders betroffen ist diese Gruppe bei Rentenhaushalten, die in den vergangenen Jahren durch Rentenerhöhungen knapp über die Wohngeldgrenze gerutscht sind, und bei Erwerbstätigen mit Mindestlohnähe. Seit der Anhebung des Mindestlohns auf 13,90 Euro (Stand 2026) verdienen viele mehr als in früheren Berechnungen – und liegen damit jenseits der alten Grenze. Nach der Erhöhung 2027 könnten sie wieder ins Anspruchsfenster fallen.

Auch Haushalte, die bisher einen rechnerischen Wohngeldanspruch von unter 10 Euro hatten – dem gesetzlichen Mindestauszahlungsbetrag –, sollten nach dem Jahreswechsel 2027 erneut testen. Die Erhöhung der Höchstbeträge kann dazu führen, dass mehr Miete anerkannt wird und der Anspruch erstmals über die 10-Euro-Grenzeklettert.

Was Empfänger und potenzielle Berechtigte jetzt tun müssen

Für laufende Empfänger: Prüfen Sie, wann Ihr aktueller Bewilligungszeitraum

endet. Stellen Sie den Weiterbewilligungsantrag am besten rund zwei Monate vor Ablauf – nicht deutlich früher, da nach § 22 Abs. 4 WoGG bei Wiederholungsanträgen die Verhältnisse des Tages zwei Monate vor BWZ-Ende zugrunde gelegt werden.

Wer beispielsweise als Rentner zu früh beantragt, riskiert, dass eine zwischenzeitliche Rentenerhöhung in der Berechnung noch nicht berücksichtigt ist. Einige Wohngeldbehörden verschicken rechtzeitig ein Erinnerungsschreiben – verlassen Sie sich aber nicht darauf.

Die Dynamisierung zum 1. Januar 2027 erfolgt in jedem Fall automatisch,

unabhängig davon, ob Ihr Weiterbewilligungsbescheid vor oder nach dem Jahreswechsel ergeht. Nach § 25 WoGG ist es der Behörde sogar untersagt, die Entscheidung über einen Antrag mit Blick auf bevorstehende Rechtsänderungen hinauszuzögern. Das Timing liegt allein bei Ihnen – und rechtzeitig ist besser als zu spät.

Für bisherige Nicht-Empfänger: Testen Sie jetzt und laufend den Wohngeldrechner des BMWSB. Sobald die Dritte Fortschreibungsverordnung veröffentlicht ist, wird der Rechner auf die neuen Werte umgestellt.

Den Antrag stellen Sie sobald wie möglich – und nicht erst im Januar 2027.

Wohngeld wird frühestens ab dem Monat der Antragstellung gewährt; wer wartet, verliert diese Monate unwiederbringlich.

Wer im Oktober oder November 2026 beantragt und noch in 2026 eine Ablehnung erhält, kann ab Januar 2027 einen neuen Antrag stellen und seinen Anspruch nach den fortgeschriebenen Werten erneut prüfen lassen. Dadurch entsteht kein Nachteil gegenüber einem Antrag, der erst im Januar gestellt wird – wohl aber ein Vorteil für alle, bei denen sich bereits nach aktuellem Recht ein Anspruch ergibt.

Ausnahme: Wer nach aktuellen Werten mit Sicherheit keinen

Anspruch hat und dessen Antrag erfahrungsgemäß noch vor dem Jahreswechsel beschieden wird, kann abwägen, ob er den Antrag bis Januar zurückstellt. Das ist jedoch ein seltener Einzelfall – im Zweifel gilt: früher beantragen ist besser.

Wer seinen Bescheid nach dem 1. Januar 2027 prüft und feststellt, dass keine

Erhöhung vorgenommen wurde, obwohl der Bewilligungszeitraum den Jahreswechsel überschreitet, sollte die Wohngeldbehörde schriftlich auffordern, den Bescheid anzupassen. Die Fortschreibung gilt kraft Gesetzes; Ermessensspielraum besteht keiner.

Empfänger, die erst durch die Erhöhung 2027 erstmals über die 10-Euro-

Auszahlungsgrenze kommen – bisher also knapp darunter lagen und deshalb keinen aktiven Bescheid haben –, müssen einen neuen Antrag stellen. Die automatische Anpassung gilt nur für Haushalte mit laufendem Bewilligungsbescheid.

FAQ zum Wohngeld 2027

Muss ich für das erhöhte Wohngeld 2027 einen neuen Antrag stellen?

Nein – wenn Sie aktuell Wohngeld beziehen und Ihr Bewilligungszeitraum über den 1. Januar 2027 hinausgeht, passt die Behörde Ihren Betrag von Amts wegen an und erlässt darüber einen förmlichen Bescheid. Läuft Ihr Bescheid vor dem Jahreswechsel aus, stellen Sie den Weiterbewilligungsantrag am besten rund zwei Monate vor Ablauf.

Wann wird die konkrete Höhe der Erhöhung 2027 bekannt?

Das BMWSB wird den Referentenentwurf der Dritten Fortschreibungsverordnung voraussichtlich im Sommer 2026 veröffentlichen. Kabinettsbeschluss und Bundesratszustimmung folgen typischerweise im Herbst. Exakte Beträge sind damit ab Sommer 2026 zu erwarten.

Kann ich rückwirkend Wohngeld für 2027 beantragen, wenn ich es versäumt habe?

Wohngeld kann nicht rückwirkend beantragt werden – es gilt ab dem Monat der Antragstellung. Ausnahmen gibt es in eng definierten Sonderfällen, etwa wenn eine andere Sozialleistung abgelehnt wurde und der Wohngeldantrag innerhalb von sechs Monaten nach dem Ablehnungsbescheid gestellt wird.

Ändert sich meine Mietstufe durch die Erhöhung 2027?

Nein. Die Fortschreibungsverordnung ändert keine Mietstufen-Zuordnungen. Eine Neuordnung der Mietstufen setzt eine gesetzliche Reform voraus, die den Bundestag durchläuft. Für 2027 ist eine solche Reform nicht angekündigt.

Lohnt sich Wohngeld für Erwerbstätige mit Mindestlohn?

Ja – besonders in Regionen mit Mietstufe 3 oder höher. Ein Einpersonen-Haushalt mit einem Nettoeinkommen von rund 1.300 bis 1.500 Euro und einer Bruttokaltmiete von 600 bis 700 Euro kann realistische Ansprüche haben. Nach der Erhöhung 2027 verschiebt sich die Einkommensgrenze weiter nach oben. Der Wohngeldrechner des BMWSB gibt eine erste unverbindliche Einschätzung.

Quellen

BMWSB: Wohngeld-Plus – Informationen des Bundesbauministeriums

Gesetze im Internet (BMJV): § 43 WoGG – Fortschreibung des Wohngeldes

Gesetze im Internet (BMJV): § 12 WoGG – Höchstbeträge für Miete und Belastung

BMWSB (Referentenentwurf): Referentenentwurf – Zweite Verordnung zur Fortschreibung des Wohngeldes

Verdi Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik: Dynamisierung des Wohngeldes 2025

Hinweis: Dieser Artikel wurde am 21.05.2026 überarbeitet. Ein Leser mit

Fachkenntnis im Wohngeldrecht hat uns auf Ungenauigkeiten bei den Empfehlungen zum Antragszeitpunkt hingewiesen. Die Passagen zu Weiterbewilligungs- und Erstanträgen wurden korrigiert. Wir danken für die Rückmeldung.