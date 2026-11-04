Witwenrente: Witwe muss rund 60.000 Euro Rente zurückzahlen

Die Rentenversicherung zahlt über Jahrzehnte zu viel Witwenrente und fordert anschließend mehr als 60.000 Euro zurück: Für eine betroffene Frau wurde genau das zur Realität. Dass derselbe Versicherungsträger auch ihre eigene Altersrente bewilligt hatte, schützte sie nicht vor der Forderung.

Zwei Renten vom selben Träger – und 20 Jahre keine Anrechnung

Die 1939 geborene Klägerin erhielt nach dem Tod ihres Ehemannes seit August 1996 eine große Witwenrente. Ab Juni 1999 kam eine eigene Altersrente hinzu, die ebenfalls vom beklagten Rentenversicherungsträger gezahlt wurde.

Die eigene Rente lag über dem für die Einkommensanrechnung geltenden Freibetrag, wurde jedoch zunächst nicht auf die Witwenrente angerechnet. Erst ein Suchlauf beim Rentenservice brachte das Zusammentreffen der Leistungen ans Licht.

Mit Bescheid berechnete die Rentenversicherung die Witwenrente rückwirkend neu. Für die Zeit vom 1. Juni 1999 bis zum 31. Januar 2020 bezifferte sie die Überzahlung auf 60.177,15 Euro.

Warum der Hinweis auf dieselbe Rentenversicherung nicht genügte

Nach ihrer Erinnerung hatte die Frau die Witwenrente bereits im Antrag auf ihre Altersrente angegeben. Das Hessische Landessozialgericht wertete die unterbliebene gesonderte Meldung dennoch als grob fahrlässig, weil der Witwenrentenbescheid entsprechende Hinweise enthielt und die Klägerin ihre Mitteilungspflicht kannte.

Die Hinterbliebenenrente wurde aus dem Versicherungskonto des verstorbenen Mannes gezahlt, die Altersrente aus ihrem eigenen Konto. Die Richter sahen in der Angabe beim Altersrentenantrag keine ausreichende Mitteilung über den später bewilligten Altersrentenbezug für die Bearbeitung der Witwenrente.

Das BSG entschied über die Beschwerde

Zunächst hatte das Sozialgericht Gießen der Frau überwiegend recht gegeben. Das Hessische Landessozialgericht änderte diese Entscheidung und wies die Klage vollständig ab, Aktenzeichen L 5 R 293/21.

Das Bundessozialgericht verwarf anschließend die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision als unzulässig, weil sie nicht ausreichend begründet worden war. Der Beschluss B 5 R 87/23 B, war damit keine erneute inhaltliche Entscheidung über sämtliche Voraussetzungen der Rückforderung.

Warum die Rückforderung weiter als zehn Jahre zurückreichen konnte

Eine nachträglich hinzutretende Altersrente kann die Verhältnisse verändern, auf denen der bisherige Witwenrentenbescheid beruht. Unter den Voraussetzungen des § 48 SGB X darf die Rentenversicherung den Bescheid auch rückwirkend teilweise aufheben, etwa bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung einer erheblichen Mitteilungspflicht.

Eine starre Grenze von zehn Jahren schützt Betroffene dabei nicht in jedem Fall. Die über § 48 Absatz 4 anwendbare Regelung des § 45 Absatz 3 Satz 4 SGB X ermöglicht unter ihren weiteren Voraussetzungen eine Aufhebung auch nach Ablauf dieser Frist, wenn die laufende Geldleistung mindestens bis zum Beginn des Aufhebungsverfahrens gezahlt wurde.

Zusätzlich muss die Behörde grundsätzlich die einjährige Frist ab Kenntnis der Tatsachen beachten, die eine rückwirkende Aufhebung rechtfertigen. Die zeitlichen Grenzen lassen sich deshalb nur anhand des konkreten Verlaufs und der einschlägigen Vorschriften beurteilen.

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Ein Urteil von 2026 zeigt: Vergleichbare Fälle können anders ausgehen

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg entschied am 28. Mai 2026, L 33 R 693/23, zugunsten eines Witwers. Eine Rückforderung von 9.486,56 Euro für den angegriffenen Zeitraum scheiterte, weil es ihm keine grobe Fahrlässigkeit vorwarf.

Der Mann hatte beim Altersrentenantrag seine Hinterbliebenenrente und die Versicherungsdaten seiner verstorbenen Ehefrau offengelegt. Spätere Anpassungsmitteilungen stellten beide Renten in einem gemeinsamen Schreiben dar, was aus Sicht des Gerichts sein Vertrauen auf eine verbundene Bearbeitung nachvollziehbar machte.

Auch hier bestand eine gesonderte Mitteilungspflicht, deren Verletzung das Gericht aber nicht als grob fahrlässig bewertete. Gegen-Hartz erläutert die Entscheidung im Beitrag über den Schutz vor Rückzahlungsforderungen bei der Witwenrente.

Zwei Entscheidungen mit unterschiedlichen Ergebnissen

Prüfpunkt Hessisches LSG, 20.03.2023 LSG Berlin-Brandenburg, 28.05.2026 Aktenzeichen L 5 R 293/21 L 33 R 693/23 Grobe Fahrlässigkeit Vom Gericht bejaht Vom Gericht verneint Bedeutsame Umstände Hinweise im Witwenrentenbescheid und bekannte Mitteilungspflicht Offengelegte Versicherungsdaten und gemeinsame Anpassungsmitteilungen Ergebnis Rückforderung von rund 60.000 Euro blieb bestehen 9.486,56 Euro für den angegriffenen Zeitraum mussten nicht erstattet werden

Wie die eigene Altersrente die Witwenrente verändert

Eine eigene Altersrente darf neben einer Witwenrente bezogen werden. Sie gehört allerdings grundsätzlich zum Einkommen, das bei der Hinterbliebenenrente berücksichtigt wird, soweit es nach der gesetzlichen Berechnung den Freibetrag übersteigt.

Nach den aktuellen Werten der Deutschen Rentenversicherung beträgt der allgemeine monatliche Freibetrag vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 genau 1.122,53 Euro. Für jedes berücksichtigungsfähige Kind kommen 238,11 Euro hinzu.

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Verglichen wird der Freibetrag mit einem nach gesetzlichen Pauschalen ermittelten Nettoeinkommen. Von dem darüberliegenden Betrag werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet, wie die Deutsche Rentenversicherung zur Einkommensanrechnung erklärt.

Bei einer gesetzlichen Altersrente mit Beginn ab 2011 beträgt der Pauschalabzug grundsätzlich 14 Prozent, bei früherem Rentenbeginn regelmäßig 13 Prozent. Wie sich das auswirkt, zeigt auch der Gegen-Hartz-Beitrag zur Anrechnung der eigenen Rente auf die Witwenrente.

Was Hinterbliebene beim Beginn einer eigenen Rente tun sollten

Wer eine eigene Alters- oder Erwerbsminderungsrente bewilligt bekommt, sollte deren Beginn gesondert für die Bearbeitung der Hinterbliebenenrente anzeigen. Die Verpflichtung, leistungsrelevante Änderungen unverzüglich mitzuteilen, ergibt sich aus § 60 SGB I.

Praktisch empfiehlt sich eine nachweisbare Nachricht mit beiden Versicherungsnummern, dem Rentenbeginn und einer Kopie des neuen Bescheides. Zugleich sollte ausdrücklich um Prüfung der Einkommensanrechnung und eine entsprechende Entscheidung zur Witwenrente gebeten werden.

Bleibt eine Antwort aus, hilft eine dokumentierte Nachfrage, den Vorgang zu klären. Weitere Hinweise bietet der Gegen-Hartz-Beitrag über Rückforderungen trotz eigener Altersrente beim selben Träger.

Für die Verwaltung bleibt der Fall ein ernüchternder Befund: Zwei von ihr selbst bewilligte Leistungen liefen über Jahrzehnte ohne passende Anrechnung nebeneinander. Für Versicherte ist daraus vor allem die praktische Konsequenz zu ziehen, wichtige Mitteilungen und deren Eingang dauerhaft nachweisen zu können.

Ein Rückforderungsbescheid muss im Einzelnen geprüft werden

Eine hohe Forderung beweist noch nicht, dass ihre Berechnung und rechtliche Begründung stimmen. Frühere Mitteilungen, die damaligen Bescheidhinweise, die zutreffenden Freibeträge und die zeitlichen Grenzen der Aufhebung sollten anhand der Unterlagen geprüft werden.

Nach § 50 SGB X knüpft die Erstattung bereits gezahlter Leistungen grundsätzlich an die Aufhebung der Bewilligung an. Deshalb gehört auch die Frage auf den Prüfstand, ob und für welche Zeiträume die Behörde den alten Bescheid überhaupt rückwirkend ändern durfte.

Für einen Widerspruch gilt nach § 84 Sozialgerichtsgesetz bei Bekanntgabe im Inland regelmäßig eine Frist von einem Monat. Betroffene sollten die Rechtsbehelfsbelehrung beachten und die Forderung rechtzeitig mit Unterstützung einer Sozialberatung oder einer im Sozialrecht tätigen Rechtsvertretung prüfen lassen.

Sieben Fragen und Antworten zur Rückforderung der Witwenrente

Darf ich eine eigene Altersrente und eine Witwenrente gleichzeitig beziehen?

Ja, beide Renten können nebeneinander gezahlt werden. Die eigene Altersrente kann allerdings die Witwenrente durch die Einkommensanrechnung verringern.

Muss ich meine neue Altersrente auch beim selben Rentenversicherungsträger melden?

Der neue Rentenbezug sollte gesondert für die Bearbeitung der Witwenrente angezeigt werden. Die Angabe der Hinterbliebenenrente im Altersrentenantrag ersetzt diese Mitteilung nicht automatisch.

Wird meine gesamte Altersrente von der Witwenrente abgezogen?

Nein, berücksichtigt wird grundsätzlich nur der Teil des gesetzlich berechneten Nettoeinkommens oberhalb des Freibetrags. Davon werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet.

Kann eine Rückforderung noch mehr als zehn Jahre später kommen?

Unter besonderen gesetzlichen Voraussetzungen ist das möglich, etwa bei grober Fahrlässigkeit und einer bis zum Beginn des Aufhebungsverfahrens laufend gezahlten Leistung. Eine allgemeine unbegrenzte Rückforderungsmöglichkeit folgt daraus nicht.

Ist jede unterbliebene Meldung automatisch grob fahrlässig?

Nein, grobe Fahrlässigkeit verlangt einen besonders schweren Sorgfaltsverstoß. Die persönlichen Fähigkeiten, die erteilten Hinweise und die Umstände des einzelnen Falles müssen berücksichtigt werden.

Hat das Bundessozialgericht den 60.000-Euro-Fall nochmals vollständig geprüft?

Der Beschluss vom 29. September 2023 betraf die unzulässige Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision. Eine erneute inhaltliche Prüfung des gesamten Rückforderungsfalls fand damit nicht statt.

Was sollte ich nach Erhalt eines Rückforderungsbescheides tun?

Lassen Sie die Aufhebung, den Berechnungszeitraum, die Einkommensanrechnung und Ihre bisherigen Mitteilungen prüfen. Beachten Sie zugleich die Widerspruchsfrist, die bei Bekanntgabe im Inland regelmäßig einen Monat beträgt.