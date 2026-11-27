Ihr erster Mann starb 1975, ihr dritter 2022. Nach dem zweiten Verlust beantragte eine Frau Witwenrente aus der Versicherung ihres ersten Mannes – und scheiterte vor Gericht.

Entscheidend war die Ehe dazwischen, die durch Scheidung endete. Das Sozialgericht München hielt fest, dass das Gesetz nach dem Ende der neuen Ehe für den Anspruch aus einer früheren Ehe nur den unmittelbar vorherigen Ehegatten berücksichtigt.

Drei Ehen, zwei Todesfälle und ein abgelehnter Rentenantrag

Die Frau hatte 1969 zum ersten Mal geheiratet. Vier Jahre nach dem Tod ihres ersten Mannes heiratete sie erneut, doch diese zweite Ehe wurde später geschieden.

Als ihr dritter Ehemann 2022 starb, beantragte sie im Dezember desselben Jahres eine Witwenrente aus der Versicherung ihres ersten Mannes. Die Rentenversicherung lehnte den Antrag und anschließend auch den Widerspruch ab.

Das Sozialgericht München wies die Klage am 23. August 2024 ab. Der Mann aus der ersten Ehe war nach der dritten Heirat der vorvorletzte Ehegatte, wie das Gericht in seinem Gerichtsbescheid mit dem Aktenzeichen S 11 R 1446/23 ausführt.

Warum die geschiedene Ehe bei der Reihenfolge mitzählt

Wer eine gesetzliche Witwen- oder Witwerrente bezieht und wieder heiratet, verliert die bisherige Rente mit Ablauf des Hochzeitsmonats. Endet die neue Ehe später durch Tod oder rechtskräftige Scheidung oder wird sie für nichtig erklärt, eröffnet § 46 Absatz 3 SGB VI unter weiteren Voraussetzungen einen eigenen Anspruch aus der Versicherung des vorletzten Ehegatten.

Vorletzter Ehegatte ist der Mann oder die Frau aus der Ehe unmittelbar vor der letzten. Ob diese Ehe selbst einen Rentenanspruch begründet, ändert an ihrer Position in der Reihenfolge nichts.

Im Münchner Fall blieb der zweite Mann also der vorletzte Ehegatte, obwohl die Frau von ihm geschieden war. Stirbt ein Ex-Partner erst nach einer rechtskräftigen Scheidung, vermittelt die geschiedene Ehe nach § 46 SGB VI grundsätzlich keinen Anspruch auf Witwenrente.

Welche Ehe im Münchner Fall für die Witwenrente infrage kam Ehe Wie sie endete Bedeutung für die Witwenrente nach dem Tod des dritten Mannes Erste Ehe Tod des Ehemanns 1975 Der erste Mann war der vorvorletzte Ehegatte. Der beantragte Anspruch aus seiner Versicherung scheiterte. Zweite Ehe Scheidung Der zweite Mann war der vorletzte Ehegatte. Die Scheidung allein begründet keine Witwenrente aus seiner Versicherung. Dritte Ehe Tod des Ehemanns 2022 Ein Anspruch aus seiner Versicherung war grundsätzlich möglich. Die Klage betraf die erste Ehe.

Was das Sozialgericht zum Schutz der Ehe sagte

Die Klägerin berief sich auf den Schutz der Ehe in Artikel 6 des Grundgesetzes und auf den Gleichheitssatz in Artikel 3. Sie hielt es für sachlich nicht gerechtfertigt, dass nach einer zweiten Ehe ein Anspruch aus der ersten Ehe möglich sein kann, nach einer dritten Ehe jedoch ausgeschlossen ist.

Das Sozialgericht sah in der Begrenzung keinen Verfassungsverstoß. Nach seiner Begründung durfte der Gesetzgeber berücksichtigen, dass die spätere Ehe dem aktuellen Versorgungsfall zeitlich näher liegt.

Warum es beim Bundessozialgericht zu keiner Revision kam

Das Bayerische Landessozialgericht wies die Berufung am 16. April 2025 zurück (L 6 R 501/24). Die Frau legte daraufhin Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision ein.

Das Bundessozialgericht verwarf die Beschwerde am 13. August 2025 als unzulässig. Die Klägerin hatte nach Auffassung des Senats die grundsätzliche Bedeutung ihrer Rechtsfrage nicht ausreichend dargelegt, wie aus dem Beschluss B 5 R 77/25 B hervorgeht.

Der Beschluss betraf damit die Zulässigkeit der Beschwerde. Das Urteil des Landessozialgerichts blieb bestehen.

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Wann nach einer Wiederheirat wieder Witwenrente möglich ist

Beim Tod des letzten Ehepartners kann aus dessen Versicherung eine Witwen- oder Witwerrente entstehen, auch nach einer dritten oder weiteren Ehe. Zu den Voraussetzungen gehören in der Regel fünf Jahre Versicherungszeit des Verstorbenen und eine Ehedauer von mindestens einem Jahr, wobei gesetzliche Ausnahmen möglich sind.

Kommt zusätzlich eine Rente nach dem vorletzten Ehegatten in Betracht, rechnet die Rentenversicherung Ansprüche aus der letzten Ehe für denselben Zeitraum darauf an. Dazu zählen nach § 90 SGB VI etwa eine weitere Witwenrente, Versorgungsbezüge oder Unterhalt.

Je nach Höhe dieser Ansprüche bleibt von der Rente nach dem vorletzten Ehegatten ein Teil übrig oder die Zahlung entfällt ganz. Auch eigenes Einkommen kann die Auszahlung beeinflussen, wie unsere Übersicht zur Anrechnung der eigenen Rente auf die Witwenrente erklärt.

Wie Betroffene den Anspruch beantragen

Für die Rente nach dem vorletzten Ehegatten braucht es einen Antrag. Die Deutsche Rentenversicherung stellt dafür die Anlage R0620 bereit.

Liegen alle Voraussetzungen vor, kann die Zahlung mit dem Kalendermonat nach dem Ende der letzten Ehe beginnen. Bei einem späteren Antrag reicht die Nachzahlung nach § 99 Absatz 2 SGB VI höchstens zwölf Kalendermonate vor den Antragsmonat zurück.

Praxisbeispiel: Nach der Scheidung kommt die Rente wieder infrage

Frau Lehmann bezog nach dem Tod ihres ersten Mannes eine große Witwenrente. Mit ihrer zweiten Heirat endete die Zahlung, und fünf Jahre später wurde diese Ehe rechtskräftig geschieden.

Weil ihr verstorbener erster Mann zu diesem Zeitpunkt der vorletzte Ehegatte ist, kann sie die Witwenrente nach § 46 Absatz 3 SGB VI beantragen. Besteht für denselben Zeitraum ein Unterhaltsanspruch gegen ihren zweiten Mann, kann dieser die Auszahlung mindern.

Häufige Fragen zur Witwenrente nach Wiederheirat

Bekomme ich nach drei Ehen überhaupt noch Witwenrente?

Ja, wenn Sie beim Tod Ihres letzten Ehepartners mit ihm verheiratet waren und die weiteren Voraussetzungen erfüllen. Für die beantragte Rente aus der ersten Ehe griff im Münchner Fall die Begrenzung auf den vorletzten Ehegatten.

Reicht eine Trennung vom neuen Ehepartner?

Nein, bei einer Trennung besteht die Ehe fort. Für einen Anspruch nach einer Scheidung kommt es auf deren Rechtskraft an, wie unser Beitrag zur Witwenrente nach dem Ende einer Wiederheirat erläutert.

Muss ich die frühere Witwenrente schon einmal bezogen haben?

Ein früherer Bezug ist keine Voraussetzung. Die Rentenversicherung prüft, ob die Voraussetzungen für den eigenständigen Anspruch aus der Versicherung des vorletzten Ehegatten erfüllt sind.

Kann ich Witwenrente aus zwei Ehen bekommen?

Ansprüche aus der letzten und der vorletzten Ehe können gleichzeitig bestehen. Die Rente aus der letzten Ehe wird auf die Rente nach dem vorletzten Ehegatten angerechnet und kann deren Auszahlung ganz aufzehren.

Was passiert mit der Rentenabfindung, wenn die neue Ehe schnell endet?

Endet die Ehe innerhalb des Zeitraums, für den die Abfindung gezahlt wurde, kann die Rentenversicherung nach § 90 Absatz 2 SGB VI einen Teil davon von der neuen Zahlung einbehalten. Einzelheiten zur Rentenabfindung bei Wiederheirat hängen unter anderem davon ab, ob zuvor eine kleine oder eine große Witwenrente gezahlt wurde.